Hur formatera (Ubuntu)USB-minne i Ubuntu?

När jag installerade Ubuntu så använde jag ett USB-minne.

Nu vill jag formatera minnet så att det går att använda som vanligt igen

Minnet dyker upp i datorn som två separata minnen en med Ubuntu på oh en som är skrivbar med resterande plats som minnet hade. Om jag högerklikar på ett minne så finns förslaget "formatera" men när jag trycker där så händer inget alls.

Om jag går in under "Diskar" så får jag följande error när jag försöker formatera:

"Fel vid formastering an volymen"

(Udisk-error-quark,11)

Känns lite segt att mitt USB-minne inte går att återställa efter att jag använt det som Ubuntu Live CD