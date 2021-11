Hjälp med Lottoprogram i C

#include <stdio.h> #include <stdlib.h>//för rand-funktionen #include <time.h>//för att rand ska generera #include <conio.h>//för att kunna använda getch() #include <windows.h>//för Sleep() #include <stdbool.h> void meny(void); int automatisk(); int manuell(); int Lotto(); int resultat(); int val, nr; int nummer[7]; int rättRad[7]; bool minBool; int main(void) { srand(time(0)); printf("

Hej och välkommen till EC Lotto!

"); printf("Det här spelet har dessvärre inga vinster.



"); printf("Tryck ENTER för att fortsätta...



"); getch(); meny(); return 0; } void meny() { printf("Gör ditt val:

"); Sleep(600); printf("1. Ge mig slumpmässiga val, tack!

"); printf("2. Jag vill välja själv.

"); scanf("%d", &val); if(val==1) { automatisk(); Lotto(); resultat(); } else if(val==2) { manuell(); Lotto(); resultat(); } else { printf("Felaktigt val! Var god försök igen!"); meny(); } } int automatisk(void) { int i; for ( i = 0; i < 7; i++) { do { nr=(rand()%35)+1; minBool=true; for (int j = 0; j < i; j++) { if(nummer[i]==nummer[j]) { minBool=false; } } }while(!minBool); nummer[i]=nr; Sleep(600); printf("Nummer %d: %d

", i+1, nr); } printf("

Tryck ENTER för att fortsätta...



"); getch(); } int manuell(void) { printf("Ange 7 stycken olika nummer:

"); for (int i = 0; i < 7; i++) { do { printf("Ange nummer %d: ", i+1); scanf("%d", &nummer[i]); if(nummer[i]>35) { printf("Du kan inte ange ett tal större en 35!

"); } if(nummer[i]<1) { printf("Du kan inte ange ett tal mindre än 1!

"); } } while (nummer[i]<1 || nummer[i]>35); } } int Lotto() { printf("Nu börjar dragningen!



"); Sleep(700); int i; for (i = 0; i < 7; i++) { do { nr=(rand()%35)+1; minBool=true; for (int j = 0; j < i; j++) { if(rättRad[i]==rättRad[j]) { minBool=false; } } }while (!minBool); rättRad[i]=nr; Sleep(2000); Beep(600, 600); printf("Boll nummer %d blir... %d

", i+1, nr); } } //Funktion för att skriva ut int resultat(void) { Sleep(2000); printf("

Dina nummer:

"); for (int i = 0; i < 7; i++) { printf("%d ", nummer[i]); } Sleep(2000); printf("



Rätt lottorad:

"); for (int i = 0; i < 7; i++) { printf("%d ", rättRad[i]); } Sleep(2000); printf("



Tack för att du har spelat EC Lotto! Ha en bra dag!



"); }