Företaget Qnap fortsätter att lansera nya NAS-enheter och denna gång har jag fått möjligheten att testa en lite kraftfullare variant som riktar sig mot det lilla företaget eller mer avancerade hemanvändare. Det är en fyradiskars NAS som kommer med 2,5 Gbps-anslutningar för nätverk, stöd för att byggas ut med två PCI Express-kort samt två platser för NVM Express-enheter. Allt drivs av en fyrakärning Ryzen-processor. Enheten har även stöd för Qnaps ZTF-baserade operativsystem QUTS Hero.

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Qnap som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer Qnap TS-473A

Egenskap Värde Processor AMD Ryzen Embedded V1500B

4 kärnor, 8 trådar

2,2 GHz

Zen-arkitekturen Systemminne 8 GB SO-DIMM DDR4 (1 × 8 GB), stöd för upp till 64 GB (2 × 32 GB) Flashminne 5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) Grafikprocessorer Tillval genom en PCI Express-adapter Maskinvaruaccelererad omkodning Tillval genom en PCI Express-adapter Krypteringsmotor Ja (AES-NI) Hårddiskplatser 4 st. 3,5-tums SATA M.2-anslutning Ja, 2 × M.2 2280, PCI Express 3.0 x1 Stöd för SSD-cache-acceleration Ja Ethernet 2 × 2,5 Gbps PCI Express-platser 2 × PCI Express 3.0 x4 USB 3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps)

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps) IR-mottagare Ja, QNAP RM-IR004 HDMI-utgång Tillval genom en PCI Express-adapter LED-indikatorer Status/ström, LAN, USB, hårddisk 1–4, M.2 1–2 Mått (H x B x D) 188,2 × 199,3 × 280,8 mm Vikt 5,03 kg Effektförbrukning: Hårddiskar i viloläge 19,6 W Effektförbrukning: Driftläge, typiskt 29,8 W (testat med enheter i alla fack) Fläkt 1 × 120 mm systemfläkt

Processorn som sitter i Qnap TS-473A är en Ryzen V1500B. Den har fyra kärnor och åtta trådar och körs i 2,2 GHz. Det är en processor som bygger på Zen-arkitekturen och lanserades 2018, så det är ingen splitterny processor även om den inte är jättevanlig i NAS-enheter. Jämfört med till exempel Intel Celeron J4125 som är populär i många NAS-enheter kommer Ryzen-processorn med flertrådsstöd, stöd för AVX-, AVX2-, F16-C och FMA3-instruktioner samt stöd för mycket mer minne. Däremot har processorn ingen intern grafikprocessor vilket också innebär att den inte har något stöd för att avkoda/omkoda media.

Många NAS-enheter från Qnap har ett bra stöd för att byggas ut och Qnap TS-473A är inget undantag. Förutom fyra platser för 2,5- och 3,5-tumsenheter sitter två M.2-anslutningar på moderkortet. NAS-enheten har också två PCI Express-platser som kan användas för att bygga ut. Dessa platser kan användas för att få Ethernet om 5 och 10 Gbps, stöd för Fibre-channel och även trådlöst nätverk.

Eftersom processorn inte har någon inbyggd grafik går det även att uppgradera med ett lågprofilsgrafikkort. Enligt kompabilitetslistan stöds Nvidia Geforce GTX 1030 och Nvidia GTX 1650. Dessa kort kan bland annat användas för att ge virtualiserade datorer bättre grafik.

Närmare titt

Qnap TS-473A kommer välpackad i en relativt enkel låda. En liten klisterlapp beskriver vilka funktioner som produkten har, vid sidan av en klisterlapp som tipsar om att du kan förlänga garantin från 3 till 5 år. Enligt texten måste det göras inom 60 dagar, men när jag besöker sidan hos Qnap som QR-koden pekar mot, står det att det ändrats till 9 månader. Denna förlängda garanti kostar 199 USD extra.

Trots att det finns plats för fyra diskar samt två PCI Express-enheter är detta en ganska kompakt NAS-enhet, åtminstone i bredd. Qnap har valt att sätta de två PCI Express-platserna högst upp i enheten vilket bygger på höjden en del. Färgen är svart förutom en röd klisterlapp som kan tas av, och en röd USB-anslutning på framsidan som är ett mer permanent inslag.

Jag trodde först att det satt en LCD-skärm ovanför hårddiskarna, men det gör det inte. Det enda du kommer se är olika statuslampor vid tillhörande texter som lyser upp. Jag förstår att denna yta behövdes för att få plats med PCI Express-platserna, men det är lite synd att Qnap inte kunde nyttja den ännu bättre.

På baksidan av hittar vi två fläktar som kyler moderkortet, processorn och hårddiskarna. Den lilla fläkten upp i högra hörnet hör till nätaggregatet, som är på 250 watt och ansluts till väggen med en vanlig apparatkabel. De två större fläktarna bör gå att byta ut eftersom de är av standardmått, närmare bestämt 120 och 60 millimeter.

Baksidan hyser också två 2,5 Gbps Ethernetanslutningar som dessutom kan kombineras så att du kan få upp till 5 Gbps hastighet. Det sitter även två USB 3.2 Gen 2 Type-A-anslutningar och en USB 3.2 Gen 1 Type-C-anslutning på baksidan. Sist men inte minst är det här du kommer åt de två PCI Express-anslutningarna som sitter vridna 90 grader, högst upp i lådan.

Plockar du bort ytterplåten kommer du enkelt åt moderkortet på höger sida. På bilden är det tydligt att den lilla 60-millimetersfläkten blåser luft över processorkylflänsen. Denna fläkt ansluts till moderkortet medan 120 millimeterfläkten ansluts på ett annat kretskort. Det finns två minnesplatser och i den ena sitter det 8 GB. Det går att bygga ut till 64 GB via två 32 GB-stickor.

De två M.2-platserna är lättåtkomliga på moderkortet. Dessa är inte hot-swap-kapabla så det är ingen bra idé att sätta i eller ta ut en SSD medan NAS-enheten är i gång. Något jag verkligen gillar är fästanordningen som Qnap har satt på moderkortet. Att slippa de små pytteskruvarna som du annars måste använda (och tappa bort) är skönt.

Det är inte mycket utrymme vid moderkortet när ytterplåten skruvats fast vilket innebär att det finns en risk att en monterad NVME-enhet blir varm. Qnap har därför skickat med två stycken kylflänsar som kan klistras på minneskontrollern på SSD-enheten för att hjälpa till med att hålla den lite svalare.

Hårddiskar och större SSD-enheter sätts fast i fyra hårddiskvaggor i plast. Större hårddiskar kan sättas fast utan skruvar, medan 2,5-tumsenheter skruvas fast.

Qnap skickar med skruvar, kylfläns för NVME-enheter, kablar samt nycklar för att låsa åtkomst till hårddiskvaggorna. Låset är inte tänkt att hålla tjuvar borta utan mer hindra att någon av misstag råkar dra ut en disk.

Installationen av Qnap TS-473A är enkel. Jag stoppar i fyra Western Digital 4 TB-diskar samt installerar en 1 TB Samsung 970 Evo Plus-SSD och det tar inte många minuter. Efter att jag laddat ned Qnap Qfinder installerar jag snabbt operativsystemet och väljer även vilket jag ville installera. Via en guide sätter jag igång föredragen RAID-variant samt användarnamn och lösenord.

Operativsystem

Detta är den femte Qnap-NAS som jag testat för SweClockers så jag börjar bli ganska van vid operativsystemet som dessa använder: QTS. Ni som läst en eller flera av dessa artiklar vet troligtvis också vad ni kan förvänta er. QTS är ett enormt kompetent operativsystem som kommer med massor av användbar funktionalitet inom säkerhetskopiering, mediahantering och virtualisering.

Det som är nytt för mig är att Qnap nu även erbjuder ett andra operativsystem: QUTS Hero. QUTS Hero är ett ZFS-baserat operativsystem där fokus är hög prestanda och större tillförlitlighet.

QTS hero tillhandahåller dataintegritet från slutpunkt till slutpunkt, datareducering (inbyggd deduplicering, komprimering och packning av data), med mera, samt använder ytterligare systemresurser för att säkerställa en optimal miljö som skyddar företagsdata.

ZFS är utformat med fokus på dataintegritet och det använder kontrollsummor från slutpunkt till slutpunkt för att identifiera och korrigera data som skadats. ZFS kan sedan automatisk reparera skadan med data från en annan avbildning innan data skickas vidare till applikationer.

Egenskap QTS QUTS Hero Filsystem Ext4 ZFS SSD-cache Läs/skrivcache, läscache, skrivcache Läscache Inline-komprimering Nej Ja (LZ4-komprimering) Inline-datadeduplicering Nej Ja (Kräver minst 16 GB RAM) HBS med Qudedup för fjärrsäkerhetskopiering Ja Ja Skydd mot strömavbrott (programvara) Nej (Risk för skador på filsystemnivå vid strömavbrott) ZIL

Kopiera vid skrivning

(Tjänsten fortsätter när strömmen kommer tillbaka) Behörighetshantering POSIX ACL (3 typer) och vissa särskilda åtkomstbehörigheter Många ACL (14 typer)

QUTS Hero kräver lite mer resurser för sina funktioner och ju mer minne du har i din NAS desto bättre prestanda får du. Qnap rekommenderar också att du installerar systemet på en SSD-RAID.

Funktionalitet

Den mer generella funktionaliteten är samma mellan QTS och QUTS Hero. Bland annat ska samma applikationer stödjas. Jag ser 109 stycken i Appcenter för QUTS Hero. QTS finns nu i en skarp v5.0 och QUTS Hero har en betaversion för 5.0 och det finns några intressanta nyheter jämfört med äldre versioner.

Qnap inkluderar nu gratis exFAT-stöd. Tidigare behövde du köpa en licens för varje NAS men nu skickar Qnap med licens med alla icke-ARM-baserade enheter. I Qnaps VPN-lösning finns nu även Wireguard VPN integrerat. Säkerheten har förbättrats via TLS 1.3-stöd och du kan även lägga in SSH-nycklar för säker åtkomst till NAS. Under huven för både QTS och QUTS Hero v5.0 sitter nu Linux 5.10-kärnan, vilket är en uppdatering mot 4.4x som låg till grund i tidigare versioner av QTS.

Det är länge sedan en NAS endast var till enbart för att lagra data. Nu erbjuds ett brett utbud av tjänster, både direkt inbyggt och via applikationer. Vare sig du är ute efter att bygga ditt eget lagringsmoln (Owncloud via Container Station), hantera dina rippade filmer (Plex Server), synkronisera alla externa molntjänster till din NAS (Hybrid Backup Sync) eller dra igång Windows 7 med IE 9 (Virtualization Station) finns det troligtvis stöd för detta hos TS-473A.

Qnap erbjuder flera vägar att virtualisera datorer. Ubuntu Linux Station låter dig installera Ubuntu snabbt och enkelt, Container Station har stöd för Docker och LXD-containers och Virtualization Station låter dig både skapa och importera virtuella maskiner. Jag använde det till exempel för att snabbt få upp en äldre Windows 8.1/IE11-instans för att testa en äldre webbapplikation som kräver Internet Explorer.

Prestanda

Jag stoppade i fyra Western Digital 4 TB-diskar samt en 1 TB Samsung 970 Evo Plus SSD. SSD-enheten ställdes in som cache medan de andra diskarna satts upp i RAID 5. Enligt den interna hastighetstestaren ligger läsprestandan på runt 180 MB/s på respektive hårddisk och runt 600 MB/s för SSD.

Ska jag vara ärlig har jag aldrig känt att prestandan hos diskarna varit ett problem för mig med min lokala nätverkslagring. Hos TS-473A sitter det 2,5 Gbps Ethernet -portar, så det finns lite mer prestanda att klämma ut beroende på vilken RAID-konfiguration du väljer, särskilt om du stoppar i några SSD-enheter i RAID.

Egenskap Qnap TS-473A (2,5 GBbps) Synology DS1520+ (1 Gbps) Skriv 160 - 220 MB/s 110 MB/s Läs 280 MB/s 115 MB/s

Jag drog snabbt igång programmet NAS Tester och för att jämföra med min egen NAS, en Synology DS1520+, som bara har Gigabit Ethernet. Även om skrivhastigheten inte lyckas utnyttja hela 2,5 Gbps slår du i taket för nätverkshastigheten när du läser data. Det innebär att även om du sätter in snabbare SSD-lagring kommer du antingen behöva koppla ihop de två Ethernet-portarna för att få ut 5 Gbps, eller köpa ett 10 Gbps-nätverkskort som ansluts till PCI Express, lösningar för att fullt ut utnyttja hastigheten.

Sammanfattning

Det jag gillar mest med Qnap-NAS generellt är flexibiliteten de erbjuder, både när det gäller hårdvara men nu även mjukvara. Även om du inte har behov av snabbare Ethernet från början eller nöjer dig med de M.2-platser som kommer med, finns det alltid möjlighet att bygga ut lite senare.

I det hänseendet är Qnap TS-473A riktigt bra med sina två M.2- och två PCI Express-platser, samt möjligheten att bygga ut minnet till 64 GB. En NAS ska du ha i många år och då är uppgraderingsvägar positivt. Det betyder inte att Qnap TS-473A inte har imponerande hårdvara redan från början. Processorn från AMD är cirka 60–80 procent snabbare i enkeltrådad och flertrådad prestanda jämfört med Intel J4125. Nackdelen med processorn är att den inte har någon inbyggd grafik och att den därför inte är lika bra om du behöver koda om media.

Även på mjukvarusidan tycker jag Qnap imponerar. Jag har som sagt följt Qnap i många år nu och sett deras operativsystem QTS utvecklas. Det är nu både enkelt att använda och snabbt. Det är lätt att bli lite överväldigad av all funktionalitet men det betyder samtidigt att om du behöver någon speciell funktionalitet så finns den troligtvis där.

QUTS Hero är en intressant nyhet som kanske inte riktigt riktar sig till mig, utan mer till företag eller riktiga power-users hemma. Jag valde att köra QUTS Hero och noterade inga konstigheter och kunde också schemalägga att ta ögonblicksbilder av lagringen. Har du väldigt viktig data på din NAS är det ingen nackdel att kunna byta till ett operativsystem som fokuserar på driftsäkerhet.

Qnap TS-473A är en funktionsrik NAS som riktar sig mer åt det mindre företaget än hemmaanvändare. Det märks om inte annat på priset. När jag skriver det här ligger priset runt 8 300 kronor vilket självklart är mycket pengar, särskilt som du sen behöver köpa till lagringen. En snabb koll på Prisjakt visar dock att det är dessa pengar du behöver betala för en kraftfullare NAS med fyra hårddiskplatser, och då får du oftast inte utbyggnadsmöjligheten eller den mer kompetenta processorn.

Det börjar bli lite tjatigt med att vara så positivt till de NAS-enheter jag testar men det beror på att företag som Synology och Qnap haft många år på sig att finslipa både sin hårdvara och mjukvara, vilket innebär att du vet att du kommer få en bra produkt. Det som lyfter Qnap TS-473A för mig är utmärkt mjukvara, bra hårdvara och möjligheten att bygga ut med ny funktionalitet. Har du de rätta behoven är Qnap TS-473A en utmärkt NAS som jag utan tvekan kan rekommendera.

Fördelar

Bra prestanda

2,5 Gbps Ethernet

Mogen och kompetent mjukvara med Linux 5.10-kärnan i botten

Stöd för det ZFS-baserade QUTS Hero

Funktionsrik

Två PCI Express-platser för att bygga ut med mer funktionalitet, till exempel via grafikkort, Fibre-channel-kort och stöd för 10 GB/s.

Två M.2-platser för NVME-SSD

Stöd för upp till 64 GB primärminne

Många sätt att virtualisera

Nackdelar

Säljs bara med 8 GB primärminne. Vill du använda vissa av QUTS Hero-funktionerna krävs minst 16 GB.

AMD V1500B saknar inbyggd grafik vilket innebär att hårdvaruaccelererad avkodning/omkodning av media saknas

