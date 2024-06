NZXT är idag en väl etablerad aktör bland datorentusiaster, inte minst tack vare företagets stilrena designfilosofi som ofta är ett steg över konkurrenterna. Idag är de verksamma inom ett brett område av datorprylar; detta med allt från chassin, nätdelar, moderkort och kringutrustning likt tangentbord samt möss. Jag har tidigare kollat in bland annat NZXT H9 Flow och NZXT H7 Elite, två chassin med tydliga skillnader, men som likväl lämnade mig med mycket goda intryck.

Idag ska jag dock vända blicken mot nyare produkter, där NZXT H7 Flow RGB (2024) är paradnumret. H7 Flow RGB har egentligen inget med gamla H7 Elite jag testade att göra, specifikationerna är mer eller mindre helt annorlunda rakt igenom och likaså utseendet i sig. Häng med när jag tar mig en närmare titt och sedan bygger dator i det luftiga NZXT H7 Flow RGB.

Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av NZXT, som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

NZXT H7 Flow RGB är på papper ett väl tilltaget chassi som rymmer det mesta, inte minst moderkort upp till och med E-ATX-standarden. Långa grafikkort, höga processorkylare eller biffiga nätdelar ska inte heller vara några problem för chassit att svälja. När det kommer till kylning gör chassit rätt för sitt Flow-namn, där det ryms upp till en 420 mm-radiator i framkant och en 360 mm-radiator i chassits takdel. Valfriheten är initialt mycket god när det kommer till kylningsförmågan.

Egenskaper NZXT H7 Flow RGB 2024 Formfaktor Mid-Tower

Upp till E-ATX (27,7 mm) Vikt 11,13 kg Dimensioner 544 × 244 × 568 mm (H×B×D) Maximal längd grafikkort 410 mm Maximal höjd processorkylare 185 mm Maxlängd nätaggregat 200 mm Plats för radiator 420 mm fram

360 mm topp

140 mm bak Plats för fläktar 3 st. 120 / 140 mm fram

3 st. 120 / 2 st, 140 mm topp

3 st. 120 mm botten

1 st. 120 / 140 mm bak Inkluderade fläktar 1 st. NZXT RGB Core 360 (fram) Anslutningsmöjligheter 1 st. USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 st. USB 3.2 Gen 2 Type-C

1 st. kombinerat hörlursuttag Pris 1 799 kronor

Dagen till ära vill NZXT passa på att visa upp lite mer än bara chassit och har därför skickat med ett stödpaket som jag kommer använda mig av. Mer specifikt handlar det om två stycken extra av deras nya RGB Core-trippelfläktar, ett NZXT C1500 Platinum-nätaggregat, samt den skärmbestyckade vattenkylaren NZXT Kraken Elite 360. Till sist infinner sig ett kit för vertikal grafikkortsmontering.

Jag vill även uppmärksamma och tacka Inet som lånat ut komponenter för detta test. Detta inkluderar processorn AMD Ryzen 9 5900X och moderkortet Asus ROG B550-F Gaming. Det vattenkylda monstergrafikkortet Geforce RTX 3090 Ti LC från Asus står för grafikprestandan. Till sist har vi en 1 TB Samsung 980 Pro för lagring.

Rundtur av NZXT H7 Flow RGB

Övergripande är det inte mycket som står ut med NZXT H7 Flow RGB, åtminstone inte vid en första anblick. Det handlar om en svart rektangel bestyckad med glaspanel och mesh-klädda paneler runtom.

Det som möjligen är aningen intressant när det kommer till det yttre, är den panel som täcker kablage och annars huserar nätaggregatet. Detta då den är mesh-skuren längs med hela den absolut bakre delen. Detta låter nätaggregatet få frisk luft utan att fungera som en dammsugare, samtidigt som det bör låta en mindre luftström passera över bland annat moderkortets baksida. På ovansidan ser jag desto fler lufthål, och den IO-panel där USB-anslutningar och startknapp befinner sig.

Insidan erbjuder något mer avrundade och mjuka former, åtminstone är det intressanta utsvängningar främst i övre och nedre kant. Den delen som avser att föra igenom 8-pin-strömkablar och allehanda kablage från övre monterade fläktar är något jag önskar fler tillverkare gjorde i sina chassin. Utöver väl tilltänkta kabeldragningsmöjligheter kan jag se att alla skruvhål för fläktar är bestyckade med gummiringar. Tyvärr saknas det gummering vid kabeldragningshålen.

Vrider jag runt chassit blottar sig den väldigt rymliga bottensidan för nätaggregatet och tillhörande kablage. Jag kan även direkt se att det finns ett berikat antal kabelkanaler och kardborreband för att snyggt dra kablarna dit jag eventuellt vill ha dem. Platser för SSD, HDD och fläkthubs-enheter är tydligt markerade, dock tolkar jag detta mer som rekommendationer då det finns flera platser att sätta dessa. Det infinner sig en stark känsla av att detta chassi är väl planerat från NZXT.

Det är många små detaljer jag uppskattar; dels är att kablarna som kommer ut till chassits övre IO-panel går i en rak linje. Det finns ingen onödig flex eller tokiga böjningar som riskerar att slita på kablarna eller gör det krångligt att byta ut vid behov.

Placeringen av nätaggregatet har precis som övriga fläktplatser gummi för att minska vibrationsljud. SSD-buren i chassits främre botten sitter fint undanstoppat där den inte syns, men är samtidigt lättåtkomlig och lossas med en enkel tumskruv som är satt i en vinkel mot användaren, istället för den mer klassiska orienteringen att skruvas in i botten av chassit.

Att bygga dator i NZXT H7 Flow RGB

Med första intryck och en rundtur avhandlat är det nu dags att plocka fram datordelarna och bygga ihop en fullspeckad maskin i chassit. Jag börjar därför med att lossa hårddiskburen och rota fram två gamla 2.5-tums SSD-enheter, samt packar upp NZXT-nätaggregatet som ska få husera i chassits nedre plan.

Diskarna installeras enkelt i sin lilla bur, likaså föses nätaggregatet enkelt in på sin gummerade plats och jag kan börja koppla in alla kablar jag kommer behöva. Det finns gott om kabelkanaler och spännfästen inbyggt i chassit, men jag väljer ändå att använda några extra bindtrådar för att hålla kablarna på plats vid de ställen där kardborreband saknas. Denna del av installationen är inga konstigheter, det finns gott om utrymme för nätdelens och ARGB-hubbens kabelbo. Det sista jag gör i detta steget är att lyfta in moderkortet och den bottenmonterade RGB Core-fläkten.

Installationen av NZXT Kraken Elite 360 går som på räls ihop med fläktsystemet NZXT RGB Core 360. Det är nog den enklaste och smidigaste installationen av en AIO-kylare jag någonsin gjort faktiskt. Dessvärre gjorde jag en mindre tankevurpa, då grafikkortet jag har till hands också har sin egen vattenkylare; jag behöver alltså flytta processorns kylare.

Tack och lov tar det knappt en minut att lossa radiatorn och sedan flytta den till chassits framsida, där jag installerar kylarlösningen ihop med den inkluderade Core RGB 360-fläkten för en push-pull-konfiguration. Med AIO-kylaren på en bättre plats installerar jag NZXT vertikala grafikkorts-kit och sedan grafikkortet. Det hela har varit en ytterst smidig process, där det finns gott om väl uttänkta hål och konfigurationsmöjligheter.

Med datorn färdigbyggd är det dags att sätta tillbaka alla paneler. Dock lämnar jag glassidan av vid första uppstart, som tradition kräver. Överlag är jag nöjd med bygget och inte minst NZXT H7 Flow RGB. Det är säkerligen enklare att få till en riktigt snygg slang- och kabelhantering om man använder sig av traditionell luftkylare eller custom-loop för grafikkortet – oavsett finns det gott om potential att jobba med i detta chassi!

Sammanfattning

NZXT H7 Flow RGB är ett intressant chassi för min del, mycket tack vare den breda möjligheten när det kommer till installation av kylning. Chassit rymmer upp till en 420 mm-radiator i framkant, en 360 mm-radiator i toppskiktet och inte mindre än 10 st 120 mm-fläktar, alternativt nio stycken 140 mm-fläktar. Det är gott om perforerade håligheter för ett obehindrat luftflöde oavsett vart jag kollar.

Chassit är vid närmare inspektion mycket väl planerat i helheten, där många av fläktplatserna är försedda med gummiringar för att dämpa vibrationsljud. Detta gäller även för platsen där nätaggregatet installeras. Det som för mig sticker ut mer än något annat är dock formgivningen och de täckplåtar samt utskärningar för kabelhantering som finns. Övergripande är det vid genomgång ett mycket väl genomtänkt chassi som tar höjd för det mesta en användare förmodligen skulle kunna tänka sig önska göra.

Detta är inte bara en observation i teorin, utan något som följer med in i praktiken. När jag börjar att installera komponenter och bygger en dator går allt som på räls. Det finns mycket plats att jobba med, trots att jag installerar en rad extra saker som flera NZXT Core RGB-fläktar, en ARGB- och fläkthub samt 2.5-tums-enheter. Jag får även möjligheten att flytta runt radiatorer till olika positioner, detta för att finna vad som passade bäst för mig med de komponenter jag har till hands.

Om jag får lämna lite önskemål till en framtida iteration, skulle det främst vara att NZXT sålde valfria dammfilter för installation. Jag förstår varför man har valt att gå med mesh, det handlar kort sagt om att tillåta maximalt luftflöde, men valmöjligheter är aldrig en dålig sak. Det andra och sista jag skulle velat se är att även kabelhålen kunde få sig ett gäng gummiringar, även om det skulle kosta en hundralapp extra för slutkunden.

Övergripande är jag nöjd med NZXT H7 Flow RGB och de övriga nyheterna likt NZXT Core RGB-fläktlösningen. Jag kan alltså varmt rekommendera ett köp för den som letar efter ett luftigt chassi, där installationsfrihet och en väl genomtänkt design prioriteras. Trots att jag upplever att chassit tillhör ett premiumsegment är inte prislappen farlig alls; utan H7 Flow RGB känns snarare rent av prisvärd gentemot många av konkurrenterna i prissegmentet under två tusen kronor.

Positivt:

Bra byggkvalité

Mycket välplanerad design

Gott om installationsmöjligheter

Konkurrenskraftigt pris

Negativt:

Inga gummiringar vid kabelhål

Inga dammfilter vid luftinsug

NZXT H7 Flow RGB finns tillgänglig direkt från NZXT och hos flera svenska återförsäljare till det rekommenderade priset om 1 799 kronor.