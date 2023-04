En skrivare är knappast den mest upphetsande prylen som du kan ha i hemmet. Dess relevans har minskat i takt med att folk skriver ut mindre, eller skriver ut på jobbet eller skolan. Jag kanske inte skriver ut lika mycket längre, men när jag skriver ut så har jag behov att kunna göra det både från min dator, min telefon och min surfplatta.

Jag har fått möjligheten att testa en ny skrivare från HP: Smart Tank 5107. Som namnet antyder är detta en skrivare som inte använder enskilda bläckpatroner utan i stället har interna patroner som fylls med bläck. Det har funnits hos andra tillverkare ett tag och det är kul att se att HP nu också erbjuder det. I övrigt är det en relativt enkel skrivare, som förutom utskrifter även kommer med en skanner-funktion.

Min uppgift var att testa skrivaren i ett modernt hem med många olika enheter. Hur enkelt är det att installera skrivaren via mobilen? Kräver skrivaren massor av applikationer för att skriva ut? Hur fungerar det egentligen med att fylla på bläck? Dessa och andra frågor försöker jag besvara i den här testpiloten.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legendar i hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Inte helt otippat älskar han att undersöka och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett brinnande intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testpilotar på SweClockers jobbar Björn som senior utvecklare på Lexly, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid till att lira de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av HP som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Varför påfyllbara bläckpatroner?

Jag tycker att skrivarmarknaden har blivit ganska skev över de senaste åren. Företagen har släppt allt billigare skrivare med intentionen att ta igen det låga priset på försäljning av bläckpatroner. Du köper en billig 500–600-kronorsskrivare och betalar sedan flera hundra kronor för bläckpatroner som inte klarar av speciellt många utskrifter.

Lösningen har naturligtvis varit att köpa tredjepartspatroner billigare, men det har blivit svårare de senaste åren. HP och andra företag jobbar hårt med att låsa ned möjligheten att använda patroner som inte är original, vilket naturligtvis skapat en enorm irritation hos användare som tvingas köpa dyra originalpatroner. Vissa skrivartillverkare tar det hela längre och spärrar exempelvis skanningsfunktionen när en bläckpatron blir tom.

Påfyllbara bläckpatroner löser till viss del detta dilemma. Jag har väldigt svårt att se hur någon tillverkare kan låsa ned vilket bläck du häller i patronerna. Det ser också ut som priset per utskrift blir väldigt lågt med påfyllbart bläck, något som är positivt om du vet med dig du skriver ut en del.

Nackdelen är självklart priset. Företagen kan inte subventionera priset på skrivaren utan du får vara beredd att betala en större summa för skrivaren och sedan mindre för att fylla på med bläck.

HP Smart Tank 5107

Egenskap Värde Modell HP Smart Tank 5107 Processorhastighet 980 MHz Minne 64 MB integrerad DDR1 Bildskärm 33 segment + 1,2-tum LCD-skärm Trådlös funktion Inbyggt Wifi 2,4 GHz, Wifi Direct, Bluetooth Low Energy Anslutningsmöjligheter Bluetooth Low Energy (BT 4.2)

USB 2.0 (enhet)

Wifi 802.11b/g/n

Wifi Direct Antal patroner/kassetter 4 st. (En svart flaska, uppsättning med tre färgflaskor) Bläcktyper Pigmentbaserad (svart)

Färgpulverbaserad (färg) Färger för skrivartillbehör Svart, cyan, magenta, gul Skrivhuvudmunstycken 704 (svart), 588 (tre färger) Kapacitet för mobil utskrift HP Smart-app

Apple Airprint

Mopria-utskriftstjänst

HP Print Service Plugin (Android-utskrift)

Wifi Direct-utskrift Utskriftskapacitet (per månad, A4) 3 000 sidor Rekommenderad sidvolym per månad 400–800 sidor Utskriftshastighet för svartvitt (ISO) Upp till 12 sidor/minut Utskriftshastighet för färg (ISO) Upp till 5 sidor/minut Maximal inmatningskapacitet (ark) Maximal inmatningskapacitet (4×6 foton) Upp till 30 ark Utmatningskapacitet 30 ark Vikt 5,03 kg Yttermått (B × D × H) 495 × 198 × 478 mm Lägsta pris vid publicering 2 600 kronor direkt från HP.com

HP Smart Tank 5107 är en av de billigaste skrivarna i Smart Tank-serien vilket också syns på specifikationerna. Det finns inget internt fack för papper utan dessa måste matas utifrån. Skrivaren har inte heller stöd för att automatiskt skriva på båda sidorna utan du måste manuellt vända på pappret. På anslutningssidan hittar du en USB-anslutning och Wifi-stöd, men endast 2,4 GHz. En Ethernet-anslutning lyser med sin frånvaro.

Skrivaren klarar av 12 sidor i minuten i svartvitt och 5 sidor i minuten i färg. Inmatningsfacket klarar av upp till 100 papper medan utmatningskapaciteten endast är 30 papper.

