Det finns många fina traditioner, men en av de mest rafflande är Kompletts återkommande jakt efter nästa bakgrundsbild till Komplett PC. Nu drar Komplett igång nästa upplaga av den anrika tävlingen, där det kort och gott gäller för SweClockers medlemmar att skapa bästa möjliga bild för att pryda tusentals digitala skrivbord. I potten ligger speldator och två påkostade skärmar.

► Inspireras av de tidigare bidragen hos Komplett

Tävlingsvinster:

Under 30 dagar har SweClockers medlemmar möjlighet att skicka in sina mästerverk och det vinnande bidraget väljs genom omröstning. Som belöning väntar valfri Komplett PC-peng på 15 000 kronor, men om det vinnande bidraget lämnas in i utförande för både mörkt och ljust tema skruvas vinsten upp till Komplett PC för 17 000 kronor. Därutöver tillkommer äran att synas som standardbakgrundsbild bland de 45 000 systemen som årligen byggs vid Nordens största datorfabrik.

► Videoreportage: SweClockers besöker Nordens största datorfabrik

Inte heller de som når andra- och tredjeplats i omröstningen lämnas utan vinst. Båda får påkostade skärmar, där det på andraplatsen landar en 4K UHD-upplöst 27-tummare från Svive, med QLED och USB Type-C-dockning är några av paradnumren. Tredjepriset är spelskärmen Svive 35 Curved PYX 35D601, en bred 180 Hz-historia med 1 440 pixlar på höjden och tummen upp från testpilot.

Nu återstår alltså att gnugga geniknölarna och kunskaperna i digitalt skapande, för att koka ihop vinnarbilden. I vanlig ordning är det fritt fram att skicka in fritt antal bilder skapade från grunden. Tävlingens sista dag är den 12 december 2022. Representanter från Komplett och SweClockers väljer sedan ut finalisterna som gör upp i omröstningen. Stort lycka till!

Tävlingsregler

Gör en egen skrivbordsbakgrund på temat Komplett i upplösningen 7 680 × 4 320 pixlar. Kompletts logotyp ska vara med i motivet på något vis. Ladda ned logotypen här.

Mörkt och ljust tema premieras med extra 2 000 kronor i Komplett PC-värde till förstapristagaren.

Bakgrunderna kommer vara standard i Windows 11 med startmenyn centrerad, för den som vill hitta på någonting något kul med det.

Allt material måste skapas från scratch. Bortsett från logotypen är det inte tillåtet att "låna" bilder eller grafik från andra.

Du behöver kunna tillhandahålla arbetsfilen (exempelvis PSD eller AI) och andra original som använts för att skapa bidraget. Spara alla filer.

Bidragen får inte innehålla signatur eller vattenstämpel.

Komplett Group med dotterbolag förbehåller sig rätten att fritt använda alla inskickade bidrag i kommersiellt syfte. Komplett förbehåller sig även rätten att välja en vinnare om bidraget inte anses följa de grafiska riktlinjerna för varumärket och logotypen.

Var med i tävlingen genom att lägga upp ditt bidrag i diskussionstråden till denna tävling. Det är tillåtet att lämna in flera bidrag!

Finalister utses av Komplett och SweClockers medan vinnarna röstar fram av medlemmarna.

Finalister utses av Komplett och SweClockers medan vinnarna röstar fram av medlemmarna.

