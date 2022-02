Skrivet av si3rra: Windows version?

Finns bluetooth enheter i enhetshanteraren utan utropstecken eller liknande? Gå till inlägget

Nej jag hittar inte nån bluetooth enhet i enhetshanteraren allt som har med bluetooth har bara sagt poff och försvunnit på en vecka.

jag vet inte hur jag ska förklara helt ärligt.

Lyssnade på hörlurar via bluetooth förra helgen som jag alltid gör när helgen kommer och dottern sover men nu finns inget bluetooth.

Jag går in som vanligt och kollar under enheter och jag ser alla bluetooth enheter som jag brukar använda men alla säger samma sak. Dvs Bluetooth är avstängt men den där lilla slidern som brukar finnas för att slå av och på finns inte.