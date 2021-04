PNY:s gaming-serie XLR8 är väl kanske inte det första jag tänker på när någon säger M.2-ansluten SSD, men PNY har en långvarig och utbredd närvaro i branschen. Senast 2019 tog undertecknad och testade föregångaren PNY XLR8 CS3030 som var en stabil PCI Express 3.0-enhet, som dock gjorde debut när PCI Express 4.0 redan stod för dörren.

Tiden är nu kommen att ta och titta på PNY XLR8 CS3040, en enhet med nästan samma namn som föregångaren, men som nu alltså kommer med PCI Express 4.0. För den som minns testet på föregångaren eller läst min senaste SSD-testpilot kommer mycket kännas bekant.

PNY är ett av alla de halvledarbolagen som närmast växte på träd under 80-talets förtrollande tid. Bolaget härstammar inte från Silcon Valley som många andra tillverkare i samma bransch och tid utan kommer från New York. De primära produkterna var inledningsvis minneskretsar som såldes hela vägen till Paris. Det är denna sträcka namnet PNY härstammar från: Paris – New York.

Idag tillverkar PNY utöver minneskretsar, SSD-enheter, minneskort och USB-stickor, men även grafikkort. XLR8 (Accelerate, pilotens anm.) är tillverkarens entusiastinriktade serie med siktet riktat mot gamers. PNY har även en rejäl närvaro i serversegmentet med beräkningskort i till exempel Nvidias Quadro-serie, men även med kompletta serversystem.

PNY XLR8 CS3040 1 TB kommer i en avskalad kartong där endast SSD med den tillhörande och förmonterade kylflänsen kommer levererad. Monteringsskruv hittar köparen på avsett moderkort eller i den tillhörande moderkortslådan.

Enheten jag tittar på idag har en total lagringskapacitet om 1 TB. För den som önskar mer lagring så finns det en 2 TB-modell på marknaden i samma serie. På lådan finns utlovade läshastigheter på "upp till 5,6 GB/s" och i övrigt kommer produkten med en femårig garanti.

PNY-produkten har storleken 2280 (22 mm bred, 80 mm lång) som är den vanligaste formfaktorn för M.2-lagringsenheter och som bara passar i anslutningar med M-nyckel. Således handlar det om en PCI-expressenhet, i detta fallet är gränssnittet PCI Express 4.0 med teoretisk bandbredd som räcker till cirka 8 GB/s. Utlovat är dock läshastigheter om "upp till 5,6 GB/s" och läshastigheterna är något lägre på 4,3 GB/s. Båda nivåerna kräver ett system som stödjer PCI Express 4.0 gränssnittet.

Om de utlovade hastigheterna kanske inte imponerar sett till vad PCI Express 4.0 kan leverera i teorin, försöker PNY XLR8 CS3040 1TB väga upp detta med en gigantisk kylfläns som håller enheten sval vid tung last. Vid långvarigt stresstest är den högsta temperaturen som uppmäts endast 56 °C, vilket kan ses som ett riktigt bra högsta värde.

Kylflänsen kräver luftflöde från andra delar av systemet, men framförallt rejält med utrymme eftersom enheten mäter 20,6 mm på höjden med kylfläns monterad. Jämförelsevis är en monterad M.2-enhet som högst 3,8 mm tjock med komponenter inräknade, förutsatt produkten följer M.2-standarden.

Den rosafärgade kylpastan som används är mycket trögflytande, närmast torr. Undertecknad upplever att det snarare är en formgjuten värmeledande substans på tub, än någon form av kylpasta. Gissningsvis bör pastan eller massan inte återanvändas om kylflänsen demonteras och vid upprepade monteringar jag valt att montera nya bitar av värmeledande tejp.

Med det sagt sagt är värmeledningsförmågan fortsatt mycket bra efter att kylflänsen monterats av och på ett par gånger. "Kylpastan" börjar dock smula och håller inte ihop lika bra som när den var ny. Däremot har kylflänsen fortsatt god kontakt med komponenterna på kretskortet.

Kontrollerkrets PS5016-E16 från Phison tillsammans med NAND Flash-moduler från Kioxia och ett 1 GB RAM-minne från SK Hynix, är en kombination som tidigare passerat testlabbet. Likheterna är även slående med PCI Express 3.0-enheten PNY XLR8 CS3030 som jag tittat på tidigare, där skillnaden primärt är kontrollerkretsen som är upphottad på PNY XLR8 CS3040.

Minneskapslarna på PNY XLR8 CS3040 är en staplad variant utrustad med minnesceller som har flera nivåer per cell. Det marknadsmässiga namnet, Stacked 3D TLC-Flash, kan jag inte hävda rullar av tungan på något snyggt sätt.

För den som aktivt letat efter prisvärds NVME-lagring borde lyset tändas vid det här laget. Självklart är PNY XLR8 CS3040 1 TB inte någon PNY-specifik enhet, utan bygger på exakt samma plattform som den enhet undertecknad tittade på tidigare i år – Patriot Viper VP4100. De enda delar som egentligen bör skilja åt är kylflänsen, kartong och eventuellt marknadsföringsmaterial. Om prestandan skiljer sig mellan enheterna återfinns i nästkommande stycke.

Testkörningarna av enheten sker på en AM4-plattform med styrkretsen B550 och en AMD Ryzen 7 3700X-processor. Operativsystemet startas från annan enhet än den som testas, för att minimera varians mellan körningarna och eventuella avvikelser.

Om jag gav Patriot en eloge med sitt tydliga markandsföringsmaterial får PNY motsatsen, eftersom de siffror jag fått endast innefattar "upp till 5,6 GB/s läshastighet, 4,3 GB/s skrivhastighet". Denna optimistiska läshastighet har jag inte uppnått på endera av de två närmast identiska PNY- och Patriot-enheterna jag har haft hos mig. Däremot har skrivhastigheten levererats och mer där till.

4K Aligned Random Read: up to 800K IOPs

4K Aligned Random Write: up to 800K IOPs

Sequential Read (ATTO): up to 4,700 MB/s

Sequential Write (ATTO): up to 4,200 MB/s

Sequential Read (CDM): up to 5,000 MB/s

Sequential Write (CDM): up to 4,400 MB/s