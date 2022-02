Användaren @helloween1978 skrev om problem med bluetooth här.

Problemet: Bluetooth försvunnit och går inte att få igång igen.

"Har fått ett helmysko problem som bara dök upp idag.

Har kört bluetooth på datorn i sign sista året men ikväll när jag skulle koppla in hörlurarna som vanligt så finns inget Bluetooth.

Står bara Bluetooth är avstängt men finns ingenstans att slå på det som det brukade.

Har uppdaterat drivrutiner och kollat om jag har nån okänd enhet i system men allt är som det ska.

Vart tusan har bluetooth tagit vägen helt plötsligt??

Nån som har nåt förslag på vad jag ska testa då bluetooth helt har försvunnit??"

Lösningen: Användare @dabman postade följande som funkade.

I just had this happen with the b550-F (wifi).

The following worked for me:

- Turn off the PC.

- Unplug power cable to PSU.

- Hold power button for 30 seconds.

- Plug power back into PSU.

- Boot PC.