Jag försöker få in bilder som jag själv tagit in i ett HTML dokument men de visas ej i förhandsvisningen?

Hej! Jag är ganska ny med kodning och försöker få in bilder som jag fört över från min iPhone in i mitt HTML dokument så att de visas på min webbplats. Eftersom bilderna inte har någon webbadress har jag testat att skriva in deras plats på datorn vilket gjorde att de visades ett tag men eftersom de ligger på mitt privata skrivbord, på min Mac visas de inte när jag publicerar webbplatsen på min skolas server. Hur gör jag för att de inte ska ha en "privatadress"?