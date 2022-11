Även om Phanteks är ett företag som kanske främst har är känt för chassin har företaget även många andra typer av produkter i sortimentet. Bland annat nätaggregat, fläktar och olika typer av vattenkylning. Jag har tidigare testat deras större slutna vattenkylare (AIO) Phanteks Glacier One 360MP och nu är det dags för deras nyaste AIO-kylare: Glacier One 240 T30.

Denna kylare kommer med två av Phanteks imponerande flaggskeppsfläktar T30 och samma typ av estetiska Infinity Mirror-RGB-stöd som den större kylaren. Även Glacier One 240 T30 får äran att kyla min Ryzen 9 5950X-processor.

Specifikationer: Glacier One 240 T30

Egenskap Värde Modell Glacier One 240 T30 Storlek radiator (H × B × D) 273 × 120 × 38 mm Radiator, material Svartmålad aluminium Vikt 2,31 kg Processorkompabilitet Intel: Socket LGA 115x, 1200, 1366, 1700, 2011, 2011-3, 2066

AMD: Socket AM4, sTRX4*, TR4* (*Threadripper-fäste kommer med processorn) Medföljande fläktar 2 × 120 PH-F120T30, PWM-styrda

Advanced mode: 3 000 +/- 150 varv per minut, 101 CFM luftflöde, 39,7 dB(A) ljudnivå

Performance mode: 2 000 +/- 100 varv per minut, 67 CFM luftflöde, 27,3 dB(A) ljudnivå

Hybrid mode: 1 200 +/- 75 varv per minut, 39,1 CFM luftflöde, 11,1 dB(A) ljudnivå Anslutning pump 4-pin PWM RGB-anslutning 3-pin 5V Slanglängd 400 mm Tillbehör 4-pin PWM uppdelningskabel, 2 × 80 mm

4-pin PWM förlängningskabel, 500 mm

3-pin DRGB adapter för moderkortet, 600 mm

3 st. slang-/kabelhållare

Precis som hos Glacier One 360MP skickar Phanteks med monteringsdetaljer för alla någorlunda moderna socklar. I deras specifikationer finns det ingen info om nya LGA 1700-sockeln men det sitter en klisterlapp på lådan som upplyser om att det nu stöds. Faktum är att förutom den mindre radiatorn och de nya fläktarna är det mesta hos den nya produkten precis samma som hos Glacier One 360MP.

Pumpen är en PWM-styrd variant enligt Asetek-upplägg, som innebär att pumpen är integrerad i som den del på kylblocket. Samma lösning finns på många AIO-kylare från många olika företag. På pump- och kylblocket finns en RGB-belyst yta infinite mirror-effekt. Denna sitter på en separat del som sätts ovanpå pumpen, vilket innebär att du kan strunta i den om du inte vill ha någon RGB-effekt.

Glacier One 240 T30 kommer med två 120 mm-fläktar med modellnamnet T30-120. Dessa har en intressant funktion då de kan ställas in till i tre olika lägen: Advanced, Performance och Hybrid. Respektive läge styr hastigheten beroende på PWM-signalen. Jag antar det är användbart om du inte har möjlighet att ställa in en egen fläktkurva. Jämför jag med fläktarna som kommer med Glacier One 360MP kan de generera ett högre luftflöde med lägre ljudnivå vid samma varvtal.

Den främsta skillnaden mellan Advanced- och Performance-läget är att i Advanced-läget så innebär 100 procent PWM-signal att fläkten snurrar i 3 000 varv per minut, medan den inte snurrar snabbare än 2 000 varv per minut i Performance-läget. Hybrid-läget är lite annorlunda, då fläktarna står stilla upp till 50 procent PWM-signal och inte kommer snurra snabbare än 1 200 varv per minut.

Närmare titt

Glacier One 240 T30 kommer välpackad i en låda som beskriver de viktigaste funktionerna hos kylaren. Pumpen är samma variant som hos Phanteks Glacier One 360MP och är ansluten med två 400 mm långa slangar till radiatorn. Slangarna kan roteras nere vid anslutningen.

