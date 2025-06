Full HD-gaming år 2025 är något av spelvärldens motsvarighet till energidrycker. Det finns tretton på dussinet och ingen smakar kanske jättegott. Fast de funkar och fyller sitt syfte. AOC 25G4SXU är precis på den övre hyllan av denna nivå. En gammal upplösningsstandard som tweakas till att nå en högre nivå.

Här ska jag erkänna att detta är inte den skärm jag själv skulle välja. Spelen som AOC 25G4SXU är tänkt för, med rapphet och koordination som främst krav, inte riktigt är min påse godis. Så varför göra en testpilot?

För att jag är så sabla nyfiken! Så intressant att se hur läget är med dagens renodlade spelskärmar. Nyttigt för mig att bli lite obekväm igen. Jag kommer garanterat lära mig någonting nytt och den upplevelsen är som rostad lök på min varmkorv. Visst tuggmotstånd men också gott i slutändan.

Här är jag rejält sugen efter att känna hur skärmen faktiskt presterar och beter sig. För 240, 300 eller 310 Hz är egentligen lite sak samma. Vad jag vill veta och är vad den är bra på, ifall den är lite mer och lite bättre någonstans och inte minst: var AOC 25G4SXU har sina begränsningar. För gränser och brister finns alltid. Tricket till en bra skärm är att lägga bristerna där de inte drabbar målet och syftet med skärmen.

Testpilot: Thomas Ytterberg Användarnamn: @Laxpudding

Registrerad: 2013

Plats: Stockholm

Tidigare redaktör på Geeks som arbetat som testare och skribent sedan 90-talet med dåtidens datortidningar. Specialiserad sedan 00-talet på displayer och färgåtergivning samt kalibrerar yrkesmässigt. Växlar i perioder mellan att sträcktitta på TV-serier på TV-apparaterna han testar eller att spela igenom episka spel. Använder Fallout 4 som en evig godnattsaga. Om han inte sitter vid datorn sitter han på sadeln som cykelinstruktör på SATS fem dagar i veckan.

Specifikationer AOC 25G4SXU

Specifikationerna är enkla med en 24,5-tums 1920x1080 pixlar i en IPS-panel, så kallad fast IPS som i sin tur är kapabel med överklockning till 310 Hz och allt som hör till, likt en tidstypiskt lågt specificerad responstid om 0,3 ms (MPRT) och 1 ms GtG. Samt då inbyggd fyra portars USB-hubb och HDR-kapacitet som också uppfyller DisplayHDR 400-nivån.

Egenskap Värde Panelstorlek 24,5 tum Bildförhållande 16:9 Paneltyp IPS Kontastförhållande 1 000:1 (mäter ≈1 300:1) Ljusstyrka 400 cd/m² (mäter ≈430 respektive ≈530 cd/m² i SDR och HDR) Upplösning 1 920 × 1 080 pixlar Uppdateringsfrekvens 300 Hz (310 Hz överklockat) VRR VESA Adaptive (48–310 Hz)

Nvidia G-Sync-Compatible (certifierad)

Endast via Displayport Responstid 0,3 ms (MPRT), 1 ms (GtG) HDR HDR10 (PQ)

DisplayHDR 400 Färgdjup 8-bit Ingångar HDMI 2.0 × 2 (18 Gbps, max 240 Hz)

Displayport 1.4 (HBR2, max 310 Hz)

USB Type-B Utgångar USB type–A × 4 (USB 3.2 gen 1, 10 Gbps)

3.5 mm-hörlur Högtalare Saknas Ljudutgång 3.5 mm hörlursutgång Stativjustering Höjd: 130 mm

Vridning: ca ±30 grader

Lutning/tilt ca -5/20 grader

Pivot: ±90 grader Övriga funktioner G-Menu, menyer via Windows-mjukvara

MRB-läge, Motion Blur Reduce

Hårkors

Sniper Scope

LowBlue–läge Effektförbrukning Aktivt läge: 18/38 KWh/1000h (SDR/HDR)

Standby: 0.5 watt Mått Utan stativ (BHD): 561 × 325 × 53 mm

Med stativ (BHD): 561 x 381–499 x 208 mm

Förpackning: 690 × 139 × 420 mm Vikt Utan stativ: 3,9 kg

Med stativ: 4,7 kg

I förpackning: 7,5 kg Pris 4 290 kr

Till form och funktion är det typiskt plast ovanpå metall. Stativet är lätt att montera och VESA100-fästet enkelt att blottlägga. Finishen är mattsvart plast och just en gnutta plastig men ändå robust i all sin enkelhet. Allting är just enkelt och funktionellt. Inget utstuderat bling eller exklusiv leksaksdesign på något sätt. Tydligt en skärm som är byggd för ändamålet. Det är en gamingskärm men utan att det skriker värst mycket ”gaming” i design och form annat än att det står ”Gaming” på kartongen.

Stativet är höj- och sänkbart med 13 cm och kan vinklas, vridas och pivot-ställas. Utförligt stativ och inget märkligt. Bakåt bygger stativet cirka decimetern till skärmens baksida. I lägsta läget kommer skärmen ca 4,5 cm ovanför bordet och då sticker stativet upp något ovanför skärmens övre kant, totalt nästan 38 cm. Höjd till översta läget hamnar övre kanten nästan på en halv meter ovanför bordet. Pivot blir nästan 57,5 cm med vinkelrät placering ovanpå stativfoten. 1 cm lägre med skärmen lutandes lite bakåt så att foten döljs.

Panelen och reflexfilter

Reflexfiltret är matt av den allra vanligaste sorten. Inga reflexer syns men ljuskällor blir tydliga diffusa blobbar över bilden. Starkt ljus i rummet lägger sig som en hinna över bilden. Överlag är det just en hinna eller mild smörpapperseffekt vilket är typiskt för den här typen av reflexfilter. I fråga om IPS Glow och liknande är det ett icke-problem. Reflexfiltret är det som påverkar mest.

Vinklarna är i egenskap av en IPS-panel fullt rimliga. Jag har när detta skrivs skärmen så pass långt åt sidan att jag måste vrida huvudet för att se bilden. Ändå behålls färger och nyanser så som det är tänkt. IPS är typiskt medioker kontrast och det specificeras till 1 000:1 där mätningar visar på 1 300:1

Skärmen är också uniform och jämn över ytan. Inga ojämna zoner. Jag noterar synliga kantblödningar mot nedre kant där lite ljus läcker igenom vilket syns när man är kombinationen av mörk bakgrund och hög ljusstyrka i ett rum som är annars är mer dämpat eller svagare. Detta syntes mer tydligt vid HDR eftersom HDR låser skärmen till max ljusstyrka och då blir svärtan som naturligt följd ljusare.

3,3 procent överklockning?

Överklockningen i detta fall är att skärmen kan kör 310 Hz istället för 300 Hz. Det har noll och ingen betydelse annat än fungera som en siffra att rulla med i marknadsföringen. Aktivera Overclock i skärmens menyer och då syns 310 Hz som ett extra alternativ.

Detta är endast möjligt via Displayport. HDMI-kretsarna i den här skärmen når taket på 18 Gbps vilket blir max 240 Hz. Jag gissar och överslagsräknar att 310 Hz rimligen baseras på en slimmad timing med minimal blankning för att använda det mesta av marginalen hos Displayports HBR2-bandbredd som landar på 21,6 Gbps.

När jag dubbelkollar visar det sig att 310 Hz tvingar in skärmen i YCbCr med 4:2:2-subsampling av färgerna. 300 Hz håller kvar signalen på RGB-nivå utan lägre färgupplösning. Under alla omständigheter är 310 Hz-överklockningen en fånighet. Bortse från denna. 300 Hz via Displayport är hur skärmen ska användas och det är utifrån detta jag kommer bedöma den.

Adaptiv Synk

Modellen listas på Nvidias förteckning över G-Sync-certifierade skärmar där version 572.36 eller senare av drivrutinen krävs för att erkänna skärmen som certifierad med 48–310 Hz via Displayport. Jag har kört AOC 25G4SXU med ett Nvidia RTX3080Ti och adaptiv synk fungerar felfritt, även i låga frekvenser.

Modellen är inte med på AMD:s lista över Freesync-certifiering men då detta är VESA Adaptive Sync ska det fungera även med AMD:s och Intels GPU:er. Jag har däremot ingen sådan hårdvara att verifiera att det verkligen är så.

