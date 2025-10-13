Nytt år, ny ROG Ally från Asus. Den här gången bjuder dock tillverkaren på något som, på pappret, ser riktigt spännande ut - ett samarbete med Microsoft! ROG Xbox Ally X äntrar scenen med en integrering som sträcker sig över såväl hårdvara som mjukvara. Frågan är om samarbetet har varit lyckat, eller om två titaner möts i ett bearnaise på pannkakan-moment.

– Trots en ogästvänlig start och bitvis haltande användarupplevelse växer Xbox Ally X på mig med tiden. Den ligger förträffligt i händerna och är markant kraftigare än min gamla Steam Deck.

TL;DR - en snabb sammanfattning av Asus ROG Xbox Ally X

Handhållna spelmaskiner intresserar i dagsläget en nischad skara entusiaster, som oftast redan har andra konsoler eller datorer. En målgrupp som därför säkerligen har överseende med vissa tillkortakommanden, med andra ord. Antalet som köper en ROG Xbox Ally X som sin enda "fullvärdiga" dator kan man troligtvis räkna på en hand. Vi börjar dock med det positiva.

ROG XBOX Ally X är den bästa handhållna spelmaskinen på marknaden. Trots vikten ligger maskinen perfekt i händerna, och skärmen är skarp och ljusstark, med väl avvägd storlek. Tillräckligt stor för en trevlig spelupplevelse, men inte så stor att lägre inställningar eller uppskalning märks. Asus imponerar med sin kylning som flyttar mycket varmluft utan störande ljud, även i "överklockat" läge. Hörlurar rekommenderas dock för Turbo- och Manual-läget.

Prestandamässigt har det inte hänt mycket från föregångaren, och prestandalyftet från Xbox Full Screen Experience uteblev. Gränssnittet är dessutom buggigt, vilket ger en något ljummen helhetskänsla. Vissa titlar svarar bättre på den nya hårdvaran, men i genomsnitt är skillnaden knappt märkbar. Lägstanivån har dock höjts betydligt i Silent-läget. Förutom handkontrollerna finns det få skäl att uppgradera.

Utanför spelvärlden blir det tydligt att Windows inte är gjort för touch. Skärmen är för liten, feltrycken många, och det är obekvämt att hålla den nära ansiktet för att titta på film. Den duger i krig för annat än spelande.

Asus visar åter sin hårdvarukunskap, men både mjukvara och helhetskänsla ligger efter. Du får inte en vassare handhållen spelmaskin just nu, men vi hade högre förväntningar. ROG Xbox Ally X är en kompetent men försiktig uppföljare - en Bra Produkt.

ROG Xbox Ally X är marknadens bästa handhållna spelmaskin, men använd den inte till något annat.

Fördelar

Utmärkt spelprestanda

Handkontroller i toppklass

Skarp och ljusstark skärm

Fläktar som, trots sin ringa storlek, inte viner.

Nackdelar

Xbox Full Screen Experience duger inte

Windows-upplevelsen är inte rolig

Svag förbättring mot föregående generation

För begränsad för att motivera kostnaden

Pris vid publicering: 10 990 kronor