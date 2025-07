För att uppmärksamma Seasonics 50-årsjubileum anordnades nyligen en tävling där tre nätaggregat ur den påkostade FOCUS GX-serien stod på spel. En plats på prispallen krävde inte bara rätt svar på frågor om serien, utan också en fyndigt formulerad gratulationshälsning till Seasonic.

Nu har tävlingen nått sitt slut och juryn har valt ut tre vinnarbidrag bland alla kärleksfulla hyllningar som trillat in från SweClockers medlemmar de senaste veckorna.

Tävlingsvinster

# Produkt Värde 1 FOCUS GX-1000 ATX 3.1 White 2 299 kr 2 FOCUS GX-850 White ATX 3.1 2 039 kr 3 FOCUS GX-750 ATX 3.1 1 859 kr

Förstaplats: @Halldin

”Grattis, Seasonic. Jag minns när vi var små och kollade på Sinus på Linjen och Ripples believe it or not tillsammans. Eller när vi slog vår första volt tillsammans. Nu har du spännande nog vuxit upp, år efter år har aggregerats till 50 stycken. Må du bli minst 80+ år gammal till, du är guld värd.”

Andraplats: @Triton242

”Ni har varit med mig sedan tonåren, en lojal partner i nästan varje bygge. Från första tillslaget har ni levererat volt, ampere och watt med kirurgisk precision, utan att ens fläkten höjt rösten. 30 år senare står ni fortfarande där, uppdaterade och lika pålitliga, som en gammal vän i ny kapsling. Tack för att ni alltid levererar när det verkligen gäller, både på papper och i verkligheten. Till ytterligare 50 år av stabilitet, effektivitet och noll coil whine önskar voltclockers”

Tredjeplats: @star-affinity

”Nördarna på SweC gratulerar Seasonic till 50 år i branschen! En bedrift som visar att ni gått er egen väg och inte bara följt strömmen (ha!). Vi hyser heller inga agg mot era ... agg. För de brukar ha klass och göra datorn vass när komponenterna ska dansa och spela utan att fela. Vi "ses sonika" (hihi) om 50 år till när ni blir 100! :)”

Stort grattis @Halldin, @Triton242 och @star-affinity som snart får hem varsitt nätaggregat.