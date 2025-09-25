I takt med att datorkomponenter blir allt kraftfullare ökar också behovet av effektiv kylning. Allt-i-ett-vattenkylare, eller AIO-kylare, har blivit ett populärt alternativ för både entusiaster och gamers som vill hålla sina processorer svala utan att bygga ett eget vattenkylningssystem.

Be Quiet är ett företag med många produkter i detta segment. Senast testade jag Be Quiet Silent Loop 3, en kylare jag tyckte var riktigt bra med utmärkt kylning och låg ljudnivå. Idag testar jag en annan kylare från Be Quiet – Be Quiet Pure Loop 3 LX.

Detta är ett vattenkylningspaket som levereras med tre stycken Light Wings LX 120 mm PWM-fläktar och en intressant lösning för att ge RGB-belysningen lite mer personlighet.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får möjligheten att själva testa de senaste produkterna inom datorvärlden. Trevlig läsning och glöm inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legend inom hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Han älskar att utforska och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett stort intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testar produkter på SweClockers arbetar Björn på Affärsvärlden, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid att spela de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som själva testar nya produkter inom datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av be quiet! som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Be Quiet Pure Loop 3 LX 360 mm

Specifikation Pure Loop 3 LX 240 mm Pure Loop 3 LX 360 mm Radiatorstorlek 277 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm Material radiator Koppar och aluminiumfinish Koppar och aluminiumfinish Pumpdesign 6-polig motor med 3-fas och 3-kammardesign för minskade vibrationer och ljudnivåer 6-polig motor med 3-fas och 3-kammardesign för minskade vibrationer och ljudnivåer Pumphastighet 3 000 - 5 500 rpm 3 000 - 5 500 rpm Fläktar 2 x Light Wings LX 120mm PWM högpresterande fläktar med ARGB 3 x Light Wings LX 120mm PWM högpresterande fläktar med ARGB Fläkthastighet Upp till 2 100 varv per minut Upp till 2 100 varv per minut Fläktluftflöde 61,8 CFM vid 12V 61,8 CFM vid 12V Fläkttryck 2,51 mm H₂O vid 12V 2,51 mm H₂O vid 12V Kompatibilitet Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155, AMD: AM5 / AM4 Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155, AMD: AM5 / AM4 Belysning Adresserbar RGB (ARGB) på kylblocket, ARGB på fläktarna Adresserbar RGB (ARGB) på kylblocket, ARGB på fläktarna Rörlängd 400 mm 400 mm Garanti 3 år 3 år Pris 1 100 Kr 1 300 Kr

LX-versionen av Pure Loop 3 finns i två varianter: 240 mm och 360 mm. Jag har testat 360 mm-varianten. För dig som inte vill ha RGB finns det även tre versioner utan RGB – Pure Loop 3 240 mm, 280 mm och 360 mm.

Kylaren levereras med tre stycken Light Wings LX 120 mm PWM-fläktar. Dessa kan seriekopplas och har stöd för RGB. Jämfört med Silent Wings 4-fläktarna hos Silent Loop 3 har dessa fläktar något lägre maxhastighet och därmed lite lägre maximalt luftflöde.

Kylaren levereras också med de monteringsdetaljer som förväntas för i stort sett alla moderna processorsocklar. Däremot saknas stöd för Threadripper TR4.

Eftersom detta är LX-modellen finns fullt stöd för RGB både på kylblocket och på de tre fläktarna. Förutom att visa olika färger går det nu även att använda medföljande stenciler för att ge kylaren en personlig touch.

Närmare titt

Kylaren levereras välpackad i en stor låda.

Fläktarna har kablar för seriekoppling. Dessa är inte särskilt långa, så det krävs lite planering vid installation – något jag märkte senare. Fläktbladen är vita för att RGB-belysningen ska synas tydligt.

Radiatorn är en vanlig 360 mm-radiator med kopparkärna och aluminiumfinish. En snabb översyn visar inga trasiga eller böjda flänsar. Slangen är 400 mm lång.

Kylblocket är kompakt och tar inte upp mycket plats runt processorsockeln. Det finns en kabel för att koppla kylaren till moderkortet för strömförsörjning och RGB-styrning. Det som skiljer kylblocket från andra jag testat är att det är utformat för att användas med en stencil, vilket gör det mer personligt än bara en ljuseffekt. Detta hade även kunnat lösas med en liten OLED-skärm, men det skulle göra kylaren betydligt dyrare.

Be Quiet skickar med flera stenciler. De flesta har Be Quiet-logotypen, men det finns några utan. Självklart valde jag stencilen som ser ut som ett gammalt arkadspel.

Be Quiet skickar med monteringsdetaljer för de vanligaste AMD- och Intel-socklarna. Har du Threadripper bör du dock välja en annan kylare, till exempel Be Quiet Silent Loop 3, eftersom detta stöd saknas. Övriga skruvar för att fästa fläktarna i radiatorn och chassit medföljer också. En förlängningskabel ingår dessutom, både för ström till fläktarna och RGB-anslutning.

Montering

Jag installerade Be Quiet Pure Loop 3 LX 360 mm i min stationära dator med följande komponenter:

Chassi : Fractal Design Torrent

Processor : AMD Ryzen 9 5950X

Moderkort : Asus X570-Wifi Plus

Grafikkort : Gigabyte Geforce RTX 3080 Gaming OC

Chassifläktar: Tre Be Quiet Silent Wings 3 som suger in luft från botten av chassit.

Fractal Design Torrent är ett stort chassi. Det levereras normalt med två 180 mm-fläktar i fronten, vilket är det enda naturliga stället att montera en 360 mm-radiator. Jag tog bort dessa fläktar och monterade Pure Loop 3 LX där i push-konfiguration, vilket är vad Be Quiet rekommenderar.

Jag började med att installera radiatorn och fläktarna längst fram i chassit. Fractal Design Torrent har två metallhållare som gör installationen enklare. Något jag märkte var att det blev lite trångt att koppla ihop fläktarna eftersom kablarna för seriekoppling var väldigt korta. Detta känns mer som ett problem med Fractal Design Torrent än med Pure Loop 3, men det är värt att känna till. Jag lyckades till slut få kablarna att ligga tätt intill fläktarna.

Manualen är ganska tydlig kring hur monteringsdetaljerna ska installeras. Jag noterade dock att de två delarna för AMD-socket var märkta "upper" och "lower", men utan tydlig förklaring. Jag monterade dem på varsin sida av sockeln, och det verkar ha fungerat bra.

Ett genomskinligt lock låser fast den stencil du valt. Eftersom stencilen är lös går det att vrida den så att bilden hamnar rätt i chassit, beroende på hur kylblocket är monterat.

Prestanda

Jag använde följande program för att testa kylaren:

Cinebench R24 : Minst 10 minuter för att se eventuell throttling

3DMark Steel Nomad : Stresstest i minst 20 rundor

Call of Duty 6: Cirka en timmes spel i flerspelarläget

HWInfo användes för att logga sensorer. Moderkortet visar två temperaturer: "CPU temperature" och "CPU Package", vilket verkar motsvara Tctl/Tdie i HWInfo.

Asus program AI Suite 4 låter mig ställa in olika förinställda lägen för systemets fläktar. Jag lät programmet först profilera fläktarna, men under testet satte jag en fast hastighet istället för att använda automatiska lägen.

Något jag märkte denna gång – vilket jag inte minns från Silent Loop 3 – var att när jag ställde in fläkthastigheten till exempelvis 600, 1 200 eller 1 800 varv per minut, så varierade den lite i stället för att vara helt konstant. Vid 1 800 varv per minut varierade den till exempel mellan 1 650 och 1 950, vilket var ganska störande. Jag märkte dock inte detta när jag lät fläktarna följa en fördefinierad fläktkurva.

Cinebench R24

Fläkthastighet (varv/minut) Pure Loop 3 LX Silent Loop 3 600 58 / 69 58 / 69 1 200 52 / 62 49 / 60 1 800 49 / 60 44 / 55 Max (2 100 / 2 500) 48 / 59 43 / 54

3Dmark Steel Nomad Stresstest

Fläkthastighet (varv/minut) Pure Loop 3 LX Silent Loop 3 600 74 68 1 200 65 58 1 800 55 49 Max (2 100 / 2 500) 54 48

Call of Duty 6

Fläkthastighet (varv/minut) CPU CPU Package Pure Loop 3 LX 58 69 Silent Loop 3 51 62

Be Quiet Pure Loop 3 presterar bra även vid låga fläkthastigheter. Kylaren når inte riktigt samma låga temperaturer som Silent Loop 3, vilket till viss del kan förklaras med att Silent Loop 3 har fläktar som går upp till 2 500 varv per minut, jämfört med 2 100 hos Pure Loop 3. Med det sagt har kylaren inga problem att hålla min AMD Ryzen 9 5950X sval även vid lägre fläkthastigheter. Jag ser ingen anledning att fläktarna skulle behöva snurra snabbare än 1 200 varv per minut.

