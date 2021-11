Snön knarrar under fötterna, vinden viner och du kan nästan känna kylan som får dina kinder att brännas. Du springer mellan de snötäckta trädan så snabbt som dina ben klarar, katana i ena handen och en rökbomb i den andra. När fienden väl upptäcker dig så är det redan för sent. Med tveklös kraft och precision har ditt blad trängt igenom rustningen och lika snabbt som du dök upp har du försvunnit i ett moln av rök. Skrik av förvirring och rädsla är det enda du hör när du svingar dig upp på närmsta hustak för att förbereda ditt nästa anfall. Trots att du befinner dig mitt i fiendens läger så är din andning lugn. Skriken lägger sig och du hör fotsteg som knarrar på det gamla trägolvet inne i huset och du gör dig redo för att ta ännu ett liv, allt för att nå ditt mål att befria ditt hem från Mongolernas terror. //Ghost of Tsushima, ett av de mest visuellt och ljudmässigt storslagna spel i min mening. – WorriedElk