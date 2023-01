Lägre efterfrågan från AMD och Nvidia drabbar TSMC

Skrivet av friArsenik: ...ett svar på lägre efterfrågan på bland annat datorer, grafikkort, surfplattor och telefoner... Det känns logiskt för många faktorer som spelar in här. Det som inte känns logiskt är att ingen (Amd, Intel, Nvidia) vill slå till och erövra marknads andelar. Det är ju ganska bra ögonblick även om det är riskabelt. En förklaring kan vara att de är för fega, sitter ganska bra där de är och väntar. Om man förstör marknaden för konkurrenter kan man lika lätt förstöra den för sig själv. Gå till inlägget

Du tänker på klassiska ”gasa sig ur krisen”. Det är ett tänkbart scenario men alldeles för tidigt att börja gasa nu utan att veta vart det bär av till…

Sen ska man inte glömma att detta inte är en traditionell lågkonjunktur utan det är rätt många ”nya” element med här som världen aldrig upplevt (eller iaf inte i modern tid) såsom skyhöga statsskulder, överhettad penningmarknad, pandemi, skenande bostadspriser, logistiska utmaningar och skenande priser etc etc etc.

Ingen vet riktigt om det blir en mild dipp och snabb återhämtning eller magplask deluxe