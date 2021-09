Inledning

När NZXT H500 och senare H510 och H510 Elite lanserades höjdes en del röster gällande om de hade gjort en klassisk form över funktion, då fronten var helt solid och endast erbjöd luftintag i sidopanelen. Datorlådorna var estetiskt läckra men en del Youtube-profiler viftade ett varnings finger kring att luftflödet var något begränsat, av naturliga orsaker.

Nu siktar tillverkaren på att råda bot på detta med ytterligare en modell i H510-serien, i form av avarten Flow. Skillnaden mot tidigare modeller är att i stället för originalutförandets rena plåtfront och Elite-modellens härdade glas, är nu fronten perforerad med massor av småhål tänkta att förbättra luftflödet i chassit.

Är du nyfiken på just NZXT H510 Elite och vad en testpilotkollega till mig tyckte om den modellen kan du gå in och titta på Simon Allings pilot, som du finner här. Om du redan har koll på det, häng med när jag kikar vidare på NZXT H510 Flow!

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Daniel Ördén Användarnamn: @Dinoman

Registrerad: 2004

Plats: Älmhult Daniel är en datorentusiast som byggde sin första dator när han var 14 år gammal för sommarjobbspengarna. I det bygget var en AMD Thunderbird 1400 central, han lyckades överklocka den med hjälp av alla duktiga människor på Sweclockers Forum! Därmed började resan. Han har hängt med Sweclockers genom åren mer eller mindre aktiv men alltid närvarande och sedan ett antal år tillbaka så är han numera Testpilot som han anser vara en stor ära och ett kul äventyr. I övrigt arbetar han som produktägare och ansvarar för ett antal interna IT-lösningar på ett multi-nationellt svenskt möbelföretag. Ni finner honom främst i forumet. ► Läs mer om SweClockers testpiloter Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av NZXT som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Egenskap Värde Typ Miditower Formfaktor ATX, Micro ATX, Mini ITX Dimensioner 428 × 210 × 460 mm (L × B × H) Vikt 7 kg Material Stål, härdad glaspanel, plast Lagringsplatser 3 × 3,5-tumsplatser

2+1 × 2,5-tumsplatser Fläktplatser 4 st. 120 mm / 3 st. 140 mm Raditorstöd 240/280 mm front / 120 mm bak Inkluderade fläktar 2 st. NZXT RF-AF12C-XZ 120 mm Platser för expansionskort 7+2 st. Anslutningar USB 3.1 Gen 1 Type-A, USB 3.1 Gen 2 Type-C, ljud Nätaggregat Ej inkluderat Pris 999 kronor

Både originalet H510 och H510 Elite har en helt solid front med perforeringar i sidopanelen, vilket har varit en delvis ifrågasatt design även om konsensus är att det ändå funkar helt okej. Denna modell siktar dock på att tysta kritikerna och har en helt nydesignad front som består av mängder av små perforerade hål längs hela ytan. Detta borgar för ett ordentligt luftflöde i hela chassit och kan säkert får självaste Steve på Gamersnexus att bli nöjd.

I övrigt är modellen sig lik med plats för två 120- eller 140 mm-fläktar i fronten, där en 120 mm-fläkt fram och en bak ingår i köpet. De är av modellen NZXT RF-AF12C-XZ och vad jag kan utröna från internet så är det fläktar avsedda för högt luftflöde. Om du går i tankarna på att installera en radiator i fronten gör du klokt i att byta ut den, eller till exempel placera den i fläktplatsen i toppen av chassit istället.

På tal om radiator finns det enbart utrymme för en vettig sådan i fronten och NZXT själva proklamerar att upp till 60 mm tjocklek ska fungera, men 280 mm-format som störst. För all-in-one-kylare är det klart tillräckligt, men skulle custom loop planeras blir detta rätt begränsande då jag gissar att många vill gå på längre radiatorvarianter.

Den perforerade fronten är förnämnligt enkel att knäppa loss och bakom den sitter det ett dammfilter som även det är mycket enkelt att ta bort och sedermera rengöra efter behov. Perfekt design.

När sidopanelen av härdat glas är borttagen är det ett välkänt innanmäte som breder ut sig. NZXT:s karaktäristiska kabeltunnel kontrasterar vackert mot den i övrigt svartlackerade moderkortsplåten. Smakfullt och enkelt.

Här går det in moderkort upp till storleken ATX och ner till minsta modell av Mini ITX. Grafikkort upp till 368,5 mm är vad som maximalt får plats enligt tillverkaren själv. De påpekar också att processorkylare upp till 165 mm i höjd ska gå att klämma in, så ett monster som Noctua NH-D15 bör precis få plats. Nedre delen av chassisidan är som vanligt inte åtkomlig från detta håll och det är för att gömma all kabelhärva och annat som inte är estetiskt tilltalande.

Bottenkammaren är perforerad längst hela chassits längd fram till kabeltunneln vilket gör att det går att ventilera de komponenter som är tilltänkta att bo där nere –nätaggregat och lagringsenheter – och så småningom säkert en och annan dammråtta. Likt sina föregångare finns här också gott om genomföringshål så att det blir smidigt att dra kablarna utom synhåll även för de där störiga småkablarna som ansluts mot moderkortets nedre kant.

Nätaggregatet är tänkt att installeras med fläkten nedåt så att den kan dra in frisk luft från botten av chassit och blåsa ut på baksidan. Hårddiskar av 3,5-tumsstorlek kan antingen monteras direkt i chassit eller i den lagringsbur som medföljer. Buren har plats för upp till tre stycken enheter av just den storleken. I vanlig ordning finns det plats för två stycken vertikalmonterade 2,5-tumsenheter i medföljande slädar.

Det finns även kabelkanaler med förinstallerade kardborreband för att sladdar inte ska hänga och dingla. En av dem leder in till den stora kabelkanalsplåten på framsidan. Förutsättningarna för en snygg och prydlig kabeldragning finns här med andra ord.

SSD-installationen sker i de medföljande burarna men det går också att använda en bur för installation synligt på framsidan om det skulle vara efterfrågat. En udda detalj är att det finns monteringshål för installation av en 2,5-tummare i botten på hårddiskburen. Dock finns inga hål i toppen på buren, vilket känns som en miss, som medför att maximalt antal SSD-enheter är tre stycken.

Skiftar jag fokus till baksidan av chassit är det inte många överraskningar som kommer över mig. Det ser hemmavant ut för den initierade. Tumskruvar till sidopanelerna är alltid trevligt och sidopanelen av härdat glas sitter även med två snabbfästen, förnämligt enkelt.

Fläktintaget till nätaggregat är även det filtrerat och lättåtkomligt bak på chassit genom att en släde knäpper loss från ett par enkla fästen och sen kan dras ut. Det känns stabilt att det finns snäppfästen. På andra konkurrerande modeller jag testat har släden fritt spelrum längs en skena och kan lätt hamna ur position.

Även externa anslutningar följer sina syskon med en styck USB Type-C-kontakt samt en Type-A. Strömbrytare med belyst aktivitetsring runt, samt ljudutgång á la stereoplugg (3,5 mm) finns också. Värt att notera är att NZXT inkluderar en adapter som delar upp ljudkanalen och mikrofonkanalen så att det går att koppla in ett headset. Tack för det.

Toppen på chassit har enbart plats för en fläkt antingen i storleken 120 mm eller 140 mm. Detta fäste likt det i bakkant av chassit är inte filtrerat. Jag antar att NZXT resonerar som så att de allra flesta kommer använda detta till utblås snarare än insug men i vanlig ordning kan jag tycka det är bättre att ge möjligheten till andra konfigurationer och sedermera se till att utrusta chassit för dessa scenarion.

Montering och installation

Med sitt numera välkända inre och genomtänkta design är det utan större mankemang som jag ger mig i kast med att installera mina komponenter. I stort ger NZXT H510 Flow mig en bra kvalitetskänsla, där plastdetaljerna är få och det mesta har en god passform och design. Undantaget är tumskruvarna till chassisidorna som äter en del på skruvhålen och kan vara tröga att skruva ur och i.

Även om detta inte är bland de största miditower-modellerna på marknaden är det ändå gott om utrymme för mastiga grafikkort och luftkylare; inte för att min AMD-original Wraith Prism-kylare är bland de största på marknaden, men det finns ett par centimeter kvar till glasskivan.

Mitt AMD Radeon RX 6800 får plats utan problem. Påpekas bör att det är knappt en millimeter tillgodo innan kabelkanalsplåten tar i och då är grafikkortet 267 mm långt. Det är oklart om kortet hade fått plats över den vita plåten; kanske, men värt att ha i åtanke. Som tidigare nämnt ska grafikkort upp till 368,5 mm få plats.

Baksidan är väl genomtänkt med att antal kabelkanaler som gör det enkelt att dra såväl tjocka strömkablar som tunnare fläktkontakter. Två stycken kardborreband återfinns i kabeltunneln i mitten och diverse hållare för buntband finns också utspridda längs baksidan. Även större nätaggregat som mitt Super Flower Leadex 1000 W på sina 200 mm i längd får plats, men det är klokt att ta bort hårddiskburen under tiden för att underlätta installationen av strömkablarna.

På tal om hårddiskburen så måste den skruvas loss underifrån för att monteras från chassit. Det är ingen större operation men det blir mycket skruvande, plus att skruvarna satt väldigt hårt och var rätt tröga att få loss. Som markeringarna gör gällande går det också att installera både en SSD och hårddisk direkt i botten på chassit, men då utan buren installerad.

Installation av hårddisk i buren är en traditionell aktivitet med skruvande – inga snabbfästen så långt ögat kan nå. Det känns rätt omodernt i en tid där konkurrenterna har många smarta lösningar på snabbfästen.

Lagringsenheter i 2,5-tumsklassen kräver också lite skruvande, både för att få loss buren från chassit och för att fixera lagringsenheterna. Det finns ju konkurrenter som har löst detta smidigare, som till exempel Phanteks, som har en väldigt enkel lösning för att hålla burarna på plats som inte kräver något skruvande. Jag hade gärna sett att NZXT filurade ut något liknande.

Installerat och klart med glassida på plats är NZXT H510 Flow än väldigt angenäm och stilren skapelse. Den nya perforerade fronten passar in riktigt bra och slutdesignen är riktigt tilltalande. Designen är ju inte direkt ny och har funnits i andra utförande på marknaden ett bra tag men jag tycker NZXT verkligen har lyckats med estestiken på denna variant av H510.

Snabbtest

När det kommer till att testa temperaturer och prestanda av chassin är det en väldigt komplicerad process. Det är mycket viktigt att hela tiden jämföra på ett konsekvent och repeterbart sätt och det finns en hel armada av faktorer som kan spela in där de främsta är typ av kyllösningar, hur många fläktar som används, vilka modeller på fläktarna det handlar om samt i vilken konfiguration de sitter: utblås, insug, front, bak eller i toppen, för att ge några exempel.

Vidare är många moderna processor- och grafikkortskyllösningar inställda på att bibehålla en viss temperatur vilket gör att fläktar till dessa enheter ökar på varvtalet mer eller mindre och medför också mer eller mindre oljud. Ta er gärna en titt på Gamersnexus där de förklarar hur komplicerat detta är.

Så för att inte vilseleda er ger jag enbart ett par snabba tester med allting helt original. Fläktkurvor och styrning är standardinställning från BIOS både på moderkortet och grafikkortet. Jag har testat med chassifläktarna i det utförandet som det kom installerat.

Specifikationer, min dator

Egenskap Värde Processor AMD Ryzen 9 3900x Processorkylare AMD Wraith Prism Moderkort Asrock X470 Taichi Ultimate Grafikkort MSI Radeon RX 6800 (referensdesign) RAM-minne 2 × 8 GB G.Skill Ripjaws 3 600 MHz

I sin originalkonfiguration alltså med två 120 mm stora NZXT-fläktar, en i bakkant och en i nedre framkant, blir processorn otroligt varm och hamnar i snitt på 90 °C i CPU-z stress test. Processorn throttlar dock inte.

När jag väl sätter in två stycken 140 mm-fläktar i fronten och förpassar den fläkt som satt där innan till att blåsa ut varmluft i toppen, sjunker temperaturen till 84 °C. Det syns också tydligt att luftflödet är kraftigt förbättrat på hur mycket svalare både VRM och RAM-minnena blir.

Anledningen till att grafikkortet går varmare med min egen konfiguration är att fläktarna är avslagna så länge temperaturen håller sig under 65 °C, så de höll sig avslagna längre med min egen konfiguration vilket faktiskt talar för ett bättre resultat och att chassit är bättre ventilerat.

När jag går över till en runda stress test i 3DMark Time Spy klarar sig grafikkortet ändå bra även i originalutförande och det påvisar främst att referenskylaren på mitt RX 6800 är en kompetent historia. Dock så blir omkringliggande komponenter lidande av att den vispar runt stora mängder varmluft i chassit utan att de två förinstallerade fläktarna riktigt orkar flytta tillräckligt med luft inne i burken.

Med min egen konfiguration sjunker temperaturerna över hela brädet. Bättre cirkulation leder ju således inte helt överraskande till bättre temperaturer. Omkringliggande komponenter blir helt enkelt svalare eftersom den varma luften som grafikkortet genererar försvinner ut ur chassit mycket snabbare.

Slutsats

Trenden med att tillverka så kallade mesh- eller luftflödesinriktade chassin med perforerade fronter håller i sig. Just i fallet med NZXT H510-serie är tillskottet väldigt välkommet eftersom kritiken har varit rätt hård emellanåt, särskilt när det kom till den dyrare Elite-modellen. De två syskonmodellerna var enligt vissa kända internetpersonligheter väldigt svultna på införsel av luft.

För den som inte har koll på hur resterande chassin i H510-serien är designade är det bara en smal strimma med perforering i framkant av baksideplåten som står för all införsel av ny luft i chassit. NZXT H510 Flow råder bot på detta med sin helperforerade front som dessutom olikt några av deras konkurrent också är utrustad med ett löstagbart dammfilter för enkel rengöring, vilket är en bra funktion.

Generellt är H510 Flow exakt som sin syskonmodell H510 (icke Flow), med samma insida, utsida och så vitt jag förstår är det samma antal fläktar som ingår och dessa av samma modell. Skillnaden är i princip enbart fronten, så vitt jag lyckats utröna åtminstone.

Detta är ett chassi som är väldigt trevligt att bygga i; det är enkelt att installera komponenter och det finns gott om utrymme för allt som kan behövas. Kvaliteten är hög och snabbfästen till både fronten och sidopanelerna gör att det är superlätt att komma åt. Enda smolket i glädjebägaren är de begränsade möjligheterna till radiatorinstallation där maximalt en 240/280 mm-variant kan installeras i fronten, eller en 120/140 mm-dito bak. Konkurrerande modeller är bättre på den fronten, tyvärr.

Det är enkelt att få till ett mycket stilrent bygge med många möjligheter till att gömma fula kablar och få till en bra kabeldragning. Jag kunde kanske önskat ännu fler kardborreband men det är mest detaljer och NZXT skickar i övrigt med gott om buntband.

En sak som stör mig desto mer är att de lanserar en luftflödesinriktad modell med enbart två stycken 120 mm-fläktar. Jag tycker det är snålt och inte tillräckligt för att få till ett bra luftflöde i chassit, i alla fall inte med högpresterande komponenter. Phanteks P400 skickar med tre stycken 120 mm-fläktar som dessutom är av ARGB-typ, för att ge ett exempel.

Detta är likt tidigare modeller ett mycket stilrent chassi och så länge ingen lider av trypofobi bör även H510 Flow vara tilltalande. Sen finns det en detalj som känns märklig: till exempel att de inte har ett enda snabbfäste till lagringsenheterna. Man får vara glad i att skruva helt enkelt.

Priset verkar har krupit upp något, ända upp till tusenlappen ,och det ställer denna modellen ett par hundralappar över sitt syskon H510 i nuläget. Det är fortfarande många hundralappar billigare än Elite-modellen. Varför NZXT H510 Flow är dyrare än sin icke-håltagna broder är för mig oklart då modellerna verkar erbjuda exakt samma innehåll fast för olika peng.

Ställt mot sina konkurrenter hamnar denna modell någonstans mitt i smeten och beroende på vad som anses vara viktigast kan valet utan problem falla på denna modellen, den har det mesta förutom bra radiatorinstallationsmöjligheter.

Bra kvalitet, snygg design, enkel installation och nu också bra luftflöde gör att jag med gott samvete kan ge denna modell guldutmärkelse. Det är tråkigt att priset har krupit upp men i tider med komponentbrister och skenande transportkostnader för företagen är jag beredd att svälja det.

Fördelar

Bra kvalitetskänsla och robusta materialval

Stilfullt

Lätt att installera och arbeta med

Bra luftflöde särskilt om det investeras i lite fler fläktar

Nackdelar

Kom igen NZXT, inkludera fler fläktar, det är ju luftkylningsfokus här

Snabbfästen till lagringsenheter, hört talas som det?

Begränsad plats för radiatorer

