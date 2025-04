Även om trenden är att bärbara speldatorer ska vara så tunna som möjligt finns det en gräns för hur smidig en dator kan bli och samtidigt innehålla de bästa och kraftfullaste komponenterna.

Asus ROG Strix Scar 18 är Asus senaste gaminglaptop, utrustad med marknadens bästa komponenter. Processorn är en Intel Core Ultra 9 Processor 275HX, grafikkortet är ett Nvidia RTX 5090 Laptop GPU och skärmen är en 18-tums Mini-LED Nebula HDR-skärm.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får möjligheten att själva testa de senaste produkterna inom datorvärlden. Trevlig läsning och glöm inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legend inom hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Han älskar att utforska och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett stort intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testar produkter på SweClockers arbetar Björn på Affärsvärlden, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid att spela de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som själva testar nya produkter inom datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Asus och Nvidia som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Asus ROG Strix Scar 18

Egenskap Värde Processor Intel Core Ultra 9 275HX (24 kärnor: 8 prestanda + 16 effektiva), upp till 5,4 GHz Grafik NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU med 24 GB GDDR7, upp till 175W TGP med Dynamic Boost RAM Upp till 64 GB DDR5-5600 MHz Lagring Upp till 4 TB PCIe 4.0 SSD i RAID 0 Skärm 18 tum Mini LED-panel (ROG Nebula HDR) Upplösning 2560 x 1600 (WQXGA), 16:10-format Uppdateringsfrekvens 240 Hz med 3 ms responstid Ljusstyrka Upp till 1 200 nits (HDR) Färgprecision 100 % DCI-P3-färgomfång Dimmingzoner Över 2 000 lokala dimningszoner Anslutningar 2 x USB-A, 2 x USB-C med Thunderbolt 5.0-stöd, 1 x HDMI 2.1, 1 x 2.5Gbps ethernet, 1 x hörlur/mikrofon Trådlöst Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2x2, Bluetooth 5.4 Tangentbord Fullstort tangentbord med RGB-belysning per tangent och programmerbara makroknappar Ljud Fyra högtalare med Dolby Atmos-stöd Kamera 1080P FHD IR-kamera för Windows Hello Batterikapacitet 90 Wh RGB Ljusslinga under skärm, tangentbord, AniMe Vision på lock Mått 39,9 x 29,8 x 2,35–3,20 cm Vikt 3,3 kg Pris Runt 65 000 kronor

Det här är verkligen en best. Det känns som att Asus har stoppat in de absolut bästa komponenterna de kunnat hitta, oavsett kostnad.

Intel Core Ultra 9 Processor 275HX körs normalt i 2 700 MHz och kan boosta upp till 5 400 MHz. Processorn har 24 kärnor, varav 8 är så kallade P-kärnor och 16 är E-kärnor. Det finns också en AI-NPU som ska klara av upp till 13 TOPS. I turbo-läget har processorn tillgång till 55 watt, men det finns ytterligare 25 watt att tillgå vid behov.

Det finns plats för två DDR5 SO-DIMM och datorn jag testar kommer med totalt 64 GB minne i form av två 32 GB DDR5-5600 SO-DIMM.

Den senaste grafikkretsen från Nvidia

Något som bidrar till det höga priset är grafikkretsen, som är den allra senaste och bästa från Nvidia: en Nvidia RTX 5090 Laptop GPU. Via ROG Boost kan den köras i 1 647 MHz vid 175 watt. Grafikkretsen har stöd för Advanced Optimus, vilket gör det enkelt att växla mellan den integrerade Intel-GPU:n och RTX 5090, samt stöd för den senaste versionen av DLSS, DLSS 4.

Grafikkretsen driver en stor och fin 18-tums skärm med Mini-LED-teknik och 2 000 dimningszoner. Det är en HDR-skärm med upplösningen 2 560 x 1 600 (WQXGA) och en maximal ljusstyrka på 1 200 nits. Uppdateringsfrekvensen ligger på 240 Hz.