Modellen ger inte adaptiv synk via HDMI VRR-standard och detta kan vara en nackdel om man är i en situation där HDMI ofta är den enklaste och ibland även den enda vägen för att ansluta en skärm. Typiskt då scenariot med en laptop som speldator och med mer modest GPU där adaptiv synk kan bidra till spelflytet.

Latensen är låg Jag kan mäta latens över HDMI i upp till 240 Hz och detta landar då på 3 ms i mitten av skärmen. Vid 60 Hz är det 10 ms. Man kan också välja Low Input lag: Off och då är det 17 respektive 22 ms i 240 samt 60Hz. Varför man nu skulle vilja göra detta med en spelskärm – det är den öppna frågan. Man ja, om nu någon skulle vilja detta kan man öka latensen till nivåer som en kontorsskärm. Höga latenser är inte längre ett problem på moderna spelskärmar och har inte varit ett problem senaste 10–15 åren eller så. Inget undantag för AOC 25G4SXU. Men nu är det i alla fall bekräftat att den beter sig exakt som väntat.

Overdrive i fyra (fem) lägen

Overdrive kan ställas i fyra eller fem lägen: Normal, Fast, Faster och Fastest där Normal ger minst problem och Fastest ger de skarpaste rörelserna men inte utan artefakter. När jag kör MBR-funktionen når jag också ett femte Extreme-läge som dock gör bilden mörk. Se längre ned.

Typiskt för 25G4SXU verkar vara mild overshoot efter ljusa objekt som får en mörkare kant om bakgrunden är i en mellanton. Detta märks inte lika väl om spelen är ljusa objekt mot mörk bakgrund, likt spel av retrokaraktär. Överlag upplever jag inte alls mycket eftersläp här utan mer att jag kan uppfatta en del artefakter runt skarpa konturer i rörelse ifall jag provocerar fram dem och letar efter dem.

Med höga overdrive-inställningar kan skarpa konturer se lite fetare ut i rörelser. Med Normal-läget är de istället lite mjukare. Men inget släp i någon egentlig mening.

Faster-läget är då mildare med artefakter utan att upplevas mindre skarp än Fastest-läget och är ett vettigt val för just skarpare rörelser. Personligen föredrar jag normal-läget för jag noterar hela tiden overdrive-artefakterna runt konturer på de andra lägena. Samtidigt är objekt i rörelse skarpare med overdrive-läget på Faster och högre. Mycket är just personligt och vad man är intrimmad med sedan tidigare. Det är i alla fall felfritt och de overshoot-artefakter som kommer är milda.

MBR, AOC:s eftersläpsreducering

Skärmen använder MBR, Motion Blur Remove som är AOC:s eftersläpsreducering där belysningen moduleras. Mörkare men också mindre eftersläp. Funktionen aktiveras med reglaget MBR Sync och finjusteras med reglaget MBR inom intervallet 0-20.

Detta påverkar ljusstyrkan i bilden som sänks och Brightness-reglaget blir utlåst. Typiskt är att ju mer det elimineras eftersläp, desto mörkare blir bilden. Detta fungerar endast över Displayport.

Klicka för mer information MBR på djupet Idén bakom funktionen verkar vara är att man kör med en FPS-nivå som matchar skärmens frekvens. Till exempel askärmen i 300 Hz och håller spelet på exakt 300 FPS är tanken att med MBR-reglaget försöka synkronisera belysningens uppdatering med spelets frekvens, vilket då förutsätter att man kan håller en konstant FPS-nivå om 300 FPS, till exempel med en frame limiter aktiv. Exakt hur detta är tänkt att fungera är inte klarlagt någonstans utifrån AOC:s dokumentation. Det finns en samverkan mellan Adpativ synk, MBR Sync, MBR och overdrive med Extreme-läget där de ändrar på varandra eller i stunder låser ut varandra. Det är inte helt tydligt hur eller vilken strategi finessen är tänkt att användas med. Sambandet jag observerar är att mörkare bild som följd av ändringarna på MBR-reglaget och Extreme-läget hänger ihop med just mindre eftersläp. Men det är ingen drastisk skillnad på det sätt som annan teknik har varit när jag testat dem, till exempel ULMB eller DyAc. MBR-lägen flimrar i all fall inte. Däremot ger skärmen ifrån sig ett svagt spoltjut när MBR-Sync är aktiverat så något är definitivt annorlunda. Bilden under MBR och/Eller Overdrive: extreme blir också mycket mörkare på ett sådant sätt att den kan sota igen i skuggtoner. Varpå jag måste lyfta skuggtonerna med Dark boost eller Shadow Control. Detta sänka kvaliteten på grafikupplevelsen en del vilket kan vara gångbart ifall prioriteten är minskande av eftersläp snarare än skönheten i vackra spel. Jag måste lämna detta för jag inser att MBR-funktionens vara eller icke-vara är som helt eget ämne i sig självt.

300 Hz – en personlig insikt En sak inser jag efter alla försök: När jag väl hållit mig på 300 Hz/FPS bara för att testa och sedan backar ned till 144 Hz eller 144 FPS är det direkt en försämring på en nivå jag inte hade väntat mig. Det släpar definitivt mer i bilden och det upplevs även som en taktil nedgradering likt att koordinationen blir sämre och rörelserna inte alls är lika friktionslösa som innan. Lite grus i lederna på något sätt. Nyckelordet är temporal aliasing där jag märker att varje rörelse är som en stegmotor som i 300 Hz får smalare stegvinklar och i 144 Hz går över till den mer ryckigare och grovtandande mekaniken. Även jag själv inte suktar efter de snabbaste spelen kan även farbror Thomas lära sig något nytt och märka av skillnaden som 300 Hz kan ge. Det hade jag inte väntat mig utan trodde att 300 Hz skulle swisha förbi medelåldershjärnan lika obemärkt som ett Gen-Z-skämt. Överlag flyter det enormt bra på skärmen. Även när jag drar igång något v-synkande spel som fastnar på 60 FPS och gärnar drippar under 60 FPS bara för att jäklas. Inte ens de blir lika hackiga som jag är van med. Grafikkortet behöver heller inte vänta längre än 3,3 ms för att uppdatera på nytt.

Displayport eller HDMI?

För att få mesta möjliga av 25G4SXU är en Displayportanslutning det som är målet. Vilket med en laptop kräver att datorn har en USB-C-utgång med Displayport alt mode (eller Thunderbolt) samt en kabel för USB-C-till-Displayport med kapacitet för HBR2 eller högre. Enklaste är förstås vanlig DP-kabel till stationär. Här hade det varit supersnyggt om AOC också hade satt in en USB-C för att kunna köra full kapacitet mot moderna spel-laptops.

Skärmen kan köra förväntade 1920x1080 och 240 Hz över HDMI vilket är den övre gränsen för 18 Gbps enligt HDMI 2.0. Skärmen kommer dock starta på 60 Hz eller 120 Hz för det är vad den berättar att den föredrar. För att nå 240 Hz över HDMI ändrar man i under PC-upplösning och 1920x1080 snarare än videoupplösningen 1080p då det senare ger max 120 Hz.

Skärmen saknar sina starka kort när du kör HDMI:

Inget VRR vilket försvårar för laptops som ofta har HDMI mer tillgängligt och kan vara ett hinder för konsoler.

MBR läget fungerar endast med Displayport för den som vill tweaka eftersläpsnivåerna

Max 240 Hz istället för 300 Hz. Vilket är kanske nästan samma likadant och på gränsen till den skönjbara i skillnad.

25G4SXU kan gör mer över HDMI, likt hantera 24p, 4K och HDR. Men det är inte aktiverat i skärmens EDID/Metadata.

Nu är det inte alla som har behovet av HDMI utan klarar sig på det skärmen ger via Displayport, särskilt om man tänkt para skärmen med en stationär dator. Synd att det då finns endast en enda Displayport.

Klicka för mer information HDMI-överkurs, testa det extra Skärmen kan också köra 4K/UHD 3840x2160 i max 60 Hz med 8-bitar 4:4:4 eller RGB. Den tar även emot 3840x2160 i 120 Hz med 4:2:0-subsampling. Eller tvärtom i andra änden av skalan. 4K/UHD 3840x2160 och 24 Hz, inklusive 23,976 Hz samt med HDCP 2.3-kryptering. Skärmen återger faktiskt 24p utan att addera judder. Detta innebär att eventuellt går det att köra skärmen mot videosignaler likt mediaspelare, Blu-ray-spelare etc. Givetvis ingen möjlighet att reproducera 4K på en Full HD-skärm även om skärmen skalar ned 4K problemfritt. Detta kan just eventuellt vara en bonusfiness. Om inte annat är det ju två HDMI-portar och något ska man ha dem till. Notera ”Eventuellt”. Jag kan skicka dessa signaler och skärmen tar emot den samt återger dem rätt. Däremot är det inte säkert rätt information, rätt metadata över EDID, om alla signaler når en fristående källa likt en spelkonsol som då vägrar skicka signalen fast den är möjlig. AOC själva anger 1920x1080 vid 120 Hz för PS5 och Xbox X/S. Jag testar snabbt med en UHD BD-spelare och det fungerar nästan. Spelaren får inte rätt metadata från skärmen om att HDR eller att 24p fungerar. Därför omvandlar spelaren, Pansonic UB800, 4K/HDR till 4K/SDR istället och kör ut allt som 60 Hz. Däremot kan jag tvinga på skärmen HDR och 24p från min signalgenerator och bilden reproduceras korrekt. AOC 25G4SXU kan faktiskt göra lite mer än vad AOC själva tillåter den att göra.

Menyer och handhavande

Menyerna är typiska bildskärmsmenyer och hyfsat hemska att navigera när alla knappar är fem plastbleck som sitter på rad. Lätt hänt att man trycker fel av misstag och stänger av skärmen. Inget nytt här utan detta är normen för enklare bildskärmar. Man svär och får ont i fingrarna.

Menyerna kan också nås via datorn och mjukvaran G-Menu.

Sniper scope och andra spelfinesser

AOC 25G4SXU har flera extra spelfinesser som kan vara av värde:

Hårkors: nås via mittenknappen på undersidan. Enkelt plustecken i mitten som är röd, svart eller vit.

Sniper Scope: är en zoomfunktion i mitten med tre zoom-lägen som förstorar bilden för att göra det lättare att pricka folk i plytet för den som är lagd åt det hållet. Är också i vägen och jobbig att ta fram med de där menyerna.

Dark Boost: lyfter skuggnyanser vilket ger en plattare men tydligare bild för spel där tydlighet är allt.

Shadow Control: lyfter också skuggtoner men är mer finjusterad.

Gamma: är ett generellt reglage för toningen i bilden. 2.2 är standard där 1.8 ljusar upp bilden och högre värde ger en mörkare toning. Detta kan också användas för att få spelens toning närmare önskemål.

Klicka för mer information När skärmen går in i Safe mode? Det var en del småkrångel som jag misstänker kommer av att jag flitigt ändra på signaler och signalformat hela tiden eftersom jag kan och är nyfiken på vad skärmen mäktar med. Vad som hände väldigt ofta när jag testade olika signaler är att skärmen går i ett testläge eller safe mode där den växlar mellan vitt, grått, svart och primärfärgerna, alltså en testsekvens. Efter det kan bilden sluta visas rätt. Lösning var att starta om skärmen, alltså stäng av och på igen med Powerknappen. Eller rent av ut med strömmen, räkna till 20 och in igen. Det löste de flesta problem. 25G4SXU återger oväntat många olika signalformat men den var inte helt nöjd med allt den fick matad till sig. Håll dig till att köra RGB med 0-255-omfång ihop med skärmen. Det vill säga den väntade signalen från en dator. Detta gav minst bekymmer och bästa färgresponsen överlag.

Ljusstyrkan i SDR och HDR

AOC 25G4SXU specas till 400 nits och mäter i praktiken lite mer så att den har marginal för VESA DisplayHDR400-certifieringen. Med HDR når skärmen över 500 nits och går inte sänka detta på något vettigt sätt. Brightness-reglaget är inte längre tillgängligt.

Brightness Faktisk ljusstyrka 100 ≈430 nits 79 ≈300 nits 45 ≈200 nits 0 ≈120 nits

Reglaget är inte linjärt och i praktiken vad som verkar vara 64 nivåer fördelade på ett reglage med 100 steg. Belysningen är ej modulerande och därför flimmerfri och direkt-reglerad (DC). Ju mer jag sänker ljusstyrkan, desto mer röd blir vitbalansen.

120 nits är relativt högt som lägsta ljusstyrka och AOC 25G4SXU är inte skärmen för spelande i mörker. I princip allt med den tyder på en skärm som är tänkt att köras i relativt ljusa lokaler.

Bildlägen och färger

Det finns flera Gaming Mode-lägen, Standard, FPS, RTS, Racing, Gamer1, Gamer2 och Gamer3 som laddar lite olika karaktär på färger och toning. FPS-läget är annorlunda i fråga om toningen och det gör skuggtoner lite mörkare. FPS, RTS och Racing överdriver färger överlag. Gamer1–3 överdriver något medan Standard är det mest neutrala och korrekta. Den färg som överdrivs är rött vilket också syns på hudtoner.

Skärmen kan också ändra Picture/Color Space till sRGB istället för det förvalda Panel native där ändringen till sRGB minskar en del övermättnad i rött. Detta kommer då även låsa ut en lång rad reglage med andra bildinställningar, likt Dark Boost och Gamma. Tyvärr gör det också tonkurvan något för ljus i botten. Det lyfter skuggtoner lite för mycket. Färgerna blir rätt men bilden blir lite plattare. Inget annat kan justera med panelen i sRGB-läget och i praktiken är det läget därför sämre.

Klicka för mer information Överkurs om färger hos AOC 25G4SXU Standard-läget med panel native är hyfsat färgkorrekt efter omständigheterna. I alla fall minst fel. Gamer-lägena överdriver något men inte allt för galet och passar för den som vill ha mer färgmättnad utan att klippa nivåer allt för mycket. Med FPS, RTS och Racing är röda toner väldigt starkt röda och ansikten sådär färskt solbrända. Exemplaret är något gröngul i vitbalansen i alla lägen. Jag testar att kalibrera det som går och det är Color Temp: User ställt till Red: 50, Green: 51 och Blue: 49 vid 400 nits. Eftersom vitbalansen ändras med styrkan hos lysdioderna kräver det andra nivåer. Vid 120 nits blev det Red: 48, Green: 50 och Blue: 49. Reglagen har ingen precision för övrigt. Detta är ungefär så långt man kan komma. AOC 25G4SXU är ju knappast skärmen jag skulle köpa för att få rätt färger. Men man kan göra situationen lite bättre om man har verktygen och kunskapen. Och för den som inte ser detta som lika noggrant är det tillräckligt icke-fel från början.

HDR på AOC 25G4SXU

Med HDR-signal laddar 25G4SXU ett eget bildläge och låser ut majoriteten inställningar för bilden, inklusive ljusstyrkan som är låst till maxläge. Det finns fyra HDR-lägen: DisplayHDR (förvald), HDR Picture, HDR Movie och HDR Game, där HDR Game är det läge som spontant sett ger tydligast punsch i bilden.

Ingen är helt rätt och det finns en tonemapping som prioriterar ljuset snarare än djupet vilket ändå är vettigt med tanke på användningsområdet. DisplayHDR-läget tappar mättnad i färgerna och är mer gulgrön. Det går inte att ändra eller kalibrera något med bilden i HDR-läget utan endast välja mellan dessa lägen. Det jag ser är tydligen det jag får.

Här utnyttjas panelens färgomfång rätt bra och den utökade räckvidden hos röda nyanser kommer till nytta. Vitbalansen är också överlag mer rätt i HDR-lägena. Synd bara att allting som påverkar bilden blir utlåst.

HDR-läget låser ut andra finesser och bildsinställningar likt MBR-funktionen samt reglage som Shadow Control och Dark Boost. HDR på AOC 25G4SXU är för mig närmast en bonusfiness när jag spelar andra spel än det skärmen är byggd för.

Jag tycker ändå 25G4SXU lyckas rimligt med HDR efter omständigheterna. I alla fall så länge det handlar om HDR i spel som bygger på HDR för grafikupplevelse. Samt att jag spelar i ett relativt ljust rum. HDR hos skärmen kan i alla fall tillföra något till spel som använder HDR. Detta är ingen skärm jag vill köra i HDR hela tiden, särskilt inte i Windows.

