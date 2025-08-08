QNED93 är en modell som går som toppmodell för LG:s LCD-utbud. ”Topp” är då en relativ term eftersom LG är mest kända för sina OLED-modeller. QNED-serien innehåller de mer påkostade LCD-modellerna i LG:s utbud, vilka på ett tekniskt plan inte är lika avancerade som LG:s OLED-modeller.

Apparaten är byggd i robust plast med ett utseende och form som på gott och ont är tämligen anspråkslös. Den ser faktiskt ut som vilken TV som helst vid en första anblick. Fast det är inte vilken TV som helst, utan en modell med mini-LED-FALD och kvantpricksbaserad teknik som når högt i prestanda. Inte den högsta toppen utan steget under. QNED93 är istället i mångt och mycket allround-TV och bra på det mesta utan att vara bäst någonstans.

Här finns utökat spelläge och en rad spelfinesser, inklusive en AMD Freesync Premium-stämpel. QNED93 har ett inbyggt ljud som är helt okej och dess operativsystem WebOS 25 är rappt med stöd för de flesta tjänster. Fjärrkontrollen är LG:s klassiska gyrofjärr Magic Remote i ny tappning. Har du inte träffat på denna fjärrkontroll tidigare så fungerar den även som muspekare. Du kan knappnavigera som vanligt men också peka fritt med den över gränssnittet.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Thomas Ytterberg Användarnamn: @Laxpudding

Registrerad: 2013

Plats: Stockholm

Specialitet: Skärmar, färger, TV-apparater och Indoor Cycling Tidigare redaktör på Geeks som arbetat som testare och skribent sedan 90-talet med dåtidens datortidningar. Specialiserad sedan 00-talet på displayer och färgåtergivning samt kalibrerar yrkesmässigt. Växlar i perioder mellan att sträcktitta på TV-serier på TV-apparaterna han testar eller att spela igenom episka spel. Använder Fallout 4 som en evig godnattsaga. Om han inte sitter vid datorn sitter han på sadeln som cykelinstruktör på SATS fem dagar i veckan. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av LG, som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer LG QNED93

Modellen lanserades 2025 som QNED93 och den kompletta beteckningen är QNED93A6A. Det händer att delar eller hela den beteckningen används och stöter du på olika QNED93:or är det alltså samma TV. Det finns (ännu) ingen historisk krock med QNED93-beteckningen.

Egenskap Värde Panelstorlek 65 tum, finns även i 55, 75 och 85 tum Bildförhållande 16:9 Paneltyp VA med förbättrade vinklar Kontastförhållande Ej specificerat (mäter ≈3 500:1 simultant) Ljusstyrka Ej specificerat (mäter upp till ≈1 200 cd/m²) Upplösning 3 840 × 2 160 pixlar Uppdateringsfrekvens 120/144 Hz VRR HDMI VRR, AMD Freesync Premium HDR HDR10 och Dolby Vision Anslutningar 4 st. HDMI 2.1 (48 Gbps) med eARC på port 3

Optiskt ljud ut

2 st. USB 2.0

Ethernet

CI-kortplats

Antenn RF och F för mark/kabel och parabol Högtalare 2.2-system 40 Watt Ljudutgång ARC/eARC samt optiskt ljud Övriga funktioner Web OS 25

Bluetooth 5.3

Wifi 6

QMS, Quick Media Switching Effektförbrukning Aktivt läge: 110/235 kWh/1000h (SDR/HDR)

Energiklass: G

Standby: 0.5 watt Mått Utan fot (BHD): 1 445 × 830 × 59 mm

Med fot (BHD): 1 445 × 902 × 340 mm

Förpackning (BHD): 1 795 × 1 000 × 144 mm Vikt Utan fot: 18,6 kg

Med stativ: 19,8 kg

I förpackning: 27,5 kg Prishistorik 14 990 till 20 990 kr

QNED93 eller en OLED?

Jämför jag med LG:s mer kända OLED-utbud placerar jag QNED93 någonstans mellan OLED G- och C-serien. OLED G-serien, särskilt G5, har större dynamiskt omfång och högre ljusstyrka, kombinerat med ett märkbart bättre reflexfilter. Därför bättre kvalitet i både ljusa och mörka rum vid filmtittande. Men kostnaden är därefter.

