Skrivet av SuperSverker: Nja, "Repeater" heter det hos ASUS. https://www.asus.com/support/FAQ/1036082/ Dvs, om jag tolkat det rätt, så vill ASUS-routern hämta nätverkssignalen från det trådlösa nätverket, och dela med sina LAN-portar.

Om så är fallet så är det repeater som gäller (...som visserligen bryggar router-delen också), jag är dock osäker på om detta även innebär att man kan få ut nätverk i LAN-portarna, men det borde det göra. Gå till inlägget

Helt rätt, det du beskrev i första posten var repeater läget.

Olika ASUS har olika modes, men den TS efterfrågar skall ha 4 modes

1. Router mode

2. Repeater mode - tar emot via wifi och skickar vidare över wifi och kabel

3. AP - Tar emot via kabel och skickar vidare via wifi och kabel

4. Media/Brygga - tar emot via wifi och skickar vidare via endast kabel