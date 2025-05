I denna testpilot är det dags för mig att testa MSI Stealth A16 AI+, en bärbar dator med AMD Ryzen AI 9 HX 370 och NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Modellen är CoPilot+-certifierad och utrustad med dedikerad NPU för lokalt AI-stöd.

Med 32 GB LPDDR5X, 2 TB SSD och en 16-tums OLED-skärm med QHD+-upplösning och 240 Hz uppdateringsfrekvens riktar sig datorn till användare som vill kombinera AI-funktioner och spelprestanda i ett tunnare format.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får möjligheten att själva testa de senaste produkterna inom datorvärlden. Trevlig läsning och glöm inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legend inom hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Han älskar att utforska och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett stort intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testar produkter på SweClockers arbetar Björn på Affärsvärlden, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid att spela de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som själva testar nya produkter inom datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av MSI som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

MSI Stealth A16 AI+

Egenskap Värde Processor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 kärnor / 24 trådar, 2,0–5,1 GHz) med upp till 50 NPU TOPS (80 total AI TOPS) Grafikkort NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12 GB GDDR7, TGP: upp till 105 W med Dynamic Boost RAM 32 GB LPDDR5X-7500 MHz (fastlött) Lagring 2 TB PCIe Gen 4x4 NVMe SSD Skärm 16" QHD+ OLED, 240 Hz, 2 560 x 1 600, 100 % DCI-P3 Anslutningar 1x USB4 Type-C, 2x USB-A Gen 2, HDMI 2.1 (4K@120Hz / 8K@60Hz), ljud: 3,5 mm kombiport Nätverk 1x RJ45 (2,5 GbE), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Högtalare 2x 2 W + 4x 2 W woofers Webbkamera 1080p IR FHD med stöd för HDR och med slutare, stöd för Windows Hello Tangentbord SteelSeries per-tangent RGB-belysning med anti-ghosting Batteri 99,9 Wh Strömadapter 240 W Mått 355,8 x 259,7 x 19,95 mm Vikt 2,10 kg Övrigt CoPilot+-PC, fingeravtrycksläsare Pris Ca 39 990 kr

Detta är en så kallad CoPilot+-dator. En CoPilot+-PC är en ny kategori av datorer som är optimerade för artificiell intelligens och utrustade med kraftfulla NPU:er (Neural Processing Units) för att köra AI-funktioner direkt på enheten. Dessa datorer har inbyggt stöd för Microsofts AI-assistent Windows Copilot, vilket möjliggör snabba, kontextuella AI-funktioner som realtidsöversättning, bakgrundsborttagning, sammanfattningar och avancerad bildbehandling utan att skicka data till molnet.

För att en dator ska få kallas CoPilot+-PC måste den ha en NPU som klarar minst 40 TOPS (Tera Operations Per Second). Processorn som sitter i datorn, en AMD Ryzen AI 9 HX 370, har en NPU som klarar upp till 50 TOPS, vilket innebär att den uppfyller detta krav.

Processorn är dessutom kraftfull med 12 kärnor och 24 trådar. Kärnorna är fördelade på 4 Zen 5 och 8 Zen 5c, där Zen 5 är högpresterande kärnor medan Zen 5c är energieffektiva och bland annat används för AI-bakgrundsarbete.

MSI erbjuder denna dator med flera olika grafikkort, och den jag testar har ett NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU med 12 GB GDDR7 och en TGP på upp till 105 W med Dynamic Boost.

Datorn levereras med 32 GB LPDDR5X-RAM, men detta är tyvärr fastlött, vilket innebär att det inte går att uppgradera. Det finns stöd för upp till 64 GB, men då måste du välja det vid köp. Jag har dock inte sett någon version med så mycket minne. På Prisjakt finns även en version med 16 GB, men den är inte mycket billigare, så jag rekommenderar att köpa 32 GB direkt.

Lagringen hanteras av en 2 TB Samsung MZVL22T0HDLB som sitter i den enda PCI-Express 4.0-platsen. Den ska klara upp till 7 000 MB/s i sekventiell läsning och 5 200 MB/s i sekventiell skrivning. Med tanke på att det bara finns en plats för NVMe-enheter är det bra att datorn levereras med generös lagring.

