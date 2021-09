Inledning

MSI har länge främst riktat in sig på spel med sina bärbara datorer. De senaste åren har det börjat ändras och datorn jag fått möjlighet att testa här är Creator Z16, det senaste tillskottet i Creator-serien. Detta är en bärbar dator som konkurrerar med till exempel Apples Macbook Pro och som riktar in sig mot de som använder sin dator till skapande men som även fortfarande vill kunna spela lite på fritiden.

SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Testpilot: Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av MSI som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

MSI Creator Z16 A11UET

Egenskap Värde Processor Intel Core Intel Core i9-11900H (*) / Intel Core i7-11800H Grafikkort Nvidia Geforce RTX 3060 (Laptop)

6 GB GDDR6

Maximal klockfrekvens: 1 357 MHz

Maximalt effektuttag: 65 W SSD 1 TB Samsung MZVL21T0HCLR 00B00, M.2 NVM Exoress PCI Express 4.0

Två M.2-platser tillgängliga Skärm 16 tum

120 Hz

2 560 × 1 600 px.

IPS-Level

Pekskärm RAM 32 GB DDR4-3200, 2 platser, upp till 64 GB Tangentbord Individuellt upplyst tangentbord med stöd för Steelseries mjukvara Kamera Ja, 30 FPS i 720p med IR och Windows Hello-stöd Trådlösa anslutningar Killer AX Wifi 6E

Bluetooth v5.2 Anslutningar 1× Micro SD

2× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-A

2× USB Type-C (USB / Displayport / Thunderbolt 4)

1× kombojack för ljud Nätadapter 180 W Dimensioner 359 × 256 × 15,9 mm (B × D × H) Batteri 90 Wh Vikt 2,2 kg Övrigt Fingeravtrycksläsare Lägsta pris (med Core i9-11900H), (med Core i7-11800H)

Datorn jag testar är bestyckad med det bästa du kan få hos denna modell. Det inkluderar en Intel Core i9-11900H-processor, Nvidia Geforce RTX 3060, 32 GB primärminne och en 16-tums IPS-skärm som stödjer multi-touch, rullar i 120 Hz och har upplösningen 2 560 × 1 600 pixlar (QHD+). Datorn är även bestyckad med en 1 TB SSD och har utrymme för ytterligare en M.2-enhet. SSD-enheten kommer från Samsung och är enligt specifikationerna en PCI Express 4.0-enhet med riktigt bra teoretisk prestanda på 7 000 respektive 5 100 MB/s i läs- och skrivsituationer.

Andra intressanta funktioner som datorn har är stöd för inloggning genom Windows Hello, både via webbkameran och via en fingeravtrycksläsare. Därtill finns Wifi 6E-stöd, något som dock inte är till någon speciell nytta här i Sverige än.

Det är alltid vanskligt att prata pris i ett test då pris ändras över tild men när jag skriver detta ligger priset runt 31 000 kronor. För en dator med dessa specifikationer tycker jag det är riktigt bra.

Datorn kommer med en bra variation av anslutningar. Två stycken Thunderbolt 4-portar i USB Type-C-format finns och dessa kompletteras med två USB Type-A-portar samt en minneskortsläsare för micro SD-kort. Något som helt saknas är en dedikerad bildutgång. Med andra ord får du varken en HDMI- eller Displayport-anslutning. Även en Ethernet-anslutning saknas, vilket jag också tycker är lite trist.

Design och funktion

MSI har utan tvekan sneglat på Apple när det gäller förpackningen av Creator Z16. Lådan datorn kommer i är vit med en logga på. En sekund funderade jag faktiskt på om datorn också skulle vara vit men så är inte fallet.

Datorn är i stället grå-metallic, eller som MSI kallar det ”mån-grå”. Det är en snygg färg som passar en dator som är mer inriktad till professionella användare. Chassit är i aluminium och tillverkad via CNC-metodik, vilket innebär att du får ett väldigt stadigt chassi. Jag kunde inte notera någon flex alls utan det är en väldigt välbyggd dator. Nackdelen med ett metallchassi är att den är ganska tung med sina 2,2 kilogram, vilket gör den något tyngre än en 16-tums Macbook Pro.

Creator Z16 kommer med ett tangentbord från Steelseries som har en mini-LED under varje tangent. Det innebär att du kan sätta en individuell färg per tangent. Det känns i sig mer som en funktion som du vill ha när du spelar. men det finns kanske användningsområden för detta i professionella sammanhang. Ovanför tangentbordet finns en stor yta där varmluft blåses ut. Jag trodde först det var en stor högtalare, men dessa sitter istället på undersidan.

Tangenterna är sköna att skriva på och har en bra stuns. Som kodare sitter jag och skriver mycket och datorn jag normalt använder är en Microsoft Surface Laptop 3. Jag gillar dess tangentbord skarpt och MSI Creator Z16 känns minst lika bra, förutom på en punkt. Jag är inte helt såld på att enter-tangenten är av det mindre formatet i stället för dubbelhöjd. Jag har fortfarande problem med att då och då trycka fel.

Pekskärmen är skön att använda. Nu brukar jag främst använda mig av en trådlös mus när jag jobbar, men i de fall där jag var tvungen att använda pekskärmen fungerade det bra. Den har en bra storlek och har en glasaktig yta som gör att fingrarna glider bra. Det finns fullt stöd för att använda flera fingrar samtidigt.

Datorn stödjer Windows Hello via både webbkamera och fingeravtrycksläsare. Att logga in via kamera går blixtsnabbt, snabbare än hos min Surface Laptop 3.

Den medföljande nätadaptern på 180 watt är en relativt tunn historia. Den kommer med den vanliga runda anslutningen till datorn, istället för USB Type-C eller den USB-liknande anslutningen jag såg hos MSI GE76 Raider. Tunnheten gör att den inte känns speciellt otymplig trots dess storlek.

Insidan

Normalt öppnar jag upp en bärbar dator jag testar för att se hur lätt det är att uppgradera samt att titta på kylanordningen. När jag vände på datorn blev jag dock lite förvirrad. Jag såg fyra skruvar men insåg att det inte skulle räcka. Efter att ha tittat på en Youtube-film om hur man öppnar upp produkten stod det klart att man behöver ta bort två av de rejäla gummifötterna för att komma åt två extra skruvar.

Jag insåg också att det skulle krävas en hel del extrajobb för att komma åt de intressanta delarna av datorn. MSI har nämligen valt att vända på moderkortet så minnesplatserna samt den tomma M.2-platsen sitter på ”insidan”. Med andra ord behöver du plocka bort batteriet och skruva loss hela moderkortet, samt koppla loss flera kablar för till exempel Wifi-kortet, för att kunna komma åt dessa.

Om du är intresserad hur det går till ta en titt på denna utmärkta Youtube-film från Laptopmedia.com. Som synes i videon har MSI satt fem stycken kylflänsar i datorn: två till processorn, två till grafikkretsen och en för grafikminnet.

Skärmen

Skärmen som MSI valt att sätta i Creator Z16 är en 16-tums pekskärm med 120 Hz, QHD+ (2 560 × 1 600 pixlar) och IPS-klass. Formatet som används är 16:10 vilket ska ge dig lite mer yta i höjdled jämfört med 16:9. Det kanske inte är så viktigt för till exempel spel, men när jag kodar vill jag ha så mycket yta i höjdled som möjligt. Helst skulle jag vilja se ett 4:3- eller 3:2-format som hos Surface Laptop 3 men 16:10 är godkänt.

Den kommer med relativt tunna ramar på sidorna och i topp, med en något större ram under skärmen. Jag störde mig definitivt inte på ramen, särskilt inte med tanke på att skärmen i sig är väldigt bra.

Skärmen har på pappret riktigt bra specifikationer och täcker 100 procent av DCI-P3-färgrymden samt är färgkalibrerad från fabrik för att ge väldigt bra färgåtergivning. Jag tog fram min gamla Spyder 5 Elite för att köra igenom testerna och fick riktigt bra resultat. Jag lät skärmen stå inställd på SRGB-inställningen i Truecolor (standard) och fick då 97 procent av DCI-P3-färgrymden.

Jag testade färgåtergivningen på 48 färger och fick ett delta-E-snitt på 0,9 vilket också är riktigt bra. MSI specificerar att delta-E ska vara mindre än 2 och av 48 färger var det en enda som gick över 2 med 2,18, så jag tycker nog att man kan säga att färgåtergivningen är utmärkt.

Något som inte är lika bra är jämnheten för ljusstyrkan över hela skärmen. Jag mätte upp en 10 procent stor skillnad mellan mitten och de fyra hörnen. Det är inget mina ögon riktigt noterar men det finns enligt mätverktyget.

Vid 100 procent ljusstyrka mäter jag upp runt 410 nits vilket är ljusstarkt och bra. Självklart är det inte en ljusstyrka du ska jobba vid men det kan vara bra när du sitter ute i solsken. Jag jobbar inte med så mycket bildbearbetning så jag kan inte riktigt uttala mig hur bra skärmen fungerar för detta, men för mina gamla ögon är det en kanonskärm. Även när jag tittar på skärmen från sidan ser färgerna bra ut.

Skärmen har även stöd för touch och jag tycker det fungerade bra. En intressant funktion är att du kan vika ned skärmen helt mot bordet, det vill säga i samma läge som tangentbordet, och sedan via en dedikerad tangent snurra bilden 180 grader.

Ljud

Datorn kommer med fyra stycken högtalare och ett ljudystem från Dynaudio. Två av högtalarna sitter på undersidan av datorn och de andra två antar jag sitter på ovansidan någonstans. Ljudet är riktigt bra med en ordentlig bas. När jag spelar Battlefield V noterar jag även att det är lätt att höra ljudet från "rätt ställe" i 3D-rymden: Flygplan dånar över mig och jag kan även höra fotsteg till vänster eller höger om mig.

Mjukvara

MSI skickar tack och lov inte med mycket ”bloat-ware”. Det enda som finns är två program från MSI i form av MSI Center Pro och MSI Truecolor, samt mjukvara för Killer-nätverkskortet, Steelseries-tangentbordet och Realtek-ljudet.

Eftersom det här primärt inte är en speldator får du inte MSI Dragon Center utan endast MSI Center Pro. Det finns fortfarande möjligheter att optimera prestandan och ljudnivån på fläktarna här. Jag noterade att Geforce Experience erbjöd mig att installera både Studio- och spel-drivrutinerna. Jag är tyvärr lite osäker vad som är standard då jag tror jag råkade uppdatera till spel-drivrutinerna.

Prestanda

Jag var lite nyfiken på prestandan hos datorn eftersom den visserligen har den vassaste Intel-processorn, men samtidigt endast ett Nvidia Geforce RTX 3060, som dessutom har en låg strömbudget på 65 watt.

Vi börjar med att titta på prestandan i allt förutom spel. Jag inkluderade resultat från några andra datorer jag testat, bland annat MSI GE76 Raider som jag testade innan sommaren.

Jag jämför Creator Z16 med en Asus ROG Zephyrus G15 som har en AMD Ryzen 9 5900H och Geforce RTX 3080. Det en stor skillnad när du använder processorn för att rendera, men mindre skillnad när du istället använder grafikprocessorn.

Crystal Diskmark

Jag når inte de teoretiska siffrorna för lagringen, alltså 7 000 samt 5 100 MB/s för läsningar och skrivningar, men det är ändå inte alls dumma siffror för en intern NVME-enhet i en bärbar dator.

MSI Creator Z16 må har Nvidia Geforce RTX 3060 men tyvärr är strömbudgeten för grafikprocessorn på 65 watt inte speciellt hög. Det innebär att jag inte förväntar mig underverk när det gäller att spela spel.

Jag är lite förvånad att mina processorpoäng är så pass låga jämfört med den Core i7-10870H som sitter i MSI GE76 Raider. Även grafikprocessorn presterar lite sämre än jag förväntat mig, jämfört med RTX 3070 som sitter i Razer Blade 15 Base.

Battlefield V

För att testa prestandan i ett riktigt spel valde jag att spela ett antal matcher i Battlefield V. Grafikinställningarna ställdes på DirectX 12, med ray tracing och andra RTX-funktioner avslagna, samt detaljinställningar på "High". Jag använde mig av mjukvaran OCAT för att logga bildfrekvens över sex minuter åt gången och sammanställde sedan resultatet. Jag testade att spela med datorns energiinställningar Balanced och High Performance.

Det är tydligt att den balanserade profilen klockar ned både processorn och grafikkretsen ordentligt. En snabb titt i Hwinfo medan jag spelar visar att processorn klockas ned från i snitt 2,0 GHz till 1,5 GHz, medan grafikkretsen sänks från i snitt 1,1 GHz till 855 MHz.

Ska jag vara ärlig tycker jag det gick bra att spela i båda fallen även om profilen "High Performance" självklart är bäst. Jag är inte superkänslig för att FPS hamnar under 60 bilder per sekund, men jag kan tänka mig att det är möjligt att smyga över den gränsen genom att anpassa inställningarna lite.

Temperatur

Jag märkte ganska snabbt att datorn har en tendens att ofta dra igång sina fläktar för att kyla ned något. Detta händer lite till och från, till exempel när jag hämtar något från nätet. Fläktarna i sig är inte högljudda utan har ett susande ljud så det stör inte speciellt mycket.

Jag mätte temperaturen för både processorn och grafikkretsen via programmet Hwinfo när jag spelade Battlefield V en längre tid och genom att köra Cinebench R23 i 10 minuter.

Program CPU (°C) GPU (°C) Cinebench,

Profil: "Balanced" 93 °C - Cinebench,

Profil: "High Performance" 96 °C - Battlefield V,

Profil: "Balanced" 94 °C 80 °C Battlefield V,

Profil: "High Performance" 93 °C 81 °C

Båda profilerna värmer upp datorn ordentligt. Området ovanför tangentbordet blir väldigt varmt och särskilt på höger sida. Däremot blir inte tangenterna varma så det är inte obekvämt att jobba eller spela efter en längre tid. Ljudnivån går upp mot 47 dBA när fläktarna kör på som hårdast, men de har som sagt en susande ljudbild vilket jag inte tycker är så farligt.

Jag ser indikationer i Hwinfo kring att processorn ligger på gränsen till att throttlas lite då vi är nära de 100 grader som anges som max.

Batteritid

Jag använde mig av PCMark 10:s batteritest, med ljusstyrkan på 50 procent och energiprofilen till "Balanced".

Typ av test Uppmätt batteritid Kontor 6 timmar, 1 minut Filmtittande 3 timmar, 53 minuter

Batteritiden är inte superimponerande men samtidigt förväntad med tanke på vilka komponenter som sitter i.

Sammanfattning

Jag hade aldrig möjligheten att testa MSI Creator Z15 så jag har svårt att kommentera förbättringar. Generellt tycker jag MSI har lyckats bra med datorn och skapat en dator som utan problem fungerar som arbetsdator men även som speldator.

Utseendemässigt är det inga fel på Creator Z16. Med sin gråa färg och avsaknad av RGB runt kanterna eller konstiga vinklar ser den definitivt mer ut som en professionell arbetsdator än en speldator. Metallchassit är styvt och har ingen flex.

Skärmen är datorns trumfkort då den är både stor och har bra bild. Färgåtergivningen är utmärkt och jag tycker den både är ljusstark och har bra betraktningsvinklar. Den enda smolken i bägaren är att ljusstyrkan inte är helt jämn över hela skärmen.

Datorn kommer med många anslutningar och jag gillar att den har två stycken Thunderbolt 4 USB Type-C-anslutningar plus två klassiska Type-A-anslutningar. Det jag däremot saknar är främst en bildutgång. Jag behöver ofta koppla upp jobbdatorer mot en projektor eller en skärm för att ha möten med folk som inte jobbar på kontoret och att på en fullstor dator inte ens få HDMI är trist.

Komponenterna i datorn är en blandad kompott. Processorn är Intels snabbaste och nyaste processor men imponerar inte riktigt på mig. AMD Ryzen 9 5900H som du hittar i lite konkurrerande bärbara presterar bättre, men även den Core i7-10870H som finns i MSI GE76 Raider från ett tidigare test, levererar bättre siffror i några tester. Grafikkretsen må vara en Geforce RTX 3060, men med en väldigt låg strömbudget på 65 watt. Vid sidan av detta kommer datorn med en supersnabb SSD, snabb Wifi, bra ljud och stöd för Windows Hello via både webbkameran och fingeravtrycksläsare.

Något som jag absolut inte gillar är hur krångligt MSI gjort det att uppgradera datorn. Jag antar att företaget vill att du ska kontakta en serviceverkstad för detta men att behöva skruva loss hela moderkortet bara för att sätta in en till SSD eller uppgradera minnet känns inte användarvänligt.

Priset när jag skriver detta ligger runt 31 000 kronor. Det tycker jag är en riktigt bra nivå med tanke på vad du får och vad motsvarande konkurrerande bärbara datorer med 16-tumsskärm kan kosta.

Jag tycker att MSI har lyckats bra med att skapa en dator som visserligen främst är till för arbete och skapande, men som ändå kan användas för spel. Dess mindre brister gör att den inte når upp till guld-klass men den har ändå tillräckligt med positiva egenskaper och smarta lösningar för att förtjäna vårt silvermärke.

Fördelar

Enormt hög kvalitetskänsla

Många anslutningar, däribland två Thunderbolt 4-anslutningar

Bra tangentbord

Bra pekplatta

Bra ljud

Mycket bra skärm

16:10 istället för 16:9

Utmärkt Wifi-prestanda

Utmärkt SSD-prestanda

I skrivande stund konkurrenskraftigt pris

Nackdelar