Asus har lagt till två så kallade ACR-lager (Ambient Contrast Ratio) på skärmen, vilket ska förbättra kontrasten, minska reflektionerna och ge bättre bild från alla vinklar. Efter att ha undersökt hur skärmen reflekterar ljus från ett fönster, jämfört med datorn jag just nu skriver på (Dell XPS 16 9640), är det tydligt att Asus-datorn har betydligt mindre reflektion. Faktum är att jag knappt märker att det är ett fönster bakom mig.

Det hade varit trevligt med en 4K-skärm, särskilt eftersom jag förväntar mig att grafikkretsen skulle klara av att driva en sådan, men upplösningen känns ändå tillräcklig för en 18-tumsskärm.

Lagringen hanteras av två PCI Express 4.0 SSD-enheter i RAID 0 med en total kapacitet på 2 TB. På nätverkssidan erbjuder Asus ROG Strix Scar 18 stöd för Wi-Fi 7 samt en 2,5 Gbps nätverksanslutning. Datorn har ingen DisplayPort-anslutning, men däremot HDMI 2.1 och två Thunderbolt 5-portar.

I övrigt kommer datorn med Dolby Atmos-certifierade högtalare (två tweeters och två subwoofers), FHD-kamera med IR-stöd för Windows Hello, massor av RGB inklusive animerade LED:ar på locket och mycket mer.

Alla dessa komponenter behöver kylas, vilket sköts av ett kylsystem med ångkammare och flytande metall från Conductonaut Extreme för effektiv värmeavledning.

Ska jag vara ärlig, så är det här nog en av de mest påkostade datorerna jag testat på länge. Det märks att Asus verkligen försökt få in så mycket som möjligt i den här datorn, oavsett pris.

Närmare titt

Asus ROG Strix Scar 18 levereras i en låda som inte gör det enkelt att lista ut produktens namn. Datorn är välinpackad och ska förhoppningsvis klara en postgång. På insidan finns några snygga skisser över datorns utmärkande funktioner.

Datorn är helt svart och tillverkad i två material. Locket är i aluminium, vilket gör den mer robust och stabil. Resten av datorn är främst i plast, vilket hjälper till att hålla nere vikten. Överlag känns datorn stabil utan att kännas billig.

Även om den inte hör till de tunnaste är den inte heller tjock. Tjockleken varierar mellan 2,3 och 3,2 cm. Vikten ligger runt 3,3 kg, så det är inte en dator man gärna bär med sig varje dag.

De flesta intressanta anslutningarna sitter på vänster sida av datorn. Här finns:

2 x Thunderbolt 5-anslutningar

2,5 Gbps nätverksport

Strömanslutning

HDMI 2.1

Hörlurs-/mikrofonuttag

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

På höger sida finns endast två USB 3.2 Gen 2 Type-A-portar samt ett luftintag. Det är kul att se två USB-C Thunderbolt 5-portar som även stöder G-Sync via USB-C-kabel. Jag hade gärna sett fler, eller åtminstone att de satt på varsin sida. Något jag saknar är en kortläsare – kanske är det nischat, men jag fotar mycket och uppskattar att kunna synka bilder utan extra prylar.

Baksidan är helt ren och har bara luftutsläpp för varm luft.

Tangentbordet är fullstort och har även ett numeriskt tangentbord till höger. Varje tangent kan ha sin egen RGB-färg. Något jag inte är så förtjust i är att Asus har valt en delad returtangent. Den är bara en tangent hög och 2,5 tangenter bred, vilket gör att jag ofta råkar trycka på tangenten ovanför.

Området under tangentbordet är generöst tilltaget. Jag vet inte riktigt än hur det funkar vid längre skrivsessioner eftersom handleden måste vila där. Pekplattan är stor och fungerar bra. Jag gillar att det syns var pekplattan är, istället för att den göms under ytan som på min Dell.