Närmare titt

HP Smart Tank 5107 levereras i en kartong som skyddar skrivaren väl. Det mest intressanta är väl att HP lovar upp till 3-årsförbrukning av bläck med skrivaren. Med tanke på att vanliga bläckstråleskrivare ofta levereras med halvfyllda patroner är det en positiv överraskning.

Bläcket som skickas med ska räcka till cirka 6 000 sidor svart och 6 000 sidor med färg. Notera dock att om du skriver ut de 6 000 sidorna färg kommer det även att använda svart bläck. Oavsett om det räcker 6 000 eller lite färre, är det trevligt att veta att du inte kommer behöva köpa nytt bläck inom en kort tid efter inköpet av skrivaren.

Jag måste ge HP en stor eloge för en väldigt smart lösning för att få ut skrivaren ur kartongen. Skrivaren ligger i en plastpåse med handtag och det vara enkelt att lyfta ut den ur kartongen. Notera att efter du fyllt i bläck i skrivaren så kommer du inte kunna transportera den i kartongen igen.

HP Smart Tank 5107 är en relativt kompakt skrivare med tanke på att den även har skannerfunktion. Den är därtill ganska avskalad när det gäller anslutningar och det enda, utöver strömanslutningen, är anslutningen för USB-kabel.

På ovansidan hittar du skannern. Den klarar av upp till A4-format. Skrivaren har en intressant funktion om du behöver skanna in ett ID-kort för utskrift. Via en dedikerad knapp kan du säga till skrivaren att det är ett ID-kort du behöver skanna in. Du blir då anvisad att först skanna in ena sidan och sedan vända på kortet. Efter båda sidorna skannats in skrivs en sida ut med båda sidorna.

Eftersom detta är en instegsmodell får du inte en stor färgskärm utan endast en liten enkel, monokrom skärm. Knapparna låter dig kopiera i färg eller svart-vitt, samt att dra igång funktionen för att skanna ett ID-kort.

På framsidan kan du se hur mycket bläck som finns i respektive färg. Du behöver med andra ord inte använda datorn för att få denna information.

För att papper inte ska ramla ut efter utskrift kan du fälla ut en plastbit som tar emot pappret efter utskrift. Den kan fällas in helt när du inte behöver den för att inte vara i vägen. Något jag direkt kan klaga lite på är att både denna del och pappershållaren för inmatning av papper är ganska plastiga och känns som de kan gå sönder om du inte är försiktig.

HP skickar med fyra bläckflaskor: Svart, cyan, gul och magenta. Dessa flaskor räcker som tidigare nämnts till upp till 6 000 utskrifter i svart eller färg. Flaskan med svart färg kostar runt 179 kronor direkt från HP, medan flaskorna med färg kostar 149 kronor styck. Värt att nämna är att flaskorna med färg som HP skickar med är 50 milliliter, medan som listas i butik är 70 milliliter. Det ser med andra ord ut som att HP fortfarande skickar med lite mindre än vad du borde få från en standardflaska.

Skrivaren behöver självklart även skrivarhuvuden och du får med två, en för de svarta utskrifterna och en för utskrifter i färg. Dessa kostar 189 kronor att ersätta. Jämfört med bläckpatroner är detta mycket bättre priser som ger en väldigt låg kostnad per utskrift.

Installation

HP skickar med en riktigt bra manual för att installera skrivaren. Det finns flera sätt att installera skrivare, till exempel via datorn eller en applikation, och normalt visar den senare alla steg som behövs när det gäller fylla i bläck och så vidare. För den som inte vill behöva följa en video i telefonen som visar alla steg, finns det bra och tydliga bilder i manualen.

Jag blandade lite och använde applikationen för att lägga till skrivaren, men gjorde alla steg för att förbereda den utan ledsagning av den.

Det första du ska göra är att fylla på bläcket. Det görs genom att öppna upp skrivaren och fylla på varje färg från respektive flaska. Jag var lite orolig det fanns en risk att det skulle spillas lite bläck men jag såg inte minsta droppe, varken på skrivaren eller från flaskan efter jag fyllt på bläcket. HP har lyckats bra med att göra ett komplett spillfritt system. Den svarta flaskan kommer ha lite kvar som du kan spara till senare, medan de andra färgerna töms helt när du fyller på.

Nästa steg är att installera de två skrivarhuvuden. Det är något klurigare eftersom det är lite trångt, men de tog mig ändå inte mer än några minuter att installera.

Sist men inte minst kommer skrivaren skriva ut en sida som du skannar in. Denna används för att se till att skrivarhuvudena blir kalibrerade.

Jag nämnde tidigare att det går att installera skrivaren via en applikation, som finns till både Android och IOS och heter HP Smart. För att använda den krävs det ett konto hos HP. När skrivaren väl är installerad med Wifi-inställningarna går det att skriva ut utanför HP Smart. Jag antar också att det går att använda skrivaren direkt om du ansluter via USB, utan att det krävs något konto.

När du installera via HP Smart får du flera gånger frågan om vilken data du godkänner att de får tillgång till. Det går utmärkt att svara nej på allt och ändå använda applikationen.

Utskrifter

Mina behov för en skrivare hemma är att främst kunna skriva ut direkt från min mobiltelefon. Jag får ofta mail med dokument som behöver skrivas ut och även om det går att ta ner dem på datorn tycker jag det vore smidigt att kunna skriva ut direkt från mobilen. Jag vill även kunna skriva ut foton direkt efter jag tagit dem med telefonen.

Jag väljer att testa utskrifter från min Macbook Pro, min Surface Book 3 och en Iphone 12 Max. Datorerna hade ingen mjukvara installerad från HP utan jag testar att söka upp skrivaren och skriva ut direkt. Telefonen har HP Smart installerad, men jag testar även att skriva ut via Airprint.

Generellt tycker jag att kvaliteten på utskrifter är bra. Skrivaren kanske inte kan konkurrera med de bästa fotoskrivarna men det förväntar jag mig inte heller. Jag tror det duger bra för de flesta användare. Hastigheten är godkänd för svart-vit utskrift, men lite långsam för färgutskrifter. Om jag förstått det rätt beror det på att de olika färgerna delar på munstyckena i skrivarhuvudet, medan den svarta färgen har tillgång till alla munstycken i sitt skrivarhuvud.

Något som också är värt att notera är att den svarta färgen skrivs ut i 1 200 × 1 200 DPI (Dots Per Inch, punkter per tum) medan färgerna skrivs ut i 4 800 × 1 200 DPI. Det innebär att det är en högre upplösning för färgerna än för den svarta färgen, något som skulle kunna märkas när du gör en utskrift med svarta och färgade områden.

Det är alltid svårt att jämföra hur något ser ut på skärm med utskrift men jag tycker att utskrifter till fotopapper blir lite mörka jämfört med vad jag förväntar mig. I detta fall till exempel är tröjan på ”riktigt” ganska ljusorange, medan utskriften går mer mot rött.

Jag testar även att ta ett till kort på lite påskris och skriva ut via mobilen, både via Airprint och genom HP Smart-applikationen. Både jag och min fru tycker att utskriften via HP Smart-applikationen har lite bättre färger – inte så starka utan mer nedtonade, vilket känns mer korrekt. Oavsett om jag väljer att skriva ut från en dator utan HP Smart-programmet eller via mobilen, går det väldigt snabbt och smidigt att välja skrivaren och sedan skriva ut.

Skannerfunktionen fungerar som förväntat. Skanning sker med 1 200 × 1 200 DPI. medan kopiering sker med 600 × 600 DPI. Du kan via datorn eller HP Smart skanna till en fil, annars kan du endast skriva ut.

Sammanfattning

Det märks att HP Smart Tank 5107 är en instegsmodell i HP:s Smart Tank-serie. Skrivaren saknar stöd för automatisk dubbelsidig skrift, har inget internt pappersfack och har endast stöd för 2,4 GHz Wifi. Skrivaren är också lite plastig, något som till exempel märks där pappret kommer ut.

När det gäller utskrifter känner jag mig dock mer positiv, särskilt när det gäller ekonomin. Pris per utskrift blir väldigt låg jämfört med vanliga bläckpatroner och min erfarenhet av påfyllbart bläck från konkurrenter är att det håller längre än vad jag upplevt mina bläckpatroner gör när man inte skriver ut ofta. Utskriftskvaliteten är bra och räcker bra för mig. Däremot kunde utskriftshastigheten vara lite snabbare.

Skrivare med påfyllbart bläck kostar mer i inköp än en vanlig bläckstråleskrivare. Det kan känns konstigt att lägga upp mot 3 000 kronor på en skrivare i ett läge när du kan köpa en ny bläckstråleskrivare för under tusenlappen. Räknar du dock in kostnaden för bläck – eller för den delen toners för en laserskrivare – blir det snabbt tydligt att i långa loppet så blir kostnaden lägre för en sådan här skrivare.

HP Smart Tank 5107 är en av de billigaste Smart tank-skrivarna från HP just nu med sitt lägstapris om 2 600 kronor direkt från HP. Jämfört med konkurrenterna känns det dock som HP behöver bredda sitt utbud lite, då flera konkurrenter har jämförbara skrivare till samma eller lägre pris.

Personligen har jag varit skeptisk mot HP de senaste åren utifrån hur de hanterat tredjeparts-bläckpatroner, men det går inte att komma ifrån att HP Smart Tank 5107 är ett stort steg i rätt riktning. Jag tvivlar på att jag kommer köpa mig en bläckstråleskrivare som inte har påfyllbart bläck framöver, och HP Smart Tank 5107 eller någon av de andra modellerna i serien kommer definitivt finnas med bland möjliga köp då.

Fördelar

Lågt pris per utskrift

Smidig applikation för mobilen

Lätt att fylla på bläck utan spill

Bra utskriftskvalitet

Bläck och skrivarhuvud är inte speciellt dyra

