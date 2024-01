Windows 10 backup slutat fungera...

Log Name: Application Source: Windows Backup Date: 2024-01-02 00:11:22 Event ID: 4104 Task Category: None Level: Error Keywords: Classic User: N/A Computer: CAPELLA Description: The backup was not successful. The error is: Operation did not complete successfully because the file contains a virus or potentially unwanted software. (0x800700E1). Event Xml: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Windows Backup" /> <EventID Qualifiers="0">4104</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2024-01-01T23:11:22.7466179Z" /> <EventRecordID>5665502</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" /> <Channel>Application</Channel> <Computer>CAPELLA</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>Operation did not complete successfully because the file contains a virus or potentially unwanted software. (0x800700E1)</Data> <Binary>E1000780E20500004409000060090000420ED1665C2BEE174B64529CB14610EA71000000</Binary> </EventData> </Event>