Fläktkurvan som AI Suite 4 genererade startade fläktarna försiktigt och ökade sedan snabbt. Jag använde denna kurva under test med Call of Duty 6, och fläktarna snurrade aldrig snabbare än cirka 1 100 varv per minut.

Ljudnivå

Jag mätte ljudnivån en meter framför chassit.

Fläkthastighet (varv/minut) Pure Loop 3 LX Silent Loop 3 Avstängd dator 32 31 dBa 600 34 32 dBa 1 200 36 35 dBa 1 800 46 44 dBa Max (2 100 / 2 500) 49 53 dBa

Upp till cirka 1 200 varv per minut är Be Quiet Pure Loop 3 i princip ljudlös. Pumpen hörs inte alls, och det enda som märks är ett svagt sus från fläktarna.

Vid 1 800 varv per minut blir fläktljudet tydligare men fortfarande inte störande. Det är först vid maxhastighet som ljudnivån blir för hög för min smak – men fortfarande klart lägre än hos många konkurrenter.

I praktiken kommer fläktarna troligen sällan behöva snurra snabbare än 1 200 varv per minut.

RGB

Till skillnad från Silent Loop 3 kommer Pure Loop 3 LX med mer omfattande RGB-stöd, då även fläktarna har belysning. All RGB styrs via moderkortet, och det följer med en förlängningssladd som kopplar ihop kylblocket och fläktarna, så att det räcker med en enda kabel till moderkortet. I mitt fall använde jag Asus Aura för att styra färgerna.

Kylblocket kan antingen lämnas som det är, eller så kan man sätta in en stencil som visar en bild. Jag valde förstås den stencil som ser ut som ett arkadspel. Jag vet inte om det tillför så mycket, men det är en kul funktion som gör att kylaren sticker ut lite.

Fläktarna lyser starkt, och beroende på chassit syns det olika mycket. I mitt chassi göms fläktarna delvis bakom frontpanelen, men de syns ändå rätt bra.

Självklart går det att stänga av RGB helt. Be Quiet säljer även en version av Pure Loop 3 som helt saknar RGB.

Sammanfattning

Be Quiet Pure Loop 3 LX 360 mm är en välbyggd AIO-kylare som levererar god prestanda samtidigt som den håller ljudnivån låg. Med sina tre Light Wings LX-fläktar och en kraftfull pump lyckas kylaren hålla även en kraftfull processor som AMD Ryzen 9 5950X sval vid både spel och tung belastning. RGB-belysningen, som omfattar både fläktar och kylblock, är lätt att styra via moderkortet och ger möjligheten att anpassa utseendet med medföljande stenciler – en ovanlig men kul detalj.

Installationen är överlag enkel, men korta kablar för seriekoppling av fläktarna kräver viss planering, särskilt i större chassin. Kylaren har stöd för de flesta moderna socklar, men det är värt att notera att Threadripper TR4 inte stöds.

Prestandamässigt hamnar kylaren något efter storebror Silent Loop 3, framför allt vid hög belastning och höga fläkthastigheter. Detta beror sannolikt på att fläktarna i Pure Loop 3 LX har en något lägre maxhastighet. Trots det klarar kylaren av att hålla temperaturerna inom rimliga nivåer, även vid lägre varvtal, vilket gör den till ett bra alternativ för tystare byggen.

Ljudnivån är en av kylarens starkare sidor – den är i det närmaste ljudlös vid normal drift, och även vid högre belastning är ljudet förhållandevis diskret. Pumpen är också mycket tyst, vilket bidrar till en lugn ljudbild i datorn. Detta gör kylaren extra lämplig för användare som prioriterar låg ljudnivå utan att tumma för mycket på prestandan.

När detta test skrivs ligger priset för Be Quiet Pure Loop 3 LX 360 mm runt 1 300 kronor vilket gör den cirka 400 kronor billigare än Silent Loop 3.

Sammanfattningsvis är Be Quiet Pure Loop 3 LX 360 mm en bra balanserad AIO-kylare som passar både gamers och entusiaster. Den erbjuder tyst drift, acceptabel kylkapacitet och ett fräscht RGB-upplägg med möjlighet till personlig anpassning. Nackdelarna är främst marginell prestandaskillnad mot bättre modeller och vissa praktiska detaljer vid installationen – men i övrigt är det ett genomtänkt och prisvärt val.

Fördelar

Bra prestanda, även vid låga fläkthastigheter

Lätt att montera

Kvalitativa fläktar med stöd för seriekoppling

RGB-stöd både på kylblock och fläktar (kan stängas av)

Nackdelar