OLED C4 har inte riktigt samma ljusresurser som QNED93 för dagstittande men har dynamiken och kontrasten med ett bättre reflexfilter. OLED C5 är i ljusstyrka snarlik QNED93 och därför den bättre TV:n av de två. För filmtittande i mörkt rum eller dämpad belysning anser jag att samtliga moderna C-modeller har övertaget i fråga om bildkvalitet. OLED B-serien har inte alls ljusstyrkan hos QNED93 men har fortfarande övertaget med kontrast och svärtan vid filmtittande i dämpas belysning. Dessa skillnader kan vara värt att tänka på vid jämförelser eftersom TV-priserna varierar hela tiden.

Reflexfiltret hos QNED93 är av medelklass då det diffuserar och dämpar men inte riktigt kan hålla svärtan i ljusa rum. Nu finns det gott om ljusstyrka, runt 600+ nits kontinuerligt, för att lysa ut det som reflekteras och det torde inte bli problem dagtid i ett svenskt vardagsrum. Med HDR når QNED93 till 1 200 nits och har tack vare FALD:en en hög dynamik. QNED93 är inte på något sett den mest ljusstarka TV:n jag sett eller testat. Samtidigt är det nivåer som går långt över genomsnittet. Teknisk välutrustat utan att blir extraordinärt.

Betraktningsvinklarna är en positiv överraskning då det uppenbarligen är en VA-panel men också en VA-panel som behåller mer i vinkel än väntat. Eftersom panelkontrasten är högre (se nedanför) och vinklarna är så pass bra är det också en helhet som är starkare än vad motsvarande IPS-teknik ofta ger.

I extrema vinklar bleks bilden hos QNED93 en del, vilket är det typiska för VA-paneler. Rött går mot rosa och hela bilden blir blaskigare. Detta kräver då mycket mer snäva vinklar hos QNED93 jämfört med en typisk VA-panel. Jag måste ställa mig upp och titta på TV från sidan för att ens se den effekten hos QNED93.

Ljusstyrka och kontrast

Från början styrs QNED93 av EU-direktiv och har ett strömsparläge som också förlitar sig på en ljussensor. För full kontroll över ljusflödet och tillgång till alla reglage behövde jag stänga av energisparläget vilket nås under Allmänt, Energisparläge och Energisparåtgärd.

QNED93 använder mini-LED och en FALD, Full Array Local Dimming, alltså att lysdioderna kan regleras i zoner oberoende av varandra för att öka kontrastintrycket och hålla svarta partier i bilden till just visuellt svarta nivåer. Utan FALD blir svärtan istället mörkt blågrå. Mängden zoner är inte specificerat utan jag gissar att det rör sig om flera hundra zoner baserat på hur det ser ut med testbilder.

Karaktären och hur FALD-zonerna används är det viktigaste och där kan QNED93 beskrivas som mer diskret i hur den fungerar. Det är aldrig någon dramatisk eller hård kontrast som släcker ned för mycket utan det är mest en förbättring och karaktärsskifte på bilden. Reglaget som styr FALD:en kallas LED Local Dimming:

Utgår jag från SDR-material och drar på full ljusstyrka och utgår från LED Local Dimming: Off med kalibrerade färger i Filmmaker mode är det som följer:

(SDR) Off: Hög ljusstyrka (500+ nits), normal tonkurva och sämre svärta

(SDR) Low: Hög ljusstyrka (500+ nits), normal tonkurva och bättre svärta med mer kontrast,

(SDR) Mid: Lägre ljusstyrka (350+ nits), mörkare och mer dramatisk karaktär. Märkbart Blåare vitbalans.

(SDR) High: Mycket högre ljusstyrka (900+ nits) och överlag ljusare karaktär. Något blåare vitbalans. Tydligt hur lysdioderna tänder och släcker i takt med att bilden ändras. Den högre ljusstyrkan beror på hur mycket av bilden som är ljus och är det ljust över hela ytan, likt vintersport, landar det på ca 600 nits.

Överlag kan vitbalansen variera något med hur FALD:en lyser. Därför inte de mest exakta färgerna eller precisionen här hos QNED93. Samtidigt är det heller inte några större fel som förstör något. Håller jag exempelvis konsekvent LED Local Dimming: Mid för filmtittande är det inga stora avvikelser som distraherar mig.

För mer allround-tittande kan först LED Local Dimming: High locka men då är bilden betydligt mer ombytlig i karaktären vilket man kan uppfatta som distraherande. Då fungerar LED Local Dimming: Low bättre för allroundbruk av SDR-material i mer ljusa miljöer.

Med HDR beter sig FALD:en annorlunda:

(HDR) Off: 600 nits med en platt och mörk bild som är mörkt gråblå i svärtan.

(HDR) Low: når 1200 nits med tydlig dynamik i bilden.

(HDR) Mid: nästan identisk med Low-läget fast med lite mer nyansskillnader i mellantoner. 1200 nits.

(HDR) High: mer lik Mid-läget men ljusar upp skuggtoner. 1200 nits. Synligare variationer beroende på bildens innehåll.

Överlag med HDR är QNED93 mindre varierande i vitbalansen. Huruvida jag ska köra Low, Mid eller High vid HDR blir ganska mycket sak samma. Jag föredrog till slut Low-läget. Även om det inte släcker ned lika tätt och distinkt med ljusa objekt på svart bakgrund så gav det överlag en tydlig dynamik och gav mig inga distraktioner.

För HDR i ljust rum kan kombinationen av LED Local Dimming: High och reglaget Dynamisk Tonspegling: På fungera för allra tydligast bild. Det senare reglaget gör att TV:n försöker lysa ut HDR-bilden så mycket som det går oavsett hur bilden en gång är mastrad.

I fråga om kontrast mäter LED Local Dimming: Off-läget 3 500:1 i simultankontrast i SDR och 4 800:1 vid HDR. Mäter jag sekventiell kontrast, alltså först vitt och sedan svart i följd snarare än svart och vitt i bilden på samma gång, är kontrasten 6 600:1 med LED Local Dimming: Off. De här skillnaderna kan förklaras av att mer ströljus studsar runt i panelen när testbilden har både vitt och svart på samma gång. Med FALD:en på Low. Mid eller High mäter kontrasten betydligt högre, men också mer godtyckligt. Svart är i alla fall svart så mycket som rummet och reflexfiltret kan tillåta när FALD:en är igång.

Spelläget är välutvecklat och omfattande

Spelläget kallas Speloptimerare som både är själva Game Mode-läget med lägre latens och en del tids- och resurskrävande funktioner likt brusfilter avstängda. Speloptimerare är en också en extra meny mer spelfunktioner som först behöver aktiveras för att nås. Denna aktivering sker då under menyn Allmänt, Speloptimeraren.

När den är aktiverad kommer fjärrkontrollens kugghjulsknapp istället för de vanliga menyerna lägga fram en Game Bar med extra spelrelaterade funktioner. Det är också där du aktiverar sådant 144 Hz-läge, VRR och AMD Freesync-läge. Ytterligare funktioner är sådant som Svartstabilisator att ljusa upp skuggtoner och ytterligare finesser. Detta är då utöver alla de bildinställningarna som finns under den vanliga bildmenyn.

Här erbjuder TV:n mer funktioner för bilden än vad majoriteten spelskärmar erbjuder. I många hänseenden är en TV likt QNED93 bättre än just majoriteten spelskärmar i och med att du får tillgång till mer korrekt färgåtergivning, särskilt vid HDR och helt andra möjligheter att anpassa bilden efter rummets behov.

Latensen, input lag, är låg med en lates vid 120 Hz om 8 ms och vid 60 Hz är det 16 ms. Latensen utanför spelläget är 133 ms vid 60 Hz men då är också tonvis med funktioner igång som processar bilden.

Eftersläpen är milda i panelen och dessa märks som mest som uppljusade nivåer vid ljusa partier mot mörk bakgrund.. I praktiken är det på samma nivå med en reguljär spelskärm där man vid 120 Hz kan ana spår 1–2 frames bakom rörelsen men inget mer. Rörligt text vid 120 Hz är fullt läsbar och sammanhängande.

Sammanfattning: QNED93 är allround

QNED93 är den där TV:n som inte riktigt kan sägas vara bäst på någonting. På samma gång som den heller inte är dålig någonstans. För varje jämförelsepunkt finns det någon annan TV som gör saken bättre och starkare. Fast då är det ofta en TV-modell som kostar en hel del mer än vad QNED93 typiskt säljs för, till exempel LG:s OLED G5 och C5-modeller.

Det jag upplever som styrkan är att jag träffat på så väldigt många TV-apparater som verkligen är sämre än QNED93. Även om QNED93 i sig inte höjer några ögonbryn eller är extraordinär på något sätt är det en allround-TV som håller vad den lovar. Du kan köpa betydligt menlösare TV-modeller som inte alls når till den här nivån.

Poängen med QNED93 är för mig att du vet vad du får. Det är ett tryggt val. TV:n hanterar filmer, slötittande, spelande och ljusa rum på ett tillfredställande sätt. Inte makalös på någonting utan endast ett tydligt kliv över genomsnittet. Vilket kan räcka väldigt långt det med.

Positivt:

God ljusstyrka

Bra betraktningsvinklar

Bra kontrast via FALD

Utmärkta spelegenskaper

Negativt: