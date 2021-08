Inledning

Att köpa en färdigbyggd dator är knappast en självklarhet eller ens ofta ett val för de flesta av oss som hänger här på SweClockers. Många av oss är här just av anledningen att vi tycker om att pilla med saker själva, göra vår egna val av hårdvara, undersöka vad som är mest prisvärt för att sedan bygga ihop allt själva.

Det är dock inte något som hör till det vanliga, både utifrån avsaknad av kunskap men även i många fall tid. Jag har flera vänner som förr har byggt ihop sina egna datorer men idag inte längre prioriterar tiden byggande, utan hellre väljer att köpa något färdigbyggd. Komplett har tagit fasta på detta och tagit fram ett monsterpaket som är tänkt att locka till sig entusiaster som vill ha det senaste men inte har kunskapen eller tiden för att plocka ihop och bygga.

Är det prisvärt? Är det välbyggt? Vilka val har egentligen gjorts? Målet är att undersöka om det här är ett bygge som jag kan rekommendera mina vänner och bekanta som kan tänka sig att köpa förbi tröskeln att bygga själva. Med andra ord: Har Komplett gjort de valen som jag hade gjort, om mina vänner hade bett mig bygga till dem?

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Björn Höjing Burle Användarnamn: @Deriveh

Registrerad: 2014

Plats: Ängelholm

Specialitet: Moddning och datorbygge Björn är en tvättäkta datorentusiast som besökt SweClockers i många år, men det var först 2017 som han på allvar började skriva i forumet. Han är en av de allra flitigaste testpiloterna och blev till och med utnämnd till "årets testpilot" under SweClockers jubileumsfirande i Stockholm. Utöver att testa och experimentera med de senaste datorprodukterna är Björn en flitig moddare med flera välbesökta byggen i galleriet. Han arbetar dessutom med att utveckla ett chassi som går att hänga på väggen. I övrigt arbetar han inom äldreomsorgen och är i grunden utbildad sjuksköterska. Ni hittar honom i SweClockers forum samt på Discord i Warzone- och moddningskanalerna. ► Läs mer om SweClockers testpiloter Sponsrat innehåll: Testpilot Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Komplett som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Först måste specifikationerna undersökas. Vad är det egentligen köparen får för norr om fyrtio lax?

Modell Komplett a245 Epic Gaming PC Chassi Phanteks Eclipse P500 Air Grafikkort* Asus Geforce RTX 3080 Ti TUF GAMING OC Processor AMD Ryzen 9 5900X Vattenkylning Cooler Master ML240L V2 ARGB "Komplett Edition" Primärminne HyperX Fury DDR4 3 600 MHz, 32 GB Lagring WD Black SN850 1 TB (primär)

WD Blue SN550 1 TB (sekundär) Moderkort Asus ROG Strix X570-F GAMING Nätaggregat Corsair TX750M Operativsystem Windows 10 Home Pris 35 999 kronor

* Till följd av den rådande bristen på grafikkort kan exakt modell och tillverkare variera beroende på tillgång.

Som syns i specifikationen har Komplett inte sparat på krutet i den här datorn. Vi finner en av de starkaste processorerna på marknaden just nu i AMD:s tolvkärniga Ryzen 9 5900X, parad med Nvidias senaste nytillskott i form av ett Asus RTX 3080 Ti TUF Gaming OC. Går vi vidare därifrån till chassit har valet fallit på ett Phanteks Eclipse P500 Air, som är ett chassi som är stilfullt men även lätt att bygga snyggt i och hålla kablarna i schack.

För att kyla processorn har den slutna vattenkylaren (AIO) Cooler Master ML240L V2 ARGB stoppats in, i det här fallet märkt "Komplett Edition". Vad som menas med detta återstår att se vid uppackning. Men hur som helst bör en 240 mm stor radiator vara nog för att kyla den här besten direkt ur boxen. Även med en viss överklockning ska det här rulla på fin fint med förhållandevis låga ljudnivåer.

Vi går därifrån över till minnesmodulerna, som i det här exemplaret är utrustat med minnen utanför standardkonfigurationen. De minnen som installeras som standard rullar på i 3 200 MHz utan att XMP aktiveras. De som nu är installerade kräver att köparen går in i BIOS och aktiverar XMP för 3 600 MHz. Vill köparen inte ha besväret att snubbla in i BIOS bör valet stanna på standardminnena på 3 200 MHz.

Som primär lagringsenhet har Komplett valt att putta in en 1 TB stor WD Black SN550, som är M.2-ansluten och kommunicerar över PCI Express 4.0. Som sekundär syns en något mer prisvänlig WD Blue SN550 som också är i M.2-format, men som istället går över PCI Express 3.0. En god avvägning mellan pris och prestanda enligt min åsikt.

För att knyta ihop säcken har Asus ROG Strix X570-F Gaming valts som moderkort. Det är ett moderkort i mitten av entusiastsegmentet och ett gott val för ett system som är i entusiastsegmentet, eftersom de extra funktionerna då inte nödvändigtvis är överflödiga.

Sammanfattningsvis kring komponentvalen: Det här är ett bygge jag mycket väl hade kunnat sätta ihop till någon bekant som inte själv bygger, men som vill ha det senaste. Specifikationerna är väl avvägda mellan pris och prestanda. Om inte de förutbestämda valen faller en köpare i smaken erbjuder Komplett goda möjligheter att konfigurera köpet. Som tidigare poängterat bör en köpare dock ta i beaktande att tillval kan kräva extra inställningar, till exempel en tur till BIOS.

Första intryck

Jag har fått hem många chassin i mina dagar, men aldrig ett innehållandes en komplett färdigbyggd dator. Därför förväntade jag mig ett paket i storleksordningen med ett vanligt chassi och fick en smärre shock när produkten hämtades ut. Det var enormt och jag hade fru och barn med i bilen. Den historien slutade med att frugan fick köra hem med barnen, byta bil och sen komma och hämta mig och paketet som vackert fick stå kvar hos Posten och vänta.

Med det sagt är datorn mycket väl inpackad. Kartongen är inget särskilt – brun och stor – men fyller sin funktion väl. Väl öppnad är det lådor i lådan. En låda innehåller alla överblivna kablar och tillbehör som vanligtvis kommer med chassin, moderkort, grafikkort och nätdel. Här finns samtliga kablar och delar som inte använts vid själva monteringen, bland annat två stycken hårddiskvaggor om detta ska installeras i framtiden. Där finns även samtliga klistermärken de olika leverantörerna skickar med sina komponenter.

Själva datorn återfinns i en annan låda i lådan, nämligen lådan som följde med chassit. Väl uppackade befinner datorn i en mjuk tygpåse inklämd mellan två tjocka skumplastdelar samt grova kartongbitar – allt för att skydda de ömtåliga komponenterna. Med detta bortplockat återstår endast instapack-skum, som sitter i chassit för att hålla grafikkortet på plats under transporten.

Med chassit uppackat möts jag av det för mig välbekanta chassit Phanteks P500 Air, ett stort och stilrent chassi helt i svart med härdad glaspanel och en framsida av mesh-material av metall. Ur en datorbyggarsynpunkt är det ett väl valt chassi utifrån enkelheten att bygga snyggt, samt för dess goda luftflödesegenskaper.

Vid en närmare inspektion konstaterar jag snabbt att Komplett har gjort ett bra jobb med att hålla ordning på kablarna, vilka är dragna snyggt och ur vägen på ett föredömligt sätt. Likaså, även om det låter självklart, är AIO-kylaren korrekt monterad med pumpen i en lägre position än inflödet för radiatorn. Snyggt och stiligt.

Det är det en snygg dator som gör sig väl på ett skrivbord. Givetvis så går den att gömma under skrivbordet om så önskas eller placeras på en hylla för att visas upp i all sin härlighet. Hos mig har den fått stå uppe på skrivbordet, även om den har ett rejält fotavtryck uppskattar jag att ha full insyn till komponenterna. Mesh i fronten ger de belysta fläktarna ett snyggt utseende med dess semi-transparens och formspråket passar väl ihop med övriga gamingprylar som fyller mitt rum. Jag uppskattar även belysningsmöjligheterna och med hjälp av Aura Sync som ingår i Asus Armory Crate går det att tona ned den till en i mitt tycke lagom nivå.

Uppstart och mjukvara

Med datorn inkopplad och på plats på skrivbordet trycks det äntligen på startknappen. Fläktarna varvar upp och skrivbordet lyses snabbt upp av belysningen från fläktarna, AIO-kylaren, moderkortet, grafikkortet samt den inbyggda RGB-listen i chassit. Förstå mig rätt här, det är inte frågan om någon enhörningskräk. Storleken på chassit tillsammans med plåt-meshen i fronten ser till att belysningen inte upplevs som överdriven, i varje fall inte för mig.

När Windows 10 laddar in möts jag av Microsofts konfigureringsverktyg som vill att jag ska göra min Windows 10-upplevelse personlig. Väl igenom den processen möts jag till min besvikelse av min egen vanliga bakgrund, för självklart har Microsoft plockat upp mina inställningar från min egen dator. Efter en snabb korrigering möts jag av vad jag hade förväntat mig, nämligen bakgrunden jag röstade på i Kompletts tävling skapad av @Andy_3D här i forumet. Snyggt!

Innan jag går vidare för att prata om bloatware vill jag nämna att de där fläktarna som varvade upp i början fortfarande rullar på i en hög hastighet, så pass hög att ljudnivån stör mig riktigt mycket. I samband med detta konstaterar jag att jag nu vill hitta eventuell bloatware, eller någon annan mjukvara som borde finnas med för att justera fläktkurvan. Det enda som dyker upp här dock är en förfrågan om att installera Armory Crate, vilket är ett trevlig program som hjälper till att hålla reda på uppdateringar av olika komponenter samt ger möjligheten att styra all belysning.

Tyvärr hittar jag dock inga andra medföljande möjligheter att styra fläktkurvan än att gå in i BIOS, något som jag ändå hade planerat eftersom jag behöver aktivera XMP-profilen för minnena. Att ha en fläktkurva som kräver ändringar i BIOS är nog inte det bästa, särskilt inte för ett färdigbyggt koncept i den övre prisklassen. Om kunden inte har tid eller kunskap till att bygga själv gissar jag att klagomålen kring en högljudd dator kan komma att bli några stycken. Ett stort minus tyvärr, för den här annars välkomponerade skönheten.

Systemet är ur kartong väl uppdaterat och endast ett par mindre uppdateringar behöver göras och detta tillsammans med en omstart. Här ska tilläggas att datorn anlände endast en dag innan jag åkte iväg för en veckas semester och den stod därför ouppackad i en hel vecka innan den startades upp, varför den möjligtvis anlände helt utan uppdateringsbehov.

Syntetiska tester

Vad gäller syntetiska tester förväntar jag mig inga konstigheter. Komponenterna är vad de är – toppklass. Kylaren för grafikkortet ska fixa det mesta som slängs på den, även om ingen överklockning görs och inga konstigheter i själva bygget hittas. Alltså får jag resultat som stämmer ganska väl överens med SweClockers tester. Det rör sig om skillnader om 10–100 poäng upp eller ned, ibland till Komplett-systemets fördel och ibland till SweClockers testsystems fördel.

Programvara Poäng Time Spy 16 608 Time Spy Extreme 9 266 Fire Strike Extreme 22 616 Fire Strike Ultra 12 330 Port Royale RTX 12 079

Speltester

Vad gäller speltester undersöker jag vad som händer i tre olika spel som är olika tungdrivna och olika optimerade. Escape from Tarkov är ett inte helt optimerat spel med kraftigt varierande belastning för grafikkort och processor, medan både Call of Duty: Warzone och Overwatch är förhållandevis väl optimerade spel där Call of Duty: Warzone kan bli riktigt tungt när reglagen skruvas upp.

Testerna görs alla i sin naturliga upplösning på min skärm som är 3 440 × 1 440 pixlar. Reglagen i samtliga spel vrids upp till max och det som lämnas av är motion blur samt ray tracing, som endast är tillgängligt för Call of Duty: Warzone. Mätningarna görs med FRAPS och då testerna görs vid vanligt spelande är de omöjliga reproducera. Därför görs mätningarna över 60 minuter långa spelsessioner där mätningen stängs av i menyer. Vad gäller Escape from Tarkov utförs samtliga tester på samma karta (Customs), dock i olika väderlek på grund av det dynamiska vädret. Under testerna är G-Sync aktiverat.

Spel Genomsnittlig bildfrekvens Lägsta bildfrekvens Escape from Tarkov 109 FPS 65 FPS Call of Duty: Warzone 127 FPS 76 FPS Overwatch 245 FPS 199 FPS

Utöver själva speltesterna har datorn använts under nästan fem veckors spelande av ovan nämnde spel. Då min egen dator har nästintill identiska komponenter är jag imponerad då resultaten i tabellen stämmer mycket väl överens med de mindre strukturerade mätningarna som jag gjort på min egen dator. Skillnaderna är marginella trots att min egen är överklockad.

Under perioden har det varit ett nöje att använda sig av den här burken och prestandan har helt klart varit i paritet med min vanliga burk som har en nästan identisk konfiguration, dock signerad Intel. Ljudnivån för Komplett-datorn är otrolig låg och allt jag kan höra vid last är ett mycket svagt hummande från AIO-pumpen. Med ett headset på är datorn omöjlig att höra. Detta är förstås efter att fläktkurvorna i BIOS är justerade.

Tillgänglighet och pris

Under större delen av det senaste året har det varit en aldrig förut skådad komponentbrist, något som knappast har undgått någon som hänger här på SweClockers. Även om hyllorna inte gapar riktigt lika tomma som de gjorde tidigare under året har marknaden knappast återhämtat sig ännu. Just i skrivande stund ser det inte ut att exakt samma delar som i exemplaret jag testat finns tillgängliga. Till exempel är det ett Gainward GeForce RTX3080Ti Phoenix som finns i konfiguratorn nu, något som säkert hinner ändras på nytt inom kort.

Under tiden de här orden skrivs finns där några stycken färdiga system i lager med liknande konfiguration som jag testar här. Det bör därför kontrolleras att allt finns i lager innan ett köp då leveranstiderna är 4–7 arbetsdagar från det att samtliga komponenter finns i lager.

Hur ser det ut med priset då? I skrivande stund 35 999 kronor (ordinarie 41 999 kronor) men priserna ändras ofta beroende på tillgången på komponenter och framförallt grafikkort. För att få koll på om priset är rimligt satte jag upp delar på Komponentkoll.se, med grafikkortet utbytt till det Gainward-kort som nu finns tillgängligt i Kompletts konfigurator.

Med de snabba förändringar som just nu sker gällande tillgång till komponenter så har jag svårt att göra en rättvis jämförelse av priset. Komponentvalen har förändrats flera gånger, likaså priset. Men utifrån hur det ser ut exakt just nu verkar inte Komplett lägga på särskilt mycket ovanpå vad komponenterna skulle kosta att köpa fristående.

Är det så att grundkonfigurationen inte passar dina behov finns möjligheten att konfigurera samtliga komponenter, givetvis med justeringar av priset beroende på om komponentvalet går mot mer prestanda eller tar ett kliv ner. Detta anser jag är positivt, eftersom de flesta av oss har lite olika prioriteringar vid val av hårdvara.

Sammanfattning

Efter att ha levt med den här datorn i över en månad kan jag tryggt säga att jag är nöjd med den. Den hade, med undantag för det semi-modulära nätaggregatet och oflätade kablar, kunnat passa in i mitt gamingrum bland andra vattenkylda monster och moddade byggen. Det är en både snygg och kraftfull PC helt enkelt och vad gäller själva användande så lämnar din i övrigt att önska.

Med andra ord är det här en riktigt bra dator för den som vill ha det absolut senaste och bästa. Är köparen också beredd att justera fläktkurvan i BIOS får hen ett knäpptyst monster som kommer att klara av allt som kastas på den. Här kommer även en av mina reservationer, nämligen ljudnivån ur lådan. Fläktkurvorna borde ses över innan ett sådant här monster skeppas iväg.

Utifrån det här kan jag ändå varmt rekommendera alla som är på jakt efter det senaste men som av olika anledningar inte vill bygga ihop sin dator själv. Trots fläktarna vinande ur kartong så tar Komplett a245 Epic Gaming PC hem en stark silvermedalj, om än helt beroende på vilka komponenter som stoppats i tillsammans med vilket pris.

Fördelar

Högpresterande prisvärda komponenter

Väl paketerad

Ingen bloatware samt väl uppdaterad

Välbyggd med genomtänkt kabeldragning, fläktplacering och AIO-placering

Tänkvärt

Pris och komponenter kan variera kraftigt beroende på tillgång

Nackdelar

Ojusterad och aggressiv fläktkurva

Pris vid publicering: 35 999 kronor (med grafikkort från Gainward)