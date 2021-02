Amerikanska Patriot är kanske inte den första som diskuteras vid datorbyggande men Patriot är inga nykomlingar utan grundades under 80-talet, en blomstrande tid för elektronik i stort. Fokuset för Patriot har varit primärminnesmoduler till datorer men har på senare tid breddat sin portfölj. Minneskort, USB-minnen, kringutrustning som datormöss, tangentbord och mer därtill.

Just dagens ämne är SSD-enheter och då från Viper-serien som är Patriots gaming-serie. Jag har mottagit en NVM Express-lagringsenhet med produktnamnet Viper VP4100 – 1 TB lagringskapacitet och PCI Express 4.0 står på menyn.

Produkten levereras i en liten förpackning som beskriver vilken typ av prestanda köparen kan förvänta sig. För den som inte är nöjd med 1 TB lagringsutrymme finns även en dubbelt så stor modell tillgänglig på marknaden.

Monteringsskruvar följer som vanligt inte med enheten utan det är moderkortet eller eventuell bärbar dator som bistår med fästanordningar.

Viper VP4100 är en M.2-enhet med formfaktorn 2280 (22 mm bred, 80 mm lång), det vill säga den vanligaste storleken av M.2-enhetern för lagring. M-nyckel innebär att endast M.2-anslutningar med PCI Express passar. Anslutningar ämnade för SATA-enheter är inte kompatibla med Viper VP4100.

Ovansidan av enheten täcks av en svart aluminiumkylfläns och undersidan har en etikett med information om enheten. Garantitiden på enheten är fem år och om det finns någon begränsning av skrivningar för garantitiden så framgår detta inte på tillverkarens hemsida.

Lagringsenheten från Patriot, Viper VP4100, nyttjar Phisons kontrollerkrets PS5016-E16. Det är denna krets som tillsammans med NAND Flash-moduler från Kioxia som avgör prestandan i enheten. För att hantera inflödet av data är enheten utrustad med en cache om 1 GB RAM-minne från SK Hynix.

Just vilka kretsar det är som sitter på enheten återkommer jag till lite senare i artikeln då modellen påminner väldigt mycket om andra lagringsenheter på marknaden. Inte minst en SSD undertecknad har tittat på tidigare.

Kylaren på enheten väger nio gram och sitter med värmeledande tejp. Jag är imponerad av hur bra tejpen satt fast i enheten. Det känns nästan som att oförsiktig demontering av kylflänsen kan resultera i ett trasigt kretskort.

Det är värt att notera att endast två NAND Flash-moduler och E16-styrkretsen från Phison är i kontakt med kylflänsen. Spänningsregulatorn och RAM-modulen på ovansidan är inte i kontakt med kylflänsen. Den viktigaste kretsen att hålla ned temperaturen på är styrkretsen Phison E16, medan minnet gärna vill ha högre temperaturer än rumstemperatur för att minimera slitage.

Hur mycket monteringen av kylflänsen påverkar livslängd är svårt för mig att sia om, men troligen är det kontrollerkretsen som begränsar eventuellt effektuttag och således kommer övriga kretsar hållas i schack. Just spänningsregulatorn misstänker jag är väl optimerad för just E16 då det är Phison själva som designat kretsen för detta specifika ändamål. Att spänningsregulatorn skulle överhetta känns alltså föga troligt.

Testkörningarna av enheten sker på en AM4-plattform med styrkretsen B550 och en AMD Ryzen 7 3700X. Operativsystemet startas från annan enhet än enheten som testas för att minimera varians mellan körningarna och eventuella avvikelser.

Prestandatesterna på Samsung SSD 860 är från en uppsättning tester som genomfördes med operativsystemet installerad på en annan systemdisk.

Inledningsvis till just stycket om prestanda skulle jag vilja ge tillverkaren en eloge som ger prestandasiffror som tydligt visar vilket program som har använts för att uppnå den prestanda som presenteras.

4K Aligned Random Read: up to 800K IOPs

4K Aligned Random Write: up to 800K IOPs

Sequential Read (ATTO): up to 4,700MB/s

Sequential Write (ATTO): up to 4,200MB/s

Sequential Read (CDM): up to 5,000MB/s

Sequential Write (CDM): up to 4,400MB/s