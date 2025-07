Amazon fortsätter satsa på serier baserade på populära spel. Efter Fallout har företaget inlett produktionen av serier baserade på Mass Effect, God of War och Warhammer 40,000. Nu avslöjas ytterligare en, kanske något mer förvånande, rapporterar Variety.

Den nya serien bygger på Wolfenstein-spelen. Produktionen ska ledas av Patrick Somerville, som ska skriva och exekutivproducera serien. Han har tidigare skrivit för The Bridge (som bygger på Bron), The Leftovers, Maniac, Station Eleven och Made for Love. Enligt Variety har han varit ett Wolfenstein-fan sedan barnsben.

Några detaljer om var och när serien kommer utspela sig och hur den kommer förhålla sig till spelserien har Amazon än så länge inte avslöjat. Andra producenter är Jerk Gustafsson på Machinegames – nuvarande utvecklare av spelserien – samt Jonah Nolan, Lisa Joy, Athena Wickham och James Altman.

2012 avslöjades att en spelfilm baserad på serien var på väg, men den blev aldrig av.