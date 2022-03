Idag är det fem år sedan som AMD sjösatte första generationens Ryzen-processorer med det åttakärniga flaggskeppet Ryzen 7 1800X i spetsen. Denna historiska lansering markerade den stora återkomsten för AMD som processottillverkare, då de äntligen kunde lägga floppen Bulldozer bakom sig och istället lägga basen för en arkitektur som med åren skulle utvecklas till att, i många avseenden, bli prestandaledande på marknaden och slå ärkerivalen Intel på fingrarna.

Med Ryzen rörde AMD om rejält i processorgrytan, där framförallt det tillgängliga kärnantalet ökade enormt ställt mot Intels sedvanliga konsumentplattform. Det sistnämnda företaget hade länge stått och stampat med sina fyrkärniga modeller, om man bortser från det betydligt dyrare HEDT-segmentet, och därför blev det eld i baken på det blå laget när AMD helt plötsligt dubblerade detta med Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X och Ryzen 7 1700.

Med Ryzen 7 1800X kunde helt plötsligt AMD toppa många prestandadiagram, och då i synnerhet när det kom till produktivitet med kraftigt parallelliserade laster. Med åtta kärnor och sexton trådar var modellen en riktig best vid exempelvis 3D- och videorendering, där Intels fyrkärniga konsumentflaggskepp Core i7-7700K helt enkelt inte hade mycket att säga till om.

Den tidens Ryzen-processorer hade dock en tydlig akilleshäl – spelprestanda. Det blev snabbt tydligt att Ryzen 7 1800X var ett sämre val än Core i7-7700K vid spelande, där modellen halkade efter i så gott som alla redaktionens tester. Kärnantalet må ha varit högre än Intels dito, men första generationens Zen-arkitektur hade fortfarande sämre IPC, i synnerhet när det kom till heltalsberäkningar, än Skylake samtidigt som den inte kunde uppnå vidare höga klockfrekvenser.

AMD trycker hårt på att de har mobiliserat flertalet spelutvecklare att ta bättre nytta av Zen-arkitekturen och de många trådarna som finns att tillgå i Ryzen 7, och visst finns det god potential för framtidens spel och grafikgränssnitt att prestera bättre ihop med det röda lagets nykomlingar. Detta får dock tiden utvisa och i nuläget ska det inte stickas under stolen med att AMD ligger något efter på den fronten.

– citat från sammanfattningen av SweClockers recension av Ryzen 7 1800X

I samband med lanseringen meddelade AMD att den fulla potentialen hos de nya Ryzen-processorerna och arkitekturen Zen i spel ännu inte hade uppvisats. PC-spel hade hittills optimerats mot Intels konsumentplattformar med upp till fyra kärnor och åtta trådar tillgängliga, där framtidens titlar bättre skulle kunna ta nytta av det utökade kärnantalet tillsammans med mer moderna grafikgränssnitt som DirectX 12 och Vulkan.

Efter en diskussion om just Ryzen 7 1800X och Core i7-7700K i den tillhörande forumtråden till artikeln Prestanda i spel med olika kärnantal tyckte vi att det vore intressant att kika på hur prestandaläget ser ut mellan dessa processorer fem år senare i nutidens speltitlar.

Komponent Modell Processor AMD Ryzen 9 5900X (3,7–4,8 GHz)

AMD Ryzen 7 1800X (8C/16T, 3,6–4,0 GHz)

Intel Core i7-7700K (4C/8T, 4,2–4,5 GHz) Moderkort Asus Crosshair VIII Hero (AMD X570)

Asus Crosshair VII Hero (AMD X470)

Asus Maximus IX Hero (Intel Z270) Minne 16 GB (2× 8 GB) G.Skill Flare X DDR4

3 200 MHz, 14-14-14-34 Grafikkort Nvidia Geforce RTX 3090 FE Grafikdrivrutin Geforce Drivers 511.79 Lagring Samsung SSD 980 Pro 2 TB Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Kylare Noctua NH-U12A Skärm Dell P2415Q Operativsystem Windows 10 Professional (21H2) 64-bit

Ursprungligen hade vi tänkt använda oss av spelsviten som används för SweClockers grafikkortstester, men då merparten av dessa titlar är från 2019 och 2020 tänkte vi att det vore intressant att slänga in mer nutida spel. Detta blir även ett bra tillfälle att se om några av spelen är bra kandidater för redaktionens nya grafikkortssvit som ska rulla ut under våren.

På menyn står nio spel, där den absoluta merparten är lanserade under 2021. Undantagen är Total War: Warhammer III som släpptes 2022 samt Cyberpunk 2077 och Assassin's Creed: Valhalla, vilka båda släpptes sent under 2020. Det rör sig alltså om moderna AAA-spel med varierande grafikmotorer, där övervikten ligger mot grafikgränssnittet DirectX 12.