Skärmen är av OLED-typ och har en upplösning på 2 560 x 1 600. Uppdateringsfrekvensen är 240 Hz, vilket säkert uppskattas av många. Det finns dock inget stöd för G-Sync eller liknande teknik. MSI utlovar 100 % DCI-P3-färgomfång, och även om jag inte kunnat mäta detta har skärmen mycket bra färger – mer om det senare.

På anslutningssidan finns inga stora överraskningar. Datorn har en USB4 Type-C och två USB Type-A-anslutningar. Jag hade gärna sett ytterligare en Type-C-port. En HDMI 2.1-anslutning kan användas för extern skärm.

Det trådbundna nätverket hanteras via en 2,5 Gbps RJ45-port, och datorn har även stöd för Wi-Fi 7 för snabb trådlös uppkoppling. Den använder ett MediaTek MT7925-kort för Wi-Fi. Kortet har stöd för 2x2 MIMO och MLO, men verkar bara klara en kanalbredd på 160 MHz i stället för 320 MHz, som exempelvis Intels BE200.

Närmare titt

Datorn levereras väl emballerad för att klara posthantering. I lådan ligger datorn, en strömadapter och lite informationsmaterial, inklusive en enklare manual.

MSI Stealth A16 AI+ lever verkligen upp till sitt namn. Datorn är tillverkad i en magnesium-aluminiumlegering och är helt svart. På bilden ovan ser det ut som att locket är helt svart, men det finns faktiskt en MSI-logotyp där som bara syns i rätt ljus eller vinkel. På baksidan står det ”Stealth” i ljusa bokstäver som också är knappt synliga. Glöm RGB-bling eller lysande logotyper – det här är en ganska diskret dator som skulle passa utmärkt i ett möte.

Tangentbordet kommer från SteelSeries och har stöd för RGB-belysning per tangent. MSI har även fått in ett numeriskt tangentbord, vilket gör att resten av tangenterna är något förskjutna.

Pekplattan sitter centrerad, vilket ger gott om utrymme för händerna på båda sidor. Den är lagom stor och har fungerat utmärkt under hela testperioden. En fingeravtrycksläsare sitter till höger om pekplattan och kan användas för inloggning via Windows Hello.

Anslutningarna är placerade på vardera sida. På vänster sida finns HDMI, RJ45 och en USB-A-port. På höger sida finns en USB-A, den enda USB4 Type-C-porten samt hörlurs- och mikrofonuttaget. Det är även här strömadaptern ansluts.

Kabeln för strömadaptern sitter nästan i mitten och är ganska stel, vilket gör att den lätt kan komma i vägen för en mus. Jag förstår varför kabeln inte kan anslutas högre upp eftersom varmluft ventileras ut där, men jag hade hellre sett att den var placerad på vänster sida, eller ännu hellre baktill.

Skärmen

Skärmen på MSI Stealth A16 AI+ förtjänar ett eget avsnitt. Det är en OLED-skärm med upplösningen 2 560 × 1 600 och en uppdateringsfrekvens på 240 Hz. MSI lovar även 100 % DCI-P3-färgomfång.

Skärmen täcker en stor del av ytan, men har inte de smalaste ramarna. Under skärmen finns en MSI-logotyp och ovanför sitter en 1080p IR-webbkamera. Precis som fingeravtrycksläsaren har även den stöd för Windows Hello. En uppskattad detalj är att det går att fysiskt stänga av kameran.

Tyvärr kunde jag inte testa skärmen med en kalibrator då min gått sönder, men intrycket direkt är WOW – vilken skärm! Svärtan imponerar, som förväntat av OLED, men även färgerna är riktigt fina. Spel som Call of Duty: Black Ops 6 ser fantastiska ut, och Doom: The Dark Ages likaså.

Allt är inte perfekt dock. Skärmen saknar stöd för G-Sync, FreeSync eller någon form av VRR. Det innebär att det kan förekomma mikrostuttering eller ryckig bild om bildfrekvensen varierar mycket. I de spel jag främst testat märkte jag dock inga problem.

En annan sak som stör lite – särskilt nu på sommaren – är att skärmen inte verkar ha någon effektiv behandling mot reflexer. Ett fönster bakom syns tydligt, vilket gjorde det besvärligt att ta bilder då jag behövde undvika reflektioner.

MSI inkluderar en funktion för att skydda OLED-skärmen mot inbränning.

Mjukvara

MSI skickar inte med mycket förinstallerade program, men några verktyg följer med för att styra datorns funktioner.

Ett av programmen som kan ses som ”bloatware” är Norton 360 for Gaming, ett antivirusprogram med extrafunktioner som lösenordshanterare, säker fillagring med mera.

Den här versionen är anpassad för spel och kan exempelvis ge spel högre prioritet i systemet. Den kan också övervaka om din gamer-tag eller personliga information dyker upp på Dark Web. Versionen som medföljer är en 60-dagars testversion, och en årslicens för tre enheter kostar 429 kronor.

Ett annat program är MSI App Player, en Android-emulator utvecklad i samarbete med BlueStacks. Det är inte helt tydligt varför man skulle vilja köra Android-appar på en spel-PC, men om behovet finns så fungerar det.

MSI Center

MSI Center är huvudprogrammet för att justera inställningar i datorn.

Här går det att övervaka systemet, ändra prestandaprofiler och ta hand om OLED-skärmen. Lite märkligt är att RGB-belysningen i tangentbordet inte styrs härifrån, utan via SteelSeries egna mjukvara. MSI Center kan däremot styra Mystic Light-kompatibla tillbehör, som Nanoleaf eller Philips Hue.

Profiler

MSI erbjuder tre olika prestandaprofiler via User Scenarios. Två är förinställda och en går att anpassa efter eget behov.

ECO-Silent är profilen som ger längst batteritid och lägst ljudnivå. Balanced balanserar mellan prestanda, temperatur och ljudnivå, som namnet antyder.

Extreme Performance är den enda profilen där det går att göra egna justeringar. Här kan du överklocka både grafikkort och grafikminne med upp till 200 MHz samt anpassa fläktkurvorna för de två fläktarna.

Det finns även en fjärde profil – MSI AI Engine – som anpassar sig efter vad du gör. Jag antar att detta innebär att den växlar mellan exempelvis ECO-Silent vid lättare uppgifter och Extreme Performance vid tyngre belastning.

Förutom prestandaprofilerna kan du också välja mellan tre grafiklager:

Discrete Graphics Mode: använder alltid RTX-kortet

MSHybrid Mode: växlar automatiskt mellan integrerad grafik och RTX-kortet

Integrated Graphics Mode: använder endast det integrerade grafikkortet

Det kan verka bäst att använda MSHybrid Mode, men MSI rekommenderar att använda Discrete Graphics Mode för spel. Eftersom datorn måste startas om vid byte, körde jag nästan alla tester i detta läge.

CoPilot+

MSI Stealth A16 AI+ är, som tidigare nämnts, en CoPilot+-PC. Det innebär att den har en NPU som klarar mer än 40 TOPS. Syftet med CoPilot+-PC är att AI-funktioner ska kunna köras lokalt, utan att skicka data till molnet.

Det finns även några funktioner som är unika för CoPilot+-datorer.

Windows Recall

Detta är en kontroversiell funktion eftersom den tar skärmdumpar av allt du gör för att sedan låta dig söka bland det med hjälp av AI. Microsoft fick backa på grund av säkerhetskritik, men funktionen är nu släppt i en förhandsversion. Jag tänker inte gå in på om alla säkerhetsproblem är lösta – det får andra avgöra.

Jag fick en fråga om att aktivera funktionen och testade den några dagar. Det går att stänga av Recall för specifika appar och webbsidor, och åtkomst kräver inloggning med Windows Hello. Funktionen är också inställd på att inte ta bilder av lösenord eller känslig information.

