Att bygga sin första dator är lättare sagt än gjort. Vanligtvis sitter jag – en certifierad noob – och skriver nyheter men jag har nu också fått prova på kunskaperna om hårdvara som jag samlat på mig under mina månader på SweClockers. I Noob-byggarguiden har jag fått bygga min allra första dator, en dröm jag ändå har haft i några år men som jag aldrig riktigt tagit tag i – förrän nu.

I det här inledande kapitlet har jag fått montera in processorn, RAM och hårddisken på ett moderkort – de första stegen till att bygga en dator. I nästa del kommer jag att visa hur det gick montera in processorkylaren samt få in moderkortet i chassit, följt av lite kabelkrångel med strömkontakter och slutligen fick jag in grafikkortet.

Om du, liksom jag, någonsin drömt om att bygga en egen dator, men är inte säker på vart du ska börja, är inspirationen, tipsen och vägledningen du behöver här.

När byggde du din första dator?