MSI är en av de större aktörerna på PC-marknaden idag och har sedan millennieskiftet tillhandahållit kompletta lösningar i form av bärbara datorer och andra enheter. Idag har företaget ett brett utbud med allt från just bärbara och stationära datorer, till moderkort, skärmar, datormöss och väskor.

För inte allt för länge sedan kollade jag på den slimmade värstingen GS77 Stealth 12UHS, som lämnade mig blandade intryck. Det är numera gårdagens nyheter och MSI vill visa vad årets upplaga av speldatorer med lite mer hull på kroppen har att erbjuda. På skrivbordet landar därmedMSI Raider GE78 HX 13V – ett monster med 24 processorkärnor och fullfjädrade RTX 4080 för bärbara. På med kaffekokaren eller knäck en Redbull och luta dig tillbaka, för nu ska här skyfflas pixlar!

Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011

Plats: Gävle

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av MSI som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

MSI:s Raider-serie har alltid legat i framkant gällande specifikationer på bärbara speldatorer och GE78 HX 13V är inget undantag. Sett till anslutningar finns tre stycken USB Type-C-kontakter, där samtliga klarar av att driva en skärm över Displayport, samt att en av dem har fullt stöd för Intels Thunderbolt 4. I övrigt syns ett kombinerat hörlurs- och mikrofonuttag och två USB Type-A, men också HDMI och Ethernet.

MSI Raider GE78 HX 13V Processor Intel Core i9-13950HX

8 högpresterande kärnor

16 energieffektive kärnor Grafikkort Intel Iris Xe (intergrerad)

Nvidia Geforce RTX 4080 12 GB GDDR6 (175 W) Arbetsminne 2× 32 GB (64 GB) 5 200 MHz DDR5 (maximalt 64 GB) Skärm 17 tum IPS

2 560 × 1 600 pixlar (16:10)

240 Hz Lagring 2× 2 TB (4 TB) PCI Express 4.0-SSD (Raid 0) Högtalare 2× 2 W diskant

4× 2 W baselement Fysiska anslutningar 1× USB Type-C 3.2 Gen 2 DP

1× USB Type-C DP Thunderbolt 4

1× USB Type-C 3.2 Gen 2 DP med PD-laddning

1× USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

1× USB Type-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1× SD Express minneskortläsare

1× HDMI 2.1

1× Ethernet Batteri 99,9 wattimmar

300 W nätadapter Vikt 3,1 kilogram Pris i testat utförande 52 999 kronor

Vänder vi blicken mot de interna komponenterna fortsätter trenden med väl tilltagna specifikationer. Det första som fångar blicken är den 1440p-upplösta IPS-skärmen med bildförhållandet 16:10, som kan drivas upp till bildfrekvens om 240 Hz. Även dubbla PCI Express 4.0 SSD-enheter om 2 TB vardera kan skymtas, som MSI konfigurerat i RAID 0 för maximal hastighet och en total volym om 4 TB.

Paradnumret är dock kombinationen av processor och grafikkort. För processorns räkning har vi Intel Core i9-13950HX med sina 8 starka kärnor (P-kärnor), 16 energieffektiva kärnor (E-kärnor) och totalt 32 trådar. MSI utlovar 5,2 GHz på samtliga P-kärnor under full belastning. På grafikkortssidan är det inget mindre än Nvidia Geforce RTX 4080 12 GB med fullt upplåsta 175 W som effektbudget. Allt detta rundas av med 64 GB DDR5-minne som körs i 5 200 MHz.

Möt MSI Raider GE78

MSI Raider GE78 HX 13V hymlar inte med vad den är, nämligen en bärbar dator huvudsakligen ämnad för spelande. Med sin helsvarta exteriör och det guldtrimmade bakstycket påminner chassit om en sportbil och överlag ser det hela lyxigt ut. Svart och guld ackompanjeras av ett gäng accentlinjer i rött utförande, samt en genomskinlig plastpanel i framkant som huserar ett gäng lysdioder.

Byggkvaliteten känns stabil och i samklang med premium-stämpeln, där det enda jag har att anmärka på är den beläggning som används för datorns aluminiumbeklädda ovansida. Detta är en fingeravtrycksmagnet utan dess like. Redan innan jag är klar med att packa upp datorn får jag en nästintill tvångsmässig känsla att sträcka mig efter en mikrofiberduk.

Medan anslutningar vanligtvis är belägna utmed kortsidorna på bärbara datorer, finns ett gäng bakom MSI-datorn. Det handlar om strömkontakten, en USB Type-C-kontakt med Displayport-stöd, Ethernet och HDMI 2.1. På den högra sidan syns ännu en USB Type-C och två stycken USB Type-A. Vänster sida bjuder på en tredje USB Type-C, SD-minneskortläsare och till sist den kombinerade hörlurs- och mikrofoningången.

Tangentbordet är av lågprofilstypen och har ganska kort slaglängd, men jag tycker ändå att det är rätt trevligt att skriva på. WASD-knapparna, piltangenterna och strömknappen har andra keycaps än resterande tangenter, nämligen transparenta och utsmyckade med spelinriktade accenter. Denna bit tycker jag kändes aningen löjlig och är något som drar ned på tidigare nämnda premium-känsla.

Jag uppskattar ej heller den breda CTRL-tangenten på vänster sida. Här hade jag hellre sett att denna var kortare samt att FN-knappen flyttats över från höger sida på datorn. Ju närmare jag granskar layouten desto mer stör jag mig på den ärligt talat, speciellt den låga Enter-tangenten.

Pekplattan är väl tilltagen i storlek samt är bestyckad med en glasskiva. Överlag är denna väldigt trevlig att använda och jag ser inget direkt behov av en datormus vid användande på språng. Skärmen är även den väldigt trevlig: Ljusstark och färgglad utan att gå till överdrift med mättnaden. Även kontrasten är bra för att vara en IPS-panel. Direkt ur lådan är skärmen inställd med profilen DCI-P3, dock saknas dokumentation för exakt hur färgkorrekt panelen är i detta läge.

MSI erbjuder alla regnbågens färger och lite till med sin Raider GE78 HX 13V. Hela tangentbordet har individuellt styrda RGB-lysdioder för varje enskild tangent. Detta sträcker sig vidare till den ljusremsa på datorns främre nederkant och hela vägen bak till företagets logotyp, som i sin tur lyser upp väggen bakom datorn. Samtliga RGB-zoner kontrolleras genom mjukvaran Steelseries Engine, som jag kommer gå igenom lite längre ned.

MSI har såklart inte glömt att inkludera webkamera, inbyggd mikrofon eller högtalare. Webkameran är precis som i de flesta speldatorer inte mycket att hänga i julgranen, likaså den inbyggda mikrofonen. En positiv sak är dock att kameran har ett linsskydd precis bredvid linsen som blockerar kameran, dock kunde man gått hela vägen här och implementerat en hårdvarubrytare rakt av – något jag anser borde vara praxis.

Enligt specifikationsbladet har MSI klämt in hela sex stycken högtalarelement – två diskanter och fyra baselement. Stereo-ljudbilden fungerar förvånansvärt bra när det kommer till positionellt ljud, likaså i dialog i serier och allmänt videotittande. Tyvärr faller det positiva intrycket en aning när musik eller spel med fokus på inlevelse testas. Basen är alldeles för klen och saknar punch, framförallt i de lägre registren och undertonerna.

Mjukvara

På mjukvarusidan kommer MSI Raider GE78 HX 13V med Windows 11 Home eller Pro, beroende på konfiguration. När det kommer till bloat är det inget nämnvärt som kommer förinstallerat, undantaget Norton Antivirus som avsinstalleras samma sekund jag ser ikonen. För att styra saker som fläkt- och skärmprofiler är det MSI Center som gäller, medan Steelseries Engine sköter all RGB – två program jag ska ta mig en närmare titt på.

Vid första uppstarten av MSI Center möts jag av en välkomstskärm som följs upp av en meny. Denna meny låter mig att installera valfria moduler där vardera agerar som ett eget litet program. Med önskade moduler installerade ändrar jag om temat till ett av mörkare slag och tar mig vidare till hårdvaruövervakningen. Här kan jag se processor- och grafikkortsanvändningen, temperaturer och allehanda nörderier som fläkthastigheter.

Jag navigerar till fliken Features som ger mig en listvy på samtliga moduler jag har installerat, här kan jag snabbt se de olika profilerna som finns att tillgå för fläkt- och frekvenskurvor där AI Smart Auto är förinställt. Det som är mycket positivt att se här är även något som heter Discrete Graphics Mode, det vill säga att MSI har installerat en MUX-brytare i datorn. Detta tillåter skärmen och HDMI-utgången att förbigå den inbyggda processorns grafik och rendera direkt från det dedikerade grafikkortet, vilket i praktiken ger upp emot 15 procent högre prestanda.

Det är alldeles för mycket att gå igenom varje enskild modul i MSI Center, inte minst med de valfria som jag själv installerat. Däremot kan jag nämna några vettiga moduler som Diagnosverktyget, Battery Master som reglerar inställningar för hur laddning ska ske, och till sist profilväljaren för skärmen som sker genom MSI True Color.

MSI Center är själva hjärtat när det kommer till mjukvarustyrning i MSI Raider GE78 HX 13V, men för att kontrollera RGB-belysning behöver jag vända mig till Steelseries Engine. Med programmet öppet möts jag av ännu hemskärm och förfrågan om att logga in, något jag hoppar över och går in i gästläge. Detta medför att jag inte kan använda Steelseries Engines funktion att spela in och dela videosnuttar, men det kan jag leva utan.

Med initieringen avklarad navigerar jag till fliken Engine som då visar upp alternativ för att ändra vad MSI kallar för Matrix och tangentbordets RGB-belysning. Här kan jag nu välja och vraka mellan diverse olika färdiga profiler som lyser upp datorn i allt från färgvågor till en stjärnspäckad natthimmel, eller bara gör mina helt egna profiler efter tycke och smak.

Prestandatester

Tekniska specifikationer i all ära, men det som spelar störst roll är den verkliga prestandan. För att värma upp datorn ordentligt och få representativa resultat kör jag samtliga slingor tre gånger i tät följd, där sedan sista slingan är den som presenteras. De syntetiska testerna körs i originalutförande utan några ändringar till inställningar. Datorns profil är inställd på AI Auto, det vill säga utan handpåläggning från min sida gällande frekvens- eller fläktkurvor.

Syntetiska Tester

För de syntetiska testerna använder jag mig primärt av 3DMark-sviten, som inkluderar ray tracing-testet Speed Way och mer klassisk rendering genom Time Spy Extreme för DirectX 12, samt Fire Strike Ultra för DirectX 11. För att runda av de syntetiska testerna och låta processorn sträcka på benen väljer jag att köra Cinebench R20 samt R23, där sistnämnda körs i 10 minuter för att upptäcka eventuell Thermal Throttling.

3DMark-sviten Grafik-poäng Totala poäng Speed Way 4 686 4 686 Port Royal 11 804 11 804 Time Spy Extreme 9 097 9 167 Fire Strike Ultra 11 353 11 040

Med de syntetiska grafik-testerna gjorda är jag förvånad över resultaten. I ray tracing-testen Speed Way och Port Royal får jag ut 4 686 respektive 11 804 poäng. För att sätta detta i perspektiv använder jag mig av ett vattenkylt RTX 3090 Ti i den stationära testdatorn, som även får agera referenspunkt. Ställt mot detta grafikkort presterar MSI:s Raider GE78 med bärbar version av RTX 4080 bara knappa 20 procent sämre.

För att testa med mera tradionella renderingstekniker för både DirectX 12 och 11 används 3DMark återigen som utgångspunkt. Time Spy Extreme producerar 9 097 poäng, medan Fire Strike Ultra spottar ur sig 11 353 poäng. Det är förvånansvärt höga siffror givet att det handlar om ett maximalt effektuttag om 175 watt och helt andra förutsättningar gällande kylningskapacitet jämfört med det vattenkylda RTX 3090 Ti jag ställer MSI:s dator mot.

Processorprestanda Enkeltrådat Flertrådat Cinebench R20 775 11 804 Cinebench R23 2 010 29 585 3DMark CPU Profile 1 167 13 296

3DMark lämnar mig positivt inställd, men Cinebench lämnar mig imponerad på riktigt. Både den enkeltrådade och flertrådade prestandan ligger långt över förväntan för egen del när det kommer till en bärbar dator – hatten av till Intel och MSI.

I Cinebench R23 uppnås dryga 2 000 poäng för enkeltrådat och strax kort om 30 000 poäng i flertrådade scenarion där samtliga trådar belastas fullt ut. För att åter igen sätta detta i perspektiv får den stationära datorn med en Ryzen 9 5900X ut drygt 20 600 poäng i det flertrådade R23-testet – en skillnad om 30 procent i fördel för MSI Raider GE78, och detta med ett maximalt kontinuerligt effektuttag om 75 watt.

Speltester

Precis som med de syntetiska testerna kör jag dessa tre vändor och plockar sedan siffrorna från den sista slingan. Även här använder jag mig av MSI:s AI Auto för fläkt- och frekvenskurvor. Samtliga spel körs med inställningarna skruvade i taket. DLSS är satt till Quality om detta finns i spelet och anti-aliasing är avslagen där möjligt, annars satt till lägsta. Upplösningen jag testar i är skärmens inbyggda, det vill säga 2 560 × 1 600 pixlar.

Speltester: AI Auto 1600p – medelvärde Assassin's Creed: Valhalla 106 FPS Borderlands 3 110 FPS Chernobylite DX11 151 FPS Chernobylite DX12 - RT Ultra 70 FPS Cyberpunk - RT Off 121 FPS Cyberpunk RT – RT Ultra 100 FPS Red Dead Redemption 2 95 FPS Rise of the Tomb Raider 175 FPS

Att spela med de absolut högsta av inställningar är inga som helst problem med en MSI Raider HE78 HX 13V, detta i upplösningen 2 560 × 1 600 pixlar. Med samtliga inställningar skruvade i taket ser jag konsekvent bildfrekvensrutor kring 100 eller högre. I något äldre titlar som Rise of the Tomb Raider kan man förvänta sig långt över det. Även när jag slår igång ray tracing med reglaget draget till Ultra är det fortsatt mer än spelbart och håller sig vida över det magiska 60 FPS-strecket.

När det kommer till värmeuteckling och klockfrekvenser är jag fortsatt positiv. Aldrig såg jag grafikkretsen överstiga 81 grader Celsius, och processorn höll sig stadigt mellan 71 och 79 grader. När det kommer till klockfrekvenserna låg grafikkortet och pendlade mellan 2 160 och 2 360 MHz. Processorn var lite svårare att avgöra genom den saliga blandningen av P- och E-kärnor, men jag tror att lägsta uppmätta P-klockfrekvensen hamnade på 4 820 MHz – vilket faller kort om MSI:s lovord kring 5 200 MHz.

Snabbtest: MSI Center Extreme-profil

Tack vare tidigare erfarenhet kring bärbara datorer vet jag att fläkt- och frekvenskurvan kan ha inverkan på slutresultatet, framförallt huruvida kylanordningen får chansen att sträcka på benen fullt ut eller ej. Jag går därför igenom några utvalda titlar igen, fast denna gång med profilen Extreme med sin Cooler Boost-funktion, detta istället för tidigare testade AI Auto.

Speltester: Extreme-profil AI Auto Extreme Skillnad Assassin's Creed: Valhalla 106 FPS 107 FPS +1% Chernobylite DX12 – RT Ultra 70 FPS 75 FPS +7% Cyberpunk RT – RT Ultra 100 FPS 105 FPS +5% Red Dead Redemption 2 95 FPS 99 FPS +3%

Med facit i hand måste jag säga att visst antiklimax infinner sig. Att skruva upp fläktkurvan till obehagliga ljudnivåer ger försumbara vinster, eller som i Assassin's Creed: Valhalla: absolut ingen vinst alls. Den titeln som ger mest prestandavinster är Chernobylite, och det kan jag ändå förstå då det är den slingan som är längst med råge. I detta fall lyckas den ökade fläkthastigheten med viss mån hålla temperaturerna nere bättre över tid.

Det är därför i min åsikt inte rekommenderat att använda sig av profilen Extreme parallellt med Cooler Boost. Vinsterna är inte höga nog för det jetplan som infinner sig i rummet. Det är tillräckligt ljudligt för att folk i andra änden av lägenheten ska höra maskinen. Annat hade varit om det fanns möjlighet att pilla på klockfrekvenserna, då hade det varit gångbart att kräma det sista ur maskinen ihop med ett par ANC-hörlurar. Tyvärr är frekvenskurvan helt nedlåst för manuell hantering när det kommer till grafikkortet.

Sammanfattning

MSI Raider GE78 HX 13V är en dator i det översta premiumsegmentet i de allra flesta hänseenden. Anslutningsmöjligheterna är goda med tre stycken USB Type-C-kontakter där samtliga är Displayport-kompatibla, varav en plussar det med certifiering för Thunderbolt 4. HDMI 2.1 finns självfallet också, liksom ett par USB Type-A-anslutningar, Ethernet, trådat ljud och en SD-minneskortsläsare – kort sagt alla anslutningar man kan önska sig.

När det kommer till de interna specifikationerna rör det sig om en Intel Core i9-13950HX som har sammantaget 24 stycken kärnor och hela 32 stycken trådar. För grafikkort kommer datorn med ett Nvidia Geforce RTX 4080 12 GB med fulla 175 watt upplåsta. Dessa högpresterande komponenter rundas av med 64 GB DDR5-minne i 5 200 MHz två 2 TB stora PCI Express 4.0-SSD som körs i RAID 0 för maximal prestanda i en enda stor volym.

De interna specifikationerna är dock inte bara för att skryta på kartongens baksida, datorn levererar också. I spel som Cyberpunk 2077 uppmäter jag konsekvent över 100 FPS med inställningarna skruvade i taket, detta med ray tracing aktiverad med Ultra-läget. Processorn är heller ingen sengångare där Cinebench-resultaten får mig att tappa hakan med sina häpnadsväckande 29 600 poäng, ett resultat som knäcker den stationära referensdatorn jag testar mot med över 30 procent – en dator som har en välkyld Ryzen 9 5900X.

Utöver väl tilltagna interna specifikationer som erbjuder mer prestanda än de allra flesta stationära datorerna har MSI Raider GE78 HX 13V en fantastisk skärm med upplösningen 2 560 × 1 600 pixlar. Utöver enligt mig den perfekta upplösningen och bildförhållandet på en bärbar dator klarar IPS-panelen av att köras i 240 Hz, detta med fortsatt god kontrast och bra färgkorrekthet enligt DCI-P3. Tangentbordet är trevligt att använda vid såväl korta som längre sessioner och likaså pekplattan, som är både stor och precis.

Det ungår nog ingen att ett samarbete med Steelseries innebär gott om RGB-belysning, och så är även fallet med MSI Raider GE78 HX 13V. Varenda tangent kan individuellt styras i sin belysning med full kontroll över samtliga 16,7 miljoner färgalternativ och diverse profiler för saker som regnbågsvågor och natthimmel. Även MSI:s klassiska draklogotyp lyser upp på baksidan, ihop med vad MSI kallar för Matrix på datorns främre nederkant.

Allt sammantaget är MSI Raider GE78HX 13V lite av en drömmaskin. Överlag är det en välbyggd dator som uppfyller alla mina tänkbara önskemål. Prestandan ihop med den inbyggda skärmen, RGB-belysningen och anslutningsmöjligheterna är allt jag personligen önskar i en toppresterande spelmaskin. Däremot är prislappen något som gör att jag inte regelrätt kan rekommendera denna dator för alla. Den är lika premium-klassad som datorn i sig, men för den som har pengarna att lägga och eftersträvar det bästa ser jag ingen anledning att inte överväga MSI:s värsting.

Positivt:

Bra tangentbord och pekplatta

Skärmen i bra balans mellan bild, upplösning och uppdateringsfrekvens

Prestanda som räcker och blir över

Väldigt gott om moderna anslutningsmöjligheter

Negativt:

Väldigt hög prislapp

Extremt högljudd med Cooler Boost aktiverat

MSI Raider GE78 HX 13V finns tillgänglig hos flera svenska återförsäljare till det rekommenderade priset om 52 999 kronor.