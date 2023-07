Under Computex 2023 presenterade Corsair lösningen på ett problem som mången hårdvaruentusiast har tampats med sedan RGB-belysta produkter gjorde sitt intåg på marknaden – kabelhärvor. Med hjälp av seriekopplade fläktar har förvisso flertalet tillverkare tidigare försökt råda bot på just detta.

Här går dock Corsair ett kliv längre och har strömlinjeformat hela processen från ax till limpa. Med ett helt nytt kontaktdon, ny kontroll-hubb och förbättrad mjukvara ämnar Corsair att sätta ribban för RGB-entusiaster med sitt nya ekosystem ICUE Link.

TL;DR – en snabb sammanfattning av Corsair ICUE Link Med det nya ICUE Link-systemet har Corsair gjort om sitt ekosystem i grunden, med en ny hubb, nytt kontaktdon och en förbättrad mjukvara. Den fysiska monteringen av fläktar är busenkel med hjälp av magneter, bryggor och skarvsladdar. Tack vare att både ljus- och varvtalsstyrning sker över det nya kontaktdonet krävs det enbart en kabel vilket resulterar i ett stilrent innandöme. Tack vare att varje ICUE Link-kompatibel enhet har en egen mikrokontroller är även konfigurationen via mjukvaran enkel och smärtfri. Där skon klämmer är de väldigt höga priserna på de nya produkterna kombinerat med det faktum att använder blir låst till Corsairs ekosystem. Därtill är det olyckligt att det nya system inte är kompatibelt med äldre ICUE-produkter. För dig som redan är investerad i Icue sedan tidigare försvinner då hela fördelen med få kablar inuti chassit om du inte ämnar byta allt till det nya systemet. Fördelar Väldigt enkelt att montera

Den nya hårdvaran är inkompatibel med de äldre Icue-produkterna Priset för ICUE Link-komponenterna i testsystemet, vilka utgörs av en 360 mm AIO-kylare samt fyra 120 mm-fläktar, ligger på cirka 5 700 kronor inklusive moms.

Corsairs lösning på problemet

Som tidigare nämnts har Corsair med ICUE Link valt att slänga ut allt det gamla och börja om helt och hållet på nya kula. Det betyder i praktiken att varenda enhet i det nya ekosystemet är baserad på deras nya proprietära kontaktdon. Kontakten är vändbar likt USB Type-C men är av en grövre formfaktor. Över den nya kontakten sker digital kommunikation mellan länkade enheter och kontroll-hubben åt båda hållen med information gällande belysning, temperatur och varvtalsstyrning.

Ovan blir möjligt då varje enskild enheter har en egen mikrokontroller som berättar för mjukvaran vad det är för enhet och vad den gör. Detta medför även fördelen att du slipper tänka på vilka enheter som är adresserade på en specifik kommunikationslina, det är bara att blanda friskt och i vilken ordning du vill.

Corsair menar att kommunikationsgränssnittet är framtaget med god marginal för både bandbredd och effekt för strömmatning. Detta då tillverkaren inte ska bli begränsade i potentiella framtida produkter med ännu ej påtänkta funktioner.

Hubben kan totalt kontrollera 14 stycken enheter åt gången fördelat över de två kommunikationslinorna med maximalt 7 enheter per lina. Hubben strömsätts sedan via en 6-pin PCI Express-kontakt och kommunicerar med moderkortet via en intern USB 2.0-kontakt. Används hubben för att styra en AIO-kylare för processor så kopplas även hubben till moderkortets CPU-fläktkontakt för att signalera till moderkortet att CPU-kylare finns på plats.

Ett skepp kommer lastat

Som vi tidigare visade mottog vi ett urval av produkter ur det nya ekosystemet. Vår frågeställning inför testperioden har varit mer riktad åt hållet hur produkterna är att installera och använda snarare än hur de presterar i form av kylförmåga. Det är snabbt tydligt att produkterna i ICUE Link-ekosystemet placerar sig på den högre skalan av marknaden när det kommer till prisbild. Framförallt reagerade vi på det faktum att fläktarna kostar runt 600 kronor styck.

Produkt Kategori Rekommenderat pris iCUE LINK H100i RGB 240 mm AIO-kylare 2 759 kronor iCUE LINK H115i RGB 280 mm AIO-kylare 3 029 kronor iCUE LINK H150i RGB 360 mm AIO-kylare 3 289 kronor iCUE LINK H170i RGB 420 mm AIO-kylare 3 679 kronor QX120 Starter Kit 3 stycken fläktar + hubb 1 829 kronor QX140 Starter Kit 2 stycken fläktar + hubb 1 389 kronor QX120 RGB Expansion Kit 120 mm-fläkt 569 kronor QX140 RGB Expansion Kit 140 mm-fläkt 629 kronor iCUE LINK System Hub Kontroll-hubb 659 kronor

Bland de testade produkterna är bland annat de nya fläktarna QX RGB som finns tillgängliga i storlekarna 120 och 140 millimeter, där vi har lagt vantarna på 120 millimeters-versionen. Första intrycket av fläktarna vid uppackning är att de är väldigt påkostade och den glasfiberförstärkta ramen ger ett robust intryck. Fläktarna är även utrustade med sensorer som känner av temperaturen på den genomströmmande luften.

Den andra huvudakten vi fick ta del av är den nya AIO-kylaren ICUE Link H150i RGB som bygger vidare på den uppsjö modeller som Corsair lanserat de senaste åren. Vid första anblick ser det ut som en relativt sedvanlig AIO-kylare i 360 millimeters-klassen. Vid närmare anblick noteras dock att en enkel kabel från radiatorn styr pumpen, fläktarna samt belysningen. Kommunikationen från pumpblocket sker via kablar som är gömda i slangarna och det är en väldigt stilren och snygg lösning.

Företagets logotyp på pumpblocket sitter fäst via magneter och går att rotera för att enkelt kunna anpassas oavsett vilken riktning den är monterad i. Enheten skall också gå att uppgradera med företagets LCD-kit för den användaren som önskar en liten skärm inne i datorn.

Montering

Inte helt oväntat är monteringen väldigt enkel då mekaniken för att att fästa fläktarna i varandra kräver så pass lite handpåläggning – något som gör det hela tämligen friktionsfritt.

En klar fördel med den typen av digital kommunikation som Corsair valt att använda som grund för ICUE Link är att det möjliggör större frihet kring hur kablarna dras. Då kommunikationen inte är enkelriktad finns inga begränsningar i vilken ände kablarna och enheterna sammanlänkas, vilket gör det busenkelt att få till ett snyggt och städat resultat.

Att hubben är så pass liten gör också att det enkelt går att gömma och fästa den på baksidan av moderkortsplåten med hjälp av den inbyggda magneten. Corsairs kontaktdon känns även det tillräckligt robust för att du ska slippa oroa dig för att den ska lossna eller böja några stift under lättare belastning.

Eventuella nackdelar som kan uppstå under byggnationen är det faktum att kablarna är något grövre än de som är vanliga idag och därtill något styvare. Vidare är kontaktdonet i modell större vilket kan medföra vissa problem om ditt chassi har smala genomföringshål eller ont om utrymme för kablar.

I övrigt är det anmärkningsvärt få anmärkningar som går att lyfta kring ICUE Link. Byggnationen av systemet går snabbt och smärtfritt samtidigt som kabelhanteringen blir i princip icke-existerande.

Funktioner och mjukvara

Hand i hand med den omstöpta hårdvaran har Corsair till viss del stöpt om mjukvaran, dock kanske inte till den grad jag hade önskat. Vid första installationen ser det väldigt bekant ut, dock så installeras enbart drivrutiner för de enheter som är kopplade till hubben och på så vis menar Corsair att användaren sparar både tid och lagringsutrymme.

Att mjukvaran äntligen automatiskt kan identifiera vilka enheter som är inkopplade känns som ett stort framsteg. Däremot känner mjukvaran inte av i vilken ordning fläktarna är kopplade vilket gör att den handpåläggning som behöver göras är att ställa in detta rätt.

Att ställa in något av de femtioelva olika mönster och ljusprofiler som finns att tillgå går smärtfritt och snabbt. För dig som inte nöjer dig med att att använda de färdigstöpta mallarna finns det också en uppsjö verktyg som låter dig styra varje enskild lysdiod precis hur du vill. Det ska dock sägas att för dig som inte använt ICUE-mjukvaran tidigare är det inte helt självklart hur de olika modulerna fungerar och vilken funktion som gör vad.

En av de nya funktionerna med ICUE Link är det som Corsair har döpt till "Time Warp" vilket skapar illusionen av att fläkten snurrar väldigt långsamt, baklänges eller står still. Detta görs genom att pulsera ljuset i takt med varvtalet som fläkten snurrar i och därmed uppnå önskad effekt. Det ser riktigt läckert ut i verkligheten men är tyvärr riktigt knepigt att fånga på bild.

Med hjälp av de nya sensorerna för lufttemperatur och vätsketemperatur kan man enkelt reglera fläktkurvor efter dessa värden eller välja i princip vilka andra sensorer man vill. Framgent när Corsair expanderar systemet så ska även möjligheten finnas att reglera efter till exempel vätsketemperaturen i kompatibla reservoarer och pumpar.

Allt är dock inte frid och fröjd med mjukvaran. Trots att den oftast fungerar som den ska så stöter vi ibland på patrull under testperioden. Under vissa fall slutar programmet att svara och vid fler än ett tillfälle var enda lösningen att starta om hela datorn.

Vidare fick jag aldrig funktionen med spelintegration att fungera med den nya hårdvaran.

Möjligtvis går detta att lösa med en uppdatering, men vid testtillfället så fungerade det inte alls. Detta trots att vi kontrollerat att Icue känner av att spelet körs och att funktionen är aktiverad.

Genom att ladda ner modulen för Asus-enheter så ska det även gå att styra belysning på andra RGB-enheter som är anslutna till systemets ROG Z790 Hero-moderkort. Detta fungerade inte heller korrekt, och trots att moderkortet dyker upp i ICUE-mjukvaran gick det inte att ändra belysningen.

Sammanfattande tankar

Det finns mycket att tycka om med Corsair ICUE Link. Hela systemet känns genomtänkt, produkterna känns premium och själva byggandet är precis så enkelt som bolaget utlovat. Under testandet stötte jag inte heller på problem med kylare eller fläktar utan de gjorde vad som utlovats. Det ska föras till protokollet att fläktkurvan direkt ur kartong korrigerades från det tysta läget, då testsystemets Core i9-13900KS tenderar att bli varm.

När en mer aggressiv fläktkurva valdes är Corsairs QX RGB-fläktar inte jättetysta, inte det värsta jag varit med om, men vid spelande så märks de av.

Byggnationen var precis så enkel som man kan tänka sig på både gott och ont. Allting klaffar som stora legobitar och det är nästan omöjligt att göra fel. Detta är säkerligen välkommet för sig som vill ha flärd och ljus utan någon större ansträngning. Det är dock ofrånkomligt att en del av tillfredsställelsen med att ha planerat och byggt sin dator försvinner när det extravaganta går från DIY till färdig produkt.

Belysningen är generellt jämn över de testade produkterna och det är inga problem med avvikelser mellan de olika enheterna. Rent estetiskt lämnar dock produkterna i vår mening en del att önska. Jämför man fläktarna med till exempel Phanteks nya D30-serie upplevs Corsairs nykomlingar som en gnutta urvattnade i hur ljuset sprids i enheten. Enligt undertecknad bidrar de rakare linjerna i Phanteks estetik till en mer påkostad känsla, men här kan givetvis åsikterna gå isär.

Slutligen måste vi lyfta prisättningen på de nya produktserierna, vilket är en aspekt som verkligen fick oss att höja på ögonbrynen. Att en AIO-kylare kostar mer än 3 000 kronor är en allt vanligare syn i premium-segmentet och för den H150i vi har testat är prislappen på ungefär 3 300 kronor. Startpaketet för tre 120 millimeters-fläktar samt kontrollhubb och kablage kostar i skrivande stund nästan 1 900 kronor vilket är rätt magstarkt. Individuellt kostar 120 millimeters-fläktarna runt 600 kronor.

Vi kan inte med gott samvete rekommendera ICUE Link-ekosystemet med nuvarande prisättning, med undantaget om du verkligen vill betala cirka 50 procent mer för den förenklade byggprocessen. Vi har full förståelse på att det kostar massor av pengar och tid för en tillverkare att ta fram en ny standard och att utvecklingen behöver gå framåt. Visst är det ett system fullproppat med häftig teknik men den proprietära standarden och det i dagsläget smala utbudet kombinerat med ett högt pris gör att rekommendationen uteblir.