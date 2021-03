Programmering 1, C#, Vektorer

class Program { static void Main(string[] args) { int[] lista = new int[10]; int i, summa = 0; // läs in 10 heltal for (i = 0; i < 10; i++) { Console.WriteLine("ange ett heltal: "); lista[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } // summerar talen i = 0; for (i = 0; i < 10; i++) summa = summa + lista[i]; Console.WriteLine("Summan av de 10 talen =" + summa); } } }