Phanteks är idag ett väletablerat varumärke i den svenska handeln. Framförallt är företaget känt för sina populära chassin och kylanordningar, där beprövad grund och tillförlitlighet ofta står i center. Tidigare har jag kollat in bland annat deras chassin Eclipse G500A och Eclipse G360A, medan Testpilot-kollegan Björn testat ett gäng kylare genom åren.

Idag ska även jag vända blicken bort från företagets chassin och ta mig en närmare titt på vad de har att erbjuda när det kommer till slutna vattenkylare, eller så kallade AIO-kylanordningar. Närmare bestämt är det Phanteks Glacier One 360D30 som ska monteras på testbänken och sättas på prov. Ett av paradnumren är kedjekopplade fläktar utan kablar sinsemellan.

Sätt på en kopp kaffe eller knäck Red Bull och luta dig tillbaka – nu blir det svalkande RGB-åktur!

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011

Plats: Gävle

Specialitet: Datorer och spelmotorer Engagerad hårdvaruentusiast med stark passion för framförallt PC och PC-spel. André har varit aktiv medlem på SweClockers sedan 2011, men har egentligen långt innan dess pillat med datorer. Redan vid 7 års ålder blev han introducerad till datorvärlden då han fick tillgång till sin första egna dator med en Intel Pentium 4. André är utbildad inom el och nätverk, men läser idag till VA- och miljötekniker. I övrigt besitter han bred teknisk kompetens inom hårdvaruteknik, kringutrustning och spelrelaterade områden likt spelmotorer. När det rör sig om hårdvara är det bärbart, ljud och skärmpaneler som ligger närmast hjärtat. Utöver att häcka på SweClockers forum tycker André om att dominera slagfälten i Battlefield, leka borgmästare i Cities Skylines och måla Warhammer. Nattfotografering och drönarflygning är annars aktiviteter som avnjuts i utomhusmiljö. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Phanteks som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Produkt Phanteks Glacier One 360D30 Vattenblock, material Koppar

ABS-plast Vattenblock, dimensioner 78 mm lång

64 mm bred

51,4 mm hög Pump Upp till 3 100 RPM

12 V DC 0,38–0,45 A

20 dB(A) Radiator Aluminium

360 mm-variant

397 × 120 × 51,4 mm (L × B × H) Slangar Gummi med nylonöverdrag

400 mm långa Fläktar 3 st. D30 PWM 120 mm D-RGB 250–2 000 RPM

64,3 CFM

3,01 HPO

30,2 dBA 4-pin kontakt (daisy chain) Vikt 1,91 kg (2,94 kg med paketering) Garanti från tillverkare 5 år Rekommenderat pris 2 099 kronor

Vid en första anblick är det inte mycket som står ut. Det rör sig om en 360 mm-radiator med rätt standard mått utan några utsvävningar. Däremot är blocket lite mer intressant, detta då det inte bygger speciellt mycket alls på höjden. Det växer däremot aningen mer på bredden, främst den biten som går ut på vänster sida. Detta är positivt ur perspektivet att det lämnar gott om utrymme för även de största RAM-modulerna.

Men det är inte radiator eller pump som fångar mitt intresse, det är de medföljande fläktarna. Tre stycken Phanteks D30 120 mm är det som ingår i paketet. Samtliga av dessa är möjliga att koppla samman med hjälp av en brygga som tar bort behovet av massor med kablar som sedan ska hanteras. Dessa fläktar är även kapabla till 64 CFM med ett statiskt tryck om 3 HPO – detta till den maximala ljudnivån om 30 dBA.

Jag vill även uppmärksamma och tacka Inet som lånat ut komponenter för detta test. Detta inkluderar bland annat processorn AMD Ryzen 9 5900X, 16 GB primärminne i form av 2 × 8 GB Kingston Fury Beast 2 666 MHz DDR4 och moderkortet Asus ROG B550-F Gaming. Vattenkylda monster-grafikkortet Geforce RTX 3090 Ti LC från Asus står för grafikprestandan. Till sist har vi en 1 TB Samsung 980 Pro för lagring och en 850 watt-nätdel från Deepcool .

Första intryck och montering

Phanteks Glacier One 360D30 levereras i en låda som pryds av bilder på kylaren. Det går kort sagt inte att ta miste om vad det handlar. Baksidan visar utöver exempel på färdig montering massor av informationstext om kylarpaketet.

Jag börjar med att paketera upp allt och lägger därefter ut alla delar som jag tror mig behöva för min AM4-montering på bordet. Det är en del smådelar ändå och jag passar därför på att kika igenom manualen en sväng för att säkerställa att monteringen sker korrekt. Här kan jag direkt se att förinstallerade monteringssatsen är för en Intel-processor och det första jag gör är därför att byta över till den bricka som fäster med AMD:s AM4-sockel.

Med rätt monteringskit för processorsockeln installerat är det dags att sätta ihop fläktpaketet. Återigen placerar jag alla bitar som rimligen ser ut att höra ihop likt ett Lego-kit och stämmer av med manualen för att säkerställa att jag inte missat något. Av erfarenhet med tidigare kylanordningar är det väldigt lätt att missa en detalj som sedan biter hårt – i värsta fall leder det till att riva halva bygget för att komma åt det som missats.

Efter att ha säkerställt att jag har allt som behövs till hands är det dags att skruva fast fläktarna på radiatorn i en klassisk Push-konfiguration. Därefter är det dags att pyssla ihop fläktarnas styrning av såväl motor som RGB med hjälp av medföljande bryggor, samt att installera de plastdekaler som täcker över skruvarna. Processen är väldigt smidig överlag, lite som att lägga ett pussel där varje bit är numrerad.

Med fläktekipaget färdigt lyfter jag in radiatorn i chassits övre del och skruvar fast det hela. Därpå är det dags att installera själva vattenblock- och pumpkombon, också det en väldigt simpel installationsprocess. Allt som allt tar det mig kanske 20–30 minuter från det att jag börjar packa upp allt, till det att kylaren är färdigmonterat i datorn. Det enda pilliga för egen del är moderkortets 8-pinnars EPS-strömkablar, där jag fick böja dessa till en nästan obekväm vinkel för att få in radiatorn.

Med radiator och pumpblock på plats snyggar jag till det med kablarna innan det är dags att sätta igång datorn igen. Tack vare de kedjekopplade fläktarna är denna process inte mer komplex än att hämta ett spännband och dra ihop två kablar längs med chassits övre del in i baksidan, där de sedan kopplas in. Med datorsystemet väl igång möts jag av bland den snyggaste implementationen av RGB som jag sett i en sluten vattenkylare. Designen och placeringen på lysdioderna känns modern och vass, nästan lite industriell på sitt egna vis.

Prestanda – snabbtest

Med en väldokumenterad manual och relativt smärtfri monteringsprocess är det nu dags att testa själva kylarförmågan också. Att något är lättarbetat eller erhåller stilpoäng är i slutändan irrelevant om produkten inte är bra på sitt jobb – i detta fall att kyla datorns processor och i förlängning dra luft ur datorsystemet.

För belastning av processorn använder jag mig av Maxon Cinebench R23. Här kör jag respektive test i 10 minuter enligt Throttle Test-standard. För att verkligen värma upp systemet använder jag utvalda slingor från 3DMark-sviten, som körs tre gånger i tät följd. Detta ger indikation på om värmen flyttas snabbt nog ur systemet som helhet. För att fånga upp temperaturmätningarna använder jag mig av HWMonitor och 3DMarks egen rapportering.

Med testresultaten till hands råder det inga som helst tvivel om att Phanteks Glacier One 360D30 är en mycket kompetent AIO-kylarlösning. Under tung processorbelastning i form av Cinebench R23 där alla trådar belastas fullt ut ser jag inte temperaturer överstiga 71 grader Celsius. Även klockfrekvenser håller sig låsta vid 4 300 MHz över samtliga kärnor. Detta är då med en 12-kärnig processor som drar strax norr om 140 watt.

Även under blandad belastning i 3DMark-sviten är det inga konstigheter för systemet i sin helhet att hålla sig svalt. Här ligger processorn och pendlar runt 65-gradersstrecket, medan grafikkortet tuffar på i 55–65 grader Celsius. Ljudnivån som i detta fallet är inställd på Silent i BIOS gör sig påmind också, dock inte i form av hög ljudnivå – utan avsaknad av något som helst nämnvärt väsen över huvud taget. Väldigt tysta fläktar med andra ord!

På tal om fläktar och i förlängningen även RGB tillhandahåller Phanteks ingen mjukvara för styrning, utan detta styrs genom PWM och RGB-anslutningen på moderkortet. I mitt fall styr jag fläktarna genom BIOS och den fördefinierade tysta profilen. Det finns under testandets gång inget behov att skruva upp fläktkurvan mer. RGB-styrningen sköts genom Asus-mjukvaran Armoury Crate, men denna bit är något som respektive slutanvändare får navigera aningen själv då styrning kommer vara olika beroende på moderkortstillverkare och programvara.

Sammanfattning och reflektioner

Phanteks Glacier One 360D30 är en sluten AIO-vattenkylare från Phanteks som till synes inte är något speciellt sett till specifikationerna, men som definitivt ändå lämnar mig med positiva intryck. Detta är mycket tack vare de nya och inkluderade D30-fläktarna som enkelt kedjekopplas (eng. daisy chain) utan massivs av kablar, men även kylarens goda kylförmåga och det tillhörande priset om rimliga 2 099 kronor.

Själva monteringsprocessen var bland det smidigaste jag varit med om när det kommer till en sluten vattenkylare. Från start till slut tog det mig under 30 minuter att få allt på plats. Detta är mycket tack vare ovan nämnda radda med fläktar, men även en mycket lättförstådd och välskriven manual som gör det enkelt att begripa vilka delar som behövs samt hur dessa monteras.

När det kommer till prestanda har jag inget att klaga på, eftersom det är en smal sak för Phanteks Glacier One 360D30 att tämja en lite törstigare processor likt den Ryzen 9 5900X i testsytemet. Under intensiv processorbelastning i form av Maxon Cinebench R23 når processorn aldrig över 71 grader Celsius. Detta är då under 10 minuters Throttle-test och full belastning på samtliga 12 kärnor och 24 trådar, med ett effektuttag om 141 watt.

I blandad belastning svettas knappt radiatorn och pump. 3DMark-svitens CPU Profile, Solar Bay, Time Spy och Fire Strike slutförs alla med processortemperaturer under 67 grader Celsius. Även grafikkortet tillåts gott om andrum och pendlar mellan 55–65 grader Celsius – ett tecken på att fläktarna utan problem kan skjutsa ut luften. Under både ren processorbelastning och de blandade testerna ligger nämnda fläktar på en mycket låg ljudnivå. Aldrig hör jag något varva upp eller börja skrika – full pott för ljudnivå!

Personligen anser jag att Glacier One 360D30 är bland de snyggaste kylanordningarna på marknaden idag. Designen på pumphuset känns industriell och modern, medan RGB-belysning är taktiskt placerad på både pumphus och fläktarna i sig. I min bok erhåller paketet maximalt antal stilpoäng och är definitivt något jag skulle överväga för personligt bruk om jag var på marknaden efter en ny processorkylare. Om du är i behov av en ny kylare eller bara känner för att ändra om lite i datorlådan, då kan jag helhjärtat rekommendera Phanteks Glacier One 360D30.

Fördelar:

Enkel installation och välskriven manual

God kylförmåga för hela systemet

Modern, stilfull design med gott om RGB

Nackdelar:

Inget som jag kan tänka på

Phanteks Glacier One 360D30 blir tillgänglig hos flera svenska återförsäljare till det rekommenderade priset om 2 099 kronor och lanseringsdatumet är den 9 september.