ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC ASUS GeForce RTX 5080 Prime OC MSI Geforce RTX 5080 Suprim SOC Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC Längd 357,6 mm 306 mm 359 mm 340 mm Bredd 76 mm 50 mm 76 mm 70 mm Höjd 149,3 mm 126 mm 150 mm 140 mm Displayport 3 st, DP 2.1b 3 st, DP 2.1b 3 st, DP 2.1b 3 st, DP 2.1b HDMI 2 st, HDMI 2.1b 1 st, HDMI 2.1b 1 st, HDMI 2.1b 1 st, HDMI 2.1b Boost-klockfrekvens 2 790 MHz 2 685 MHz 2 745 MHz 2 730 MHz Pris 18 990 kronor 14 129 kronor 18 990 kronor 17 299 kronor

Storleksmässigt är det två modeller som sticker ut. Asus Astral-modell och MSI:s Suprim är båda två modeller som befinner sig i premium-segmentet hos respektive tillverkare och är bestyckade med redigt tilltagna kylflänsar.

ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC

Modellen som på förhand särskiljer sig mest är Asus ROG Astral-modell. Produktserien är ny för företaget och estetiskt ligger den relativt nära Matrix Platinum-varianten av Geforce RTX 4090 som Asus släppte förra året. Kretskortet är omgivet av en solid metallram som är väldigt rigid och ger hela konstruktionen ett tungt och massivt intryck. Belysningen är smakfull med en ljus-strip som sträcker sig längs höljet. Av alla partner-kort vi har haft möjlighet att titta på är detta även det enda som har bestyckats med dubbla HDMI 2.1b-kontakter.

De tre fläktarna på framsidan omges av distinkta ramar som bidrar till att kåpan känns som ett enda stycke. På baksidan av kortet finner vi inte helt oväntat bakstyckte i metall, lite mer oväntat är dock en fjärde axialfläkt som är symmetrisk med fläkten på motsatt sida så att de arbetar i en Push-Pull-konfiguration.

Tittar vi under själva kåpan och de fyra fläktarna finner vi en store kylfläns, en massiv ångkammare och åtta stycken värmeledningsrör som sammanbinder det hela. Som värmeledningsmaterial har Asus valt att skippa traditionell kylpasta eller flytande metall för att istället bruka en kudde av phase change material eller fasförändringsmaterial som uppges ha längre livstid än traditionell kylpasta. Kortet har en brytare för att växla mellan två olika BIOS-versioner där den ena är fokuserad på maximal prestanda och en mer aggressiv fläktkurva. I detta läge är kortets strömbudget satt till 400 W direkt ur kartong är det vi huvudsakligen kommer att fokusera på under testet. Det andra läget som har ett fokus på tyst drift fungerar enligt Asus inte som tänkt under vårat test. En uppdatering av VBIOS lanserades 11/2 men vi har tyvärr inte haft möjlighet att testa om kortets tysta läge med den nya VBIOS-versionen.

MSI Geforce RTX 5080 Suprim SOC

Vänder vi till det andra jättekortet vi har haft möjlighet att titta på är det MSI:s Suprim-variant. Här är det en någorlunda konventionell modell trots att den fortfarande är enorm. Själva kåpan upplevs inte som fullt lika robust som Astral-modellen från konkurrenten Asus men den lämnar trots det inte mycket att önska. Det är en gedigen metallkonstruktion med tre stycken stora fläktar och ett solitt bakstycke som leder bort värme från baksidan av grafikkortet.

Likt andra premium-modeller är det en stor ångkammare som leder bort värmen från grafikkretsen men i MSI:s fall är det en mer konventionell kylpasta som gäller för värmeavledning. Det som länkar samman ångkammaren med den stora kylflänsen är inte mindre än elva stycken värmeledningsrör vilket bidrar till den mycket höga vikten på grafikkortet. Precis som övriga kort vi tittat på har även denna modell dubbla BIOS som du kan växla mellan med ett skjutreglage.

Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC

Vidare mot det tredje grafikkortet som inte är en "MSRP-modell" och där är det Gigabytes Gaming OC-variant vi har till förfogande. Det är inte företagets toppserie av grafikkort då dessa är i Aorus-serien, men den är något mer påkostad än instegsmodellen Windforce X3.

Trots att kortet är stort som attan är det fortfarande varken lika stort eller tungt som MSI:s eller Asus flaggskepps-modeller. Det är en relativt konventionell kylarlösning med tre stycken frontmonterade fläktar och en kåpa i metall.

Bakstycket är vinklat fram i överkant och ger grafikkortet ett något mer rundat intryck. Under kåpan är det inte helt oväntat en ångkammare som leder bort värmen från grafikkretsen och det hela är sammalänkat med kylflänsen medelst nio stycken värmeledningsrör. Det finns kott om RGB-belysning på fläktar och kåpa för den som önskar samt en liten justerbar plastlucka som jag inte riktigt har förstått syftet med.

Precis likt de tidigare två korten vi kikar på idag går det att skifta mellan två olika BIOS för grafikkortet för den som vill växla mellan tystare eller svalare drift.

ASUS GeForce RTX 5080 Prime OC

Slutligen ska vi vända blicken mot en på pappret enklaste modellen vi har kikat på. Asus Prime är ett par hack ned från TUF-, ROG Strix- samt ROG-produkterna i företagets uppställning men är till skillnad från de ovan nämnda en relativt kompakt modell. Blott 2,5 expansionsplatser tar modellen i anspråk vilket gör den till den enda "SFF-ready"-modellen vi tittat på hitills.

Framsidan på kortet är bestyckad med tre stycken fläktar och en ganska anspråkslös och sober design med undantaget för det väldigt stora modellnamnet "PRIME" som står skrivet i fall du skulle glömma bort vilken modell du köpt. För värmeavledning har Asus valt att bestycka även denna lite enklare modell med ångkammare samt värmeöverföring via fasförändringsmaterial. För att få plats med hela paketet på relativt liten yta är dock kylaren endast bestyckad med vad som ser ur att vara sex stycken värmeledningsrör. Det finns dock fortfarande utrymme för ett BIOS-reglage som kan växla mellan ett tystare och ett "prestanda"-BIOS.