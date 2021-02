En exakt kopia från läroboken funkar inte.

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub @SuppressWarnings("resource") Scanner in = new Scanner(System.in); final int PENNIES_PER_DOLLAR = 100; final int PENNIES_PER_QUARTER = 25; System.out.print("Enter bill value (1 = $1 bill, 5 = $5 bill, etc): 5"); // Den sista 5 satte jag in. int billValue = in.nextInt(); System.out.print("Enter item price in pennies: 225"); // Det sista 225 har jag själv satt in annars var den tom. Får samma resultat med och utan. int itemPrice = in.nextInt(); int changeDue = PENNIES_PER_DOLLAR * billValue - itemPrice; int dollarCoins = changeDue / PENNIES_PER_DOLLAR; changeDue = changeDue % PENNIES_PER_DOLLAR; int quarters = changeDue / PENNIES_PER_QUARTER; System.out.printf("Dollar coins: %6d", dollarCoins); System.out.println(); System.out.printf("Quarters: %6d", quarters); System.out.println(); } }