Första gången jag kom i kontakt med Geforce Now var i samband med att Nvidia rullade ut Geforce RTX 4080-hårdvara i servrarna. Jag slogs redan då av hur väl det fungerade och hur pass bra bildkvaliteten hade blivit för att vara streaming. Det är dock just det som är poängen, det är bra för att vara streaming men är fortfarande en bit bakom att spela lokalt.

Målbilden för Nvidia har alltid varit att skillnaden mellan att spela streamat eller lokalt skall vara minimal. Med de nya uppdateringarna som företaget har gjort är man ett steg närmre.

Ny hårdvara

Under Gamescom 2025 tillkännagav Nvidia att de uppdaterar Geforce Now med ny hårdvara i form av en serverversion av Geforce RTX 5080. Detta kombinerat med nya processorer baserade kring AMD:s Zen 5-arkitektur ger ett lyft i prestanda. Samtidigt tillkommer bland annat Multi Frame Generation och DLSS 4 med uppgraderingen till Blackwell.

Ökad FPS i all ära men en av de största svagheterna med Geforce Now har i min mening varit bildkvaliteten. Detta ämnar Nvidia råda bot på med det som de kallar för Cinematic Quality Streaming. Vad gömmer sig bakom det flådiga namnet kan man då fråga sig. I princip innebär det högre maximal bandbredd, stöd för YUV 4:4:4 och därmed mindre kompressionsartefakter, skarpare användargränsnitt och en allt som allt bättre upplevelse.

Utöver bättre bildkvalitet ökar också stödet för hög uppdateringsfrekvens i högre upplösingar. Tidigare har den maximala gränsen legat vid 120 FPS. Nu ökar det till maximalt 360 FPS vid 1080P-upplösning, 240 FPS vid 1440P och 120 FPS i upp till 5K-upplösning.

Utöver rent tekniska prestandarelaterade uppdateringar lägger Nvidia till stöd för funktionen Install to Play. Tidigare har det krävts att ett spel via Geforce Now konstant är installerat på företagets servrar för att kunna spelas, detta har dock varit en del i att utbudet är en smula begränsat. Med install to play tillkommer stöd för ännu fler titlar som kan installeras i Nvidias moln. För en vanlig Performance eller Ultimate medlem innebär det att de har tillgång till 100 GB sessionslagring där de kan installera valfritt spel där utgivaren valt att stödja Steamworks Cloud Play.

För den som inte vill behöva ominstallera spelet varje gång går det att köpa till lagring i molnet som inte är sessionsbunden.

Notera att många av de tekniska förbättringarna är begränsade till de servrar som är bestyckade med Geforce RTX 5080. Till en början finns det ett begränsat antal av dessa som dessutom stödjer ett begränsat antal spel. Listan kommer att utökas allt eftersom, därtill kommer fler servrar med Geforce RTX 5080 att öppna på fler platser. Om du är intresserad av att testa Geforce Now Ultimate RTX 5080 försäkra dig om att spelen du vill spela finns på listan och att du kopplar upp dig mot en kompatibel server.

Kompatibla spel vid publicering.

Free Premium Ultimate Grafikkrets Ej RTX (?) Geforce RTX 3060/ 2080(?) Geforce RTX 4080/ 5080 Processor 4 kärnor 8 kärnor 16 kärnor Minne 14 GB DRAM 28 GB DRAM 56 GB DRAM Pris Gratis med annonser 129 kronor/ månad 259 kronor/ månad Antal spel 2 000+ (Ready to play) 4 000+ (Ready to play och Install to play) 4 000+ (Ready to play och Install to play) Tidsgräns per session 1 timme 6 timmar 8 timmar Upplösning Upp till 1080P upp till 1440P Upp till 4K/ 5K (enbart Geforce RTX 5080) Max FPS Upp till 60 FPS Upp till 60 FPS Upp till 240 FPS Väntetid Typisk väntetid 2 minuter Typisk väntetid 1 minut Ingen väntetid

Vi har under vårt test tagit del av Ultimate versionen av tjänsten då det är denna som kommer att ha tillgång till den nya grafikkretsen. Det bör tilläggas att då det inte är konsument-grafikkort som servrarna är bestyckade med och Nvidia inte är helt öppna med exakt vilken prestandanivå Free och Performance-nivåerna är bestyckade med. Det kan variera mellan tillfällen och det är möjligt att även dessa får ett uppsving i och med uppdateringen av Ultimate nivån.

Under testet har vi även behövt koppla upp oss mot en server i Tyskland då servrarna i Sverige ännu ej uppgraderats med den nya hårdvaran. Detta innebär att latensen är något högre än vad vi upplevt med de svenska servrarna.

Ofta ligger den rapporterade latensen runt 24- 25 ms när vi kopplar upp oss mot Tyskland men är betydligt kortare när vi kopplar upp oss mot de lokala servrarna.

Spelupplevelse

Under testperioden fanns de ett antal spel att välja på som funerade med den nya hårdvaran där mitt huvudfokus har legat på två spel som jag spenderat hiskeligt många timmar i: Cyberpunk 2077 och The Witcher 3. Det är spel jag kan utan och innan där eventuella avikelser blir märkbara. Jag har primärt testat detta i mitt eget hem samt på kontoret, på både platserna har jag uppkoppling via ethernet med 1 Gb/s.

Börjar vi med att titta på The Witcher 3 är det givetvis inga problem att dra runt spelet med högsta inställningarna i 4K. Upplevelsen känns responsiv, om jag jämför att spela lokalt eller streamad direkt jämte varandra en viss skillnad, ingenting som på något vis förstör upplevelsen dock.

Spelar du med en till exempel en trådlös handkontroll så kan detta absolut göra situationen mindre optimal men det återstår att se hur stor skillnaden är när vi får möjlighet att koppla upp oss direkt mot den närmsta servern.

I Cyberpunk 2077 upplevs det dock som något mer trögflytande när du rör dig. Dels för hur styrningen i spelet fungerar med standardinställningar, addera sedan latens för streaming och slutresultatet blir absolut en känsla du behöver vänja dig vid.

Personligen är jag ingen fantast vad gäller kompetetiva skjutspel, inte ens litegranna. Men till och med jag har frågetecken gällande huruvida det är gångbart att spela ett snabbt FPS-spel via Geforce Now. Nvidia själva hävdar att det absolut går att spela till exempel CS2 eller Apex Legends via tjänsten och trycker stenhårt på det nya 1080P 360 FPS-läget. Jag kan bekräfta att det fungerar men kan inte göra några uttalandet om hur bra det fungerar för dig som har en högre ambitionsnivå än undertecknad.

Det är egentligen genomgående för alla de titlar jag bläddrar mellan, responsivt och inga problem att bibehålla uppkopplingen under längre sessioner.

Vi har i nedan tester en jämförelse mellan vår testrigg för grafikkort bestyckat med ett Geforce RTX 5080 ställt mot Nivdias Geforce Now med Blackwell.

Hur var det då med bildkvaliteten? Bättre men inte perfekt kan man sammanfatta det hela med. För den som tidigare använt Geforce Now går det att notera att det har tillkommit en ny förinställd profil för inställningar som kortfattat går under namnet Cinematic. Med detta läge ställs inställningarna till det som krävs för att påvisa de nya förbättringarna.

Ett problem som belystes under presentationen av uppdateringen var specifikt hur vegetation förlorar detaljer och skärpa när de komprimeras i en videoström. Det kan lätt se smetigt och otydligt ut och detaljer elimineras.

Det har blivit bättre på denna front. Det fördefinierade Cinematic-läget i 4K UHD ser faktiskt smått fantastiskt ut. Spelar man i 4K UHD-upplösning och använder höga inställningar för bildkvalitet är det ett riktigt bra resultat. Det inte fullt lika imponerande när upplösningen ställs ned till till exempel 1440P. Det har gjorts framsteg helt klart men det är inte riktigt hela vägen framme.

Bäst resultat får jag inte helt oväntat när just 4K UHD används. Trots de nuvarande begränsningarna med 120 FPS i den höga upplösningen är det en bättre visuell upplevelse. Det är trots detta välkommet att det går att köra 240 FPS i 1440P vilket gör att det lämpar sig väl för spel som drar nytta av detta vilket väger upp något för den lägre upplösningen.

Tittar vi på ovan videoexempel fårn Cyberpunk 2077 är det absolut en viss skillnad men i ärlighetens namn blir det mest påtaligt när vi zoomar in och fokuserar på främst håret. Det finns och vissa tecken på skillnad när vi tittar på hur till exempel övergångsställen i rörelse hanteras.

Överlag upplever jag skillnaderna i Cyberpunk 2077 betydligt mindre än i The Witcher 3. Det är i ärlighetens namn en riktigt spelbar upplevelse som erbjuder ett stort visuellt lyft. Trots Youtubes videokompression går skillnaden fortfarande att skönja.

Ett steg närmre Nvidias vision

För att besvara frågan jag ställde i den härt artikelns rubrik kan jag kortfattat säga: nej inte för mig i alla fall. Geforce Now har dock gjort stora kliv framåt och den här senaste uppdateringen är väldigt välkommen. För dig som rent praktiskt inte kan eller vill ha en speldator hemma blir Geforce Now ett allt mer användbart alternativ till detta.

Det lämpar sig även strålande för dig som har en dator kopplad till en TV och vill spela i soffan med en handkontroll men det fungerar faktiskt galant med mus och tangentbord också.

Oavsett hur mycket marknadsföringen pratar om att det är ett fullgott alternativ till en dator är det inte riktigt hela sanningen. Jag ser det dock som ett urmärkt alternativ eller komplement men ännu är det ingen ersättare.

Det ska dock sägas att jag till vardags sitter på en kraftfull speldator med ett Geforce RTX 4090 och en OLED-monitor så det är mitt ingångsvärde. Upplevelsen i sig blir inte bättre med Geforce Now. Om du däremot sitter på en äldre maskin och har ett stort Steam-bibliotek kan det vara värt att testa en månad för att se vad du själv tycker. Det kan fungera som en metod för att prova på nya funktioner eller så blir du kanske helt frälst.

Kostnaden på 259 kronor per månad är också den värd att tänka över om du har för avsikt att satsa på streamade spel primärt. Det är dock lite av en falsk jämförelse då du troligtvis inte kommer att välja det ena eller det andra alternativet baserat på vad det kostar.

Det är svårt att inte bli imponerad av Geforce Now och de tekniska framsteg som Nvidia mäktat med. Rent principiellt borde jag inte tycka om Geforce Now men det är en tjänst som har kommit långt. För varje uppdatering kommer den närmre Nvidias vision av den molnbaserade speldatorn med en löpande prenumerationskostnad.