Idén är intressant, men jag stängde till slut av funktionen så att den inte skulle påverka testresultaten. Jag stötte dessutom på problem där appen började krascha efter ett par dagar. Det är fortfarande en förhandsversion och alltså inte helt färdig.

MS Paint CoCreator

MS Paint har fått en ny CoCreator-funktion som hjälper dig att skapa bilder. Tidigare har Copilot kunnat skapa bilder utifrån beskrivningar, men detta har skett i molnet.

Nu genereras bilden lokalt utifrån både en beskrivning och en enkel skiss du själv ritar. Du måste fortfarande vara inloggad, eftersom molntjänster används för att säkerställa "säkert AI-användande", vad nu det innebär.

Live Caption och Live Translate

Live Translate är den funktion jag är mest nyfiken på. Tanken är att datorn i realtid ska kunna översätta och texta videor. Microsoft uppger att den stödjer 44 språk, inklusive svenska, och översätter till engelska. Vanlig Live Caption fungerar med färre språk – tyvärr inte svenska, men däremot danska.

Jag lyckades få Live Caption att fungera med en Youtube-video på danska, men hittade inte hur jag aktiverar Live Translate. Instruktionerna är inte särskilt tydliga. Det är en funktion som kan bli mycket användbar i framtiden – både för personer med nedsatt hörsel och för att förstå innehåll på andra språk. Jag hoppas Microsoft utökar språkstödet.

Prestanda

Nu till det riktigt intressanta – datorns prestanda. Jag valde att genomföra alla tester med profilen Extreme Performance. Jag testade även lite med MSI AI Engine och noterade att prestandan i vissa spel och program, som 3DMark, låg närmare Balanced, medan andra låg närmare Extreme Performance.

3DMark

Först ut är klassiska 3DMark. Jag testade Steel Nomad, Speed Way, TimeSpy Extreme samt DLSS-testet som visar hur mycket prestandan kan förbättras med stöd för Multi Frame Generation.

Balanced Extreme Performance Speed Way 3729 3963 Steel Nomad 3195 3531 TimeSpy Extreme 6917 7313

Resultaten är ungefär vad man kan förvänta sig av ett RTX 5070 Ti Laptop GPU. Den ligger ett gott stycke efter RTX 5090 Laptop GPU i Asus ROG Strix Scar 18, som ger omkring 75 % högre poäng.

DLSS Off DLSS On DLSS Performance 2x 20 86 DLSS Quality 2x 20 64 DLSS Quality 3x 20 91 DLSS Quality 4x 20 115

I tabellen innebär "2x" vanlig Frame Generation, medan "4x" syftar på Multi Frame Generation med tre extra bildrutor. Med Multi Frame Generation blir bildfrekvensen nästan sex gånger högre än utan DLSS och nästan dubbelt så hög jämfört med vanlig Frame Generation.

Cinebench R23 och Cinebench 2024

Cinebench testar processorns prestanda i både enkel- och flertrådade scenarion. Jag körde varje test i 10 minuter för att upptäcka eventuella värmeproblem.

Cinebench R23.2 Cinebench 2024 MSI Stealth A16 AI+ 2025 / 23700 113 / 2025 Asus ROG Strix Scar 18 2186 / 32733 134 / 2193

Prestandan för en kärna ligger i nivå med Intel Core Ultra 9 275HX. Ryzen AI 9 HX 370 har färre kärnor än Intels motsvarighet, vilket förklarar att resultatet för flera kärnor blir lägre. Den presterar dock i linje med en Ryzen 9 7900 för stationära datorer.

Call of Duty: Black Ops 6

Det senaste Call of Duty-spelet har stöd för DLSS 3 inklusive Frame Generation. DLSS 4-funktionerna kan inte aktiveras via Nvidia-appen.

Medel 95 % 99 % Högsta GPU-temp CPU-flaskhals GPU-flaskhals DLAA, utan Frame Gen 52 41 36 81 °C 0 % 100 % DLAA + Frame Gen 83 64 40 80 °C 0 % 100 % DLSS Balanced + Frame Gen 150 125 73 77 °C 43 % 57 % DLSS Quality + Frame Gen 118 94 61 79 °C 10 % 90 %

Utan Frame Generation är det svårt att nå riktigt spelbara bildfrekvenser. Men så fort det aktiveras blir spelet betydligt mer följsamt. Med DLSS påslaget får du mycket höga bildfrekvenser.

Black Myth: Wukong

Spelet har stöd för DLSS 3 och ray tracing. Tyvärr finns inget stöd för DLSS 4, och det går inte heller att aktivera via Nvidia-appen – endast vanlig Frame Generation finns tillgänglig.

Medel Low 5th DLSS Balanced 81 73 DLSS Quality 74 67 DLAA 57 52 Extreme Performance, Frame Generation, ray tracing av, grafikinställning "Cinematic" Medel Low 5th DLSS Balanced 90 81 DLSS Quality 82 75 DLAA 62 57 Extreme Performance, Frame Generation, ray tracing av, grafikinställning "Very High" Medel Low 5th DLSS Balanced 72 62 DLSS Quality 60 52 DLAA 35 30 Extreme Performance, Frame Generation, ray tracing "Very High", grafikinställning "Very High"

Utan ray tracing går det att nå 60 bilder per sekund med DLSS även på höga grafikinställningar. Om ray tracing ska användas rekommenderas att sänka till ”Very High”. DLSS är fortfarande ett måste för att uppnå bra prestanda.

Doom: The Dark Ages

Det senaste spelet i Doom-serien är mycket krävande men imponerande. Det har stöd för DLSS 4, inklusive Frame Generation med tre extra bildrutor.

Eftersom spelet saknar inbyggt benchmark använde jag Nvidia FrameView för att mäta prestanda. Teststräckan var kapitel 2 (Hebeth), där man försöker ta sig in i vapenfabriken.

Snitt 99 % DLSS Balanced, 2x Frame Gen, Ultra 124 110 DLSS Balanced, 4x Frame Gen, Ultra 199 172 DLSS Quality, 2x Frame Gen, Ultra 119 105 DLSS Quality, 4x Frame Gen, Ultra 185 160 DLSS Quality, 4x Frame Gen, Ultra Nightmare 186 162

Det finns inget att anmärka på här – spelet flyter på fantastiskt bra. DLSS 4 ger stor prestandaförbättring, särskilt vid 4x Frame Generation. Jag började med ”Ultra”-inställningar men när jag växlade till ”Ultra Nightmare” höll sig resultaten i stort sett oförändrade.

Lagring

Enligt CrystalDiskMark 8 presterar NVMe-disken som förväntat, med upp till 7 000 MB/s läshastighet och 5 200 MB/s skrivhastighet.

Nätverk

Datorn har både 2,5 Gbps Ethernet och Wi-Fi 7. Mitt hemmanätverk är nyligen uppgraderat till 10 Gbps med 2,5 Gbps tillgång via flera accesspunkter, så jag var nyfiken på resultatet.

Testet genomfördes mot en TP-Link Deco BE65 (via TP-Link HB810) för 5 GHz och Ethernet. För 6 GHz och MLO testades direkt mot TP-Link HB810. SpeedTest användes mot en Bahnhof-server.

Nedladdning Uppladdning Ethernet 2339 Mbps 2343 Mbps Wi-Fi 5 GHz 991 Mbps 1426 Mbps Wi-Fi 6 GHz 1372 Mbps 1820 Mbps Wi-Fi MLO (6 GHz) 822 Mbps 1448 Mbps

Prestandan är imponerande – att nå över 1 Gbps via Wi-Fi är starkt. 5 GHz ger också bra resultat. Ethernet är förstås bäst och utnyttjar hela gränssnittet. Även om 10 Gbps till internet är ovanligt, räcker 2,5 Gbps gott för snabba överföringar inom hemnätverket – särskilt mot en NAS.

