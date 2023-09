Det finns många anledningar till att ha en eller flera övervakningskameror. Du kanske vill hålla koll på sommarstugan eller som i mitt fall se till att filma eventuella folk som går in på tomten för att stjäla saker eller som går runt huset på natten för att se efter olåsta dörrar.

Synology är främst kända för sina nätverksprodukter så det är kanske inte konstigt att man nu även har lanserat två nätverkskameror: BC500 och TC500. Det är två lite mer avancerade kameror av så kallad "bullet"- och "kupol"-typ. Jag har testat dessa två kameror under ett par veckor för att se vad de kan erbjuda.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legendar i hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Inte helt otippat älskar han att undersöka och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett brinnande intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testpilotar på SweClockers jobbar Björn som senior utvecklare på Lexly, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid till att lira de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Synology som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Vad får du videoövervaka?

Innan jag går in på vad Synology BC500 och TC500 erbjuder så kan det vara bra att svara på frågan ”vad får jag videoövervaka?”. Integritetsskyddsmyndigheten (säg det snabbt fem gånger) har en bra sida som förklarar vad som gäller. I grunden får du filma på din egen tomt, men inte så att man ser utanför tomten. Filmar du utanför tomten, till exempel mot väg där man kan se människor och bilar, blir det lite mer komplicerat och du måste tänka på att du kan ses som personuppgiftsansvarig.

Något som är viktigt att komma ihåg är att du oavsett inte får sprida övervakningsfilmer där man kan identifiera personer, bilar och så vidare.

Synology BC500 och TC500

Egenskap Värde Värde Modell BC-500 TC-500 Typ "Bullet" "Kupol" Bildsensor 1/2.7" 1/2.7" Våglängd för IR-LED 850 nm 850 nm Max. IR-avstånd 30m (0.001 lux) 30m (0.001 lux) Slutartid 1/16000 s till 1/30 s 1/16000 s till 1/30 s Objektivtyp Fast brännvidd Fast brännvidd Brännvidd 2.8 mm 2.8 mm Synfält 110° H, 56° V, 132° D (LDC ON) 110° H, 56° V, 132° D (LDC ON) DORI D: 60m, O: 24m, R: 12m, I: 6m D: 60m, O: 24m, R: 12m, I: 6m Bländare F1.8 F1.8 Video (Huvudström) 2 880 × 1 620 @ 30 FPS

2 560 × 1 440 @ 30 FPS

2 304 × 1 296 @ 30 FPS

2 304 × 1 296 @ 30 FPS

1 920 × 1 080 @ 30 FPS

1 280 × 720 @ 30 FPS 2 880 × 1 620 @ 30 FPS

2 560 × 1 440 @ 30 FPS

2 304 × 1 296 @ 30 FPS

2 304 × 1 296 @ 30 FPS

1 920 × 1 080 @ 30 FPS

1 280 × 720 @ 30 FPS HDR med multiexponering Ja Ja DNR 3DNR

2DNR 3DNR

2DNR Mikrofon Ja Ja Ethernet RJ45 10 M/100 M Ethernet-port x 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet-port x 1 Inbyggd lagring Micro SD-kortplats x 1

Stöd för Micro SDHC/SDXC-kort upp till 128 GB

Filformat som stöds: exFAT Micro SD-kortplats x 1

Stöd för Micro SDHC/SDXC-kort upp till 128 GB

Filformat som stöds: exFAT Strömförsörjning IEEE 802.3af Type 1 Class 3 eller 12V DC IEEE 802.3af Type 1 Class 3 eller 12V DC Mått Ø110 × 161 mm (Ø4.33 × 6.34”) Ø97 × 88 mm (Ø3.82 x 3.46”) Vikt 353 g 387 g Driftstemperatur -30°C till 50°C (IR OFF)

-30°C till 40 °C (IR On) -30°C till 50°C (IR OFF)

-30°C till 40 °C (IR On) Vattentät IP67 IP67 Vandal - IK10 Övrigt Licens för att ansluta till Surveillance Station ingår Licens för att ansluta till Surveillance Station ingår Bästa pris 3 400 kr

Lägsta pris: 4 100 kr

Lägsta pris:

Utifrån specifikationerna är det tydligt att det i stort sett är samma kamera, bara i olika formfaktorer.

Synology BC500 är av så kallad ”bullet”-typ. Det är väl den typen av formfaktor som jag är mest van vid och som man normalt sätter på en vägg.

Synology TC-500 är i stället av "kupol"-typ, det vill säga en kamera du sätter uppe i taket och som du kan rotera för att rikta in den.

I övrigt har kamerorna nästan exakt likadana specifikationer. Det enda jag kunde se som skiljer dem åt är att TC500 har en IK10-certifiering. IKXX-certifiering visar hur bra den klarar av ett slag. IK10 är den högsta certifieringen och innebär att kameran ska klara av ett slag med 20 joule energi. Det ska motsvara en 5 kg massa som släpps på kameran från 40 cm eller ännu tydligare ett slag med en 5 kg hammare.

Båda kamerorna har en IP67-certifiering vilket innebär att de utan problem ska klara av regn och rusk.

Den högsta upplösningen dessa kameror kan spela in i är 2 880 × 1 620 med 30 bilder per sekund. Det går att dra ned upplösningen, men du får aldrig mer än 30 bilder per sekund.

Strömförsörjningen sköts antingen via PoE (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Type 1 Class 3) eller via ett vanlig 12V DC-nätaggregat. Synology skickar dock inte med varken en POE-injector eller ett nätaggregat. Om du inte redan har POE-stöd fixat behöver du köpa till något.

Något att vara medveten om är att ingen av kamerorna har stöd för Wifi, vilket innebär att du måste vara beredd att dra kabel till dem. Det gör att det inte är lika enkelt att sätta upp dem som till exempel en Arlo-kamera eller liknande.

Närmare titt

Synology fortsätter att leverera sina produkter i enkla kartonger med endast små klistermärken för att berätta vilken produkt det är och några få specifikationer som de vill marknadsföra.

Båda kamerorna kommer i vitt och ser ut som man förväntar sig av övervakningskameror. BC500 har ett litet skydd över linsen, kanske för att skydda mot det värsta regnet.

Förutom att spela in via nätverket går det också att spara film på ett SD-kort. Platsen för detta sitter skyddad bakom en lucka på båda kamerorna. Det skyddar SD-kortet både från väder och vind och från att någon försöker ta ut det medan kameran sitter uppsatt. Bakom luckan finns också en återställningsknapp.

Det medföljer tillbehör till båda kamerorna:

Skruvar samt pluggar för att sätta fast kameran i väggen eller taket

En mall för att borra hålet rätt

En manual med "enkla att följa"-bilder för installationen

De delar som behövs för att ansluta nätverkskabeln och göra allt vattentätt.

Installation

Den mest komplicerade delen av installationen av dessa kameror är att dra fram ström och nätverk dit du vill sätta kameran. Det var något jag märkte då jag först hade tänkt sätta ena kameran nere i vår carport, där jag har en av våra Arlo-kameror sittande. Den kameran har ström men kör över Wifi.

Jag insåg dock att jag inte hade något bra sätt att dra ned nätverk dit, vilket innebar att det skulle bli klurigt att sätta upp kameran. Eftersom att jag dessutom bara skulle ha denna kamera ett par veckor kändes det inte som läge att dra igång ett stort jobb med att dra kabel en lång väg.

Eftersom kameran ska sitta ute och troligtvis kommer att få regn och fukt på sig är det viktigt att se till att alla anslutningar är tätade. 12V-anslutningen har redan en ordentlig gummipropp i sig som ser ut att täta bra om du kommer att ha ström via nätverkskabeln.

Oavsett om du använder PoE eller inte måste du självklart ansluta en nätverkskabel. Det är lite småpilligt att dra igenom kabeln, men med lite vilja tar det bara några minuter att få till en bra och tät anslutning.

Synology rekommenderar att även dra eltejp eller liknande runt anslutningen efter att du har satt ihop allt. Jag satte upp båda för att filma baksidan av vårt hus, eftersom det är främst där jag förväntar mig att det kan smyga runt folk, eftersom man inte ser denna del från vägen.

För att ge kamerorna ström och nätverk valde jag att skaffa en liten D-Link DGS-1005P Gigabit PoE+-switch som utan problem klarade av att driva båda kamerorna.

Mjukvaran

En av Synologys styrkor är mjukvara, särskilt mjukvara för NAS-enheter. Företaget har haft stöd för övervakningskameror där länge via appen Surveillance Station. Även om det går att ansluta till kameran utan en Synology-NAS ser det inte ut som du kan ställa in så mycket inställningar utan den mjukvaran.

Du kan initiera en kamera på två sätt. Det första sättet är att använda ett program, Synology Camera Tool, som söker igenom ditt nätverk efter anslutna kameror. Det liknar mycket Synologys motsvarande program för att hitta NAS-enheter i ditt nätverk, och jag förstår inte varför man inte bara slår ihop dem.

Via programmet kan du både uppdatera styrmjukvaran samt initiera kameran och sätta användarnamn och lösenord. Det andra sättet är att starta upp Surveillance Station och låta den hitta kameran.

Som jag nämnde tidigare behöver du inte använda Surveillance Station utan kan ansluta till kameran direkt. Här kan du se bild, se en länk till RTSP-strömmen samt göra några inställningar när det gäller när du ska spara video till minneskortet.

Surveillance Station

Surveillance Station är Synologys mjukvara för att hantera IP-kameror. Den är inte begränsad till kameror från Synology, och en snabb titt i listan över stödda kameror visar att de har utökat stödet ordentligt sedan jag senast tittade.

Varje kamera behöver en licens i programmet. Synology inkluderar vanligtvis ett par licenser när du köper din NAS, men både BC500 och TC500 kommer med en egen licens, så du behöver inte oroa dig för att behöva köpa fler licenser om du redan har utnyttjat alla.

Även om du kan komma åt Surveillance Station via webbläsaren, rekommenderas det att du använder Synologys program, eftersom inte alla funktioner finns direkt i webbläsaren. Programmet finns tillgängligt för Windows och OSX.

Gränssnittet för Surveillance Station liknar det för Synologys NAS-enheter. Det ser nästan ut som ett eget operativsystem, och du har fönster, en rad där öppna applikationer dyker upp, och så vidare.

Synology erbjuder ett antal applikationer som kan installeras för att utöka funktionaliteten. Det handlar till exempel om möjligheten att skicka ut video till extern lagring, att enkelt strömma video till YouTube eller stöd för olika externa enheter som till exempel Axios dörrlås. Jag uppskattar att du kan välja och vraka och bara installera det du faktiskt behöver.

Jag tänker inte gå igenom varje funktionalitet som erbjuds, men här är några funktioner jag fann intressanta. På bilderna ovan kan du se mer om alla olika inställningar.

Det går att spela in i H.264 eller H.265-format. H.265 använder mer avancerade algoritmer för att ge en bättre bild vid samma bitrate, vilket jag tycker låter positivt. Standardinställningen är dock H.264.

Det går att ställa in hur kameran ska hantera dag och natt och även lägga in datum, tid och en egen text som visas över bilden. Detta är framför allt användbart om du har många kameror.

En intressant funktion är att du kan skapa sekretessområden. Dessa är områden som blockeras av en svart ruta när du filmar. Du kan ställa in om dessa kan tas bort när du sparar ned videon eller om de "bränns in" i videofilen. Om du till exempel övervakar en infart och vill vara laglig och slippa tänka på hur du ska göra med folk och bilar som går förbi utanför din tomt, då kan du ställa in att det området är helt svart.

Det finns naturligtvis många inställningar för inspelning av video. Om du har utrymme kan du låta kameran spela in kontinuerligt och sedan radera gamla inspelningar efter ett visst antal dagar. Du kan även ställa in så att du får meddelanden om något rör sig, men då blir det istället inte en massa små korta videosnuttar.

Du kan självklart ställa in olika typer av rörelsedetektion, inklusive att kameran ska kunna se om det är ett fordon eller en person som rör sig. Jag saknar dock möjligheten att den kan urskilja om det är ett djur som rör sig.

Om du har kameror på flera olika platser, exempelvis i din villa och på ditt sommarställe, eller om du har en mycket stor tomt, kan du använda kartstödet för att snabbt se var varje kamera är placerad. Google Maps, Open Maps och egen Tile Server stöds.

Monitor Center är applikationen där du kan övervaka alla kameror samtidigt. Du kan ställa in layouten på många sätt och även snabbt hoppa till en kamera i fullskärm om det behövs. Detta är mest användbart i en omgivning där du har en dator som visar alla kameror på tomten eller kontoret och där du aktivt övervakar. Hemma sitter du nog sällan och slötittar på vad som händer utanför.

Recordings samlar alla dina inspelningar på ett ställe. Du kan filtrera inspelningarna baserat på vad som triggade dem. Väljer du till exempel "personer", kommer videon också att via en röd ram följa personen på skärmen. Detta saknas om du istället väljer inspelningar som triggats av enbart rörelse.

C2 Surveillance

Hittills har jag enbart berättat om funktionaliteter som kommer via en Synology NAS och som är kostnadsfria. Synology erbjuder dock även en molnbaserad tjänst, C2, som bland annat har en komponent för övervakning.

Synology beskriver C2 som ett "hybridmoln för NAS". Bland dess funktioner finns möjligheten att säkerhetskopiera din NAS till deras molnlösning och synkronisera data med andra Synology NAS-enheter. C2 Surveillance är en komponent som hanterar allt runt övervakning. Du får enkel åtkomst till dina kameror via webben, och inspelningar sparas både lokalt och i molnet.

Synology tar betalt per kamera. Priset beror också på hur hög upplösning du vill spara i, hur många dagar inspelningen ska sparas, samt hur mycket som ska spelas in. Jag har svårt att se nyttan med detta, då jag anser att Surveillance Station erbjuder så pass mycket funktionalitet. Med hjälp av VPN eller Synologys egen tjänst för att ge din NAS en extern adress, går det att komma åt det mesta utifrån ditt nätverk.

Mobila appar

På mobilen är det applikationen DS Cam som gäller för att komma åt dina kameror.

Det är en funktionell applikation som gör det den ska. Du får åtkomst till alla dina kameror och kan se inspelade händelser. Det enda jag egentligen kan klaga på är att jag tycker den är lite seg, även när jag sitter på mitt interna nätverk.

Så funkar det

Eftersom dessa kameror inte har stöd för trådlöst internet krävs det att du drar fram Ethernet till platsen där du ska installera dem. Det är fördelaktigt att även se till att du får strömförsörjning via Ethernet så att du inte behöver dra fram separat ström. I mitt fall placerade jag båda kamerorna på baksidan för att hålla koll där.

Jag anser att bildkvaliteten är mycket bra. Det är inga problem att se vad som händer. Om du zoomar in mycket blir det självklart lite sämre, men det fungerar helt okej för att identifiera någon.

Även bildkvaliteten under natten är bra. Kamerorna har inget ljus som tänds, så de använder IR för att se i mörkret. Bilderna ovan togs när det var kolsvart ute. Synology påstår att de fyra IR-lamporna gör det möjligt att se upp till 30 meter, vilket verkar stämma.

Det jag fann mest krångligt var att kalibrera känsligheten väl. Du kan specificera de områden där du vill att kameran ska detektera rörelse och hur känslig den ska vara för dessa rörelser. Det är möjligt att ställa in så att den ignorerar kortvariga rörelser, som till exempel om en insekt flyger förbi. Trots detta fick jag en del "falska" notifieringar till min telefon och Apple Watch, där jag sedan hade svårt att förstå varför kameran hade reagerat.

Om du tittar på inspelningarna för personidentifiering framträder det som triggade inspelningen i en röd ram. Tyvärr gäller inte detta i de fall där enbart rörelse har triggat inspelningen. Det tycker jag är synd, eftersom det skulle göra det enklare att avgöra om det är en buske eller något annat som stör.

Om du, liksom jag, väljer att köra kontinuerlig inspelning, finns det en smart funktion som låter dig spela in allt tidskomprimerat så att ett dygn genererar en sex minuters lång film. Det är även möjligt att ställa in så att inspelningen saktar ned om något detekteras, exempelvis en person, så att du kan se exakt vad som hände.

Slutsats

Synology BC500 och TC500 är enligt mitt tycke utmärkta övervakningskameror. De ger ett väldigt gediget intryck och det känns som att de tål att vara utomhus i regn och rusk.

Hårdvarumässigt finns det inte mycket att klaga på. Du får bra upplösning, relativt kraftfull nattsyn, och möjlighet att spara inspelningar lokalt. Jag hade gärna sett en variant med stöd för Wifi för att hantera de platser där det kanske går att få fram ström men inte en nätverkssladd.

Där Synology har en fördel framför många andra konkurrenter är i det faktum att dessa kameror fungerar utmärkt tillsammans med en Synology NAS och erbjuder en mängd funktionaliteter som du bara kan drömma om hos många andra märken. Om du är ovillig att lagra allt i molnet, som exempelvis hos Arlo, är det en stor fördel att kunna spara både på ett minneskort och på en egen NAS.

Med ett pris på mellan 3 400 och 4 100 kronor är Synology BC500 och TC500 relativt dyra. Det finns billigare utomhuskameror, men min erfarenhet är att de ofta har sämre upplösning eller sämre mjukvara. Jag har spenderat mycket tid på att försöka hjälpa mina föräldrar med att hitta lämpliga kameror för deras hus och har blivit mycket missnöjd med de alternativ vi testat hittills. Jag stör mig också på att alltför många företag låser funktionalitet bakom prenumerationer.

Om du har en Synology NAS och behöver en bra övervakningskamera rekommenderar jag starkt Synology BC500 och TC500. Du får en mängd smarta funktioner för din övervakning utan att behöva betala något extra per månad.

Fördelar

Gediget byggda

Bra bildkvalitét

Många bra funktioner tillsammans med Surveillance Station

Inget krav på prenumeration för att få funktionalitet

Spara på både minneskort och NAS

PoE-stöd

Nackdelar