Pumpen kan antingen anslutas till en egen fläktanslutning eller anslutas via en fördelningskabel tillsammans till CPU-anslutningen. Phanteks rekommenderar att du faktiskt ansluter den separat till en fläktanslutning som kan styras, så att du kan dra ned hastigheten hos pumpen vilket kan sänka ljudnivån.

Kontaktytan mot processorn är ett kopparblock med förapplicerad kylpasta. Phanteks skickar dock med extra kylpasta om du vill installera om kylaren vid ett senare tillfälle.

Fläktarna ser nästan lite smutsiga ut. Enligt Phanteks är bladen gjorda av ”glasfiberförstärkt Liquid Crystal Polymer”. Du ställer in de olika profilerna för fläkten via en liten kontakt på sidan av mittdelen av fläkten. Standard är Performance-läget och jag lät fläktarna sitta kvar i det läget under allt mitt testande.

På varje fläkt sitter det två korta fläktkablar som gör att du kan kedjekoppla fläktarna och sedan ansluta dem till moderkortet via den förlängningskabel som skickas med. Det finns även en uppdelningskabel inkluderad, som låter dig ansluta både pumpen och fläktarna till samma fläktkontakt på moderkortet, men jag föredrar att kunna styra dem separat.

Allt RGB-stöd sitter på den lilla modulen som du sätter fast på ovansidan av pumpen med hjälp av magneter. RGB-stödet är begränsat till en infinity mirror-effekt.

Något som är värt att notera är att fläktarna är lite tjockare är normalt, 30 mm mot 25 mm, vilket tillsammans med den tjockare radiatorn gör att det tar lite mer plats i ett chassi. Standardtjockleken på en radiator brukar ligga på 27 mm men hos Glacier One 240 T30 ligger den istället på 38 mm vilket innebär ytterligare area för att kyla ned den cirkulerande vätskan. Det är fortfarande inte tillräckligt med extra area för att motsvara en 360 mm-radiator, men det bör ge lite bättre kylning än en vanlig radiator i samma storleksklass.

Phanteks skickar med skruvar för olika monteringskit i separata påsar. På bilden ovan syns även monteringsdetaljerna för LGA Socket 1700.

Montering

Vid tidigare testpiloter jag haft ett Lian Li PC-O11 Dynamic att installera komponenterna i, men nu har jag uppgraderat mig till ett större chassi, ett Fractal Design Torrent Gray TG LT.

Det är ett stort chassi som redan kommer med massor av fläktar. Jag insåg att det enda stället som chassit stöder vattenkylning är med fläktarna i fronten, vilket innebar att jag började med att ta bort de fläktar som redan satt där.

Pump- och kylarblocket är en riktigt kompakt kombination och oavsett vilket håll du riktar åt, bör det passa utan att slå i delar på moderkortet. När jag testade Glacier One 360MP hade jag slangarna vridna mot primärminnet och det slog fortfarande inte i något.

Jag valde att installera fläktarna på insidan av radiatorn men insåg att det nog hade varit smidigare att installera dem på andra sidan i detta chassi. Phanteks skickar med olika långa skruvar så det är enkelt att installera precis hur du vill – om radiator och fläkt passar. Den totala tjockleken på radiator bestyckad med fläkt är 68 mm, så det är inte säkert att det går hem i mindre chassin.

Något jag noterade vid montering var att jag fick jobba för att få delen med RGB-stödet att sitta fast på vattenblocket. Jag noterade något liknande med Glacier One 360MP men nu var det mycket tydligare. De två magneterna har lite problem att hålla fast ovandelen och jag fick därför vara noggrann med att ingen kabel var det minsta i vägen.

Prestanda

Phanteks Glacier One 240 T30 testades i följande system:

Chassi: Fractal Design Torrent Gray TG LT

Processor: AMD Ryzen 9 5950X

Moderkort: Asus X570-Wifi Plus

Grafikkort: ASUS TUF Geforce RTX 3080 10 GB Gaming OC

Chassifläktar: Tre 140 mm-fläktar i botten av chassit som suger in luft.

Push eller pull?

