Ända sedan Elgato äntrade marknaden med sin Stream Deck har hela produktsegmentet mer eller mindre blivit synonymt med varumärket. Lite som många bilar i samma segment kallas för Jeep kallas idag många externa kontrollpaneler för Stream Deck.

A new challenger approaches!

Hur gör man då om man som tillverkare vill ta sig in på marknaden för att sno åt sig delar av samma klientel? Antingen kan du erbjuda en lika tekniskt kompetent lösning, men för ett betydligt lägre pris, eller så gör man som Cooler Master gör.

Masterhub är namnet på den plattform Cooler Master hoppas ska roffa åt sig gaming- och streaming-publikens gunst. Detta ämnar de göra med ett modulärt system, där du själv kan komponera olika fysiska reglage för individanpassa arbetsflödet.

För att bruka systemet krävs att du har själva baspaketet, som dels inkluderar själva basplattan, och ett gäng moduler.

På plattans ovansida finns det ett antal hål med kontaktstift, vilket möjliggör placering av modulerna på valfritt vis.

I baspaketet ingår, utöver basplattan, en USB Type-C till Type-C-kabel, ett magnetiskt fäste för att vinkla upp enheten, en modul med programmerbara knappar, en modul med dubbla rullreglage och en modul med fem stycken skjutreglage.

Modulerna kommer enkelt på plats med hjälp av magneter. I hörnet sitter en lila markering för att indikera vilket håll som är rätt.

Därtill fick vi också en extra ratt med LCD-display, samt en modul med tre stycken vridreglage. Alla reglage, rattar och knappar har en väldigt bra taktil känsla och systemet känns påkostat. Magnetfästena på modulerna gör att allting sitter ihop väl, och paketet känns robust. På förhand är det alltid en farhåga att mekaniskt komplexa produkter ska kännas halvbra, men så är inte fallet med Masterhub.

Än så länge är allt frid och fröjd, men vi bör lyfta priset som är minst sagt högt satt. Baspaketet kostar i skrivande stund cirka 4 200 kronor - och det inkluderar ej varken fäste för arm eller stativ. Det är även inte helt fastställt vad priset för extramodulerna slutligen kommer landa på, men vi räknar med minst några hundralappar styck.

YOU LOSE

Hur är då enheten att använda? Först behöver vi installera mjukvaran, som passande nog heter Masterhub. Därigenom kan vi sedan ställa in knappar och reglage skall användas till. Det finns förinstallerade profiler specifikt för Adobe-sviten av mjukvaror samt OBS, Twitch och Streamlabs.

Det är just här i mjukvaran vi börjar stöta på det jag skulle definiera som problem. Först och främst bör vi nämna att Masterhub inte är riktigt det jag skulle definiera som en färdig produkt. Efter det som såg ut att bli en konventionell produktlansering återlanserades sedan produkten på Kickstarter, där de som valt att köpa den hålls uppdaterade med framstegen som sker på utvecklingssidan.

Här är det uppenbart att det saknas funktionalitet med till exempel Discord, och stödet utanför de ovan nämnda mjukvarorna är begränsat. Den går givetvis att använda i andra mjukvaror också, men då är det manuell handpåläggning som gäller för att skapa macron eller tangent-kombinationer. Detta är precis lika tidskrävande som det låter och för den som inte är väldigt insatt i denna typ av produkter hade det varit välkommet att slippa detta.

Ibland stöter vi även på en del buggar, tillexmpel blir hjulet med en LED-skärm i princip obrukbart när du aktiverar GIF-funkttionen på skärmen. Reglaget slutar svara och ibland hänger sig mjukvaran.

Det finns helt enkelt en hel del kvar att göra för Cooler Master på mjukvarusidan, och faktiskt likaså på hårdvarusidan. För även om den hårdvara som finns här idag är både välbyggd och genomtänkt känns valet att inte skicka med ett mer ergonomiskt stativ som en rejäl miss. Den lilla foten med magnet som följer med i förpackningen gör inte mycket för att ge en bättre vinkel över enheten, och det är en icke angenäm upplevelse.

Sammanvägt är Masterhub en riktigt unik produkt när det kommer till idéstadiet, och den hårdvara som finns tillgänglig lämnar inte mycket att önska. Likaså finns det en hel del saker att bena ut på mjukvarusidan, där framförallt fler olika mjukvaruprofiler hade varit absolut önskvärt. Själva programvaran är inte heller ett under i användarvänlighet, men den duger för ändamålet. Cooler Master Masterhub är välbyggd och snygg, men ekosystemet känns långt från färdigbakat - vilket gör att det just nu känns som en väldigt dyr beta-version.