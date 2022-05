Inledning

Det har blivit ett par AOC-skärmar testade för min del genom åren och ofta handlar det om prisvärda modeller utan några större överraskningar. Det handlar ofta om bra prestanda till ett bra pris. Denna gång är det dock något som är speciellt och nytt med testmodellen, eftersom den tekniskt ligger i absoluta framkanten.

Istället för traditionell statisk bakgrundsbelysning har Agon AG274QXM en LED-matris, eller vad som brukar kallas för Mini LED. Ibland används även termen FALD (Full Array Local Dimming). Ni kan läsa mer om detta i Thomas utmärkta genomgång i länken nedan.

► Guide till modern skärmteknik med Thomas Laxpudding Ytterberg

Denna teknik möjliggör att Agon AG274QXM kan uppnå imponerande ljusstyrkor på ända upp till 1 000 cd/m² (nits) i dess HDR-läge. Det innebär också att bakgrundsbelysningen kan dämpas och släckas individuellt i olika, så kallade, zoner. Testmodellen har 576 stycken sådana över hela skärmytan. Det är också anledningen till att produkten är certifierad för VESA Display HDR 1000, vilket placerar modellen i en ganska exklusiv grupp bildskärmar på marknaden.

I övrigt är det inget chockerande då det handlar upplösning om 2 560 × 1 440 pixlar som uppdateras upp till 170 gånger per sekund. Vidare är det 27 okrökta tum som står till buds, med USB-hubb, KVM-switch och Displayport över USB Type-C som kan mata ut hela 65 W. Att kunna ladda, styra och visa bild över en enda sladd är intressant för den med modern bärbar dator i sin arsenal.

Agon-familjen har vi lärt känna som spelinriktade bildskärmar och det talas om hela 1 ms GtG samt stöd för variabel uppdateringsfrekvens i form av Freesync Premium Pro samt G-Sync-kompatibilitet. AOC tar inte bara sikte på aspirerande PC-spelare utan levererar en bildskärm med imponerande färgomfång som vida överstiger både sRGB (155%) och DCI-P3 (116%). Tillverkaren har ett sådant stort förtroende för denna modellen att de skickar med en keps för att hålla störande omkringliggande ljus borta vid till exempel bildredigering.

Häng med så ska jag ta er igenom vad AOC Agon AG274QXM har att erbjuda. Trevlig läsning!

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Daniel Ördén Användarnamn: @Dinoman

Registrerad: 2004

Plats: Älmhult Daniel är en datorentusiast som byggde sin första dator när han var 14 år gammal för sommarjobbspengarna. I det bygget var en AMD Thunderbird 1400 central, han lyckades överklocka den med hjälp av alla duktiga människor på Sweclockers Forum! Därmed började resan. Han har hängt med Sweclockers genom åren mer eller mindre aktiv men alltid närvarande och sedan ett antal år tillbaka så är han numera Testpilot som han anser vara en stor ära och ett kul äventyr. I övrigt arbetar han som produktägare och ansvarar för ett antal interna IT-lösningar på ett multi-nationellt svenskt möbelföretag. Ni finner honom främst i forumet. ► Läs mer om SweClockers testpiloter Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av AOC som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Egenskap Värde Bildskärmsstorlek 27 tum Panelteknik IPS Upplösning 2 560 × 1 440 pixlar Bildskärmsformat 16:9 Välvd Nej Färgdjup 10 bitar HDR VESA Display HDR 1000 Responstid 1 ms (GtG) Max. uppdateringsfrekvens 170 Hz Bakgrundsbelysning Mini LED, 576 zoner Kontrastförhållande (statiskt) 1 000:1 Ljusstyrka (typisk) 600 cd/m² Ljusstyrka (max) 1 000 cd/m² Pixelstorlek 0,233 mm Pixeltäthet 109 ppi Adaptiv Synkronisering Freesync Premium Pro

G-Sync Compatible VRR-uppdateringsintervall HDMI 2.0 (48–144 Hz)

USB Type-C alt. DP (48–144 Hz)

Displayport 1.4 (48–170 Hz) Anslutningar 2× HDMI

1× Displayport 1.4

1× USB-hubb A/B

2× USB Type-A 3.0

1× USB Type-C 3.2 (65 W strömförsörjning)

1× analog ljudingång 3,5 mm

1× hörlursanslutning 3,5 mm (ut) Högtalare 2 × 5 Watt DTS VESA-fäste Ja, 100 × 100 mm Pris vid publicering 10 990 kronor Aktuellt pris

När jag gick över specifikationerna för denna modellen så är det egentligen endast en hårdvarudetalj som sticker ut från konkurrensen och det är användningen av så kallad Mini LED. En term, som för mig, uppfattas som lite löst definierad, men i denna implementation sitter det alltså 576 små LED-ljuskällor i en matris bakom IPS-panelen.