Det finns många åsikter om det bästa sättet att montera fläktarna i ett AIO-system. Ska de suga ut varm luft ur chassit genom radiatorn, eller ska de trycka in kall luft från utsidan genom radiatorn? Från det jag läst och sett i tester verkar det inte spela så stor roll. Båda sätten har fördelar och nackdelar, men sluttemperaturen kommer inte bli så olika.

Tittar jag på hur Fractal Design tycker att luftflödet ska konfigureras i mitt chassi, rekommenderar de att dra in luft både från frontens dubbla 180 mm-fläktar och från botten. Den varma luften kommer då också att ventileras ut från chassits baksida. Baserat på detta valde jag att låta de två fläktarna på radiatorn att ta in kall luft från framsidan, in i chassit genom radiatorn.

Så testade jag:

Eftersom jag är intresserad av hur bra kylaren kan kyla processorn och hur det påverkar resten av system, väljer jag att testa med följande program:

CPU-Z: Stresstest i minst 30 minuter

Cinebench R23: Minst 10 minuter för att se eventuell throttling

3DMark Speed Way: Stresstest i minst 20 rundor.

HWInfo används för att logga alla sensorer och moderkortet ger mig två temperaturer för processorn. Den ena heter helt enkelt "CPU temperature" och det andra "CPU Package" vilket, verkar vara samma som Tctl/Tdie i HWInfo.

Asus mjukvara för moderkortet, AI Suite 3, låter mig ställa in flera förbestämda inställningar för alla fläktar i systemet. Jag låter mjukvaran först profilera fläktarna, men under testet väljer jag att sätta en fast hastighet på fläktarna i stället för att använda mjukvarans förbestämda lägen.

I majoriteten av testerna körs pumpen i 100 procent hastighet, men jag lägger även till några tester med pumpen runt 50 procent hastighet. Phanteks rekommenderar att inte gå under 40 procent hastighet. Fläktarna ställs till Performance-läget vilket innebär att 100 procent hastighet översätts till 2 000 varv per minut. Nedan inkluderar jag även resultat för Phanteks Glacier One 360MP, men märk väl att den testades i annat chassi och därför inte är helt jämförbar.

CPU-Z Fläkthastighet CPU (°C) CPU Package (Tctl/Tdie) (°C) Moderkort GPU 25 procent 60 71 33 37 50 procent 51 60 30 34 75 procent 44 54 26 28 100 procent 42 53 26 28 Be Quiet Shadow Rock 3 56 67 28 31 Phanteks Glacier One 360MP (75 procent) 46 61 Cinebench R23 Fläkthastighet CPU (°C) CPU Package (Tctl/Tdie) (°C) Moderkort GPU 25 procent 64 74 35 38 50 procent 58 66 31 35 75 procent 46 55 26 28 100 procent 43 53 25 27 Be Quiet Shadow Rock 3 57 67 31 28 Phanteks Glacier One 360MP (75 procent) 49 58 3DMark Speed Way Stress test Fläkthastighet CPU (°C) CPU Package (Tctl/Tdie) (°C) Moderkort GPU 25 procent 59 71 42 66 50 procent 43 54 39 63 75 procent 42 50 39 63 100 procent 37 45 30 62

Phanteks Glacier One 240 T30 har inga problem att kyla min Ryzen 9 5950X. När jag drar ned hastigheten på fläktarna till 25 procent stiger temperaturen, något men fortfarande inte så att jag skulle oroa mig. Personligen skulle jag lägga mig runt 50 procent hastighet för en bra kompromiss mellan prestanda och ljudnivå.

Jämförelse mellan 50 procent och 100 procent pumphastighet

Test CPU (°C) CPU Package (Tctl/Tdie) (°C) CPU-Z 51 / 53 60 / 62 3DMark Speed Way 43 / 51 54 / 62

100 procent pumphastighet jämför med 50 procent pumphastighet

Drar jag ned hastigheten på pumpen stiger naturligtvis temperaturen något. Det verkar påverka 3Dmark Speed Way mer än det rena processortestet i CPU-Z.

Ljudnivå

Fläktarna har en susande ljudprofil som främst hörs vid hastigheter runt 1 500 varv per minut och högre. Jag testar därför att ha en mer stegvis profil för att minska risken att fläktarna ändrar hastighet hela tiden och då tänkte jag inte ens på att de var där. Mitt Geforce RTX 3080 är klart mer högljutt.

Inte heller pumpen genererar något störande ljud hos mig, men jag har från kommentarer på mitt förra test samt tester på nätet noterat att det finns en risk att pumpen har ett störande ljud vid högre hastigheter. Mitt exemplar har definitivt inte samma höga störande, klickande ljud som jag hört på flera Youtube-recensioner. Jag vet inte om det är något som Phanteks har fixat sedan de testerna utfördes eller om jag har haft tur.

RGB-belysning

Precis som för Glacier One 360MP kommer Glacier One 240 T30 med RGB-stöd av adresserbar eller digital RGB, som Phanteks benämner DRGB. En annan synonym är ARGB. Du kan ansluta belysningen direkt till moderkortet och styra den via kompatibel mjukvara, till exempel Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync och Razer Chroma.

Tyvärr missade jag att ta ett foto av RGB-belysningen så du får hålla tillgodo med fotot från Glacier One 360MP, som på den punkten är identisk.

Om du vill få lite mer färg i ditt system säljer Phanteks även några produkter kan sättas på fläktarna för att lägga på RGB-stöd. Dessa "Halo"-produkter kan sättas på vilken fläkt som helst och kan anslutas till kablarna från Glacier One 240 T30 och på så sätt styras tillsammans.

Sammanfattning

Phanteks Glacier One 240 T30 är en sluten vattenkylare som klarar av att kyla ditt system bra. De påkostade flaggskeppsfläktarna imponerar med bra luftgenomströmning till en relativt låg ljudnivå och kylaren har inga problem att kyla min AMD Ryzen 9 5950X även vid lägre fläkthastighet.

Montering av kylaren kan knappt vara enklare. Installationen är så pass enkel att det inte bör ta mer än 10–15 minuter att få allt monterat. Det är en kompakt kylare vilket gör att den även lätt bör passa in i ett mindre chassi. Däremot kan den extra tjockleken på både radiator och fläkt störa, så det kan vara bra att kontrollera en extra gång om utrymmet verkligen finns.

Ljudnivån är bra och eftersom du inte behöver dra på fläktarna i full hastighet så tycker jag det på det hela är en bra produkt även om du vill ha en tyst dator. Pumpen i mitt testexemplar hörs knappt, men det finns utrymme att sänka hastigheten på den utan att förlora mycket kylprestanda.

Jag har inte så mycket att säga om RGB-stödet då det är begränsat till infinity mirror-effekten på pumpen. Gillar du RGB är det dock positivt att det finns stöd för att koppla på fler RGB-enheter och att många olika system kan användas för styrning.

Med ett pris på 1 800 kronor när jag skriver denna testpilot är Phanteks Glacier One 240 T30 bland de dyrare AIO-varianterna med dubbla fläktar. Faktum är att du kan köpa Phanteks Glacier One 360MP för samma pris och få fler fläktar och en större radiator.

Ett problem för oss testpiloter är att vi till skillnad från de "riktiga" testarna hos SweClockers inte har ett stort utbud att referensprodukter att jämföra med. Det innebär att jag har svårt att säga om Phanteks Glacier One 240 T30 i sig är bättre eller sämre än kylare X från företag Y.

Det jag kan säga är att kylaren utan problem klarar av att kyla mitt system, även vid låga fläkthastigheter. Med tanke på att det finns ytterligare prestanda att få ut från fläktarna genom att slå över till den Advanced-profilen borde det inte vara något problem att kyla även ännu mer strömtörstiga processorer. Det innebär att Phanteks Glacier One 240 T30 trots sitt höga pris är en intressant produkt, särskilt om du inte får plats med en 360-mm-kylare i ditt system.

Fördelar

Bra prestanda, även vid låga fläkthastigheter

Enkel att montera

Riktigt bra medföljande fläktar

Relativt enkel att få till bra kabeldragning via förlängningskablar

Nackdelar