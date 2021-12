Återställa sagemcom F@st 5370e

Fick en router till fibern för någon vecka sedan. Loggar in, byter lösenord och ändrar namn och sedan avaktiverar wifi.

Allt är frid och fröjd och jag kan logga in på routern fram tills för 2 dagar sedan. Då säger den bara felaktigt lösenord. Gör en fabriksåterställning (höll inne knappen i ca 30 sekunder) och standard wifi kommer igång, men kan fortfarande inte logga in. Varken med lösenordet som står på lappen eller med det som jag satte. Någon som har en idé om hur man löser detta?