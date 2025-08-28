Det har gått strax över två år sedan Nvidia och Asus lanserade grafikkortet RTX 4080 Noctua OC Edition, sitt fjärde alster sedan samarbetet tog fart under RTX 30-seriens glansdagar. När RTX 50-serien lanserades tidigare under årets gång var det säkerligen en och annan Noctua-fantast som räknade dagarna tills nästa utannonsering.

Nu har äntligen det senaste alstret, Asus Geforce RTX 5080 Noctua OC Edition, landat i testlabbet. Vi bjuds denna gång på stora nyheter - fläktarna har uppdaterats till den nya generationens NF-A12x25, med suffixet G2. Dessutom är detta det första kortet i serien som bestyckats med tre fläktar. Kommer detta ge resultat?