Samtliga processorer paras med 16 GB DDR4-minne som körs i 3 200 MHz med tajta latenser. Grafikkortet som används är Geforce RTX 3090 Founders Edition, vilket ihop med den testade upplösningen 1080p ger gott om spelrum för att hålla GPU-flaskhalsen nere. Som en referenspunkt för en modern processor med erkänt god spelprestanda väljer vi även att slänga med mätningar från Ryzen 9 5900X i diagrammen.

Vi börjar med Assassin's Creed: Valhalla och som synes tar här Core i7-7700K vinsten över Ryzen 7 1800X. Det är dock ingen enorm skillnad, då prestandavinsten endast uppgår till 8 procent till Intels favör. Kikar vi på Ryzen 9 5900X är inte heller marginalerna upp till de resultaten särskilt stora, och vikten ser mycket här att istället ligga på GPU-prestanda – trots den förhållandevis låga upplösningen.

I Battlefield 2042 ökar Core i7-7700K sitt försprång och presterar nästan 14 procent bättre än Ryzen 7 1800X. Även lägstasiffrorna är konsekvent högre här för Intels Skylake-processorer, där dessa ligger 13 procent över första generationens Ryzen.

Vidare mot Cyberpunk 2077 och vi ser Intel bibehålla samma prestandamässiga ledning. Core i7-7700K presterar 14 procent bättre än Ryzen 7 1800X i genomsnittlig bildfrekvens och producerar 16 procent högre lägstavärden.

Nästa spel är F1 2021, ett spel i vilket Core i7-7700K har ett stort prestandaövertag. Intels Skylake-modell presenterar här nästan 25 procent bättre genomsnittlig bildfrekvens ställt mot Ryzen 7 1800X och cirka 20 procent högre lägstavärden.

Intels Core i7-7700K fortsätter segertåget i Far Cry 6, där modellen presterar 22 procent bättre än Ryzen 7 1800X sett till genomsnittlig bildfrekvens samtidigt som lägstavärdena är 32 procent högre.

Det sker heller inga större förändringar när vi rullar vidare mot Forza Horizon 5. Core i7-7700K utpresterar Ryzen 7 1800X med 19 procent högre medelvärde samt 21 procent bättre lägstavärde.

Hitman III bjuder inte på några överraskningar, utan det är återigen Core i7-7700K som tar vinsten med god marginal mot Ryzen 7 1800X. Intel-processorn producerar här nästan 20 procent bättre genomsnittlig bildfrekvens än första generationens Ryzen samt 14 procent högre lägstavärde.

Trenden fortsätter i Resident Evil Village. Core i7-7700K uppvisar 18 procent bättre medelvärde än Ryzen 7 1800X samtidigt som lägstavärdet ligger 23 procent högre.

Till slut kommer vi till Total War: Warhammer III, vilket faktiskt är det enda spelet där Ryzen 7 1800X kan visa framfötterna. Den genomsnittliga bildfrekvensen är i princip likvärdig mellan Core i7-7700K och Ryzen 7 1800X, men lägstavärdet är 11 procent bättre hos den sistnämnda modellen. Här hade man kunnat misstänka en GPU-flaskhals, men Ryzen 9 5900X seglar utan problem förbi båda modellerna och bevisar att så inte är fallet.

Core i7-7700K – fortfarande det bättre valet för spelande fem år senare

För fem år sedan konstaterade vi att Core i7-7700K var det bättre valet över Ryzen 7 1800X för den som önskade högre spelprestanda. Med facit i hand visar sig detta även gälla år 2022, där Intels fyrkärniga Skylake-processor utpresterar första generationens åttakärniga Ryzen med god marginal vid processorbundna spelscenarion. Undantaget här stavas Total War: Warhammer III, där Ryzen 7 1800X intressant nog tar på sig vinnartröjan.

Det går därför att konstatera att den som valde en Core i7-7700K med spelande som fokus år 2017 gjorde helt rätt val. Det fanns förhoppningar från mångas håll att spelläget för Ryzen 7 1800X skulle bli bättre i framtiden med mer moderna speltitlar, men detta blev bevisligen inte verklighet. Istället gjordes framstegen med de senare generationernas Zen-arkitektur, där större mängd L3-cache, bättre IPC och högre klockfrekvenser var receptet för att rätta till spelprestandan.

Stod du i valet och kvalet mellan Intel Core 7000-serien och AMD Ryzen 1000-serien? Vad föll i så fall valet på och är du nöjd i efterhand?