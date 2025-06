För mindre än två veckor sedan avrundade Nvidia den här generationens (bekräftade) grafikkortssläpp med RTX 5060, ett kort som testlabbet fann vara bäst i prisklassen - men ändock otillräcklig.

Denna gång bjuder AMD upp till dans med Radeon RX 9060 XT, som landar någonstans mellan just RTX 5060 och storebror RTX 5060 Ti. Den kritiska frågan är åt vilket håll prestandan, och prislappen, lutar åt. I mellan- samt instegssegmentet är just kostnaden en än mer kritisk fråga inför inköp, så följ med när testlabbet undersöker om det har blivit dags att kröna en ny pang per peng-konung.