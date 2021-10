Inledning

Idag tittar jag närmare på Benq Mobiuz EX2710q, en 27 tum stor IPS-skärm med 2 560 × 1 440 pixlars upplösning vid den maximala uppdateringsfrekvensen på 165 Hz. För den som inte har hårdvaran för att klara den ambitiösa kombinationen av uppdateringsfrekvens och upplösning, finns stöd för AMD Freesync Premium.

Detta följs av tajta specificerade responstider på 1 millisekund MRPT eller 2 millisekunder GtG, som lovar en kompetent spelupplevelse. I övrigt sitter det en äkta 8-bitarspanel innanför plastramarna, som simulerar 10-bitar per färgkanal genom att använda sig av halvtonsmönster. Panelen klarar av att göra detta hela vägen upp till 165 Hz i full sRGB.

Tillverkaren uppger ett imponerande färgomfång på hela 95 procent av DCI-P3 eller 125 procent av sRGB, vilket talar för att detta är lite av en ulv i fårakläder då den ser ut som en renodlad spelskärm. Den bör passa alldeles utmärkt även till den som arbetar med produktionsrelaterat arbete där färgrymd är viktigt, som vid foto, film eller grafisk design, förutsatt att bildskärmen kalibreras.

På det lite mer unika planet erbjuder modellen en alldeles egen påhittad funktion: HDRi. Precis som det låter så står det för High Dynamic Range fast med det lilla tillägget i som står för intelligence. Tanken är att det skall kunna simulera HDR för innehåll som inte har inbyggt stöd för HDR, likt Windows Auto-HDR fast hårdvarubaserat med sensorer. Skärmen specificeras vidare för VESA Display HDR 400-stöd.

Om det låter som en spännande kombo ska du fortsätta läsa vidare, så ska jag ta dig igenom det som är allra mest intressant med denna skärm!

I vanlig ordning rekommenderar jag att ni klickar er över till Thomas utmärkta bildskärmsguide och ger den lite kärlek då den är en fantastisk källa av information på en förståelig nivå. Den fungerar också som en bra referens för att förklara eventuella förkortningar som jag kan komma att använda mig av. Trevlig läsning!

Specifikationer

Egenskap Värde Bildskärmsstorlek 27 tum Panelteknik IPS Upplösning 2 560 × 1 440 pixlar Bildskärmsformat 16:9 Krökning Nej Färgdjup 10 bitar (8 bitar + halvtonsmönster) HDR VESA Display HDR 400 Responstid 1 ms (MPRT) Max. uppdateringsfrekvens 165 Hz Bakgrundsbelysning LED Kontrastförhållande (statiskt) 1 000:1 Ljusstyrka (typisk) 250 cd/m² Pixelstorlek 0,233 mm Pixeltäthet 109 ppi Adaptiv Synkronisering Freesync Premium Pro VRR uppdateringsintervall HDMI 2.0 (48–144 Hz)

Displayport 1.4 (48–165 Hz) Anslutningar 2× HDMI

1× Displayport 1.4

1× USB-hubb A/B

2× USB-A 3.0

Hörlursanslutning 3,5 mm (ut) Högtalare 2 × 2 watt + 5 watt Subwoofer VESA-fäste Ja, 100 × 100 mm Pris

Mobiuz-märkningen är tänkt att indikera att denna bildskärmen i huvudsak riktar sig till demografin som spelar på sin PC. Summerar jag specifikationerna på just denna modell lever den helt klart upp till att i alla fall på pappret vara en bra spelskärm med en del premiumegenskaper, som stöd för HDR och variabel uppdateringsfrekvens.

Det enda som undertecknad ställer sig något frågande till är just den typiska ljusstyrkan på blygsamma 250 cd/m² (nits), vilket är ganska ovanligt för en IPS-panel lanserad 2021. För mig var ljusstyrkan aldrig ett problem då jag sitter i ett rum som sällan är särskilt ljust, och den tiden på dygnet det är väldigt ljust har jag en rullgardin för att lösa det problemet. Vidare är ljusstyrka inte allt: kontrasten, alltså den upplevda ljusskillnaden mellan mörkt och ljust i bilden, är oftast det som är mest intressant, särskilt för HDR-innehåll. Här ligger panelen på ett ganska vanligt 1 000:1 förhållande.

En tråkig detalj är att Benq inte har sett till att inkludera stöd för HDMI 2.1. Detta gör att det inte går att använda HDMI för att utnyttja bildskärmens fulla kapacitet eftersom HDMI 2.0 inte stödjer mer än 144 Hz vid panelens upplösning och 10-bitars färgdjup, i alla fall om man vill undvika komprimering av signalen. Displayport är alltså ett krav för 165 Hz vid 2 560 × 1 440 pixlar och 10-bitars färgdjup.

Till det mer ovanliga hör de två högtalarna med tillhörande subwoofer på hela 5 watt, som bildar ett 2.1-system. Överraskande nog är ljudet de skapar inte fullständigt skräp, jag är lite imponerad faktiskt. Trevolo var ett nytt namn för mig och med lite efterforskning på nätet verkar det vara ett eget varumärke som designar högtalare åt Benq. Jag trodde det var ett fristående företag men så är inte fallet.

Design och funktion

Framsidan är svart med tunna ramar som ger ett intryck av väldigt smala kanter men i vanlig ordning är detta en optisk illusion då det löper en 5 millimeter lång svart rand utmed den tunna ramen, som tyvärr förstör illusionen av en extremt tunn ram.

Detta är dock mer regel än undantag i denna bransch. Det ser ju snyggt ut när bildskärmen inte är på, men väl igång blir det ju tydligt att LCD-skärmen inte går ändå ut till kanten som ni kan se på bilden här till höger.

På den undre delen av bildskärmen löper det en nätliknande plastkåpa som, jag antar, är designad så för att dölja högtalarna som sitter inbyggda i bildskärmen. Centrerat sitter också ett svart litet urtag som enligt uppgift innehåller den sensor som skall hjälpa till att styra BI+- samt HDRi-funktionen på skärmen.

Det som sticker ut mest i designen är stativet som på vanligt gaming-manér är kantigt och pryds av röda detaljer. Något som däremot helt lyser med sin frånvaro är all form av RGB-belysning. Jag är nästan förbluffad över detta faktum då det är mer regel än undantag för spelinriktade skärmar idag.

Vänder jag min kritiska blick mot baksidan av modellen möts jag av en rätt slätstruken och oförarglig design. Silverfärgad plast i överflöd pryds av Mobiuz-logotypen; subwoofern samt lite tvärgående linjer bryter av havet av plast. Ner till vänster sitter en samling funktionsknappar, där mittenknappen är en styrspak som går att styra On-screen display (OSD) med.

Till syvende och sist får jag erkänna att denna design inte alls faller mig i smaken. Den svarta och silvriga plasten är helt enkelt inte en kombination som jag tycker är särskilt vacker. Stativet försöker lyfta designen lite med sin röd-orangea, lite försiktigt aggressiva framtoning. Tyvärr är den inte tillräcklig för att rädda helhetsintrycket.

Stativet erbjuder det vanliga i form av höjdinställning, rotering och lutning. 10 cm i höjd, 15 grader i rotation, lutning 5 grader framåt samt 15 grader bakåt. Pivot-rotation är inte möjligt så det går inte att ställa skärmen i portättläge. Den täcker troligen majoriteten av de ergonomiska behov som kan krävas. Stativet är nog det som uppfattas allra mest gediget och stabilt med skärmen, även om det också här är klätt med en massa plast som upplevs väldigt billig.

På kontaktfronten är det ganska alldagligt: ett styck Displayport som ackompanjeras av två stycken HDMI-kontakter. 3,5-millimetersanslutning för att mata ljud till hörlurar eller, gud förbjude, högtalare. Det är inget jag hade rekommenderat, men möjligheten finns. Vidare erbjuds också en USB-hubb i form av en ingång av USB Type-B och två utgångar i form av USB Type-A. Allt detta kan sedan gömmas med hjälp av den ofattbart plastiga kåpan. Strömmen matas via extern nätadapter, som är relativt nätt men ändå en extra detalj att gömma undan.

Baksidan hyser också en snabbvalsknapp för vilken bildkälla som är aktuell av Displayport eller HDMI. Här återfinns också en styrspak för att styra OSD samt en av- och på-knapp. Knapparna är lätta att komma åt och fungerar utan anmärkning.

On-screen display (OSD)

OSD-menyer har en tendens att falla antingen i kategorin fullträff eller total miss. I takt med att jag gjort fler testpiloter har jag också successivt fått upp ögonen för denna farsot. Många gånger tycker jag att tillverkarna inte verkar ha tänkt efter så noga kring just navigering och logik på den här punkten. Så är inte fallet med EX2710q, den är lättnavigerad, logisk och bantad på onödigt överflöd.

De funktioner som vanligtvis efterfrågas finns, såsom inställningar för ljusstyrka, kontrast och gamma. Det finns ett antal förinställda profiler som går att justera efter eget behag som också gör det enkelt att ändra inställningar om man skiftar mellan spelande och till exempel produktionsarbete. Min favorit är sRGB-läget som ställer in skärmens vitbalans och kontraster att matcha färgrymden.

Utöver standardfunktioner finns det en intressant mekanism som drar nytta av ljussensorerna som sitter på skärmen. Denna funktion, som tillverkaren kallar för BI+, Bright Intelligence Plus, ställer dynamiskt kontrast och ljusstyrka på skärmen anpassat för hur ljust rummet är. Jag tycker att funktionen fungerar väldigt bra, särskilt när jag arbetar vid datorn då den ser till att skärmen inte är tokstark när dagen lider mot sitt slut och att den ser till att vara ljusstarkare under dagen. Rätt likt hur en mobiltelefon generellt fungerar idag. Användbart!

På det hela taget är jag väldigt nöjd med menysystemet för skärmen och jag varken fumlar eller trycker fel. Allting sitter som en smäck. Bra jobbat Benq.

Bild och spelande

Den här modellen är certifierad för VESA Display HDR 400, vilket innebär att den behöver klara av en toppnotering i ljusstyrka på minst 400 cd/m², det måste vara en äkta 8-bitars panel samt erbjuda 100 procent stöd för sRGB. Mobiuz EX2710q lever upp till allt detta och klarar färgrymden med råge, då den stödjer hela 125 procent av nämnda färgrymd.

Bildegenskaper

Exempelbilderna ovan visar ganska bra hur ögat uppfattar HDR-läget på skärmen och med ett motiv med hög färgmättnad gör skärmen ett godkänt jobb och ger en trevlig bild i ett sådant färgstarkt motiv. Det är ju just också detta som LCD- och IPS-tekniken är riktigt duktig på och har sina styrkor. Den undermåliga svärtan och avsaknaden av local dimming eller funktion för att styra bakgrundsbelysningen på en granulär nivå gör dock att skärmen inte riktigt kan få till de där riktigt iögonfallande kontrasterna.

I ett motiv med betydligt mer nedtonad färgmättnad och stora mörka partier blir resultatet rätt annorlunda och här så kommer tyvärr IPS-teknikens svagare sidor fram. Även om bilden ser betydligt mer balanserad ut i HDR-läget är svärtan inte bara plågad av IPS-glow utan det går också att skönja att ljusa vita toner lätt blöder in i de mörka partierna. Jag skulle summera HDR-upplevelsen som godkänd men inte mycket mer.

Jag har också försökt fånga hur svärtan ter sig och den är rätt ojämn över panelens yta. Bilden ovan är lite överdriven och det upplevs inte riktigt så illa i verkligheten. I denna bild är det också rätt tydlig IPS-glow i toppen av vänstra hörnet.

Spelegenskaper

Benq Mobiuz EX2710q erbjuder adaptiv synkronisering i form av AMD Freesync Premium, från 165 Hz ned till 48 Hz. Detta ska även fungera med grafikkort från Nvidia, men det är inget jag kan garantera då jag inte äger ett. Detta gäller inte om du kopplar skärmen via HDMI, då krymper den maximala frekvensen till 144 Hz på grund av att produkten bara stödjer HDMI 2.0. Det saknas bandbredd helt enkelt.

Det finns ett par funktioner implementerade för att förbättra spelupplevelsen och minimera eftersläp dels genom stroboskopteknik, som Benq kallar för Blur Reduction samt overdrive, som de kallar för Advanced Motion Acceleration (AMA).

► Ni kan läsa mer om eftersläpseducering och overdrive här.

AMA har fyra stycken inställningslägen som helt enkelt bara är numrerade från 0 till 3. Jag har testat en uppsjö av spel och ett urval av dessa är Hell Let Loose, Far Cry 5, Baldur's Gate 3 och Crusader Kings 3. Jag får verkligen kämpa med att uppfatta någon skillnad mellan lägena även om jag kan notera en viss overshoot, alltså gloria-effekt, på trädgrenar och löv i Hell Let Loose. I det spelet ger AMA 1 eller 2 bästa resultat. Övriga spel så lät jag helt enkelt AMA ligga på läge 2. Faktum är att jag får koncentrera mig för att märka skillnad även med AMA avstängt. Den här panelen är ruggigt snabb.

När det kommer till Blur Reduction fungerar det även med Freesync igång, vilket är ett stort plus då detta inte alltid är en självklarhet. Vidare krävs UFO Ghost Pursuit Test för att jag skall kunna utröna skillnader med detta på eller inte. AMA-tekniken gör helt enkelt ett sådant bra jobb att jag anser att Blur Reduction kan lämnas avslaget. En sidoeffekt av stroboskoptekniker som denna är dessutom att om du är känslig som jag, så går det att uppfatta vad jag kallar som projektoreffekt. Enkelt förklarat så framstår en regnbågseffekt runt ljusa objekt om jag rör ögonen snabbt över skärmens ytan.

EX2710Q har en inbyggd funktion kallas HDRi, som är tänkt att fejka HDR på innehåll som inte officiellt stödjer HDR. Min inställning till detta är att om inte innehållet är avsett för eller designat för HDR finns inte förutsättningarna för en bra HDR-upplevelse. Men eftersom jag är en god soldat så har jag ändå testat HDRi då det är en funktion som Benq verkar tro ganska mycket på.

High Dynamic Range Intelligence (HDRi) Denna Benq-exklusiva funktion utnyttjar en sensor för att dynamiskt ställa ljusstyrka, kontrast och färgtemperatur baserat på hur ljuset är i din omgivning. Detta påstår tillverkaren att det skall förbättra hur färg representeras på skärmen och avlasta ögonen. HDRi erbjuder simulerad HDR för icke-HDR-anpassat innehåll

Bilderna ovan visar på ett ungefär hur detta upplevs i verkligheten och som ni kan se blir läget Game-HDRi väldigt spektakulärt och färgmättat, men det blir tydliga förluster i de mörka partierna. Cinema-HDRi är ännu lite mer utmärkande i de ljusstarka partierna i bilden.

Där finns kanske de av er som hade uppskattat en sådan här funktion och det är möjligt att jag helt enkelt inte förstår förträffligheten med funktionen men jag anser att bilden blir artificiell och färgerna känns överdrivna och onaturliga. Min rekommendation är att spela i sRGB-läget som är väldigt balanserat och ger mest detaljrikedom i bilden. utan att offra vissa delar av färgspektrat.

Slutsats

Benq Mobiuz EX2710q är en 27-tums bildskärm som erbjuder 2 560 × 1 440 pixlar upp till 165 Hz med variabel uppdateringsteknik i form av AMD Freesync Premium, medan officiellt stöd för G-Sync saknas men bör fungera. Det är en funktionsrik bildskärm med låga latenser, väl avsedd för spelande men även kompetent till mer produktionsinriktat arbete.

Nagelfar jag den industriella designen på denna produkt ställs jag inför en sömnig historia. Personligen är jag inte så förtjust i den mörkgråa framsidan med sitt nät av hårdplast som löper längs nedre delen av skärmen. Baksidan hjälper inte heller till med sin silvergrå ocean av fantasilöshet. Ingenstans finns det heller någon RGB-belysning till att liva upp tillställningen, på gott och ont såklart.

Till detta skall nämnas att hela chassit är extremt plastigt och upplevs i det närmaste ihåligt. Det knarrar och gnäller när jag justerar vinkel eller höjd. Värsta förbrytaren på detta området är den plastkåpa, som är tänkt att dölja alla kablar och ingångar på skärmen. Det är bland det plastigaste jag varit med om på länge. Här har det sparats in ordentligt, det är tydligt.

Skärmen har ett stativ som erbjuder det mesta i ergonomiväg och om den inte skulle räcka till finns även VESA-fäste. En glad överraskning är de förvånansvärt bra högtalarna.För att vara inbyggda i en bildskärm ger de ifrån sig ett bra ljud och subwoofern på 5 watt gör stor skillnad.

Panelen stödjer HDR och 10-bitars färgdjup hela vägen upp till 165 Hz via Displayport, men tyvärr bara upp till 144 Hz via HDMI på grund av avsaknaden av stöd för HDMI 2.1. sRGB-läget är väldigt uppskattat och är bra för produktionsarbete såsom bildredigering. Lägg därtill BI+-funktionen som dynamiskt ändrar ljusstyrkan utefter hur ljust det är i rummet, så blir denna modell en väldigt behaglig skärm för arbete såsom skrivande, surfande eller till exempel Excel.

Färgrymden är även den imponerande med sina 95 procent av DCI-P3 och det syns verkligen när jag tittat på diverse HDR-exempel. Skärmen har en riktigt bra färgmättnad, men som tyvärr på grund av den underliggande tekniken i form av IPS gör att svärtan lämnar en hel del övrigt att önska. Modellen saknar så kallad local dimming och är lite för ljussvag vilket leder till att det inte går att få till det där riktiga poppet i HDR-innehåll.

Mobiuz-beteckningen är ju tänkt att vara en sorts avsiktsförklaring att detta är en spelmonitor, vilket det onekligen är. Denna bildskärm är i särklass det bästa jag har upplevt när det kommer till eftersläp, med undantag för OLED. Till och med utan stroboskoptekniken de kallar för Blur Reduction presterar Mobiuz EX2710q exemplariskt med väldigt små tendenser till eftersläp.

Slutligen måste jag medge att jag är rätt kluven inför modellen. Det är ingen dålig skärm på något sätt mer än presentationen och kvalitetskänslan på materialen. Den är onekligen väldigt kompetent som spelskärm och kan fungera utmärkt som mer arbetsinriktad skärm. Problemet jag ser är att i den prisklassen som skärmen befinner sig i, kring 5 500 kronor, finns det mördande konkurrens.

Högfrekventa och högupplösta 4K UHD-skärmar börjar trilla in till snarlika priser, medan TN-paneler i 1440p med 240 Hz och 1080-paneler ända upp till 390 Hz sällskapar. Dessutom växer ultrawide-segmentet och det finns en del prisvärda modeller som hamnar på direkt kollisionskurs, prismässigt.

För den som är väldigt seriös med sitt spelande och kräver maximal skärpa vid snabba rörelser så kan jag se att Mobiuz EX2710q kan vara det rätta valet, särskilt på rea eller om priset sjunker med tiden. Annars ser jag att det finns många andra modeller som är mer intressanta.

Fördelar

Imponerande responstid, bra spelskärm

Bra färgomfång, 95 procent av DCI-P3 eller 125 procent sRGB

Överraskande bra ljud

Neutralt

HDR är inte så imponerande och HDRi-funktionen är mest en gimmick

sRGB och dynamisk ljusstyrka via sensor passar bra för produktionsarbete

Ingen RGB-belysning?

Nackdelar

Plastig, knarrig och ett väldigt billigt helhetsintryck

Dyr och kan få det svårt mot likadant prissatta modeller

Avsaknad av stöd för HDMI 2.1

Pris vid publicering: 5 490 kronor

