Att AMD har ett starkt grepp om spelprocessorer just nu råder det ingen tvekan om - under föregående år belönades Ryzen 7 9800X3D med betyget Toppklass av testlabbet. Året dessförinnan likaså, med Ryzen 7 7800X3D. Det rörde sig dock just spelprocessorer, rejält brädade i produktivitetstester av såväl Intel samt dess egna 7900X- och 9900X-serie.

Nu är blickarna vända mot nykomlingen Ryzen 9 9950X3D. Har AMD lyckats kombinera produktiviteten från 9950X med spelprestandan från 9800X3D, eller missar man helt målet i jakten på den ultimata processorn? Med kylpastan i högsta hugg gör sig redaktionen redo för en produktiv session.