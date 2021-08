Högpresterande datorer behöver någon form av kylning för att hålla temperaturerna i schack, vilket oftast innefattar fläktar. Att ha fläktar som kyler bra och samtidigt är tysta är absolut inte en lätt uppgift för tillverkarna, där österrikiska Noctua helt klart har lyckats bäst. Under åren flera bolag lanserat utmanare till Noctuas NF-A12x25-fläkt som släpptes 2018 efter flera år av utveckling.

Nu ger sig Phanteks in i leken med nyligen lanserade PH-F120T30, vilken på många sätt påminner mycket om rivalen från Noctua. Bland annat är fläkten gjord av Liquid Crystal Polymer (LCP) som även kan gå under andra namn så som Kevlar. Fördelen är en väldigt stark konstruktion som minskar vibrationer från plasten under drift, vilket i sin tur innebär lägre ljudnivå.

En annan fördel är, likt Noctuas dito, att fläktbladen ligger väldigt nära ramen för att förminska turbulens och öka lufttrycket. Avståndet för Phanteks PH-F120T30 mäter in på 0,5 millimeter mellan blad och ram. I kärnan av fläkten sitter det en borstlös motor med sex spolar, vilken ska ge mjukare drift och lägre ljudnivå ställt mot traditionella fläktar med fyra spolar.

Utöver det är fläkten även bestyckad med magnetlager som agerar som en kontaktlös stabilisator, med lägre friktion och ljudnivå under drift. I absoluta mitten sitter ett lager som Phanteks döpt till Dual Vapo som återcirkulerar oljan, med lovord om att det även ska hålla ute damm och smuts som på sikt kan försämra prestandan och höja ljudnivån.

På baksidan intill motorn hittas även en liten brytare som ändrar maximala varvtalet på fläkten, vilken går upp till 3 000 RPM som högst. Hybrid-läget har även en semi-passiv fläktkurva. Sist, men absolut inte minst, så är Phanteks utmanare tjockare än vanliga fläktar med 30 millimeter ställt mot vanliga 25 millimeter – något som kan ställa till det vid montering på processorkylare.

Fläkten har en vanlig 4-pinskontakt för PWM-styrning, där Phanteks även har slängt på en honkontakt för seriekoppling av fläktar. Detta är användbart för bland annat flera fläktar i fronten av chassit eller på en radiator och slippa ha flera kablar dragna till den önskade porten.

Testsystem

Phanteks är väldigt självsäkra med sin nya fläkt, så pass att tillverkaren även skickar med en vindtunnel för att testa luftflöde och kunna jämföra den mot framförallt Noctuas NF-A12x25. Till det medföljer även ett par paneler för att efterlikna olika frontpaneler på chassin och hur det påverkar fläktarna.

Testerna kompletteras även med att använda redaktionens ljuddator för processorkylare, där Noctua NH-U12S används som bas. Processorn belastas av AIDA64 medan resultaten loggas av Hwinfo i drygt 30 minuter. Fläktlägena som används är PWM och 12 V med en fläkt samt dubbla fläktar i en push-pull-konfiguration. Nämnvärt att dessa tester enbart görs för att bedöma fläktarna och resultaten är inte jämförbara med övriga kylarrecensioner.

Tester i vindtunnel

För testerna i vindtunneln tas mätningar av Feet Per Minute (FPM) och genom att multiplicera FPM-värdet med tunnelns inre diameter (översatt till fot) får vi ut luftflödesvolymen (CFM). Samma uträkning görs även med alla paneler som skickades med för att se hur mycket förloras för respektive fläkt. Fläktarna som används är Phanteks PH-F120T30 och Noctua NF-A12x25 med ett mål runt 2 000 RPM.

Då lufttrycksmätaren låter rätt mycket tas inga ljudmätningar från vindtunneln, utan vi överlämnar det helt till det vanliga testsystemet längre ned i artikeln.