Eftersom modellen har en upplösning om 2 560 × 1 440 pixlar innebär det ett rektangulärt rutnät (i stil med 140 × 46 pixlar) eller 6 400 pixlar per ljuskälla. I praktiken betyder det att bildskärmen dynamiskt kan tända och släcka dessa små ljuskällor, beroende på innehåll på skärmen tända. Det medför en del intressanta beteenden som jag kommer gå igenom mer i detalj under kapitlet Utmaningarna med Mini-LED.

Mini-LED Tekniken är vanligast förekommande bland TV-apparater där den funnits i ett par år nu, främst hos Samsung och LG men även TCL har börjat släppa en del modeller. Inom segmentet datorskärmar är tekniken i absolut teknisk framkant. Det är sagt att allting under 0,2 mm i storlek kan klassas som Mini och därmed klassas som Mini LED. Eftersom det går att få plats med fler dioder bakom LCD-panelen samt det faktum att fler ljuskällor får plats på mindre yta gör att Mini LED har potentialen att leverera mycket ljusstarka bildskärmar. Att varje individuell ljuskälla dessutom kan tändas och släckas individuellt gör att det går att få till svärta som bläck, likt OLED-tekniken. Detta bidrar till att Mini-LED inte sällan får till imponerande kontrastförhållanden (skillnaden mellan ljus och mörker).

Övriga specifikationer är inte uppseendeväckande: 27 tum och 1440p med stöd för variabel uppdateringsfrekvens har funnits i många år nu och 2022 så skulle jag anse att 170 Hz inte är särskilt imponerande för en spelinriktad skärm. Jag antar att anledningen till att AOC inte använder sig av en 240 Hz-panel troligen har med bakgrundsbelysningstekniken att göra.

Trenden med KVM-switch bland bildskärmar håller i sig och är väldigt välkommen i tider av hemmajobbande. Att AOC Agon AG274QXM dessutom erbjuder USB Type-C alt-DP samt 65 W laddningsmöjlighet är mycket bra för oss kontorsråttor med en bärbar dator. Jag har själv använt bildskärmen till både bärbar och min vanliga stationära.

Det är svårt att prata om nackdelar när en skärm erdbjuder så många anslutningsmöjligheter och USB Type-C med 65 watts laddning, men det verkar ha lett till en abnormt stor tegelsten till strömadapter. Den är godkänd för ett effektuttag upp till 329 W!

Design och funktion

AOC har en ganska förutsägbar produktutforming som bygger på en så kallad "ramlös" design med undantag för en ram i nederkant av bildskärmen. Jag uppskattar denna design, men som vanligt är just den ramlösa aspkten något av en skimär då själva bilskärmen faktiskt inte går hela vägen ut till kanten när den väl är påslagen. Där löper en 5 mm bred kant längs sidorna och toppen av bildskärmen.

Stativet är mestadels i grålackad metall med kantiga former. Det inger en trevlig kvalitetskänsla och är mycket stabilt. Inbakat under panelen, i botten av framsidan av stativet sitter en liten projektor som kan projicera AGON-loggan på skrivbordet som skärmen står på. Den är dessutom i RGB så alla regnbågens färger går att få till, om ni nu blir imponerade av sådant.

På baksidan händer det mer och här tar AOC ut svängarna med generöst av RGB-upplysta ränder, som också går att justera till just din favoritvåglängd. Stativet har en del accentuerande röda detaljer som jag antar ska förstärka gaming-känslan. Personligen har jag min bildskärm mot en vägg så vad som händer bakom skärmen är sällan av intresse för undertecknad, men det kan det kan ju variera beroende på möblering.

På den funktionella fronten är det utmärkta förutsättningar för en god ergonomi. Modellen går att fösa upp och ned på stativet med ett 12 cm stort intervall, 20° höger och vänster samt -5° till 23° lutning. Vidare går det att rotera skärmen 90° till högkant.

En intressant detalj gällande just att ställa skärmen på högkant är hur de engagerat sig i ingenjörsglädje för att få RGB-funktionerna att fungera även i detta läge. Notera den elektriska ledningsbanan som ackompanjeras av fyra pinnar för att kunna bibehålla RGB-belysningen även i högkantsläge. AOC har verkligen en fabless för att lägga pengar på en hel del onödiga saker på denna produkt.

I kategorin halvintressanta funktioner finns det en liten plastdetalj som går att fälla ut och in. Den är obeskrivligt plastig och jag är livrädd att ta sönder den när jag fäller ut och in den tänkta hörlurshållaren. AOC har haft denna funktion på sina Agon-skärmar så länge jag kan minnas och AG274QXM är inget undantag.

Baksidan huserar även den styrspak som används för att styra skärmens On-Screen Display, OSD. Tyvärr är den lika slapp och sladdrig som på många andra modeller från AOC. Jag förstår inte varför de inte kan designa något av högre kvalitet till en bildskärm i tiotusenkronorsklassen.

Det följer även med en liten puck som kopplas in i en dedikerad ingång på bildskärmen för att genom denna fjärrkontroll snabbt kunna byta profiler och ändra inställningar i OSD. Jag förstår inte riktigt poängen med att lägga så mycket resurser och pengar på en sladdbunden fjärrkontroll. Integrera istället detta på skärmen. Jag har inte behov av fler sladdar och manicker på mitt skrivbord, särskilt inte en som erbjuder samma funktionalitet som går att få via styrspaken på baksidan. Detta för mig osökt in på just OSD.

On-screen display (OSD)

Så var det det här med menysystem för bildskärmar. För mig är AOC en av de värsta förbrytarna när det kommer till OSD. De har haft samma logik för hur man styr med styrspaken i många modeller jag testat och jag blir lika frustrerad varje gång. Det är en mix av att ibland trycka in spaken för val, till att ibland trycka höger för val.

Som jag nämnt ovan så har de försökt mildra symptomen av ogenomtänkt user experience med en fjärrkontrol, som underlättar detta något, men den har istället en bakåtknapp som allt som oftast stänger ner hela OSD.

På ytan ser det logiskt och fint ut, styrningen är dock helt sydväst. Ursäkta bildkvaliteten, men menysystemet förtjänade inte att jag skulle bry mig.

Det mesta finns här, olika spellägen som mixtrar med ljusstryka, gamma och annat för att ge påstådda fördelar i spel. Jag stänger alltid av sånt för det har en tendens att förvränga färgåtergivningen. Inställningar för att individuellt styra kontrast, ljusstyrka och gamma finns, vilket är bra. Dynamisk kontrast finns också, låt det vara avstängt är mitt råd.

Blåsljustfilter att sätta på under kvällarna samt inställningar för att ställa röd, grön och blå. Det går även att justera ljudet med förvånande finkornighet på olika frekvensnivåer. Högtalarna är fullständigt skräp att lyssna på så hur meningsfullt det är får ni själva avgöra.

Sist och minst går det att ställa in RGB-belysning med olika effekter och beteenden. Ställa in timer för OSD med mera, samt ställa in färg och beteende för logotyp-projektorn. Det mesta täcks in och jag saknar ingen funktionalitet.

Bildegenskaper

Då har vi kommit fram till pudelns kärna när det kommer till bildskärmar. Hur presterar AOC Agon AG274QXM? Den underliggande tekniken ger oss en del ledtrådar som även denna gång visar sig vara sanna. IPS-tekniken har förmågan till en bländande färgåtergivning, vilket verkligen är sant med denna modell. Bra enhetlighet av färger även i vinkel och i vanlig ordning återfinns en del IPS-glow som är extra tydlig i mörka rum.

De testar jag utfört på ljusstyrka och färgrymd (Colour Gamut) är utfört med en kolorimeter från Datacolor av modellen Spyderx och Datacolors medföljande mjukvara, samt gratismjukvaran DisplayCal 3.8.9.3. Tolerans mäts enligt ISO 14861:2015.

Ljusåtergivningen är i sitt okalibrerade tillstånd rätt ojämn och mitt exemplar hadr en del problem i vänstra delen av bildytan och då främst i övre och nedre hörnet. Det mesta av problemen försvinner vid kalibrering, även om den då blir något mer ojämn över hela ytan är det inget område som helt fallerar.

Röd triangel är uppmätt resultat

Grön triangel är sRGB

Lila triangel är Adobe RGB

Blå triangel är DCI-P3

Orange triangel är NTSC

Agon AG274QXM har en otrolig färgåtergivning i klass med professionella skärmar. AOC uppger det rätt meningslösa måttet 125 procent av Adobe RGB, vilket är ett sätt att vilseleda eftersom de baserar det på volym. Som ni ser ovan så sträcker sig den röda triangeln utanför områden som Adobe RGB gör, vilket då innebär att skärmen kan visa mer färgnyanser än vad som ingår i Adobe RGB.

AOC påståenden verkar stämma överens då Displaycal visar på cirka 124 procent volym ställt mot Adobe RGB och nära på perfekt kompatibilitet på 99,2 procent, men inte riktigt hela vägen direkt från fabrik.

Med en kalibrering går det att uppnå full kompatibilitet med Adobe RGB, och såklart även sRGB såklart, vilket är imponerande. Agon AG274QXM är dessutom väldigt nära full DCI-P3-täckning med sina 97 procent vid kalibrering. Det tåls att upprepas att det är mäkta imponerande.

Det går att via OSD-menyn ställa in sRGB-profil vilket begränsar färgrymden via hårdvaran. Detta är en trevlig funktion om man, som jag, vill kalibrera bilder till sRGB, då det är standard för Windows bland annat. Problemet är bara att direkt från kartong så är skärmen uselt kalibrerad i detta läget.

Med en kalibrering går det dock att få till en mycket bra korrekthet i färgåtergivningen. Det kräver att man äger en kolorimeter eller liknande och är inget som går att ställa in på egen hand, så det hade varit klart önskvärt att testmodellen presterade bättre direkt från fabrik, särskilt i sitt dedikerad sRGB-läge.

Uppmätt ljusstyrka

Ljusstyrka Okalibrerat värde Kalibrerat värde Vid inställning 0 77 cd/m² 92 cd/m² Vid inställning 25 158 cd/m² 191 cd/m² Vid inställning 50 242 cd/m² 292 cd/m² Vid inställning 75 358 cd/m² 431 cd/m² Vid inställning 100 612 cd/m² 738 cd/m²

AOC Agon AG274QXM lever upp till sina påstådda specifikationer då den maximal ljusstyrkan i SDR-läge är något över de 600 cd/m² som var utlovat. Med min kalibrering visar sig panelen faktiskt nå ändå upp till 738 cd/m². För den som sitter utomhus under sommarmånaden kan ju det alltid vara en fördel. I övrigt räcker de ungefär 180 cd/m² som jag ställt in min "User"-profil på för kalibreringen, vilket motsvarar 22 på ljusreglaget – det talar en del för exakt hur ljusstark den här bildskärmen är.

HDR

Testskärmen är en av få modeller som är certifierad för VESA Display HDR 1000, vilket rent praktiskt kräver att skärmen ska klara av en maximal ljusstyrka om 1 000 cd/m² samt klara av local dimming, alltså att delar av bildskärmen kan dämpas för att uppnå riktigt höga kontrastförhållanden. Tyvärr besitter jag inte utrustningen eller kunskapen för att kunna testa skärmens HDR-kapacitet så ni får klara er med min rent subjektiva bedömning.

I likhet med tekniken den baseras på så är AOC Agon AG274QXM mycket vass på ljusstarka scener med mycket mättade färger, men tyvärr också mindre bra på mörka scener med dämpade nyanser. Jag gjorde en snabb jämförelse mellan min LG A1 55-tums OLED-TV och det är mycket blooming, alltså ljus som läcker in i svärtan, kring kameleonten på Agon AG274QXM. Detta återfinns inte alls på OLED-TV:n. Å andra sidan så är ränderna betydligt bättre detaljerade på testskärmen.

HDR är ju svårt att fånga korrekt på bild då det kräver att hela kedjan av enheter stödjer det, inklusive den enhet som du läser detta på. Jag kan däremot garantera att denna skärmen är väldigt ljusstark. Det är bländande rent utav. För att kunna påvisa hur kompetent skärmen är har jag gjort en jämförelse med mi HDR-inkompatibla bildskärm AOC Agon AG352UCG.