Batteritid

Batteritiden mättes med videouppspelningstestet i UL:s Procyon. Jag satt profilen till MS AI Engine och testade både med Nvidia-grafikkortet och med det inbyggda grafikkortet i Ryzen 9 AI.

RTX 5080 Ti Laptop GPU Integrerat grafikkort Batteritid (videouppspelning) 3 h 43 min 7 h 31 min

Jag tycker batteritiden är bra, särskilt när jag växlar över till att endast använda det inbyggda grafikkortet i Ryzen-processorn. Det går utmärkt att titta på en film under en resa utan att behöva oroa sig för att batteriet ska ta slut.

Ljud och värme

För att se hur varm dator blir körde jag två stresstester i 3DMark, Steel Nomad och Speed Way. Jag mätte upp max-temperaturen samt mätte ljudnivån 1 meter framför datorn. Profilen Extreme Performance användes.

Processor Grafikkort Speed Way stresstest 80 75 Steel Nomad stresstest 72 75

Processorn når aldrig över 80 grader och det endast under ett kort tag. Annars ligger temperaturen runt 78 grader i Speed Way och 72 grader i Steel Nomad. Grafikkortet håller sig runt 75 grader i båda stresstesterna.

Jag noterade även temperaturen för grafikkortet i några spel. I Doom: The Dark Ages var den högsta temperaturen jag uppmätte runt 84 grader. I Call of Duty: Black Ops 6 var den högsta temperaturen jag mätte upp 81 grader.

När jag spelar så ökar hastigheten ganska snabbt på fläktarna för att få bort den extra värmen. Ljudprofilen är susande och jag hörde inga missljud eller irriterande ljud där hastigheten varierar. Efter att ha spelat Doom nån timme uppmätte jag cirka 50 dBA framför datorn så hörlurar är att föredra.

Sammanfattning

MSI Stealth A16 AI+ är en välbyggd och stilren dator med ett tunt och lätt chassi i magnesium-aluminiumlegering som både känns robust och ser professionellt ut. Under skalet sitter AMD:s kraftfulla Ryzen AI 9 HX 370 i kombination med ett RTX 5070 Ti-grafikkort, vilket ger utmärkt prestanda för såväl spel som AI-arbetsflöden. Den stora 2 TB SSD-enheten, det snabba nätverket och bra kylning förstärker helhetsintrycket.

En av datorns största styrkor är dess 16-tums OLED-skärm med QHD+-upplösning, 240 Hz uppdateringsfrekvens och full täckning av DCI-P3. Bilden är både skarp och färgrik med djup svärta, vilket gör den utmärkt för spel och film. En annan positiv överraskning är batteritiden – över sju timmars videouppspelning med det integrerade grafikkortet gör den fullt användbar även på resande fot, trots den kraftfulla hårdvaran.

Men några kompromisser finns. Det faktum att datorn bara har en USB-C-port kan vara begränsande, särskilt för den som använder flera moderna tillbehör och jag hade gärna sett en minnsekorts-läsare. RAM-minnet är dessutom fastlött, vilket utesluter framtida uppgraderingar. Slutligen har OLED-skärmen en tendens att reflektera omgivande ljus tydligt, vilket påverkar användarupplevelsen i ljusa miljöer.

Att det är en CoPilot+-PC är nog inget som de som endast ska spela bryr sig så mycket om men jag tycker det är ett intressant koncept med att ge den tillräckligt med AI-muskler för att kunna hålla det mesta lokalt.

Priset för MSI Stealth A16 AI+ ligger när jag skriver detta runt 39 990 kronor. Med tanken på komponenterna är det ett riktigt bra pris. Överlag tycker jag, trots de negativa punkter jag tagit upp, att Stealth A16 AI+ är en intressant dator för den som söker hög prestanda i ett elegant paket.

Fördelar:

Bra prestanda

Imponerande OLED-skärm

Bra kylning

Stor och snabb Nvme-SSD

Trevligt och lätt chassi

Bra batteritid så länge du inte spelar

Snabbt nätverk

CoPilot+-funktioner

Windows Hello-stöd via både kamera och fingeravtrycksläsare

Nackdelar: