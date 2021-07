Inledning

Elektronikjätten LG är nog för de flesta ett ytterst välbekant varumärke med allt från TV-apparater, ljudanläggningar, telefoner och allehanda köksmaskiner i sitt sortiment. Den som sneglat på en OLED-TV har mer än troligen också haft blicken fäst på en och annan storbildsskärm från panelmakaren.

LG Electronics och framförallt LG Display är ej heller några nykomlingar till datorskärmar som pryder vida kontorslandskap sedan många år tillbaka. Det som däremot är ett relativt nytt område för företaget är just skärmar ämnade primärt för spel. Idag ska vi ta oss en närmare titt på en av deras senaste lanserade skärmar i Ultragear-segmentet, som är riktade mot gamers.

LG Ultragear 34P950G erbjuder utöver sin massiva storlek om 34 tum, Nano IPS-teknik i upplösningen 3 440 × 1 440 pixlar (QHD Ultrawide), 144 Hz uppdateringsfrekvens (180 Hz OC) och snabb responstid om 1 ms GtG (Grey-to-Grey). Vidundret lyser med sina 450 nits och är VESA Display HDR 600-certifierad. Sist men inte minst infinner sig Nvidia G-Sync Ultimate som adaptiv bildsynkronisering.

André är utbildad inom el och nätverk, men studerar i dagsläget högskoleförberedande för att i framtiden kunna jobba med programmering. Drömmen är att jobba för DICE i Stockholm, men han är också nöjd med att eventuellt jobba för Microsoft eller Google. När han inte häckar på SweClockers forum eller leker med den senaste hårdvaran så tycker André om att spendera tid på slagfälten i Battlefield eller League of Legends. Men intresseområdet stannar inte där, utan sträcker sig vida över musik, att måla Warhammer-modeller och att låta sig underhållas av sina två katter. ► Läs mer om SweClockers testpiloter Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av LG som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Produkt LG Ultragear 34GP950G Storlek 34 tum Välvd Ja, 3800R Paneltyp Nano IPS Uppdateringsfrekvens 144 Hz (180 Hz vid överklockat läge) Responstid 1 ms GtG (Grey-to-Grey) Ljusstyrka 360 cd/m² (lägsta)

450 cd/m² (typisk) Färgrymd 90–98% av DCI-P3 Kontrast 1 000:1 HDR HDR 10

VESA Display HDR 600 Adaptiv synkronisering Nvidia G-Sync Ultimate Bildanslutning – HDMI 2.0 3 440 × 1 440 px., 10 bit vid 85 Hz

3 440 × 1 440 px. 8 bit vid 100 Hz Bildanslutning – Displayport 1.4 3 440 × 1 440, 10 bit RGB444 vid 144 Hz

3 440 × 1 440, 10 bit YUV422 vid 180 Hz (OC)

3 440 × 1 440, 8 bit RGB444 vid 180 Hz (OC) Övriga anslutningar 2 st. USB 3.2 Gen 1 Type-A

3,5 mm hörlursuttag Strömförbrukning 65 W (typisk användning) Mått med stativ 817 × 580 × 312 mm (Högsta)

816 × 470 × 312 mm (Lägsta) Vikt 7,0 kg utan stativ

9,1 kg med stativ

13,1 kg med emballage

Vi kan börja med att kolla på vad LG har valt att stoppa i detta paket. Vid en första anblick finns det absolut inget att klaga på här: godkänd färgåtergivning, ljusstark Nano IPS-panel och såväl HDR 10- som VESA HDR 600-certifiering finns på bordet. Alla anslutningar man kan förvänta sig i kategorin gamingskärm finns, i form av HDMI, Displayport och en inbyggd USB-Hub för att ansluta exempelvis mus, tangentbord eller en webbkamera direkt i skärmen för att minimera kabelröran på skrivbordet.

Då jag i skrivande stund sitter på två stycken TN-baserade skärmar som primärt används vid spelande är mina förväntningar väldigt höga när jag kliver in i detta test. Av allt att döma enligt listade specifikationer, bör LG:s nya dito blåsa mina gamla datorskärmar ur vattnet på alla tänkbara fronter.

Första intryck

LG Ultragear 34GP950G kommer i en spexig låda, proppad med färger och stora logotyper. Designen av lådan påminner lite om vad man kan se på kartonger för äldre grafikkort likt Radeon HD 5000-serien. Innehållet är dock väl paketerat med hållbar frigolit och omslutande plast för att skydda den annars ömtåliga panelen från repor eller andra otäckheter.

Jag börjar med att plocka ut allt som kommer i lådan och lägger ut det på bordet. Detta innefattar själva stativet med tillhörande fot, allt kablage i form av extern AC-adapter, HDMI- och Displayport-kabel och till sist artikelns stjärna – skärmen.

Monteringen är inget annat än ett rakt spår. Skärmen läggs först ned på rygg för att kolla in 3800R-kurvaturen, sedan vänds hela panelen "platt" på sin mage för att tillåta montering av stativet som enkelt klickas på plats. Avslutningsvis skruvas foten på plats i stativet med de verktygslösa skruvarna. Tycker personligen att skärmen rakt bakifrån ser riktigt vass ut, och RGB-"hjulet" ser ut att ha hämtat inspiration från Star Trek – vilket gillas!

Anslutningsmöjligheterna är i ett standardutförande för skärmar likt dessa. På baksidan finner du Displayport 1.4, HDMI 2.0 och två stycken USB 3.2 Gen 1 (5,0 Gbps) Type-A. Slutligen kan du även ansluta hörlurar direkt till skärmen genom ett 3,5 mm-uttag. Det enda jag känner saknas här är en USB Type-C anslutning och jag ser ingen ursäkt att det 2021 ska saknas på en premiuminriktad produkt som denna.

Väl monterad har skärmen ytterst begränsad rörelsemöjlighet. Upp och ned går bra, men varken lutning eller rotation går att juster i nämnvärd utsträckning och bör således tas i beaktning för en eventuell spekulant. Jag upplever även att skärmen är väldigt påtaglig för lättare skakningar av underlaget väl i sitt högsta läge med tillhörande stativ. Detta är något jag blir lite besviken på sett till produktens prisklass norr om 15 000 kronor.

Plastchassit är även väldigt mottagligt för fingeravtryck, såväl på de glansiga sidopanelerna som på det mer matta bakstycket. Detta inkluderar även stativet i sig. Det kan därmed löna sig att torka av med en mikrofiberduk när monteringen är klar, om det är något man stör sig på.

Överlag är jag inte överdrivet imponerad av byggkvaliteten här. LG har till och med valt att klä foten i ett plasthölje av samma material som det som används på baksidan av skärmen. Här känner jag att de kunde ha lagt lite krut då det ändå är det som syns mest utöver panelen i sig.

Menyer och inställningsmöjligheter

LG Ultragear 34GP950G kommer med ett stort antal menyval, vissa mer intressanta och givande än andra. Dessa navigeras med hjälp av ett styrdon i form av en liten spak samt ett rullhjul vid snabbnavigering. Spaken känns robust och responsiv, men rullhjulet känns dock aningen plastigt och lite ostadigt.

Menyerna är enkla att navigera och allt ligger logiskt där det bör, inga konstigheter här. Här kan jag snabbt och enkelt antingen välja ett fördefinierat läge som exempelvis "FPS" eller "RTS", alternativt två profiler vid namn "Gamer 1" och "Gamer 2", för att istället manuellt peta på inställningarna.

Under meny-alternativet "Game Adjust" återfinns bland annat "Overclock". Denna inställning aktiverar eller avaktiverar möjligheten att gå från 144 Hz till 180 Hz i uppdateringsfrekvens. Du kan även ändra hur skärmen ska hantera responstid och Black stabilizer.

Hoppar vi vidare till "Picture Adjust" kan vi ställa in ljusnivåer och kontrast. Även saker som gamma, färgtemperatur och Local Dimming finns här. Alla alternativ utom Local Dimming blir dock låsta om HDR aktiveras, eftersom just HDR i fråga tar full kontroll över alla dessa inställningar. HDR tar även kontroll över Black Stabilizer i föregående meny.

Slutligen har "General"-fliken inställningar för språk, ändring av snabbgenvägarna på styrspaken, det RGB-prydda Sci-Fi-hjulet på baksidan av skärmen och slutligen strömsparfunktioner.

Prestanda

LG Ultragear 34GP950G kommer bestyckad med några av industrins senaste och fränaste tekniker. Du har bland annat Local Dimming och VESA-certifierad HDR 600, vid sidan av Nano IPS och industriledande uppdateringsfrekvens om maximalt 180 Hz på en QHD Ultrawide-skärm. Allt detta är vad LG själv hävdar att skärmen är kapabel till, men självfallet ska vi ta oss en närmare titt på dessa funktioner och hur väl LG implementerat allt, samt vad det innebär i praktiken.

Färgåtergivning

LG hävdar ett spann om 90–98 procent av DCI-P3 (CIE1976), då jag tyvärr saknar utrustning för att korrekt mäta upp dessa värden får vi helt enkelt använda oss av de trogna globerna i pannbenet för en mer subjektiv bedömning.

Min uppfattning är att färgerna är riktigt bra, åtminstone för spelande och mediakonsumtion. Ställt mot min gamla Asus ROG Swift PG278Q med sin TN-panel är det inte ens en tävling. Även jämte min Philips 323E7Q som har en IPS-panel står LG:s Ultragear som en solklar vinnare. Det enda som är värt att nämna här är att svärtan inte blir riktigt lika djup som hos den TN-panel som sitter i min Asus ROG VG278Q.

Med det sagt upplever jag 34GP950G som en fröjd för ögonen. Den 3 440 × 1 440 pixlar upplösta Nano IPS-panelen är riktigt skarp. Folk som varit här och kollat på skärmen har haft svårt att tro att det inte är en 4K UHD-panel. Det är en delad uppfattning från min sida över tid också, även sida-vid-sida med min 2 560 × 1 440 pixlar ROG Swift PG278Q upplever jag LG:s dito som mycket klarare och skarpare i sin bild, oberoende av skrivbordsmiljö eller i något spel.

HDR

HDR är i min mening ett världsomvälvande tillägg när det kommer till upplevelsen och inlevelsen vid såväl spelande som filmtittande – inte minst på PC. Allt från färger till omgivande miljöer och dess ljussättning känns mer levande och naturligt, och situationen är inte annorlunda i fallet av LG:s Ultragear 34GP950G med HDR 10 eller Display HDR 600, parat med 10-bitars färgdjup i 144 Hz.

Tack vare Microsofts senaste ansträngningar med att få till HDR i Windows 10 får sig även vanligt SDR-innehåll ett ansiktslyft värt att notera. Det enda du behöver göra är att slå på HDR i Windows och sedan rulla på för fullständig njutning. Det fungerar förvånansvärt bra, så pass att jag inte ens brydde mig om att försöka nå motsvarande resultat genom att manuellt pilla på skärmen. Som tidigare nämnt tar HDR-läget kontroll över nästan alla inställningsmöjligheter för ljusstyrka, kontrast med mera.

Under mitt testande sprang jag på en väldigt intressant bugg med just Windows, HDR och fler än två skärmar samtidigt. Om jag har fler än två skärmar inkopplade samtidigt och startar om datorn, då försvinner HDR även fast reglaget är påslaget under Windows-inställningarna. Detta fick mig att koppla ur den tredje skärmen helt under resterande testperiod. Dessvärre vet jag inte om detta är skärmen i sig eller Windows som spökar, men väljer att skylla på Windows.

Local Dimming, IPS Glow och Backlight Bleed

Local Dimming-funktionen är enligt mig inte speciellt rolig alls. Ljussättningen är alldeles för seg att hänga med i rörelser och antalet zoner är på tok för lågt för att ge någon önskvärd effekt. Jag spelade in lite rörelser med musen på skrivbordet för att demonstrera detta. I videon kan ni även tydligt se den klassiska "aura"-effekten följa med muspekaren också.

Att ändra mellan de olika lägena för Local Dimming har inte direkt någon inverkan på resultaten heller. Läget Smooth kändes ännu långsammare än vad videon ovan demonstrerar, och Aggressive ger nästan huvudvärk på grund av att det då och då flimrar över skärmen. Vill man därför använda Local Dimming rekommenderas läget Normal.

Den enda räddande faktorn är att Local Dimming mer eller mindre tar bort all Backlight Bleed (BLB) från kanterna av panelen. Exemplaret jag har hos mig skulle jag säga har acceptabla nivåer av just BLB och IPS Glow – inget jag tänkte på vid användande om man säger så. För den som är känslig för dessa fenomen gör just Local Dimming ett bra jobb att ta bort oönskat ljusläckage, om man kan leva med att väldigt mörka områden inte alltid ser korrekt ljussatt ut i snabb rörelse det vill säga.

Eftersläpning och MS

Eftersläp (eng. ghosting) är något som är väldigt påtagligt när det händer, men här kan jag glatt rapportera att sådant inte uppstår i nämnvärd utsträckning – med en brasklapp. LG:s Ultragear 34GP950G kommer med fyra olika lägen för responstid på skärmen. Dessa Overdrive-lägen ställs in i menyn under "Response Time" och valen att tillgå är: Off, Normal, Fast och Faster. Kort och gott skulle jag säga att du vill undvika allt ovanför Normal.

Läget Fast introducerar mindre artefakter under snabbare rörelser i spel som Apex Legends, vilket känns relativt obehagligt när du med pixel-perfektion försöker spåra med siktet. Faster-läget verkar rakt upp och ned trasigt, då det efterlämnar både shimmering, kraftig ghosting och allehanda grafiska buggar som mer än en gång fick mig att tro att skärmen eller grafikkortet var på väg att ge upp.

För sakens skull pillar jag runt lite med alla olika lägen parallellt med övriga inställningar i relativt stor utsträckning, detta för att utesluta "skit bakom spakarna". Jag kan dock inte för mitt liv urskilja någon fördel med att använda något läge utöver Normal. Ärligt talat känns det mest som placebo att gå från Off till Normal också, tack vare den höga bilduppdateringsfrekvensen och G-Sync.

Det är bara problem att gå högre än just Normal och jag ser inga fördelar i mina tester genom League of Legends, Apex Legends, Sea of Thieves och Forza Horizon. Även när jag startar upp lite lugnare spel som Company of Heroes eller Cities Skyline är det i min mening ospelbart med läget Fast respektive Faster, oavsett andra inställningar.

Övriga funktioner

Skärmen kommer utrustad med toppspecifikationen Nvidia G-Sync Ultimate. Detta innebär att skärmen är fullt validerad för adaptiv synkronisering ihop med Nvidia-grafikkort. Valideringen avser artefakter, responstid och uppdateringsfrekvens såväl som HDR, färgåtergivning och slutligen fönsterläge respektive kantlöst fönsterläge (utöver helskärmsläge).

Detta innebär även att LG:s skärm klarar av adaptiv synkronisering inom hela frekvensspektrumet, det vill säga från 1 Hz hela vägen upp till 180 Hz i överklockat läge. Detta är fantastiskt skönt då man slipper allt vad V-Sync heter, som mer ofta än sällan introducerar ohyggliga mängder inmatningsfördröjningar i spel.

Sist men inte minst har vi det där roliga "RGB-hjulet" på baksidan av panelen. Vid uppstart av skärmen dansar det i alla regnbågens färger och lyser upp väggen bakom sig. Detta går att stänga i skärmens inställningar, i teorin. Jag fick det inte att fungera alls.

Däremot så märks det inte av efter uppstarten då ljusstyrkan sänks och står man inte bakom skärmen syns det inte alls. Av någon anledning lyckades färghjulet fastna i rött läge för mig fram till en omstart, vilket jag önskar att jag hade kunnat behålla då det gav ett behagligt bakgrundsljus under längre sessioner.

Sammanfattning

3 440 × 1 440 pixlar, 144–180 Hz och G-Sync Ultimate jobbar otroligt fint tillsammans och aldrig infann sig behovet av att varken låsa ner bilduppdateringen eller vända sig mot tekniker som V-Sync. Klockren upplevelse helt enkelt, oberoende snabbt spelande i Apex Legends eller mer avslappnat tillbakalutande i Cities Skyline.

Vidare är menyerna lätta att navigera och inställningarna ligger där de bör inom respektive kategori. LG har inte försökt återuppfinna hjulet här utan bygger vidare på vinnande koncept i form av enkelhet och god överblick utan att trilskas.

Färgåtergivningen, ljusstyrkan och framförallt LG:s implementation utav Nano IPS i QHD Ultrawide-upplösning parat med HDR 10 och VESA Display HDR 600 är fenomenalt även vid konsumtion av SDR-innehåll. Detaljer jag inte visste existerade poppade fram där jag minst anade det och jag slutade aldrig att förvånas över hur mycket skarpare och levande allt kändes kontra mina gamla skärmar.

Skärmen är dock inte perfekt, tyvärr. Overdrive-lägena bör lämnas antingen helt av eller på lägsta nivå då de övre inställningarna orsakade horribla artefakter, eftersläp och allehanda problem som gjorde spelen i mångt och mycket ospelbara.

Även Local Dimming kändes som en tvivelaktig implementation som mestadels driver upp prislappen utan nämnvärd vinning. Zonerna är alldeles för få och har dessutom svårt att hänga med i svängarna i mer intensiva spel. Även vid mediakonsumtion kändes det konstigt att använda då väldigt mörka scener med spridda ljusskällor blev felaktigt belysta – något som demonstrerades i form av en video i artikeln.

IPS Glow och BLB finns i viss mån där också. Även om mitt exemplar inte hade något direkt påtagligt ljusläckage vet jag att det finns andra där ute som stör sig väldigt mycket på det, och här är Local Dimming satt på Normal ett ypperligt och godtagbart alternativ för att nästintill helt eliminera dessa fenomen.

Skärmen kändes rätt snålt tilltagen i byggkvaliteten. Det är plast på plast, även på de ben som stickar ut i framkant av skärmen, som mer än gärna hade fått vara i den borstade metall som redan finns under plasthöljet. Medföljande stativ är ej heller helt stadigt i sitt högsta läge och medför lätta skakningar på skärmen vid svepande musrörelser. Överlag tycker jag att en produkt i denna prisklass kunde förses med lite mer premiumkänsla.

Avslutande tankar

Jag vill öppna med att säga att trots mindre skavanker och allehanda problem är jag kär i denna skärm. Den totalt brädar mina tidigare upplevelser av datorskärmar till den nivå att jag nu även vill byta ut TV:n i vardagsrummet mot något modernare – det är helt enkelt så pass mycket trevligare att kolla film eller serier på LG:s 34GP950G kontra min Philips 6000-serie.

Med HDR påslaget, uppdateringsfrekvensen satt till 144 Hz och 10 bitars färgdjup aktiverat, väger helhetsupplevelsen vid spelande upp alla de negativa sakerna jag har mötts av under testandes gång. Skärmen är helt fantastisk väl inställd korrekt med vetskapen av vad som ska undvikas. Om man är en spekulant som kommer från äldre IPS, eller till och med TN-baserad teknik, är skillnaden som natt och dag. Ord och foton gör inte rättvisa hur pass stor skillnad det varit för egen del och jag kommer få svårt att gå tillbaka.

Rekommenderar jag LG Ultragear 34GP950G i slutändan då? Absolut!

Fördelar

Menyer väldigt enkla att navigera

Bra färgåtergivning

Hög uppdateringsfrekvens

HDR 10 och VESA Display HDR 600

Knivskarp panel

Nackdelar

Tvivelaktig Local Dimming

Delvis trasiga Overdrive-lägen

Plastig känsla och byggkvalitet

Hög prislapp

Pris vid publicering: 15 990 kronor.