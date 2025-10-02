Havns debutchassi HS 420 imponerade så pass stort på mig att det belönades med vår högsta utmärkelse. Hur gör man då för att följa upp ett så pass välbyggt, snyggt och genomtänkt chassi?

Om man heter Havn byter man fokus från trendigt akvariechassi till mindre storlek och fullt fokus på luftflöde. Det är så tillverkaren markandsför nykomlingen BF 360, ut med kurvat glas och vertikal grafikkortsmontering och in med 180-millimetersfläktar.

Havn BF 360 finns tillgänglig i två olika färger som enkelt nog är svart eller vitt. Båda utföranden har en front i grå ton som bryter av mot den avskalade exteriören. Därtill kan du välja mellan BF360 eller BF 360 Flow där Flow-modellen har tre stycken medföljande fläktar.

Egenskap Värde Namn HAVN BF 360 Flow HAVN BF 360 Typ Miditower Miditower Formfaktor E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX Dimensioner (B×H×D) 254 × 522,6 × 515 mm 254 × 522,6 × 515 mm Vikt 14,79 13,63 kg Material Stål, plast, härdat glas Stål, plast, härdat glas 3,5”-platser 2 st. (varav 2 delar plats med 2,5")) 2 st. (varav 2 delar plats med 2,5") 2,5”-platser 4 st. (varav 4 delar plats med 2,5") 4 st. (varav 4 delar plats med 2,5") Fläktplatser Front: 3 st. 120/140 mm/ 2 st. 180 mm

Topp: 3 st. 120 mm/ 2st. 140/180 mm

Bak: 1 st. 120/140 mm Front: 3 st. 120/140 mm/ 2 st. 180 mm

Topp: 3 st. 120 mm/ 2st. 140/180 mm

Bak: 1 st. 120/140 mm Medföljande fläktar 2 st. 180 mm (H18), 1 st. 140 mm (140) Nej Anslutningar 1 st. USB Type-C (USB 3.2 Gen2), 2 st. USB Type-A (USB 3.2 Gen1), ljud 1 st. USB Type-C (USB 3.2 Gen2), 2 st. USB Type-A (USB 3.2 Gen1), ljud Nätaggregat ATX, Upp till 200 mm lång (ej inkluderat) ATX, Upp till 200 mm lång (ej inkluderat) Pris 2 249 kronor 1 899 kronor

De medföljande fläktarna ingår i tillverkarens nya fläktserie som kort och gott går under namnet H-serien. Två stycken 180-millimeters H18 sitter förmonterade i fronten och en 140-millimeters H14 sitter förmonterad som utblås i bakkant. För Flow-verisonen med de förmonterade fläktarna är det svenska riktpriset 2 249 kronor och behöver du inte fläktar går den vanliga BF 360 loss för 1 899 kronor. Jämför man dessa så känns det som att versionen med medföljande fläktar är mest lockande.

Precis som med HS 420 har dock Havn tagit ett koncept och gjort det på sitt eget vis. Med HS 420 var det en genomtänkt version av akvariechassit, med BF 360 är det en omstöpning av prestandachassit. För att flytta så mycket som möjligt av luften som frontfläktarna tar in till grafikkortet har kåpan som skiljer av huvudkammaren från nätaggregatet stöpts om.

Havn har istället vad de kallar för en ramp med en lutning på 135° som riktar luftflödet från den nedre fläkten direkt på grafikkortet.

Därtill fortsätter Havn med gummerade kabelgenomföringshål, gummidämpningar på de löstagbara delarna och extra kärlek på små detaljer.

Byggupplevelse

Det är svårt att inte ständigt dra paralleler till HS 420 när jag testar BF 360. I det testet skrev jag att byggupplevelsen var en fröjd från början till slut och jag kan inte annat än att upprepa det den här gången också. Kanske ännu mer denna gång.

I princip behöver du ta bort några skruvar i bakkant och sen är det bara att lyfta av panelerna på sidan och i fronten. Just frontpanelen imponerar då denna sitter fäst med magneter i toppen och plast-tänder i botten. Om du greppar tag i ribborna i toppen och applicerar lite tryck så lossnar den direkt, trots detta känns det som att den sitter säkert när chassit flyttas.

Innertaket på chassit där fläktarna monteras sitter fast med två skruvar och tas sedan loss genom att sektionen dras utåt och uppåt på ett spår.

När detta görs är hela toppen öppen vilket gör kabeldragning och montering av luftkylare till en barnlek när väl moderkortet är på plats.

Kablarna till moderkortet dras igenom gummiribborna i genomföringshålen och kan sorteras och separeras med de förmonterade plastclips som är förmonterade eller de extra som medföljer.

På baksidan av moderkortsplåten finner vi återigen välplacerade kabelkanaler med inbyggda kardborreband och märkningar med klisterlappar som indikerar vilka kablar som rekommenderas att dras var. I praktiken kan du genomföra hela bygget utan ett enda buntband.

På toppen av baksidan finner vi också den förmonterade fläkthubben. Nätaggregatet bör monteras med fläkten nedåt på den dedikerade platsen som är något upplyft vilket skapar en ficka under den. Detta för att bättra på luftflödet. Dammfiltret för nätaggregatet kommer du åt från baksidan.

Där HS 420 fick dig att tänka till en extra gång med monteringen av den vertikala grafikkortshållaren är det helt friktionsfritt med nykomlingen. Grafikkortsstödet är uppgraderat från HS 420 och har två kontaktpunkter med grafikkortet. Det är enkelt att justera i olika leder och verkar göra jobbet väl. Möjligtvis skulle det vara bra att kunna förankra det i själva huvudstommen på något vis för riktigt tunga grafikkort som till exempel Asus ROG Astral.

Kortfattat är det en byggprocess som är helt utan anmärkningar.

Test med fler fläktar

Den medföljande uppsättningen fläktar är absolut fullgod för de flesta, vi tänker dock ta det ett steg till och testa Havns rekommenderade konfiguration för ett luftkylt bygge med två extra 180-millimetersfläktar i toppen av chassit.

Vi monterar dem enligt rekommendation med den främre som intag och den bakre som utblås. Enligt testdatan från tillverkaren ska detta ha en positiv inverkan på processorns temperatur med minimal effekt på grafikkortets temperatur.

Vi testar dels temperaturen vid vila för processor och grafikkort. Processorkylaren körs på 20 procents hastighet, chassifläktarna köra på 20 procents hastighete och sedan 50 procent.

Vid belastningstestet kör vi 20 rundor av 3Dmark Port Royal. Processorkylaren är ställd till 60 procents hastighet. Chassifläktarna ställs först till 60 procents hastighet och sedan till fullt blås. Sedan loggar vi temperatur för grafikkort, processor och vilken fläkhastighet grafikkortet ställer in sig på med standard-fläktkurvan.

Därefter testar vi även temperaturer vid vila. I detta läget ställer vi processorkylaren på 20 procent av sin maxhastighet och chassifläktarna på 20- respektive 50 procent. Därefter loggar vi temperaturerna ungefär 10 minuter efter omstart.

Ytterligare en fullträff

När vi recenserar ett chassi får man först och främst tänka på vad chassit ämnar att göra. Är det ett chassi med maximal flärd? Är det ett chassi som satsar på ett så lågt pris som möjligt eller ska det vara så praktiskt som möjligt med plats för alla tänkbara konfigurationer?

Det kommer givetvis vara så att en enskild modell inte kommer att göra exakt alla nöjda. Vissa behöver tio stycken hårddiskplatser och vissa behöver verkligen dubbla optiska läsare. Havn BF 360 är designad med fokus på prestanda utan att tumma på designen. Visst är den inte lika extravagant som sitt syskon HS 420 men det är inte heller syftet.

Luftflödet lämnar i princip inget att önska och att det äntligen finns fler chassin som lyfter 180-millimeters fläktarnas förträfflighet gör mig glad i själen. Kombinerar du BF 360 med en kompetent luftkylare finns det inte mycket kvar att önska. Visst går det alldeles utmärkt att montera en vätskekylare i toppen av chassit men det är alltjämt ett chassi som riktar sig mot dig som vill luftkyla. Vi kan utan större huvudbry konstatera BF 360 gör det den säger att den ska göra, därtill gör den detta väldigt väldigt bra. Det man då får leta efter är vad som hade kunnat vara bättre och här står jag återigen med ett chassi från Havn och ser inga direkta brister.

Varje datorbygge brukar jag beskriva som en kamp mellan din egen vilja och komponeneternas beskaffenhet. Chassit kan underlätta eller försvåra ditt arbete och BF 360 inte bara underlättar ditt arbete utan får mig under byggprocessen faktiskt att dra på smilbanden flera gånger.

Det är inte bara det faktum att den är otroligt enkelt att arbeta i, det är de små detaljerna som höjer upplevelsen. De hade inte behövt gummera greppytorna på sidopanelerna eller göra en försjunkning för att underlätta greppet. De hade inte heller behövt gummera monteringspunkterna på innertaket med fläktplatserna, eller ha markerade kabelkaneler med kardborreband. Det hade inte behövt ha något av detta för att ha ett bra chassi men nu finns de där och de tar BF 360 från ett bra eller utmärkt chassi till ett chassi i toppklass.