Phanteks PH-F120T30 Noctua NF-A12x25 PWM Varvtal 1 997 RPM 2 082 RPM Luftflöde 68,4 CFM 57,8 CFM Med täckpanel 39,7 CFM 35,5 CFM Med perforerad panel 62,6 CFM 53,1 CFM Med meshpanel 53,1 CFM 46,7 CFM

Med testerna från vindtunneln klara syns det att Phanteks PH-F120T30 kan putta mer luft än rivalen från Noctua, trots att båda snurrar i dryga 2 000 RPM. Vidare till de olika panelerna blir det sämre prestanda med samtliga, där täckpanelen likt den på Define-chassin gör störst skada.

Temperaturer och ljudnivå

Vidare till något mer vanliga tester sätts båda fläktarna i redaktionens testsystem för processorkylare ihop med Noctua NH-U12S som bas, där samtliga testrundor körs i drygt 30 minuter för att låta temperaturen och ljudnivån stabiliseras. För Phanteks-modell används bara vanliga Performance-läget med högsta varvtal på 2 000 RPM för att kunna jämföras med Noctuas modell, vilken är poängen med artikeln.

Varvtal Belastning Vila Noctua NF-A12x25 (PWM) 1 450 RPM 750 RPM Phanteks PH-F120T30 (PWM) 1 350 RPM 600 RPM

Innan siffrorna presenteras är det värt att redovisa varvtalen som de två fläktarna uppnår i systemet. Phanteks hamnar runtom 100 RPM under rivalen från Noctua både under belastning men även vid vila, och sett till det stora hela skiljer inte enormt mellan mycket mellan fläktarna.

Med resultaten i hand skiljer det först och främst inte mycket mellan högsta och lägsta temperaturen. Noctua får sig en ordentlig utmaning av Phanteks som hamnar snäppet bättre vid varje scenario, framförallt med dubbla fläktar i full fart där nykomlingen leder med två grader över Noctua i samma uppställning.

Vidare till ljudnivå är det återigen ganska liten skillnad mellan Phanteks PH-F120T30 och Noctua A12x25 i PWM-läget. Detsamma kan inte sägas när fläktarna går i fullt varvtal där Phanteks utmanare drar iväg. Vid vila går de PWM-styrda fläktarna ned till cirka 34 dBA och är knappt hörbara, något som givetvis är väldigt uppskattat.

Sammanfattande tankar

För några år sedan lanserade Cooler Master sin "Noctua-dödare" till fläkt, men räckte inte riktigt hela vägen. När Phanteks sen avslöjade att bolaget kommer med en egen utmanare höjdes intresset, men redaktionen blev samtidigt något tveksamma om de faktiskt skulle lyckas med uppgiften. Med resultaten i hand ser det faktiskt ut som att Phanteks lyckades, samtidigt som det är lite ojämn spelplan.

Även om Phanteks PH-F120T30 är en 120-millimetersfläkt så är den 5 millimeter tjockare än konventionella datorfläktar och får därmed mer fläktyta att använda. Enligt tillverkaren själva innebär det en 25-procentig ökning i bladyta, vilket möjliggör för att flytta betydligt mer luft utan att nödvändigtvis höja ljudnivån.

En annan nackdel med ett annorlunda mått ställt till marknadens standard är kompatibiliteten med processorkylare som använder metall-clips för montering, där nykomlingen inte passa någon av Noctuas processorkylare. Redaktionen var tvungna att hitta en alternativ monteringslösning som inte påverkade resultatet för att kunna testa fläkten i ett vanligt system.

Prismässigt landar Phanteks PH-F120T30 på samma nivå som Noctua, 299 kronor, vilket är ganska mycket för en fläkt. Då ska ändå sägas att båda modeller sticker ut från resten på marknaden. Enligt undertecknad är prispåslaget berättigat när det ligger så mycket utveckling bakom blandat med dyrare material som ökar kostnaderna. Phanteks PH-F120T30 går även att köpa i ett trepack..

Slutligen är PH-F120T30 en kompetent fläkt med gott om tillbehör ur kartongen och är helt klart ett alternativ över Noctuas NF-A12x25. Så länge den något tjockare fläkten inte är i vägen ger den bra lufttryck till låg ljudnivå, med möjligheten att ställa ned varvtalet och även få semi-passiv fläktkurva. Samtidigt kan fläkten ställas in i orkanläget på 3 000 RPM om det verkligen behövs flyttas luft, men då låter den också därefter.