Visst är det roligt att bygga datorer. Att spendera timmar med att läsa recensioner av den senaste hårdvaran, noggrant välja vilket chassi och vilken RGB-belysning som ska förgylla rummet, och därefter börja jaga rätt på de bästa erbjudandena. Men det är inte alla som finner denna process underhållande, eller för den delen har tid att grotta ned sig i djupgående diskussioner kring specifikationer och teknikaliteter.

Det är här färdigbyggda system från exempelvis Webhallen kommer in i bilden. Kompletta lösningar för den som bara vill köpa en dator och hoppa rakt in i spelandet, det kreativa skapandet eller arbetet. Dagen till ära ska jag därför kika på vad Webhallen Intel Config Pro har att erbjuda. Utöver väl tilltagna specifikationer erbjuds tre års full garanti på systemet, där du dessutom tillåts byta ut komponenter själv under perioden.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011

Plats: Gävle

Specialitet: Datorer och spelmotorer Engagerad hårdvaruentusiast med stark passion för framför allt PC. André har varit aktiv på SweClockers sedan 2011, och engagerat sig i FZ från och med 2020. Dock har intresset för teknikens under funnits längre än så. Redan vid 7 års ålder blev han introducerad till datorvärlden, då han fick tillgång till sin första egna dator. När André inte hänger på forum eller testar ny teknik, då är spel främsta intresset. Här tillbringar han gärna tid på allt från slagfälten i Battlefield, till att bygga städer i Cities: Skylines. Utomhus trivs han bäst med nattfotografering och fartfyllda äventyr på två hjul. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Webhallen och Intel, som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Webhallen Config är en komplett datorlösning där chassit i fråga för denna upplaga är mig mycket bekant, och ett klart positivt första inslag. Phanteks XT Pro Ultra-chassit är ett utmärkt val för den som önskar en lättbyggd låda utan att tumma för mycket på kvalitet eller expansionsmöjligheter. Det ingår dessutom fyra 140 mm RGB-fläktar av godkänd kvalitet.

Webhallen Intel Config Pro Egenskaper Moderkort Asus TUF Gaming B860-Plus Wifi Processor Intel Core Ultra 7 265KF Kylare Asus Prime LC 240 RGB Arbetsminne 2 st. 16 GB Kingston Fury Beast 6000 MT/s CL36 Grafikkort Asus Prime Geforce RTX 5070 12 GB OC Lagring 1 st. Kingston NV3 2TB NVMe SSD Nätaggregat Corsair RM750e 2025 Chassi Phanteks XT Pro Ultra Operativsystem Windows 11 Home Övrigt Wifi 7 Bluetooth 5.2 Garanti 3 år Pris 23 990 kronor

Som namnet på produkten avslöjar, det vill säga Webhallen Intel Config Pro, sitter det en Intel-processor i form av Intel Core Ultra 7 265KF inuti. En arbetshäst med 20 kärnor, fördelat över åtta stycken prestandakärnor och tolv stycken energieffektiva – totalt 20 trådar utan hyperthreading. Processorn kyls av en Asus Prime LC240 ARGB-vattenkylare, vilket bör vara tillräckligt för att hålla Intel-prollen väl kyld samt tystgående.

Grafikkortet som används i den testade konfigurationen är inget mindre än ett Nvidia Geforce RTX 5070 12 GB från Asus. Ett mycket kompetent val att komplettera Intel-processorn och samtidigt hålla prislappen inom rimliga nivåer. Arbetsminnet utgörs av två stycken Kingston Fury om 16 GB per sticka och körs i 6 000 MT/s. Sist ut för kärnkomponenterna är lagring i form av en Kingston NV3 2 TB NVMe SSD.

Första intryck

Något som är av extra vikt när det kommer till leverans av färdigbyggda system är att paketeringen håller måttet. Jag kan glatt rapportera att denna del inte utgör något problem för Webhallen. Utöver att datorn låg i chassits originallåda kom hela paketet även i en större yttre kartong. Avslutningsvis var hela insidan av datorn fylld med en expanderande kudde, vilket skyddar allt från grafikkort till moderkort och kylare.

Med datorn uppställd på testbänken och alla transportskydd bortplockade är det dags för en närmare inspektion. Vid första anblick ser allt ut som det ska – inget hänger löst eller sitter snett i huvudkammaren. Alltid ett nervöst moment, särskilt med dyrare datorer som denna. XT Pro Ultra-chassit ser väl rengjord ut från fingeravtryck, damm eller andra spår som kan uppstå vid montering av komponenter.

Med framsidan besiktad är det dags att kika närmare på baksidan. När den bakre plåten plockats bort blottar sig ännu ett väl utfört arbete av Webhallens montör. Kablar är för merparten väl ihopdragna och undanstuvad. Jag har inget att beklaga mig över.

Uppstart och mjukvara

Det är inte mycket att beklaga mig över när det kommer till första uppstarten. Jag går snabbt igenom processen med att logga in på mitt Microsoft-konto, uppdatera operativsystemet och landa på skrivbordet. Här möts jag av Webhallens bakgrundsbild och en så nära som går ren Windows-installation. Enda förinstallerade programvaran vid första anblick är Asus Driverhub, vilket ändå är positivt i min mening. Så här ska det skötas – inget nonsens eller trams.

Övrigt lyser datorn upp i alla regnbågens färger, samt att AIO-kylarens pumphus visar Webhallens Config-logotyp. Med Windows igång försöker jag se om det går att ändra RGB-belysningen, men inser rätt snabbt att Asus Armoury Crate inte är installerat. Således får jag själv ladda ned och installera det. Här tycker jag ändå att det hade varit acceptabelt om Webhallen förinstallerat programmet, då det ändå krävs för att styra belysningen.

På tal om mer RGB så kan jag störa mig aningen på konfigurationen av minnen ihop med övriga systemet. Fury-stickorna per se är inte dåliga eller fula, men de leker inte snällt med övriga systemet. När jag ändrar bort från regnbågsvågen till en mer lugnande lila, då stannar just arbetsminnet kvar i sitt tidigare färgsprakande läge. Kort sagt synkar inte stickorna med Armoury Crate. Detta ger poängavdrag.

Prestanda

För att få en uppfattning om prestanda och bygga upp en baslinje kör jag igenom den syntetiska testsviten först. Detta inkluderar bland annat Cinebench och Geekbench, där jag rundar av med ett gäng slingor stämplat 3DMark. Samtliga tester körs tre gånger i tät följd, där sedan sista resultatet presenteras.

När det kommer till inställningar görs inga ändringar i testprogrammen. Windows och drivrutiner är av senaste snittet, samt att energialternativet är inställt på hög prestanda. I Nvidias kontrollpanel har jag aktiverat att föredra maximal prestanda, samt slagit igång G-sync. Dessa inställningar kommer även användas senare i speltesterna.

Webhallen Config Enkeltrådat Flertrådat Max temp (C) Geekbench 6 3 144 poäng 20 241 poäng 67 grader Cinebench 2024 138 poäng 1 992 poäng 81 grader

3DMark-sviten Core 7 265KF + RTX 5070 CPU Temp (C) GPU Temp (C) Speed Way 6 017p 66 grader 71 grader Speed Nomad 5 402p 68 grader 74 grader Port Royal 14 302p 72 grader 74 grader Solar Bay Extreme 21 601p 66 grader 73 grader Time Spy Extreme 11 071p 76 grader 73 grader Fire Strike Ultra 14 293p 73 grader 73 grader

Med siffror till hands är det inte några konstigheter. Intel Core Ultra 7 265KF är minst sagt ett fartmonster. I Cinebench får jag ut 138 poäng i enkeltrådat, medan jag landar precis kort om 2 000 poäng för det flertrådade testet. 3DMark-sviten glids igenom med resultat över snittet, undantaget Port Royal och Fire Strike, som av någon anledning ligger i underkant i förhållande till motsvarande datorsystem. Det är inga fel varken på temperaturer eller klockhastigheter.

På tal om värme: Maximalt uppmätt temperatur på processor-paketet är 81 grader Celsius över samtliga tester, och turbofrekvenserna håller sig stabilt mellan 5,2–5,5 GHz. Även grafikkortet håller sig svalt med maximal uppmätt temperatur på 74 grader. Högsta uppmätta ljudnivå för hela systemet är 51,7 dB – upp från 49 dB med luftrenare igång, alternativt 46 dB med allt avstängt i rummet. Datorn är alltså väldigt tyst även vid belastning.

Speltester

Det som förmodligen är mest viktigt i slutänden med en speldator, det är hur väl den presterar i just spel. För att utvärdera detta har jag valt ut ett gäng titlar med inbyggd testslinga. Jag använder mig av både fördefinierad High, samt maxade inställningar. DLSS alternativt FSR används i de titlar med stöd för detta, då med kvalitetsläget aktiverat.

Webhallen Config Medel FPS – High 1440p UW Medel FPS – Max 1440p UW Assassin's Creed Mirage 166 143 Black Myth: Wukong 94 63 Chernobylite 230 194 Cyberpunk 2077 134 102 Horizon Zero Dawn Remastered 125 114 Returnal 155 137 Tiny Tina's Wonderlands 190 150

Det är inga problem för Intel Core Ultra 265KF ihop med ett RTX 5070 att tugga igenom moderna titlar likt Assassin's Creed Mirage eller ens Cyberpunk 2077. Prestandan ligger konsekvent norr om 100 FPS i de allra flesta lägen, med stabila 0,1 % respektive 1 %-lows. Det är inte förrän jag testar det notoriskt tungdrivna Black Myth: Wukong som prestandan börjar gränsa den gyllene 60 FPS-gränsen.