Skärmen är som nämnt en Mini-LED med HDR-stöd. Den har 2 000 dimningszoner och klarar upp till 1 200 nits ljusstyrka. Den går även att ställa så att den agerar som en enda zon. Skärmen har smala ramar runtom, förutom en lite tjockare nedre kant. Det är inte det smalaste jag sett, men ramarna är tillräckligt tunna för att inte störa.

Bildkvaliteten är riktigt bra, med fina färger och bra betraktningsvinklar. Asus har lagt på ett antireflexlager som fungerar riktigt bra – exempelvis reflekteras fönstret bakom mig knappt alls.

Kameran högst upp är en vanlig 1080p-kamera med IR-stöd för Windows Hello. Jag saknar dock någon fysisk möjlighet att blockera kameran. Windows Hello fungerar däremot mycket bra, och det är skönt att kunna logga in med ansiktet.

Datorn kan strömförsörjas på två sätt. Asus skickar med en rejäl nätadapter på 380 watt, vilket räcker gott och väl för att driva både processor och grafikkrets under belastning.

Du kan även ladda via USB-C, dock bara upp till 100 watt. Det är perfekt om du behöver ladda lite snabbt under en resa och inte vill släpa på den stora nätadaptern. Prestandan blir dock sämre, så för spel är det fortfarande värt att använda den större adaptern.

En sak jag inte gillar är hur stel kabeln till nätadaptern är. Den sticker rakt ut och är ganska svår att böja, vilket gör det knepigt att dra den bakom datorn. Många andra datorer har en 90-graders böj på anslutningen, men så är inte fallet här.

Jag gillar verkligen hur enkelt Asus har gjort det att uppgradera minne eller SSD. Baksidan kan tas bort med en enkel switch – ingen skruvmejsel krävs.

Insidan bjuder på lätt åtkomliga minnesmoduler, SSD och batteri. SSD:n har dessutom verktygslös låsning. Behöver du komma åt moderkortet krävs några skruvar, men det känns som en rimlig kompromiss så länge det är enkelt att uppgradera grundläggande delar.

RGB

Även på RGB-fronten går Asus all in med ROG Strix Scar 18.

Datorn har en RGB-slinga runt hela undersidan, vilket ger ett häftigt sken som kan styras via Asus Aura Sync eller Dynamic Lighting i Windows 11. Min favorit är den adaptiva färgen som försöker matcha det som visas på skärmen.

Tangentbordet har full RGB per tangent och kan också styras med Aura Sync eller Dynamic Lighting.

En funktion som får datorn att sticka ut är AniMe Vision – 810 små LED-lampor på locket som kan visa animeringar. Det har tidigare mest synts i vissa Zephyrus-modeller från Asus.

Det är definitivt en uppseendeväckande funktion, särskilt om du visar ett eget meddelande. Personligen tycker jag att det snabbt blir lite störande – tanken att sitta i ett rum med en blinkande animation på locket känns inte så lockande. Jag skulle nog stänga av det efter ett tag.

Mjukvara

Asus har hakat på trenden att inte skicka med en massa bloatware i sina datorer. Förutom det som ingår i Windows hittar jag bara:

Armoury Crate – program för att ställa in en mängd funktioner på datorn

Aura Creator – skapa egna RGB-effekter

Dolby Access – inställningar för Dolby Atmos och Dolby Vision

GlideX – program för att dela skärm mellan mobil enhet och dator samt använda mobilen som styrdon

My ASUS – hantera garanti och annan information om datorn

ScreenXpert – program för att hantera fönster över flera skärmar

De tre sista är inte direkt nödvändiga men erbjuder viss intressant funktionalitet. Jag uppskattar att slippa spel och testversioner av antivirusprogram.

Armoury Crate

Det mest användbara programmet är Armoury Crate.

Programmet erbjuder många sätt att anpassa datorn. När det gäller prestanda finns tre förinställda lägen:

Tyst läge (Silent) har en max TDP för processorn på 65 watt (PL1) och 100 watt (PL2), medan grafikkretsen får dra upp till totalt 85 watt (GPU TDP + GPU TGP).

Prestandaläge (Performance) har en max TDP på 90 watt (PL1) och 120 watt (PL2) för processorn, medan grafikkretsen får dra upp till totalt 195 watt.

Turbo-läge tillåter 135 watt (PL1) och 175 watt (PL2) för processorn, medan grafikdelen får dra upp till 230 watt.

(PL1 är hur mycket ström processorn kan dra under lång tid. PL2 är den tillåtna effekten under korta toppar för att öka prestandan.)

Det finns även ett manuellt läge där du själv kan ställa in PL1 och PL2, hur mycket grafikkretsen ska överklockas och anpassa fläktkurvor. Du kan dessutom skapa separata inställningar för batteridrift och när datorn är inkopplad.

DLSS 4

Samtidigt som Nvidia släppte RTX 50-serien kom också den nya versionen av DLSS – DLSS 4. Som så mycket annat idag handlar det mycket om AI.

En ny AI-modell används nu för Super Resolution, Ray Reconstruction och DLAA. Det ska ge skarpare bild, mindre ghosting och bättre rörelsestabilitet. Uppdateringen fungerar på alla RTX-kort och kräver dessutom upp till 30 procent mindre videominne.

DLSS 4 introducerar även Multi Frame Generation – en vidareutveckling av Frame Generation från DLSS 3.

Tidigare användes två bildrutor för att generera en ny. Med Multi Frame Generation kan upp till tre nya bildrutor skapas mellan två riktiga – med hjälp av AI.

Det här kan höja bildfrekvensen rejält, men innebär också risk för fler bildfel eftersom det skapas fler bildrutor än tidigare.

Spel kan ha stöd för tekniken direkt eller få det via Nvidias app, där du kan slå på funktionen även om spelet inte stödjer det officiellt.

Även om Multi Frame Generation fått mest uppmärksamhet är jag nästan mer nyfiken på den nya AI-modellen. Vill du fördjupa dig rekommenderar jag Nvidias tekniska genomgång.

Cyberpunk 2077 är det enda spelet jag har som låter mig jämföra den gamla CNN-metoden med den nya AI-algoritmen. Jag förlorar några bilder per sekund med den nya, men upplever att bildkvaliteten i rörelse förbättras något.

Prestanda

För att testa prestandan tog jag fram ett urval av spel och testprogram. Jag försökte även inkludera tester av nya DLSS 4-funktioner, som Multi Frame Generation.

3DMark

Det första testet är klassiska 3DMark där jag testade både Steel Nomad och Speed Way, samt dess DLSS-test som visar hur mycket högre prestanda jag kan förvänta mig med stöd för Multi Frame Generation.

Prestanda Turbo Manuell Steel Nomad 5661 5837 6007 Speed Way 5925 6149 6339

Jag får ett av de tio bästa rapporterade resultaten för ett RTX 5090 Laptop GPU i Steel Nomad, vilket får anses godkänt. Självklart presterar den här grafikkretsen långt ifrån en stationär RTX 5090, men resultaten är ändå bra. En jämförelse visar att min dator ligger i nivå med ett RTX 5070 Ti i Steel Nomad och närmare ett RTX 5070 i Speed Way.

Nästa test var 3DMarks DLSS-test.

DLSS Av DLSS På DLSS Performance 2x 32 126 DLSS Quality 2x 32 95 DLSS Quality 4x 32 169

I tabellen ovan betyder 2x att ”vanlig” Frame Generation används, medan 4x syftar på Multi Frame Generation med tre extra bildrutor.

Med Multi Frame Generation aktiverad blir bildfrekvensen nästan sex gånger högre än utan DLSS, och nästan dubbelt så hög jämfört med vanlig Frame Generation.

Det är såklart något vi ska testa i spel också.

Cinebench R23 och Cinebench 2024

Cinebench används för att testa processorns prestanda både i enskilda och flera kärnor. Jag körde 10 minuter för att också upptäcka eventuella värmeproblem.

Cinebench R23.2 Cinebench 2024 Multi 32733 21931 Single 2186 134

Utmärkta resultat som väntat. Det här är en imponerande processor.

Black Myth: Wukong

Spelet har stöd för både DLSS 3 och ray tracing. Tyvärr finns inget stöd för DLSS 4 och det går inte att aktivera via Nvidias app heller, så spelet har endast stöd för vanlig Frame Generation.

Medel Lägsta 5 % DLSS Balanced 108 99 DLSS Quality 101 93 DLAA 81 75

Prestandaläge, Frame Generation aktiverat, ray tracing av, grafikinställning "Cinematic"

Medel Lägsta 5 % DLSS Balanced 94 83 DLSS Quality 81 73 DLAA 50 44

Prestandaläge, Frame Generation aktiverat, ray tracing "Very High", grafikinställning "Cinematic"

Som väntat är det inga problem att driva spelet med hög bildfrekvens. Om ray tracing används behövs DLSS för att nå över 60 FPS.

Call of Duty: Black Ops 6

Det senaste Call of Duty har stöd för DLSS 3 inklusive Frame Generation. DLSS 4-funktioner kan inte aktiveras via Nvidia-appen.

Medel Lägsta 5 % Lägsta 1 % DLSS Balanced 176 91 80 DLSS Quality 159 80 70 DLAA 120 65 53

Prestandaläge, Frame Generation på, grafikinställning "Extreme"

Med tanke på att jag valde läget "Extreme" är det trevligt att se så höga bildfrekvenser.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 är ett av få spel som redan har stöd för DLSS 4-funktioner som Multi Frame Generation.

För att testa ordentligt körde jag både med och utan ray tracing, med i stort sett allt maxat.

Frame Generation Multi Frame Generation (4x) DLSS Balanced 125 218 DLSS Quality 108 189 DLAA 64 115

Prestandaläge, Frame Generation på, ray tracing av, grafikinställning "Ultra"

Frame Generation Multi Frame Generation (4x) DLSS Balanced 99 175 DLSS Quality 83 149 DLAA 45 86

Prestandaläge, Frame Generation på, ray tracing "Ultra", DLSS Ray Reconstruction, Path Tracing, grafikinställning "Ultra"

Det är tydligt att Multi Frame Generation kan öka bildfrekvensen rejält. Jag försökte också hitta bildfel, men såg inga tydliga problem. Det kan variera mellan spel, och man kan till exempel välja att bara lägga till två bildrutor istället för tre. För dig som vill maxa bildfrekvensen är det här ett riktigt användbart verktyg.

Indiana Jones: The Great Circle

Ett annat spel med fullt stöd för Multi Frame Rendering är Indiana Jones: The Great Circle. Jag kan verkligen rekommendera det för dig som vill ha ett klassiskt äventyrsspel.

Jag använde Nvidia FrameView för att mäta bildfrekvensen i en sekvens där man infiltrerar ett slott, och jämförde utan Frame Rendering, med vanlig Frame Rendering och Multi Frame Rendering.

Medel 1 % 0,1 % Ingen MFR 65 49 45 2x MFR 110 67 56 4x MFR 192 155 131

Prestandaläge, grafikinställning "Ultra", ray tracing "High", DLSS Quality

Spelet kräver inte den absolut högsta bildfrekvensen, men det här är ytterligare ett bra exempel på hur MFR kan hjälpa till. Jag märkte inga tydliga bildfel efter flera timmars spelande, så jag ser ingen anledning att inte använda funktionen.

Sammanfattning av prestanda

Att en RTX 5090 Laptop GPU ska klara spel med höga grafikinställningar är väntat – det här är Nvidias bästa. Överlag levererar datorn det jag förväntade mig. Det är dock värt att tänka på att mycket av de höga bildfrekvenserna i RTX 50-serien beror på Multi Frame Generation, som i grunden skapar nya bildrutor utifrån redan renderade.

Precis som med tidigare Frame Generation kan det förekomma bildfel, och eftersom fler rutor genereras ökar risken. Men i mina – visserligen begränsade – tester har jag inte sett några större problem. Om du saktar ner en video kanske du hittar något, men oavsett om jag spelat ett lugnt äventyr som Indiana Jones eller en intensiv FPS som Call of Duty 6, har inget stört spelupplevelsen.

I slutändan handlar det om spelet – och om vad du som spelare tycker är värt.

Temperaturer och ljudnivå

Jag mätte temperaturen för processorn och grafikkretsen genom att köra 3DMark Steel Nomad stresstest samt ett par rundor Cyberpunk 2077 med strålspårning.

3DMark stresstest kör 20 varv och håller även koll på om resultatet sjunker, vilket kan tyda på att processorn och/eller grafikkretsen behöver klockas ner en aning.

Jag mätte också ljudnivån cirka 1 meter framför datorn.

CPU GPU Bäst Sämst Ljudnivå (dBA) Tyst 68–70 °C ca 63 °C 2100 1992 28 Prestanda 75–85 °C ca 72 °C 5711 5658 45 Turbo 72–83 °C ca 71 °C 5837 5779 46 Manuell 86–90 °C 82 °C 5900 5761 42 Turbo (100W USB-C-laddning) 58–63 °C 55 °C 2213 2141 28

Jag ser inga större problem med temperaturen när jag kör 3DMark Steel Nomad stresstest. Det är först när jag börjar ge processorn och grafikkretsen mer ström som temperaturen ökar. Med tanke på att jag inte ser någon tydlig förbättring i resultatet tycker jag inte att det är värt att maxa allt.

Jag testade också att ladda datorn med en vanlig 100 Watt USB-C-nätdel. Även om det går att välja turbo-läget så är prestandan mer i nivå med det tysta läget.

Cyberpunk 2077 testades med strålspårning, Ultra-inställning och DLAA – allt för att pressa datorn till max.

CPU GPU Ljudnivå (dBA) Prestanda ca 80 °C ca 71 °C 51 Turbo ca 80 °C ca 72 °C 50 Manuell ca 82 °C ca 74 °C 50

Cyberpunk 2077 belastar systemet ännu mer, vilket också märks. Den största skillnaden är dock inte temperaturen utan ljudnivån. Datorn får jobba hårdare för att hålla nere värmen.

Ljudet från fläktarna är ett rent "susande". Jag hör inga konstiga ljud från fläktarna, och även om de låter mycket när datorn kyls under full belastning, är ljudet jämnt och stabilt. Jag har tidigare haft datorer där fläktarna konstant växlar hastighet, vilket varit mycket störande.

När jag testade högtalarna spelade jag några timmar Call of Duty 6 och märkte knappt fläktarna – trots att ljudnivån låg runt 46 dBA när spelet var pausat.

Högtalarna

Asus ROG Strix Scar 18 kommer med fyra högtalare – två så kallade "tweeters" (diskant) och två "woofers" (bas). De har stöd för Dolby Atmos och Asus skickar med mjukvara för att justera ljudet.

För att testa ljudet lyssnade jag på en hel del musik och spelade Call of Duty 6, där det är viktigt att ljudet fungerar som det ska så att man hör varifrån fotsteg och skott kommer.

Först och främst blev jag inte särskilt imponerad av basen – den är tyvärr lite för klen för mig. I övrigt tycker jag att högtalarna levererar ett helt okej ljud. Jag kommer nog fortsätta använda hörlurar vid spel, men även med högtalarna kunde jag höra varifrån ljud kom, och flera gånger räddade det mig i spelet när jag hörde fotsteg bakom mig.

Batteritid

Låt mig vara ärlig – du kommer inte spela utan att ha datorn inkopplad. Prestandan sjunker rejält, och det går helt enkelt inte att använda datorn fullt ut på batteridrift.

För andra användningsområden kan det dock vara intressant att veta hur länge batteriet räcker, till exempel vid videouppspelning eller när datorn står i viloläge. Datorn har stöd för Optimus Advanced och växlar automatiskt till det integrerade Intel-grafikläget när det räcker.

Jag använde UL Benchmarks Procyon-svit, som bland annat har avancerade batteritester för olika scenarier. Jag körde video-uppspelning och "Idle"-läget som simulerar en dator i viloläge. Skärmens ljusstyrka sattes till 50 %.

Tid Video 1 timme, 54 minuter Idle 1 timme, 56 minuter

Datorn klarar alltså inte mer än cirka två timmar innan den stänger av sig. Jag är lite förvånad att det inte går att få ut mer, även i viloläge. Som tur är går det att använda en lättare 100 W USB-C-nätdel om du inte vill släpa med dig den tyngre varianten. Den klarar utan problem att hålla datorn igång vid lättare arbete.

Sammanfattning

Asus ROG Strix Scar 18 är en kraftfull gaming-laptop som riktar sig till spelare som vill ha absolut högsta möjliga prestanda, oavsett pris. Den är utrustad med marknadens bästa komponenter, inklusive en Intel Core Ultra 9 275HX-processor, Nvidia RTX 5090 Laptop GPU med DLSS 4 och en mycket imponerande 18-tums Mini-LED HDR-skärm med hela 2 000 dimningszoner. Tack vare tekniker som Multi Frame Generation erbjuder datorn fantastisk grafikprestanda, vilket gör den perfekt för moderna spel i hög upplösning med krävande grafikinställningar.

Utöver prestandan sticker datorn ut med en robust design där aluminium används i locket och plast i chassit för att hålla nere vikten. Tangentbordet har individuellt programmerbar RGB-belysning, och på locket finns Asus AniMe Vision – en unik funktion där användaren kan visa egna animationer med hjälp av små LED-lampor. Datorn har också ett smart kylsystem med flytande metall och ångkammare, vilket gör att temperaturerna hålls under kontroll även vid hög belastning, även om ljudnivån då kan upplevas som hög. Jag gillar verkligen också hur enkelt det är att byta SSD och minne utan att behöva skruva upp datorn.

Bland nackdelarna märks främst den korta batteritiden, som bara räcker runt två timmar vid normal användning. Det gör datorn mindre lämpad för mobil användning utan strömadapter. Trots att datorn är relativt tunn med tanke på prestandan är vikten hög (3,3 kg), vilket också begränsar bärbarheten. Den medföljande nätadapterkabeln är dessutom något stel och svår att hantera, vilket påverkar bekvämligheten en del.

Priset för Asus ROG Strix Scar 18 är som väntat väldigt högt. Du behöver hosta upp runt 65 000 kronor för den variant jag testat. Det är självklart dyrt, men en snabb jämförelse med andra liknande datorer från till exempel MSI och Acer visar att det inte är den dyraste bärbara datorn med RTX 5090 på marknaden. Vill du ha det bästa, så kostar det. En version med Nvidia RTX 5080 kostar cirka 11 000 kronor mindre, så det blir en fråga om den extra prestandan är värd pengarna.

Totalt sett är ROG Strix Scar 18 en utmärkt dator för spelare som prioriterar maximal prestanda och som har en stor plånbok. Det finns några småsaker jag anmärker på, så jag vill inte ge datorn högsta betyg, men för dig som bara måste ha det bästa är det definitivt en dator värd att överväga.

Fördelar:

Extremt hög prestanda (CPU och GPU i toppklass)

Imponerande Mini-LED-skärm med hög ljusstyrka och färgprecision

Bra och effektivt kylsystem med ångkammare och flytande metall

Lätt att uppgradera (verktygsfri åtkomst till minne och SSD)

Omfattande RGB-belysning och unika funktioner som AniMe Vision

Nackdelar: