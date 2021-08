Hjälp med C# Linjär sökning och TryParse

static void Main(string[] args) { string[] ryggSäck = new string[5]; ryggSäck[0] = ""; ryggSäck[1] = ""; ryggSäck[2] = ""; ryggSäck[3] = ""; ryggSäck[4] = ""; bool minMeny = true; while (minMeny) { Console.WriteLine("Välkommen till din Ryggsäck!"); Console.WriteLine("[1] Lägg till ett föremål"); Console.WriteLine("[2] Skriv ut alla föremål"); Console.WriteLine("[3] Sök i ryggsäcken"); Console.WriteLine("[4] Avsluta ryggsäcken"); string MenyInput = Console.ReadLine(); ??????????????????(Fel plats och kanske fel skriven kod?????? //Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out int result); switch (MenyInput) { case "1": for (int i = 0; i < ryggSäck.Length; i++) { Console.WriteLine("Sparar i ryggsäck: " + i); ryggSäck[i] = Console.ReadLine(); } break; case "2": for (int i = 0; i < ryggSäck.Length; i++) { Console.WriteLine(ryggSäck[i]); } break; case "3": //Search with linear?? Console.WriteLine("Söka: "); string sökord = Console.ReadLine(); for (int i = 0; i < ryggSäck.Length; i++) { if (ryggSäck[i].ToLower() == sökord.ToLower()) Console.WriteLine("Du har sparat " + ryggSäck[i]); } break; case "4": minMeny = false; { Console.WriteLine("Tack för den gången!"); Console.ReadLine(); } break;