Däremot är det något illavarslande med endast 12 GB VRAM på ett grafikkort år 2025. Nu körs testerna i den relativt höga upplösningen om 3 440 × 1 440 pixlar, med DLSS respektive FSR satt till Quality. Men i flera av de testade titlarna går jag över 10 GB aktivt nyttjat VRAM. Skulle jag kört i 4K UHD, då är jag inte säker på att grafikkortsminnet skulle räcka till alla gånger.

Ray Tracing och Cyberpunk 2077

Med den huvudsakliga testsviten avklarad vill jag kika närmare på Ray Tracing-prestandan (RT). Detta gör jag genom att starta upp Cyberpunk 2077 igen och därefter köra igenom olika nivåer av RT. Jag passar även på att kika lite närmare på Frame Generation-funktionen (FG), både med X2- och X4-läget aktiverat.

Cyberpunk Ray-Tracing Medel FPS – 1440p UW RT Low 94 RT Low + FG X2 141 RT Low + FG X4 229 RT Medium 65 RT Medium + FG X2 108 RT Medium + FG X4 186 RT Ultra 59 RT Ultra + FG X2 99 RT Ultra + FG X4 172

Det är fortsatt inga nämnvärda problem i prestandadepartementet. Cyberpunk 2077 med RT aktiverat i lägsta läget har inga problem att hänga med i svängarna. Med FG aktiverat kliver prestandan upp över 200 FPS-snåret, utan nämnvärda artefakter eller orimlig nivå av inmatningslatens. Däremot blir det genast mycket mer tungdrivet när högre nivåer aktiveras.

Redan vid Medium kan jag se dippar under 60 FPS-linjen, även om medelprestandan håller sig över gränsen. Däremot är det fortsatt en okej nivå för att orka driva runt FG med okej latenser och upplevt flyt bortom FPS-mätningarna. Ultra RT är dock en annan femma, här törs jag inte säga att upplevelsen blir särskilt trevlig – varken för ögon eller hand, med eller utan FG.

Sammanfattning

Att bygga dator kan vara kul – men inte för alla. För den som vill slippa detaljerna erbjuder Webhallen färdigbyggda system. I fokus står Intel Config Pro med en Intel Core Ultra 7 265KF, Nvidia RTX 5070 och 32 GB DDR5. Kompletterad med en AIO-kylare från Asus och utrustad med 2 TB SSD, så är det en kraftfull lösning för spel och arbete. Tre års garanti med möjlighet att uppgradera eller byta delar själv gör paketet extra attraktivt.

Uppstarten går smidigt med en nästintill ren Windows-installation, precis som det ska vara. Endast Asus Driverhub är förinstallerat, vilket uppskattas. RGB-belysningen lyser upp direkt, men kan inte styras då Armoury Crate saknas och måste installeras manuellt. Sedan att minnenas RGB inte synkar med resten av systemet drar tyvärr ned helhetsintrycket. Ett litet snedsteg i en annars välbalanserad helhet, och enkelt åtgärdat med andra minnesmoduler.

Syntetiska tester bekräftar att Intel Core Ultra 7 265KF ihop med Nvidia RTX 5070 levererar rejält med kraft. Cinebench visar starka enkel- och flertrådade resultat, medan 3DMark presterar bra med några undantag. Temperaturerna är stabila och Ljudnivån imponerar med låga 51,7 dB under full belastning. Ett tyst och svalt system som levererar prestanda i toppklass.

Speltesterna visar fortsatt bra resultat med över 100 FPS i de flesta titlar på höga inställningar. Även tunga spel som Cyberpunk 2077 flyter på med ray tracing och frame generation aktiverat – undantaget vid högsta testade läget. 12 GB VRAM börjar kännas snålt i 2025, där flera titlar går över 10 GB vid 3 440 × 1 440 pixlar i upplösning. 4K UHD är alltså inte ett direkt alternativ.

Överlag kliver jag ifrån denna pilot med ett positivt intryck. Allt kom fram i ett stycke, kabeldragningen är godkänd och prestandan lever upp till förväntan. Är du på jakt efter ett färdigbyggt system som klarar alla spel på dagens marknad, då går du inte fel med Webhallen Intel Config Pro. Datorn kommer klara denna sig närmsta åren ut utan problem. Sedan går det enkelt att själv uppgradera exempelvis grafikkortet vid behov framöver.

Fördelar:

Bra paketering och kabeldragning

Relativt tyst under belastning

Prestanda som räcker och blir över i 1440p

Pris och garanti konkurrenskraftigt

Nackdelar:

RGB-belysningen synkar inte fullt ut

12 GB-grafikkort år 2025 är tråkigt

Webhallen Intel Config Pro i testat utförande finns att köpa direkt från Webhallen till en prislapp om 23 990 kronor.