Klicka för mer information HDR-överkurs AOC 25G4SXU följer HDR-metadata hyfsat rätt för HDR så skickar jag material mastrat till 4 000 nits så tonemappar den till 4 000 nits. Vid 10 000 nits i mastringsnivå tonemappar den dock en bild som är alldeles platt. Lite överkurs detta så kontentan är att jag kan få en HDR-bild som är enligt förväntan, men det kan kräva justeringar i framför allt spelen. En skärm som denna utan local dimming och med global reglering av lysdioder på en IPS-panelen kan inte lyckas med kontrasten och djupet i HDR-bilden. Särskilt som den låser skärmen på max ljusstyrka vilket lyfter svart mot sin ljusaste nivå av mörkgrått. Punschen i HDR-bilden kommer främst i ljusa bilder och ljusa spel. Inte så mycket i film och TV-serier. Nackdelen är att skärmen i HDR upplevs för ljus för rummet kan reglagen inte ta ned ljusstyrkan. Jag kan ta udden av den karaktären med HDR Picture-läget för en mildare bild men det är allt. I ett mörkt rum bli svartnivån förhöjd som följd av att lysdioderna låser på max ljusstyrka. Detta gör också att kantblödningar blir som allra synligast. Notera att det går att mata skärmen med SDR-signal och där manuellt aktivera HDR-lägena som då blir något slags förstärkt ”vivid”-bildläge. Då kan jag ändra på ljusstyrkan med Brightness-reglaget och flera bildinställningar är tillgängliga. Men skärmen kör fortfarande inte HDR, utan återger SDR genom någon slags HDR-omvandling. Detta fick jag stämma av detta med Information-menyn i skärmen och HDR-fältet. Om det står HDR: SDR så kör skärmen egentligen SDR. När verkligen matar en HDR10-signal står det istället HDR: HDR hos inforutan och då är också Brightness-reglaget låst.

Sammanfattning AOC 25G4SXU

Betraktar jag AOC 25G4SXU som en skärm för rappa spel i ljusa rum med minimal eftersläp i 300 Hz och via Displayport, då är den bra och rentav utmärkt. Jag upplevde saker jag inte sett tidigare och lärde mig saker jag inte varit med om förut. Som spelskärm med ett specifikt syfte och roll lyckas den väl.

Det eftersläp som finns är milt och jag kan pressa fram mer tydlighet med Overdrive-reglaget utan att ta problematiska artefakter vilket är en stark fördel. Jag kan kämpa fram ytterligare tydlighet med MBR-reglaget men uppskattade själv inte hur bilden blev mörkare. Fast jag kunde i alla fall påverka bilden åt de håll jag önskade även om det tog tid i anspråk.

Går jag utanför denna raka och tydliga nisch av spelande och önskar mig mer kan jag få lite bonus via HDR-funktionen. Fast efter detta är AOC 25G4SXU en skärm som inte ger så mycket mer än genomsnittlighet. Allroundförmågan är inte mer än någon annan av hundratals skärmar i samma klass, utan detta är pengar spenderade för att ge rappa spel något extra och inte mer. Det är en skärm jag skulle kunna ha som extraskärm och plockas fram då och då när jag behöver känna av det där flytet och de nästan smetfria panoreringarna.

Jag tror också att denna skärm kan vara alldeles rätt för den som har ett matchande spelfokus och behöver en uppfräschning. Känner du dig träffad av vad den här skärmen är riktigt bra på? Har du redan en AOC-skärm och listat ut vägar för hur du får MBR att förbättra upplevelsen? Berätta gärna. Jag är nyfiken!

Positivt:

De låga eftersläpsnivåerna

Hur bra det flyter i 300 FPS/Hz

Panelens höga kvalitet och goda vinklar

Formspråket med enkel, blingfri och robust skärm

Negativt:

Skärmen är egentligen bara riktigt bra på sakerna nämnda ovan

En skärm som endast fungerar fullt ut via Displayport behöver mer än en enda Displayport-anslutning

AOC 25G4SXU lanserades i april 2025. När texten skrivs säljs den för 4 290 kr i svensk butik. Priset kan komma att variera.