Ni ser Agon AG274QXM till vänster och Agon AG352UCG till höger. Den högra bildskärmen kan alltså inte återge HDR-innehåll korrekt. Det ger dock en fingervisning i vilken detaljrikedom som testskärmen klarar av att återge.

Utmaningarna med Mini LED

Allt är tyvärr inte bara guld och gröna skogar när det kommer till Mini LED-tekniken. Eftersom det bygger på 576 zoner, vilket låter som en hel del, är det också viktigt att tänka på storleken på bildskärmen enbart är 27 tum. Som jag nämnde i inledningen innebär det att varje ljuskälla kan belysa 6 400 pixlar som minst, så de element som är mindre än denna storlek, som till exempel en muspekare, och färdas över en mörk bakgrund kommer ge en väldigt tydlig blooming-effekt som är svår att ignorera.

I HDR-läget är denna effekt extremt påtaglig, men tyvärr finns den också att skönja i SDR-läge. Personligen stör jag mig en hel del på detta men det kommer ju givetvis vara subjektivt och det kan ju finnas de av er som inte alls blir störda av detta. Bilderna representerar rätt bra hur det upplevs i verkligheten, även om det är något överdrivet.

Problemet är antalet zoner och pixeltätheten på bildskärmen. Eftersom det är en relativt hög pixeltäthet kontra antalet ljuskällor blir det alldeles för många pixlar som lyses upp av enbart en ljuskälla. Det gör att när kontrasterna blir för stora i bilden och ljuskällorna dämpas väldigt mycket, eller släcks helt, för att sedan tändas till nära full ljusstryrka igen. Beroende på storlek på objektet som rör sig över skärmen så lyses en en lite rektangulär yta upp istället för enbart objektet. Det senare är fallet med en teknik som OLED, där varje individuell pixel kan tändas och släckas.

Lösningen här hade varit fler zoner, alltså ännu mindre LED-ljuskällor, vilket säkert är lättare sagt än gjort, men det är vad som krävs för att få denna teknik att riktigt skina. Det kanske också hade funkat bättre med en panelteknik som har bättre svärta överlag, såsom VA, men det hade ändå inte löst mellantonerna.

Spelegenskaper

Så här långt har jag fokuserat mycket på modellens färgåtergivning, färgrymd och ojämna HDR-effekt, men hur manifesterar detta sig i spelande är ju då frågan. Först och främst bör noteras att det är enbart med Displayport-kontakt som det går att utnyttja panelens fulla kapacitet av 170 Hz. Använder man HDMI så är det tyvärr 144 Hz som är max, detsamma gäller för USB Type-C.

Vidare har testmodellen tekniker för eftersläpsreducering och det finns fyra olika lägen inklusive avslaget. Så Off, Weak, Medium och Strong. AGON AG274QXM presterar riktigt bra även utan någon av dessa lägen påslagna men med det påslaget så är bildskärmen riktigt rapp. Jag tycker att antingen Weak eller Medium är att föredra då Strong visar på mycket tydlig överskjutning.

Det skall också nämnas att AMD Freesync Pro stöds med frekvenser från 48 Hz hela vägen upp till 170 Hz, via Displayport. G-Sync-kompatibilitet är också tillgängligt, men inget jag själv kan verifiera dock. Sist men inte minst finns det dedikerat 120 Hz-läge över HDMI om det är konsolspelande av senaste generationen som gäller.

► Ni kan läsa mer om eftersläpseducering och overdrive här.

Jag har testat några av mina favoritspel såsom Hell Let Loose, Mount & Blade II: Bannerlord, Total War: Warhammer II samt Baldurs Gate 3. Just i FPS som Hell Let Loose presterar AOC Agon AG274QXM alldeles utmärkt. Alla dess fördelar utan någon av dess nackdelar gör sig påmint. Jag störs inte av blooming-beteendet utan kan istället njuta till fullo av en gnistrande färgåtergivning, imponerande kontrastförhållanden och en rapp uppdateringsfrekvens.

Tyvärr är HDR-implementationen återigen riktigt usel. Jag drog igång Baldurs Gate 3, som jag anser har en väldigt bra HDR-implementation. Ljusa effekter är riktigt imponerande och bländande, men igen så är det när skärmen skall försöka sig på att återge mörka nyanser i kombination med ljusa effekter som det ballar ur. Resultatet är allt annat än imponerande och jag slog helt enkelt av HDR för det störde mig för mycket, vilket är synd.

Slutsats

AOC Agon AG274QXM är en udda fågel och jag vet knappt var jag ska börja. Det mest uppenbara är att modellen är bland de första av sitt slag och introducerar en ny bakgrundsbelysningsteknik i form av Mini LED. Detta har AOC kombinerat med en väldigt orevolutionerande IPS-teknik på 27 tum, i den gamla vana upplösningen 2 560 × 1 440 pixlar. I sin tur uppdateras bilden i 170 Hz, men då krävs Displayport 1.4 – HDMI och USB Type-C är förpassade till 144 Hz. Den har stöd för variabel uppdateringsfrekvens och support för både Xbox Series X och Playstation 5 i deras 120 Hz-lägen över HDMI.

Full kompatibilitet med färgrymder som sRGB och Adobe RGB, samt med snudd också DCI-P3. Rent subjektivt märks det tydligt då modellen är väldigt livfull i bildåtergivningen. På detta område är jag mycket imponerad, men det kräver också en kalibrering för att styra in panelen då den spretar rätt friskt direkt från fabrik och som vanligt är extremt ljusstark i sitt originalutförande.

Det för mig osökt in på HDR, som är denna modellens absoluta akilleshäl, paradoxalt nog. Mini LED är designat för att uppnå de där riktiga höjderna när det kommer till HDR, vilket testmodellen också klarar av med bravur. Den är VESA Display HDR 1000-certifierad och nog klarar den av att blända mig med sin enorma potential till ljusstyrka. Problemet är bara att Mini LED har en inneboende svaghet.

AOC har valt att bygga in 576 så kallade zoner, vilket i praktiken bara innebär 576 små LED-ljuskällor. Tyvärr är det alldeles för få till antalet och när kontrastförhållandena blir för komplexa syns en väldigt tydlig blooming-effekt. HDR-upplevelsen i vissa scener är i det närmaste dålig och eftersom Windows beter sig mycket märkligt på denna bildskärmen i HDR-läge slog slår jag av det för det mesta. Det går inte att arbeta med dessa fruktansvärda artefakter.

Tyvärr gör sig denna effekt även påmind i SDR-innehåll, här går det dock att lösa mycket bättre genom att ställa ned ljussstyrkan på skärmen, vilket jag alltid gör oavsett. Själv försöker jag alltid nå kring 180 cd/m².

AOC Agon AG274QXM är till syvende och sist en spelskärm, som sådan är det riktigt bra med hög uppdateringsfrekvens och låga eftersläp. Den briljanta färgåtergivningen ger spelande nya dimensioner av inlevelse. Den är dessutom utmärkt för bild- och filmredigering eftersom den stödjer mycket omfattande färgrymder som Adobe RGB, och kalibrerad presterar den dessutom mycket bra och med hjälp av sin KVM-switch är den inte ett dumt alternativ till den som vill kombinera nytta med nöje.

Så det är högt och det är lågt, men tar jag in det svettiga priset som AOC kräver för modellen kan jag inte rekommendera denna produkt. OLED är helt enkelt mycket bättre som helhet även om Mini LED kan briljera med sin ljusstyrka. Visst gör de 1 000 cd/m² att riktigt ljusa scener blir imponerande, men HDR handlar för mig främst om kontrasterna mellan mörkt och ljust. IPS-tekniken är helt enkelt för dålig på svärta och även om vissa zoner av panelen kan stängas av helt för perfekt svärta så är 576 zoner på tok för lite över 27 tum och 1440p.

En modell med mycket fler zoner kan troligen få mig att ändra uppfattning men det just denna implementation faller kort. Ja just det, den har inbyggda högtalare också. Tyvärr lyfter inte det betyget.

Fördelar

Enastående färgåtergivning, 100 procent Adobe RGB vid kalibrering

Utmärkt eftersläpsreducering

Mini LED bidrar till en fantastisk HDR-upplevelse i ljusa scener med låga kontrastförhållanden

Neutralt

Inbyggda högtalare kan ju vara användbart

KVM-switch och gott om USB-anslutningar

USB Type-C med 65 W laddeffekt

Nackdelar

För få belysningszoner för pixeltätheten

Dyr för vad den erbjuder

Mini LED bidrar till en horribel HDR-upplevelse i mörka scener med höga kontrastförhållanden

Pris vid publicering: 10 990 kronor

Lägsta pris just nu: