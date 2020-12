Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Asus som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Inledning

Tidigare har jag testat ett par olika "smarta" övervakningskameror här på SweClockers. Ett återkommande tema i kommentarerna från medlemmar är kritik om att dessa kräver någon form av abonnemang för att produkten ska kunna användas fullt ut.

Nu när Asus ger sig in i samma produktområde med nya ZenEye är ett av de stora försäljningsargumenten att allt finns tillgängligt utan månadskostnad, inklusive notiser och videomaterial direkt i din smarta telefon. Dessutom lagras all video lokalt.

Modellen heter Asus ZenEye SPB-3200 och är ett paket med allt som behövs för att komma igång. En accesspunkt och två trådlösa kameror kostar cirka 3 999 kronor.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Kenneth Jonsson Användarnamn: @Yoshman

Registrerad: 2011

Plats: Stockholm

Kenneth "Yoshman" Jonsson är ett känt namn på SweClockers. Kenneths intresse för datorer väcktes redan under det tidiga 1980-talet. Idag arbetar han med utveckling av OS-kärnor för realtidsapplikationer.

Specifikationer: Kamera

Egenskap Beskrivning Videoupplösningar 1 920 × 1 080 pixlar Updateringsfrekvens 5, 10, 15 eller 24 bilder per sekund Videoformat H.264 Bildvinkel 120° Vinkel för rörelsedetektor 110° Mörkerseende ✔ Trigga inspelning på ljud ✔ Tvåvägskommunikation ✔ Kommunikation till accesspunkt 802.11 b/g/n (Wifi 4) Drifttemperatur -20° till 45° C Kapslingsklassning IP65 - dammtätt och spolsäker, kan sitta utomhus Strömkälla Batteri, upp till ett års drifttid enligt spec. Mått och vikt 53 × 110 × 61 mm (B×H×D), 240 gram

Specifikationer: Accesspunkt

Egenskap Beskrivning Antal anslutna kameror Upp till 4 st Siren Upp till 110 dB Drifttemperatur 0° till 40° C Anslutning internet Ethernet, minst 2 Mbit/s uppkoppling Lagringsutrymme 8 GB inbyggt, kan utökas via USB 2.0 Strömkälla 110-240 V Mått och vikt 122 × 117 × 40 mm (B×H×D), 243 gram

Installation

Installationen är väldigt enkel tack vare att ingen kabeldragning krävs till kameror, då de kommunicerar med accesspunkten över Wifi. Laddning av kamera sker via en vanlig Micro USB-anslutning, och även om batteritiden är väldigt lång får man tänka på att kameran måste kunna plockas ned en eller ett par gånger per år för att laddas upp.

Då kameran tål att befinna sig utomhus valde jag att installera en kamera på husets norra fasad, medan den andra kameran placerades på en hylla i vardagsrummet.

På kameran och accesspunkt finns en synkroniseringsknapp som används för att para ihop de två enheterna. Processen hanteras via en applikation för telefoner som finns både för Android och IOS.

Jag har använt en Samsung Galaxy S10+ och en Iphone 8 under testet, där utseende och applikationens funktioner är ur alla praktiska hänseenden identisk på de två plattformarna.

Accesspunkter har de förväntande attributen för den här produkttypen. Integrerat Wifi-stöd som ger ett separat trådlös nätverk för kameraenheterna. En Ethernetport med kapacitet om 100 Mbit/s som ska kopplas till din ditt hemmanätverk så ZenEye-systemet får tillgång till internet. Strömförsörjning och av/på-knapp, samt två USB 2.0-portar för att ansluta extra lagringsutrymme utöver de 8 GB som är integrerat.

Bakom gallret sitter sirenen som enligt specifikation ska nå upp till 110 dB, och det är möjligt att justera ned volymen. Kan inte säga om ljudtrycket från sirenen verkligen når upp till 110 dB, men jag kan konstatera att sirenen skär rejält i öronen om man befinner sig nära den inomhus i alla fall.

Den lilla svarta knappen till vänster om Ethernet-kontakten är för fabriksåterställning av enheten. Slutligen sitter en knapp på dess övre del vilken används när en ny kamera ska anslutas till accesspunkten.

Övervakning

Applikationen är väldigt enkel att använda, och enda noteringen jag kan göra är är att den designats för dagens trend med riktigt stora telefoner. Applikationen gör sig bättre på min Galaxy S10+ än Iphone 8. Snabbskott med en Iphone 11 gav liknande upplevelse som med S10+.

Klippen organiseras per dag, månad plus datum. Under varje dag får användaren en lista av klipp. Till vänster i bild visas översikt för vald kamera, och det är möjligt att manuellt starta live-videoströmmar, ta bilder från strömmen samt manuellt spela in.

Mittenbilden illustrerar att applikationen är integrerad med Androids aviseringssystem, och upptäcker en kamera aktivitet får användaren en notis. Kameran kan triggas av rörelses och/eller ljud.

Högra bilden visar det enda egenliga problemet jag noterat i ZenEye. Jag har haft enstaka dagar där utomhuskameran, som är konfigurerad att bara trigga på rörelse och inte ljud, spelar in massor med klipp där jag inte kunna noterat någon aktivitet alls. Då det handlade om 20 till 30 klipp fick de en synbar påverkan på batterinivå.

I högra bilden syns att klippen är lagrade i "home cloud", det vill säga de ligger lagrade i accesspunkten och strömas direkt därifrån till telefonen. Det finns en valfri molntjänst, "Asus cloud", men till skillnad från många andra lösningar är kameran en fullgod lösning även utan en abonnemang på molntjänsten.

Integration med andra system

ZenEye kan röststyras med hjälp av Alexa eller Google Home. Det finns också stöd för IFTTT, och det går till exempel utmärkt att få notiser skickade till en LaMetric display när en ZenEye kamera noterar rörelse.

Jag tycker att integrationen med andra "smarta hemmet"-system är en väldigt rolig del med den här typen av produkter, och jag gissar att motsvarande integration inte är fullt lika enkelt hos kamerasystem från larmbolagen (fast kanske har helt fel här, de med erfarenhet kan skriva i kommentarerna).

Mörkerseende

En funktion undertecknad gillar är möjligheten till bildupptagning i totalt mörker. Eller, rent tekniskt är det inte i totalt mörker då kameran belyser omgivningen med 850 nm våglängd. Den vågländen är i stort sett osynligt för det mänskliga ögat, och det går bara att ana ett mörkrött ljus om man tittar på kameran.

Bildupptagningen visas i svartvitt, och detaljer är inte alls lika tydliga som de blir om när klipp tagna med den vanliga sensorn konverteras. Det är ändå häftigt att se hur bra det trots allt blir, exemplet nedan från källaren är i nära totalt mörker där foto med mobilen ger en helt svart ruta.

Utomhus blir det lite kämpigare för kameran att producera en bra bild, primärt på grund av betydligt större avstånd vilket betyder att de fotoner med rätt våglängd som skickas ut sprids över betydligt större yta. Det leder i sin tur till att väldigt lite ljus reflekteras tillbaka till kameran.

Geofencing

Även om bild- och ljudmaterialet som fångas upp av kameraenheterna lagras lokalt känns det ändå inte helt bekvämt att själv vara övervakad i sitt hem. Precis som hos många andra kameralösning stödjer också ZenEye så kallad geofencing. Genom att låta mobilapplikationen ha tillgång till mobilens position kan den automatiskt stänga av funktionen att starta inspelning från ljud eller rörelse när du är hemma.

ZenEye har stöd för flera användare, och en möjlig konfiguration är att kamerasystemet avaktiverar sig när första medlemmen i familjen kommer hem och aktiverar sig när sista familjemedlemmen lämnar hemmet.

Exempelklipp

Lättaste fallet först. Rörelseaktiverad inspelning med bra ljusförhållande utomhus.

Bra ljusförhållanden inomhus.

Jag tror att händelser likt denna är orsaken till relativt många klipp från utomhuskameran som triggats av rörelse, där kameran sitter nära taknocken och det finns gott om fåglar som gillar att spana därifrån. På grund av batteridrift och Wifi befinner sig systemet i lågenergiläge och det tar någon sekund för kameran att komma ur det. I detta fall flög fågeln inte bara förbi utan verkar vilja spana in tekniken lite.

Svåraste förhållandet, på grund av det relativt stora området utomhuskameran täcker blir det en väldigt lågt ljusflöde från IR-dioden.

Sammanfattning

Jag är på det stora hela väldigt nöjd med erfarenheten från Asus ZenEye. Likt många andra här på forumet är kravet på abonnemang för att i praktiken kunna utnyttja sin kamerainstallation fullt ut ett stort minus för många av de konkurrerande lösningarna.

Det går alltid att diskutera hur "säkert" det är med övervakning via Wifi. För i många fall överväger smidigheten och flexibiliteten nackdelarna. Övervakning är dock ett brett begrepp och för min egen del används kameraövervakning mer som en kombination av rolig teknikpryl, att kunna se det lokala djurlivet samt fastighetsövervakning av sommarstugan på landet.

Om det primära syftet är bevakning mot inbrott lär det ha en viss avskräckande effekt. Sedan får man hoppas att de professionella lösningarna för detta har någon fördel över den typ av produkt som testas här. Ett professionellt larm är betydligt dyrare, men då betalar du normalt sett också för någon form av agerande från vaktbolag vid larm.

Själv föredrar jag att betala lite mer initialt om det betyder lägre eller inga återkommande kostnader för användning av produkten. Jag föredrar också trådlös kommunikation till kameror, och är medveten om att Wifi kan störas, men för mitt användarfall överväger smidigheten de potentiella problemen. Det finns en del saker som skulle kunna göra ZenEye ännu lite bättre för just mig, men på det stora hela är det ändå en mina absoluta favoriter i segmentet.

Avsaknaden av objektidentifiering känns som nackdel eftersom jag upptäckt nyttan av denna finess i Arlos system. Värt att påpeka här är att objektidentifieringen är något som just nu kräver en prenumeration hos Arlo, då analysen sker i molnet, och det kan mycket väl komma en liknande tjänst från Asus. Här finns ändå möjligheten att dra lokal hantering av data ännu ett steg och det börjar dyka upp allt fler specialkretsar för maskininlärning, där priset pressats rejält.

Det borde vara realistiskt att kunna utföra viss objektidentifiering i accesspunkten, eventuellt som en lite dyrare modell. Ett första steg vore screening av klipp som triggats av rörelse för att sortera bort videoklipp som saknar värde.

Fördelar

Full funktionalitet utan krav på abonnemang

Möjlighet till tjänsten "Asus Cloud" vid behov

Enkel installation

Klassledande batteritid, förutsatt att specifikation stämmer

Kan integreras med andra system som t.ex. IFTTT

Nackdelar

Saknar bildanalys som filtrerar falska triggers

Bra bildkvalitet, men huvudkonkurrenten Arlo Pro 3 är bättre (till högre prislapp)

Endast en bildvinkel (120°) – fler alternativ vore användbart

Asus ZenEye kostar i skrivande stund cirka 3 999 kronor.